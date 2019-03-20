DHA YURT BÜLTENİ -6

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (4)

KÖYLERDEKİ BAZI KERPİÇ EVLER YIKILDI

Depremin hasara neden olduğu yerlerden Acıpayam'ın Uçarı Mahallesinin Muhtarı Serkan Aydın, "Oturulan 10- 15 kerpiç ev kısmi olarak yıkıldı. Yaralanan kimse olmadı. Artçı sarsıntılar sürüyor. Televizyon izliyordum. Televizyon devrildi, bu sırada evden çıkamadım" dedi.

ZEMİNİN KAYALIK OLMASI HASARI AZALTTI

Yeniköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Biçer ise, "5-6 evimizde büyük hasar var, girilemeyecek durumda. Bahçe duvarlarımızda hasar var. Çok şükür yaralanan olmadı. Vatandaşlarımızı uyarıyorum, evlere girilmesinler. Köyümüzün zemini kaya olduğu için hasar büyük değil. Zemin sağlam olmasaydı, daha fazla hasar olabilirdi" diye konuştu.

Acıpayam'da ilk depremin ardından artçı olduğu değerlendirilen sarsıntılar sürüyor.

DENİZLİ VE ACIPAYAM'DAN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ACIPAYAM'IN KÖYLERİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN, Deniz TOKAT / DENİZLİ, )

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Karadeniz'de, eş zamanlı terör operasyonu

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla son 4 yıldır büyük darbe yiyen PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na takviye gönderileceği istihbaratı üzerine teröristlere yönelik bölgede bahar operasyonu başlatıldı. Bölgede yürütülen eş zamanlı operasyonlarla PKK'lı teröristin, Tunceli-Erzincan üzerinden Gümüşhane ve Giresun kırsalına geçip bölgede bahar yapılanması yapabileceği istihbaratı üzerine geçiş güzergahları ablukaya alındı.

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla son 4 yıldır büyük darbe yiyen PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na takviye gönderileceği istihbaratı üzerine teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat'ta hava destekli eş zamanlı operasyonlarla teröristlerin izini sürüyor. Bölgede bir grup PKK'lı teröristin, Tunceli-Erzincan üzerinden Gümüşhane ve Giresun kırsalına geçip bölgede bahar yapılanması yapabileceği istihbaratı üzerine geçiş güzergahları ablukaya alındı. PKK'nın Karadeniz'de kış üstlenmesine izin vermeyen güvenlik güçleri, bahar yapılanmasının önlenmesi için de bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyonlara başladı.

TAKVİYE GÖNDERİLEN TERÖRİSTLERDE YARALI KAÇTI

PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerinden 15'i düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen 15 teröristin 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi. Tamamen yok edilen sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na geçen yıl takviye olarak gönderilen 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın ise halen bölgede kış üstlenmesi yapabileceği ihtimali üzerine bölgedeki kırsal alda arazi didik didik arandı. 6 Mart'ta, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali dağı mevkiinde teröristlere ait içinde silah üstü termal dürbün, pil, örgütsel doküman, akü, yiyecek, ilaç ve sıhhi malzemelerin de olduğu sığınak ele geçirildi. İstihbarat birimleri tarafından yapılan yeni tespitlerde, bölgede son kalan 'Kawa' ve 'Aras' kod adlı teröristin geçen yıl Giresun kırsalında çıkan çatışmanın ardından birinin ayağının koptuğu diğerinin ise gözünden yaralanarak bölgeden kaçtığı belirlendi.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, en son Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaptığı konuşmasında, Karadeniz Bölgesi'ne sızan PKK'lı terörist gruptan çoğunun yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini hatırlatıp, bölgede son kalan 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığını aktarmıştı. Soylu, "Bunlar Karadeniz'e terörist sızdırmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Size sadece şu kadarını söyleyeyim, iki tane kalmıştı, kırmızısını, sarısını, yeşilini, her birisini derdest ettik. Onlar da kaçmışlar. Birisinin ayağı kopuk, birisinin gözü çıkık, kaçmışlar" diyerek bölgede PKK'ya ağır darbe vurulduğunu söylemişti.

