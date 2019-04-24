DHA YURT BÜLTENİ - 6

Aile, kızlarından ayrılmayan genci dövüp, boş araziye attı

Kütahya'da üniversite öğrencisi Reyhan T.'nin (20) ailesi, kızlarından ayrılmayan erkek arkadaşı Yunus K.'yı (25) dövüp, boş araziye bırakırken. Yunus K. hastanede tedavi altına alınırkan, 8 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Reyhan T., işsiz olduğu öğrenilen Yunus K. ile tanışarak arkadaş oldu. Reyhan T.'nin ailesi bu birlikteliğe karşı çıkarak ayrılmalarını istedi. Arkadaşlıklarının devam ettiğini öğrenen aile üyeleri kızları Reyhan'a, Yunus'u telefonla arattırdı ve buluşmak istediğini söyletti. Buluşma yeri olan bir alışveriş merkezine giden Reyhan T.'nin babası Yusuf T. (45) ve amcası Uğur T. (39), Yunus' K'yı kendi otomobilinden zorla indirip Cemal B.'nin (53) otomobiline bindirdi. Uğur T. ve Yusuf T., otomobil içerisinde dövdükleri Yunus K.'yı 2'nci organize sanayi kavşağının karşısındaki boş araziye indirip, yine iddiaya göre saatini ve yüzüğünü alıp kaçtılar.

Yaralı halde yol kenarına kadar giden Yunus K.'yı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yunus K. tedavi altına alındı. Yunus K.'nın verdiği ifadeye göre şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler Reyhan T., babası Yusuf T., amcaları Uğur T., Recep T. (49), annesi Kibar T., Hamdi B., Cemal B. ve Celal B. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada tabanca ele geçirdi. Şüpheliler, bu sabaha karşı Kütahya'ya getirilirken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yunus K.'nın ambulasa götürülmesi

-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-

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Alaşehir Belediyesi'nin borçlarını afişle duyurdu

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, kurumun toplam 122 milyon 900 bin lira tutarındaki borcunu büyük bir afişe yazdırıp, belediye binasına astırdı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden selefi Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ali Uçak'tan daha fazla oy alan CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Belediye Başkanı seçildi. Başkan Öküzcüoğlu, şeffaf belediyecilik sözü gereği kurumunun borçlarını bir liste halinde, 6 x 10 metre ebadında hazırlanan dev bir afişle halka açıkladı. Toplam borcun 122 milyon 900 milyar lira olduğu görüldü.

Açıklama yapan Başkan Öküzcüoğlu, "Biz, seçim dönemimizde halkımıza şeffaf bir belediyecilik sözü vermiştik. Bu şeffaflıktan kasıt şu; Belediyemize baktığımızda aynen bir cam gibi olacak. 'Buradan baktığınızda, arkasını göreceksiniz' demiştik. Bu sözümüzü bugün yerine getirdik. Belediyeyi devir aldığımızda toplam borcumuzun 122 milyon 900 bin TL olduğunu tespit ettik. Bunu da halkımızla paylaştık. Biz bu uygulamayı her yıl tekrar ederek, belediyemizin önüne asacağız ki, birinci yılın sonunda, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yılın sonunda, dönem bittiğinde de ne yapmışız, hizmet seferberliği mi yapmışız, yoksa borç seferberliği mi yapmışız, halkımız bunları takdir edecek. Artık kemer sıkma politikasını biraz da belediyenin uygulaması lazım. Biz artık döndürülebilir şeffaf bir bütçeye sahip olmak istiyoruz. İnşallah bunu da iki yılın içerisinde başaracağız. Alaşehir, Manisa'nın 17 ilçesi arasında en borçlu ilçelerin başında geliyor. İnşallah biz bu kademeyi biraz düşüreceğiz. Borç yükümüzü azaltıp, döndürülebilir bir bütçeyi hedefliyoruz. Halkımız hiç merak etmesin. Biz kolayı sevmiyoruz, zoru seviyoruz. Zor bir bütçeyle mücadeleyi nasıl verdiğimizi, zaman içerisinde nasıl azalttığımızı herkes görecektir. Tüm Alaşehir halkına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Belediye binası önüne asılan borç listesi

- Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Tarihi Şahruh Köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı 13 görkemli köprü arasında yer alan 527 yıllık tarihi Şahruh Köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen 13 Ocak'ta 'kulturportali.gov.tr' adresinden, 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla Türkiye'nin görkemli köprülerini yayınladı.13 köprünün yer aldığı listede, Kayseri'deki Şahruh Köprüsü de yer aldı. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde bulunan köprü, 1492 yılında Dulkadiroğulları'nın son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldı. 1538 yılında Şahruh Beyin oğlu Mehmet Han tarafından onarılan köprü, 527 yılda çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Daha sonra 1908, 1935, 1957 ve 1999 yıllarında onarım gören köprü, şu anda yaya ve taşıt trafiğine açık şekilde hizmet veriyor. Kayseri-Sivas arasındaki Orta Çağ yol güzergahında bulunan ve Kızılırmak üzerinde yer alan köprü, doğu-batı yönüne uzanıyor. 8 sivri kemerden oluşan tarihi köprünün uzunluğu 150, eni ise 6 metreden oluşuyor.

'BU YAPI ÇOK ESKİ TARİHLERE DAYANIYOR'

Tarihi köprü hakkında bilgi veren emekli öğretmen Vedat Tatar, Şahruh Köprüsü'nün tarihe iz düşen bir eser olduğunu belirterek, "Şahruh, Kızılırmak'ın o zaman ki iklimsel dönemi düşünüldüğünde müthiş ve azgın suların olduğu yerdir. Eser olarak en görkemlisi bu köprüdür. Altındaki tosun burun dediğimiz sistemin altından mil çekildikçe kendi başına oturabilen ve kendini koruyabilen bir sistem ile yapılmış ki bu yapı çok eski tarihlere dayanır. Burada Sümer medeniyeti ve Hitit uygarlığının izlerini görebiliriz. Şahruh köprüsü, Kültepe Tabiat Varlıklarında kayıtlıdır" dedi.

'KÖPRÜ 19 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLIYOR'

Karaözü Mahalle Muhtarı Muzaffer Özdemir ise, Şahruh Köprüsü'nü turizme kazandırmak istediklerini belirterek, "Şahruh Köprüsünün zamanında kullanılan malzemelerle günümüze kadar gelmesi, başarılı ve sağlam bir yapı olduğunu gösteriyor. Köprümüzü 19 mahalle kullanıyor. Şu an bizim açımızdan bir bağlantı köprüsüdür. Burada küçük sallar veya botlarla da olsa gezintilerin yapılarak turizme katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şahruh köprüsünden detaylar

-Köprünün kemerlerinden detaylar

-Kızılırmak'tan detaylar

-Yol üzerinden araçların geçişleri

-Emekli öğretmen Vedat Tatar ile röportaj

-Mahalle Muhtarı Muzaffer Özdemir ile röportaj

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası

İzmit'te, apartmanın önünde bulunan 2 ağaç, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla üst kısımlardan kesildi.

Arızlı Caddesi'nde, apartmanın önündeki 2 ağacın üst kısımları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Ağaçların, binanın önündeki deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Mahalle sakinleri, ağaçların üst taraflarından kesilmesine tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Kesilen ağaçların drone ile görüntüsü

-Bina ve deniz manzarasını görüntüsü

Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT, ()