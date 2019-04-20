DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞ DÜŞTÜ

HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in (27) acı haberi, ailesine ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in şehit olduğu haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde yaşayan aileye, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer tarafından verildi. 5 çocuklarından birini kaybeden baba Doğan Çetin ve anne Havva Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

2015 yılında Erzincan'da vatani görevini yapan Çetin'in, ailesine destek olmak amacıyla Sözleşmeli Er olarak çalışmaya başladığı, 3 yıldır Hakkari'de görev yaptığı öğrenildi.

Bekar olan Şehit Şevket Çetin'in cenazesi, yarın memleketinde toprağa verileceği belirtildi.

Hasan AKYILDIZ/BALIŞEHY (Kırıkkale), ()-

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2)GİRESUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Sözleşmeli Er Murat Şahin'in (23) acı haberi, Giresun’un Espiye ilçesindeki ailesine ulaştı. Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in şehit olduğu haberini, Giresun'un Espiye ilçesinde yaşayan ailesine, eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberle birlikte şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Şahin'in cenazesinin, bugün ikindide düzenlenecek törenin ardından ilçede toprağa verilmesi bekleniyor.

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), ()-

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3)ÇANAKKALE'DE LASTİK BOTTA 52 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 52 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 15.30 sıralarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçakları tespit etti. Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 52 kaçağı yakaladı. 25'i çocuk, 11'i kadın olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Lastik bot ile kaçakların kaçmasından görüntü.

-Lastik bot içindeki kaçakların sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınmasından görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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4)YÖRESEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİNDE EĞLENDİLER

OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazrılanan "Mutlu Çocuk Güçlü Yarınlar" temalı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yöresel Çocuk Oyunları Şenliği" başladı.

Remzi Özer Yatılı Bölge ortaokulunda düzenlenen şenlik kapsamında, ilk gün ilkokullar arası halat çekme yarışması, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışması ve bilyeli araba yarışları yapıldı.Kıyasıya çekişmeli geçen mücadelede çocuklar bir o kadarda eğlendiler.

Şenliğin açılışına ve ilk gün yapılan yarışmalara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şevket İyi, Özel Büro Koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte velilerde katıldı.

Öğrenci velileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri tarafından, 23 nisan'a kadar sürecek olan şenliğin düzenlenmesinde katkısı olan okul müdürleri Abdullah Erdem, Ali Çenet ve Mehmet Bereketoğlu başta olmak üzere yarışmaya katılan ve görev alan öğretmenlere teşekkür edildi. Dereceye giren çocuklara ise ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Açılış sunumu yapan bir öğretmen

-İp çekme yarışları

-Öğrencilerin mücadelesinden detaylar

-Kazananların sevinmeleri

-Yumurta yarışlarından detay

-Çuval yarışları

-Öğrencilerin el sallamaları

-Araba yarışları

-Yarışlardan drone görüntüsü

-Dereceye giren öğrencilerin öğretmenine sarılması

-Araba yarışlarından detay

BOYUT: 86.5 MB SÜRE: 02'48"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,()