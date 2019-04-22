DHA YURT BÜLTENİ -6

YURT BÜLTENİ -6

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan ile 5 kişi gözaltında

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Sarıgün, jandarmadan elleri kelepçeli çıkarılıp, Çubuk Adliyesi'ne götürüldü.

'KALABALIKTA GALEYANA GELDİM'

Osman Sarıgün'ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attığını söylediği belirtildi. Sargün'ün, terör bağlantısı ise tespit edilmedi. Sarıgün'ün, adliyedeki işlemleri sürerken, gözaltındaki 5 kişinin de jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

SOYLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.00'te, bakanlıkta basın toplantısı düzenleyecek. Soylu'nun, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

ÇELİK: HER TÜRLÜ ŞİDDET EYLEMİNİ KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını belirterek, 'Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na 'geçmiş olsun' diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır' dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı' ndan görüntü

-Osman Sarıgün'ün adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Gürkay GÜNDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()

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Kayıp Furkan'ın babası ile birlikte 4 kişi gözaltına

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı mahallesinde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası ile birlikte 4 akrabası gözaltına alındı. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, baba Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan Yiğit ve bir başka akrabası olmak üzere 4 kişinin 'kasten öldürme' suçu şüphesi üzerine gözaltına alındığı duyuruldu. Karaçoban'a 10 kilometre uzaklaktaki Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Babasının kapı önüne bıraktığı Furkan, 20 dakika içerisinde kayıplara karıştı. Aile ve köylülerin araması sonucu bulunamayan Furkan için jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Köye, jandarmanın yanısıra AFAD ve korucular da gönderildi. 100'e yakın jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama ekibi olmak üzere 22 AFAD personeli köyde arama yaptı. Dağlık alandaki, kurt yuvalarında bile arama yapan ekipler, çocuğun akarsuya düşme ihtimaline karşın Kocasu'da aramalarını 10 kilometre daha genişleterek sürdürürdü. Jandarmaya ait iz ve kadavra köpekleri de Furkan'ı arama çalışmalarında yer aldı. Baba Fehim Yiğit'in dün iddiaya göre jandarma ekiplerine "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine köye olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı, cenaze aracı gönderildi. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüphelenilen bir mezar açılırken, güvenlik güçleri bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık iki saat süren çalışma sırasında açılan mezarda Furkan'a ait bir iz bulunamadı. Ekiplerce kazı yapılan köy mezarlığında 3 yıl önce vefat eden bir çocuğun cesedine ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin söz konusu çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin kaybolan Furkan Yiğit'e ait olmadığı belirtildi. Mezar açıldıktan sonra ise bu kez babanın bu iddiasını kabul etmediği belirtildi. Mezarlıktaki arama sonrası olay yeri inceleme ekibi bölgeden ayrılırken havanın kararması sebebiyle arama çalışmalarına ara verildi.

Küçük Furkan'ın kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli bulunan baba Fehim, dede Eset, babaanne Hatmi Sultan Yiğit'i ile bir başka akrabası Y.Y. gözaltına aldı. Dün akşam saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişinin Karaçoban Jandarma Karakolu'nda sorguları sürüyor.

Hınıs Cumhuriyet Başavcısı Olcay Aksoy, tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karaçoban İlçesi Budaklı Mahallesinde, 17 Nisan 2019 tarihinde öğleden sonra, kendisinden haber alınamayan Furkan Yiğit adlı 4 yaşındaki erkek çocuğun arama çalışmaları, aynı gün, başta ilçe jandarma ekipleri olmak üzere Erzurum İl merkezinden gelen emniyet ve jandarma görevlileri ile AFAD ekiplerince başlatılmış ve halen devam etmektedir. Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir."

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

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Boğalar güreşmeyince kavga çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, geleneksel 'Derekapı Boğa Güreşleri'nde arenaya çıkan iki boğanın güreşmemesi üzerine hakem birini galip ilan etti. Mağlup ilan edilen boğanın sahibi koşarak hakeme kafa attı. Bunun üzerine ortalık savaş alınana döndü. Jandarma olayları güçlükle kontrol altına aldı.

Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Derekapı Boğa Güreşlerine 120'ye yakın boğa katıldı. 80 bin liralık ödülün dağıtıldığı boğa güreşleri festivali kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Bu yıl 25'incisi organize edilen Derekapı Boğa Güreşleri için çevre şehir ve köylerden gelen 5 bin kişi mücadeleleri ilgiyle takip etti. Çeyrek finalde yapılan karşılaşmada arenaya çıkan iki boğa kavga etmedi. Bunun üzerine hakem kavgaya daha yakın duran boğayı galip ilan etti. Bunun üzerine yenilen boğanın sahibi koşarak hakeme kafa attı. Yaşanan bu olay üzerine boğaların güreştiği alana giren çok sayıda vatandaş ellerinde sopalarla birbirlerine vurmaya başladı. Jandarma ve bazı vatandaşlar kavga edenleri güçlükle ayırarak sahadan çıkardı.

Görüntü Dökümü

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-Güreşmeyen boğaların yanyana durması

-Yenilen boğa sahibinin koşarak hakeme vurması

-Sahaya giren çok sayıda kşinin kavga etmesi

-Jandarmanın müdahalesi

Haber-Kamera: ERZURUM, ()

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Tazı Kanyonu'nda drone uçuşları, endemik kuşları kaçırıyor

ANTALYA'da iki yıl önce doğa tutkunu gezginler tarafından keifedilen Tazı Kanyonu'ndaki doğal yaşam, drone uçuşları nedeniyle tehlike altında.Tazı Kanyonu, 2 yıl önce gezginler tarafından keşfedildi ve sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların ardından binlerce doğaseverin uğrak yeri haline geldi. Ancak Körpülü Kanyon Milli Parkı sınırları içindeki Tazı Kanyonu'nda uçurulan dronelar, doğal yaşamı tehdit etmeye başladı.

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, kanyonun kendine özgü bir ekosisteme sahip olduğunu, buradaki sarp kayalıkların da endemik hayvan türü 'kızıl akbabaların' evi olduğunu söyledi. Tazı Kanyonu'nun 12 kilometre uzunluğunda, 700- 800 metre değişen derinlikte olduğunu vurgulayan Sevgül, "Dünyada sayılı 10 kanyon arasında özel bir bölge. Bu bölgenin kendine özgü makro ekolojik sistemi var. Kendisine ait bir yaşam döngüsü bulunuyor. Özellikle bu bölgede endemik hayvan türlerini görmek mümkün. Bunlardan biri de 'kızıl akbabalar'. Kızıl akbabaların, kanyonun sarp kayalıkları üzerindeki çatlaklarda yuvaları var. Buranın hemen altı da kanyonun genişlediği nokta. 12 kilometre uzunluğundaki kanyon, bu noktada genişleyerek çıkışa yöneliyor. Kanyonun dar olan noktalarında olumsuz hava şartları veya farklı nedenler ile ölen hayvanlar akıntıyla bu noktaya sürükleniyor. Bu ölü hayvanlar suyun yardımıyla kanyonun ağzına gelip, kızıl akbabalar için beslenme noktası oluşturuyor" diye konuştu.

DRONE UÇUŞLARI YABAN HAYAT İÇİN TEHLİKELİ

Tazı Kanyonu'nun görselliğinin dışında eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu kaydeden Sevgül, "Burada bir döngü, bir sistem var. Bu sistem burada çalışıyor. Ancak bu yaban hayatı tehdit eden birtakım unsurlar bulunuyor. Tazı Kanyonu'nu görmek için gelenler, bu bölgede bilinçsizce drone uçuruyor. Hobi amaçlı yapılan drone uçuşları yaban hayat için çok tehlikeli. Özellikle kuşlara çok ciddi zarar veriyor. Sesi kuşları korkutarak, yuvalarını terk etmelerine neden oluyor. Kuşları strese sokuyor. Bu kuşlar bizim için çok önemli. Buraya gelenler bu kuşları görmek, fotoğraflarını çekmek istiyor. Bu kuşları görmek için yurt dışından gelen var. Bunlar eko turizm için oldukça önemli canlılar. Tazı Kanyonu gibi endemik hayvan türlerine ev sahipliği yapan noktalarda gelişi güzel drone uçurulmamalı" dedi.

