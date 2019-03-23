DHA YURT BÜLTENİ -6

Bisikletle sulama kanalına düşen baba öldü, oğlu kurtarıldı

Adana'da çamurlu yolda elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybeden Ahmet Tabar (42) ve oğlu Musa Tabar (8) sulama kanalına düştü. Çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, baba ise yaşamını yitirdi.

Olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Ahmet Tabar, oğlu Musa Tabar ile lahana toplamaya geldi. Bir süre çalışan baba oğul, ardından elektrikli bisiklete binip tarladan ayrıldı. Ancak çamurlu yolda sürücü Ahmet Tabar bisikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan bisikletteki baba ve oğlu, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredekiler hemen suya atladı. Musa Tabar'ı kurtaran mahalle sakinleri, suda sürüklenen babaya ise ulaşamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Su altı polislerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmet Tabar'ın cansız bedeni kanal kapakları yakınında bulundu. Ahmet Tabar'ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------

- Kanaldan genel ve detay

- Elektrikli bisikletten görüntüler

- Yoldaki çamurdan görüntüler

- Bir gencin olayı anlatması

- Detaylar

SÜRE:01'42" BOYUT:189 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

=================

Gürültü ihbarına giden polisi bıçakladılar

Antalya'da, kardeşiyle gürültü yaptıkları için komşularının şikayetçi olduğu Secat U., eve gelerek kendisini uyaran polislerden Hasan Uslu'yu bıçakladı. Diğer polis memurunun da aldığı darbelerle yaralandığı olayda, kardeşlerden Necat U. gözaltına alınırken, Secat U. ise kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak, tedavilerine başlandı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Secat U. ve kardeşi Necat U.'nun evde yaptığı gürültüden rahatsız olan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekibi gönderildi. Belirtilen adrese giden iki polis memuru, Secat U. ve Necat U. kardeşleri uyarmak istedi. Ancak, iki kardeş, gelen polis ekiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine Secat U., evden aldığı bıçakla, polislerden Hasan Uslu'yu kalçasından yaraladı. Uslu, kanlar içinde kalırken, saldırgan, iki katlı gecekondunun balkonundan atlayıp kaçtı. Çıkan arbede sırasında darbe alan diğer polis memuru da sol ayağından hafif yaralandı.

Yaralı polislerin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili Necat U. gözaltına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------

- Gürültü ihbarı üzerine gidilen evden görüntü

- Polis araçlarından görüntü

- Polislerden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Ağlayan vatandaşlardan görüntü

- Yaralanan polisten görüntü

- Yaralanan polisin ambulansa alınma görüntüsü

- Ambulansın gidiş görüntüsü

287 MB, 02:38'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-)(

================

Feke'de yanan ev, küle döndü

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesinde Rasim Dursun’a ait ev tamamen yanarak kül oldu.

Tokmanaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Rasim Dursun'a ait evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen ev söndürülürken, alevlerin yükseldiği sırada evde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

-----------

- Yanan evden görüntüler

- İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması

SÜRE:01'22" BOYUT:152 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),()

==================

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

------

-Polis ekiplerinin operasyona başlamaları

-Kapıların koçbaşıyla kırılması

-Evlerde yapılan aramalar

-Gözaltına alınan

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN - Kamera: ŞIRNAK,()

==================

Sahte polis ve savcılar, gerçek polisten kaçamadı

Mersin’de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran 2'si kadın 8 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin kent merkezinde Ö.S’yi ev telefonundan arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, isminin kuyumcu soygununa karıştığını ancak bu durumdan kendisini kurtarabileceklerini söyleyerek, bankadaki 53 bin lira parayı istedi. Bunun üzerine korku yaşayan Ö.S., parayı bankadan çekerek poşet içerisinde zanlılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.S, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne gelerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 günlük çalışmanın ardından olayı gerçekleştiren İ.Ç, İ.Z, Ö.F.Ç, Ş.T, A.O, A.R, Ç.B.İ. ve R.Ş.’yi kaldıkları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Benzer dolandırıcılık ile ilgili olarak geriye dönük yapılan çalışma yapan polis, C.Z.'nin 6 bin 500 dolar dolandırılması olayının şüphelilerinin de Ç.B, R.Ş, İ.Z. ve İ.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, dolandırdığı iddia edilen yaşlı bir kadının sara hastası olduğu ve aldıkları paranın ilaç parası olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2'si kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------

-Zanlıların emniyetten çıkarılması

-Polis aracına bindirilmeleri

-Araçların gidişi

-Emniyet Müdürlüğü'nün bina ve tabela görüntüsü

-Adliye binasından genel ve detay

(BOYUT:260,24 mb) (SÜRE:2,19 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