YAYLA EVKERİNE SIKI TAKİP

Bu arada Karadeniz'de baharla birlikte yayla sezonunun da başlayacak olması nedeniyle yayla evlerinde kontroller sıklaştırıldı. Bölgede kritik ormanlık alanlar ve yayla obalarında süren kontrollerde, güvenlik güçleri detektör iz takip köpekleri eşliğinde de arama ve kontrollerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-JÖH timlerinden görüntü

-Kış operasyonundan görüntü

-Operasyonlardan genel görüntü (arşiv)

Süre: 4.14 Boyut: 637 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,()

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Ahırdan bozma şarap imalathanesine baskın

Mersin'de polis, şarap imalathanesi olarak kullanılan eski bir ahırın da aralarında bulunduğu adreslere düzenlediği baskında 10 bin litre içime hazır şarap ve 1500 litre maya ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak şarap üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüpheli olarak Tarsus ilçesi Tepetaşpınar Mahallesi’nde yaşayan Y.E. tespit edildi. Y.E.'nin evi ile aynı yerde bulunan ahıra baskın yaptı. Polis ekipleri, ahırın şarap imalathanesine çevrildiğini gördü. Baskında 6 bin 850 litre içime hazır şarap ele geçirildi. Y.E. gözaltına alındı.

Operasyonun devamında Akdeniz ilçesinde yaşayan C.S.’nin evine yapılan baskında 2 bin 450 litre içime hazır şarap, M.E.B.'nin evine yapılan baskında da 700 litre içime hazır şarap ile 1500 litre maya ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ahırdan genel ve detay

-Polislerin arama yapması

-Bidonların görüntüsü

-Emniyet Müdürlüğü girişi ve tabelası

(BOYUT:118,35 MB) (SÜRE:01,02 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Kapkaççılar önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı

Mersin’de genç bir kızın sırtındaki çantasını kapkaç yönetimi ile alıp kaçan 3 kişilik şebeke önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki Yenişehir Anadolu Lisesi civarında meydana geldi. Yolda yürüyen genç kızı takip eden 3 kapkaççı fark edilmemek için birbirinden ayrı yürürken güvenlik kameralarına yakalanıp tanınmamak için de kapüşonlarını da başlarına geçirerek yüzlerini gizlemeyi ihmal etmedi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 kapkaççı gözcülük yaparken biri de genç kıza arkadan yakalayarak çantasına alıp kayıplara karıştı. Olaydan sonra genç kızın polise başvurması ile harekete geçen Yenişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, kapkaçın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri toplayarak kare kare inceledikten sonra 2 kapkaççının kimliğini belirleyerek yakalayıp gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Eren E., Ahmet B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, çalışmalarını sürdüren ekipler, Recep A.’yı da yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Genç kızı takip eden kapkaççıların görüntüsü

-Genç kız yürürken

-Bir kapkaççı genç kızın arkasından koşarken

-Kapkaççı çantayı alıp kaçarken

(BOYUT:238,99 MB) (SÜRE:02,07 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Yıkılacak binalarda ilginç duvar yazıları: İncitmeden yıkın

Burdur'da kentsel dönüşüme alınan 46 blokluk Depremevleri Konutları boşaltıldı. Nisan ayında yıkım ve hafriyat işlerinin başlayacağı bloklar arasında şimdilerde yalnızca hurdacıların sesi yankılanırken, binaların dış duvarlarına sprey boyayla yazılan sözler ise dikkati çekti. Yazılarda kimi çocukluğuna ve anılarına veda ederken, kimi de yıllarının geçtiği binaların incitilmeden yıkılmasını istedi.

Burdur'da 1971 yılında meydana gelen depremden sonra Bozkurt Mahallesi'nde devlet tarafından yapılan 'Depremevleri Konutları' adı verilen 46 bloktaki 320 dairenin hak sahipleri Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında anlaşmaya vardı. 16'sı kamulaştırma bedeli alacak hak sahiplerinden 304'ü tapu devrini yaptı. TOKİ tarafından yeni konutların yapılacağı Depremevleri'ndeki daireler boşaltılırken, bloklar arasında sadece hurdacıların sesi duyulur hale geldi.