'DRONE UÇUŞLARI KIZIL AKBABALARI GÖÇE ZORLAYABİLİR'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi, Ornitoloji ve Ekoloji Uzmanı Dr. Hakan Karaardıç da kızıl akbabaların dış etkenler nedeniyle gelecekte bölgeyi terk etme riski olduğunu söyledi. Karaardıç, önceliğin yaban hayatın doğal döngüsünü zedelemeden ziyaret etmek ve gözlemlemek olduğunu vurgulayarak, "Kızıl akbabalar besin zincirinin üzerinde olan canlılar. Yuvaları genellikle sarp kayalık bölgelerde olur. Fakat aynı zamanda türü tehlike altında. Çok fazla avcı baskısı olmadan yaşarlar. Tazı Kanyonu gibi, endemik hayvan türlerinin yaşam alanlarında vatandaşlar gelişi güzel drone uçuşu yapmamalı. Çünkü keyfi nedenlerle uçurulan bir drone, o bölgede yaşayan hayvan türlerinin korkuyla, başka alanlara göç etmesine ve o bölgenin ekolojik düzeninde büyük zararlara neden olur. Tazı Kanyonu, hobi amaçlı drone uçuşlarına kapatılmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanyondan detay görüntüler

- Kanyonun DRONE görüntüsü

- Röp: Yılmaz Sevgül

- Kuşlar uçarken görüntü

590 mb // 4.54 SN HD

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-()

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Lazca'nın unutulmaması için minikler korusu oluşturuldu

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, UNESCO'nun Dünya Dili Atlası'na göre Türkiye'de yok olmak üzere olan diller arasında yer alan Lazca'nın gelecek nesillere aktarılması için anaokuluna giden 4-6 yaşındaki miniklere Lazca diline çevrilen çocuk şarkıları öğretilmeye başlandı. Çocukların severek söylediği 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' şarkılarını Lazca okuyan minikler, izleyenlerden tam not aldı.

UNESCO'nun Dünya Dili Atlasına göre Türkiye'de yok olmak üzere olan diller arasında yer alan Lazca'nın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Fındıklı Anaokulu'nda, 'Minikler Lazca Korosu' oluşturuldu. Karadeniz Bölgesi'nde özelikle Rize'nin Ardeşen, Pazar, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde konuşulan ve yıllar içerisinde unutulmaya yüz tutan Lazca dilini yaşatmayı hedefleyen anaokulundaki 4-6 yaşındaki miniklere, Lazca diline çevrilen çocuk şarkıları öğretiliyor. Okulda 6 aylık eğitimlerinin ardından, çocukların severek söylediği 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' şarkılarını Lazca okuyan minikler, beğeni topladı, izleyenlerden de tam not aldı.

'LAZCA ŞARKI SÖYLEYEN ÇOCUKLARIMIZ VAR'

Fındıklı Anaokulun Müdürü Ayşe Akkaya Ellialtı, yaptıkları çalışma ile olumlu tepkiler aldıklarını, koro ile çocukların unutulmaya yüz tutan 'Lazca' dilini öğrendiklerini belirterek, "Yaşadığımız coğrafyada var olan dilimiz olan Lazca maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan yola çıkarak Lazca koro oluşturma düşüncesi ile hareket edip, 2 öğretmen arkadaşımla beraber 'Mini Mini Bir Kuş' ve 'Kırmızı Balık' adlı şarkıları Lazcaya çevrildi. Sonrasında Lazca koromuzun oluşturabilmek için öğrencilerimizi çokta zorlamadan yavaş yavaş sevdikleri bu şarkıların Lazcalarını onlara öğretmeye başladık. Velilerden çok olumlu dönüşler aldık, kendileri de bize destek çıktılar ve evde çocuklara kendileri öğrettiler. Artık Lazca şarkı söyleyen çocuklarımız var. Hedeflerimiz, şarkılarımızın sayısını arttırmak ve akabinde Lazcayı bir kültür olma noktasında unutulmaya yüz tutmuşluktan arındırmakö dedi.

'FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'

Çalışmalar destek olan öğretmen Kevser Şahin de, kendisinin hiç Lazca bilmediğini, çalışmalarla Lazca'yı öğrendiğini anlatarak "Amasyalıyım ve Lazcayı da hiç bilmiyordum. Bu sayede birkaç kelime, şarkı öğrenmiş oldum. Çocuklara da öğretmiş olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Çok kültürel bir zenginlik, bu zenginliği çocuklarla devam ettirmek, farkındalık yaratmak istiyoruz. Lazca şarkı öğrenme sürecinde çocukları sınıflarda kendimiz hazırladık, ailelere de metni göndererek onların da yardımcı olmasını istedik, onlar çok sevindiler. Çünkü az da olsa konuştukları, kendi kültürleri olan bir dili çocuklarına öğretmeye çalışıyoruzö diye konuştu.

Öğrendikleri Lazca şarkıları oluşturulan koroda hep birlikte seslendiren minikler ise, Lazca öğrendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Anaokulunda seslendirilen çocuk şarkıların Lazca sözleri şöyle:

"Kırmızı balık: Mçita çhomi zuğaz. Drikeyi Drikeyi ulun. Mçhomici hasani mulun. Oltamuşi otkoçams. Mçita çhomi memuyici. Vaşa heya oçkoma. Çhomici si çopasen. Tikinaşe otkoçasen. Mçita çhomi imddi imdi. Mçita çhomi imddi imdi. Mini Mini Bir Kuş: Çuta Çuta arkinçis ini avu. Neknaçkimişa komohtu. Epçopi heya doloğe. Cik cik cik nenamomçasen. Pir pir ikomtu şuyi moğu. Hepeçkimi doskiduu."

Görüntü Dökümü

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-Lazca koro

-Yöresel kıyafetli çocukların şarkısı

-Çocuklarla Röportaj

-Öğretmen ve Okul Müdürü röportaj

-Detaylar

Boyut: 481 MB

HABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: Mehmet Can PEÇE/FINDIKLI (Rize), () -

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Alkolmetreye üflemek yerine içine çekince polis uyardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 2 araca çarpan otomobil sürücüsü Hasan A.(29), alkolmetreye üflemek yerine içine çekince polis, “Üfleyeceksin, içine çekmeyeceksinö diye uyardı. 0.97 promil alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.

Kaza gece saatlerinde, Müftü Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan A. idaresindeki 67 LE 676 plakalı otomobil park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra seyir halindeki 67 LL 084 plakalı otomobile çarptı. 67 LL 084 plakalı otomobil sürücüsü şikayetçi oldu. Polis, ehliyeti olmayan Hasan Akbaş’tan alkolmetreyi üflemesini istedi. Hasan A. alkolmetreye üflemek yerine içine çekince polis, “Üfleyeceksin, içine çekmeyeceksinö diye uyarıda bulundu. 0.97 promil alkollü olduğu anlaşılan Hasan A.'ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yaklaşık 3 bin lira yazılırken, araç sahibine yaklaşık 2 bin lira ceza yazıldı. Hasan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kazaya karışan araçlardan detaylar

Hasan Akbaş’ın alkolmetreyi üflemesi

Hasan Akbaş’ın ceza tutanaklarını imzalaması

Hasan Akbaş’ın ekip aracına bindirilmesi

316 MB - 1 dakika 43 saniye

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Bursa'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

İnegöl Edebey Mahallesi'nde Sabit Yakut'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafında bulunan ahşap eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında Yakut'a ait 2 ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detaylar

-Evlerden detaylar

-Söndürme çalışmaları

Süre: 1.46, Boyut: 10 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),()

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Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen askeri okuldan ihraç edilen 8 öğrenci, 1 muvazzaf astsubay, ihraç edilen 2 astsubay ve 1 komiser yardımcısı ile 1 'mahrem imam' olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Bolu, Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()-