'İNCİTMEDEN YIKIN'

Blokların duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar ise dikkati çekti. 'Sözün bittiği yer', 'Kat karşılığı sattılar top oynadığımız arsaları', 'Binaları yıkın ama içine hayallerimizi de katın', 'TOKİ yavaş ciğerimi söktün', 'İncitmeden yıkın' ve 'Hoşçakal çocukluğum, anılarım. Elveda' sözlerinin yer aldığı yazılar hem güldürdü hem hüzünlendirdi.

'15 SENEDİR BAKKALLIK YAPIYORDUM'

Salih Alp Akçay, Depremevleri Konutları'nda yıllardır bakkal dükkanı çalıştırdığını belirterek, "15 senedir burada bakkallık yapıyordum. Evler yıkılınca biz de buradan ayrılıyoruz" dedi.

'HATIRALARIMIZ VAR'

Emekli öğretmen Tekin Büyükyağcı (77), 1974 yılından bu yana Depremevleri Konutları'nda oturduğunu kaydederek, "45 yıldır burada oturuyorum. Hatıralarımız var. Üzülerek ayrılıyoruz. Komşularımız iyiydi. İnşallah yeni evimize kavuşunca çok daha memnun olacağız" diye konuştu.

Terzi Mehmet Erkalp (50), "20 senedir Depremevleri'nde oturuyorum. 12 Nisan'dan itibaren yıkım başlayacak. Yeni evlerimizin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

'KOMŞULUKLARIMIZ ÇOK GÜZELDİ'

Necati Çılgın, "20 yıl burada oturdum. 12 sene kirada oturdum, daha sonra kendi evimi aldım. Komşuluklarımız çok güzeldi. Kapılarımız kilitli kalmazdı. Bu evler 70 metrekareydi. Buralar dar olduğu için sıkıntı çektik. Şimdi 118 metrekarelik TOKİ konutlarından satın alacağız. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

Hurdacı Mehmet Öztürk ise "Buralarda kentsel dönüşüm olduğu için eski Depremevleri yıkılıyor ve yeni TOKİ konutları yapılacak. Ev sahipleri hurdalarını sattı. Biz de bunları satın aldık" dedi.

İHALESİ SONUÇLANDI, YIKIM VE HAFRİYAT BAŞLAYACAK

Diğer yandan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve Cumhur İttifakı'nın Burdur Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt, Depremevleri bölgesinde yapılacak 655 konut yapım işinin ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan ortak açıklamada, "Burdur Depremevleri sakinlerimizin bir süredir bekledikleri ihalenin sonuçlanmış olması bizleri de son derece memnun etmiştir. Artık tüm prosedürler tamamlanmış olup, ihaleyi alan firmaya yer teslimin yapılmasıyla birlikte nisan ayında yıkım ve hafriyat başlayacak olup, devamında inşaatlar yükselmeye başlayacaktır. Bozkurt Mahallesi Burdur'da kentsel dönüşümün bir başlangıcıdır. Bu dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte Bozkurt Mahalle'miz yepyeni bir çehreye kavuşacak" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Duvar yazıları

- Salih Alp Akça ile röportaj

- Duvar yazıları

- Tekin Büyükyağcı ile röportaj

- Duvar yazıları

- Mehmet Erkalp ile röportaj

- Boşaltılan bloklar

- Necati Çılgın ile röportaj

- Boşaltılan bloklar

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Kaymakam Kaçmaz'dan yaşlılara ziyaret

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan Kaçmaz, yaşlı ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte, ilçeye bağlı ölçekli ile İçmeler köyünde maddi durumu iyi olmayan kimsesiz ve yaşlı aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz, sıkıntılarının giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan özellikle kimsesiz ailelerin ve hastaları sık sık ziyaret ettiklerini vurguluyan Kaymakam Kaçmaz, "Sıkıntılarını kendilerinden dinledik. Hastalar için tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkânlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra devletimizin imkânlarının elverdiği ölçüde kendilerine yardımcı olacağımızı ifade ettik" diye konuştu.

Kaymakamın bu ziyaretinin kendilerini duygulandırdığıı söyleyen Ölçekli köyünden 70 yaşındaki Gülli Yıldırım, "Allahdevletimize zeval vermesin. Buraya gelip sorunlarımızı dinlemesi bizi çok memnun etti" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyden genel görüntü

-Yaşlı kadın ve torunları

-Gülli Yıldırım ile röp

(SÜRE: 191 boyut: MB 05 dk 00 sn)

Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,()