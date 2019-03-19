DHA YURT BÜLTENİ-6

ÖZEL)

1)EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, BAŞINDA AĞLARKEN BULUNDU

GAZİANTEP'te, sağlık sorunları nedeniyle işsiz olan Ahmet Kocaoğlan (50), 14 yıllık evli olduğu 1 çocuk annesi eşi Saadet Kocaoğlan'ı (49) elleriyle boğarak öldürdü. Polis tarafından öldürdüğü eşinin başında ağlarken bulunan Kocaoğlan, tutuklandı.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında, Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 14 yıllık evli olan ve 1 engelli kızları olduğu öğrenilen Ahmet Kocaoğlan ile eşi Saadet Kocaoğlan, 1 ay önce satın alarak taşındıkları evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Ahmet Kocaoğlan, eşini döverek hareketsiz kalıncaya kadar elleriyle boğazını sıktı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Saadet Kocaoğlan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Eşini boğarak öldürdükten sonra yatağın başında ağlarken polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Kocaoğlan emniyete götürüldü. Saadet Kocaoğlan'ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kocaoğlan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Çiftin engelli kızlarının ise akrabalarının yanına gittiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Kocaoğlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Cinayetin olduğu ev

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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2)KADIN SÜRÜCÜ FREN YERİNE GAZ PEDALINA BASINCA KALDIRIMDAKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde adı açıklanmayan bir kadın sürücü fren yerine gaza basınca yaşanan kaza güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

İlçe merkezinde PAC meydanında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 31 UE 945 plakalı otomobili kullanan adı açıklanmayan kadın sürücü, aracını park ederken iddiaya göre fren yerine gaz pedalına bastı. Kaldırıma çıkan otomobil, park halindeki bir motosiklete çarptı. Bu sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi, olası bir can kaybını ve yaralanmayı önledi. Kaza da otomobil ve motosiklet zarar görürken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın motosikletlere çarparak kaldırıma çıkması (Güvenlik Kamerası)

-Kaza yerinden görüntü

-Kadının görüntüsü ve çevrede toplananlar

-Güvenlik kamera görüntüsü

SÜRE:2,25 sn BOYUT:110 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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3)VAN'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI

VAN, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van kent merkezinde, öğle saatlerine doğru aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle 32 yerleşim biriminin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Görüntü Dökümü

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-Lapa lapa yağan kar yağışı

-Kar yağışı altında yürüyen vatadaşlarlar

-Genel ve detaylar

BOYUt.264MB

SÜRE:2 DK 11 SN

Behçet DALMAZ/ VAN, ()-

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4)MELTEMLER, KIZILÇAM AĞAÇLARINI VURUYOR

MERSİN'in Bozyazı ve Anamur ilçeside meltemin vurduğu genç kızılçam ağaçları, yaklaşık 45 derecelik açı ile yere yatık olarak yetişiyor. Açık denizden gelen rüzgarlar, doğadaki gelişimi de etkiliyor. Orta Akdeniz'in birçok bölgesinde, denize dik yamaçlarda bulunan genç kızılçam ağaçları, gündüzleri denizden karaya doğru esen ve 'meltem' olarak bilinen hafif şiddetli rüzgarlar nedeni ile yaklaşık 45 derecelik açı ile yere yatık olarak yetişiyor. 'Pala oluşumu' adı verilen bu olay, iç kesimlere gidildikçe etkisini yitirirken, ağaçların yatık gelişimi genellikle Anamur Melleç Mahallesi ve Bozyazı Nagidos kıyısında görülüyor.

Gözlemlerini aktaran bölge sakinlerinden Cihan Ünal (22), "Rüzgar ağaçları severcesine sürekli estiği için yere 45 derecelik bir açı ile yatırıyor. Akdeniz iklimi görülen yerlerde bu doğa olayı kendisini gösteriyor. Bu da ilginç bir görüntü oluşturuyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Denizin genel görüntüsü

- Ağaçların yatık olarak yetiştiği yamacın görüntüsü

- Ağaçların görüntüleri

- Röportajlar, genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03'00" BOYUT: 132 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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5)AMASYA'NIN ÇILGIN PROJESİ

AMASYA Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında, Yeşilırmak Nehri'nin 300 metrelik bölümüne kauçuk bentler kurularak, su seviyesi yükseltildi. Projeyle bir taraftan nehirden elektrik enerjisi üretilirken bir taraftan da Yeşilırmak Nehri, kötü kokudan kurtarılacak. Rekreasyon alanına dönüştürülecek nehirle 12 ay boyunca turizme hizmet edilecek. Yaklaşık 20 milyon TL'lik projenin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde tek olan vizyoner bir projeyi hayata geçirdik" dedi.

Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan 'Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi' tamamlandı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca da desteklenen proje kapsamında, Yeşilırmak'ın Amasya merkezden geçen, yaklaşık 300 metrelik bölümünde kurulan kauçuk bentlerle su seviyesi yükseltildi. Bu alanda, kayıkla turistik nehir gezintisinin yapılacağı belirtildi. Bentlerin yanına kurulan sistemle de elektrik üretimi yapılmaya başlandı. Üretilen elektriğin, belediye hizmet binası ve bölgedeki rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırma için kullanıldığı belirtildi.

'ÜLKEMİZDE TEK OLAN, VİZYONER PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK'

Şişirilebilir kauçuk bent sistemi ve Türkiye'deki tek yatay akarsu üzerinde enerji üretim projesinin dün açılışı yapıldı. Yaklaşık 20 milyon TL'lik projenin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleştirdi. Projenin, Amasyalıların 20 yıllık hayali olduğunu belirten Bakan Varank, "Ülkemizde tek olan vizyoner bir projeyi hayata geçirdik. Kauçuk balonları şişirerek, nehir tabanını yükseltiyoruz. Bu sayede 2- 2,5 metre yükseklikte nehir tabanı oluşuyor. Hem sandalların gezebileceği bir rekreasyon alanı oluşturuyoruz aynı zamanda 2,5 metreden düşen suyun gücüyle elektrik üretiyoruz. Fakat bu elektrik üretimi, bildiğimiz hidroelektrik sistemlerine benzemediği için burgu yöntemiyle gerçekleştirildiği için nehrin üstünde bir görüntü kirliliği oluşturmuyor" diye konuştu.

'ŞEHRİMİZİN TURİZM POTANSİYELİ DAHA YUKARI TAŞINACAK'

Projenin, kalkınma ajansları aracılığıyla desteklendiğini belirten Varank, "Belediye başkanımız bunu hayata geçirdi. Biz de ona merkezi hükümet olarak destek verdik. Bu sayede şehrimizin turizm potansiyelini daha yukarı taşıyacak. Burada bazen nehrin debisi düştüğünde su seviyesi, nehir tabanına yaklaşıyordu. Kokuya da sebebiyet verdiği zamanlar oluyordu. Rekreasyon anlamında faydalanamıyorduk. Bu sayede nehrimizden senenin 12 ayı boyunca faydalanabileceğiz. Burası turistler için cazip bir mekan haline gelmiş olacak. Amasya'nın çılgın projesi, 20 milyon TL'ye mal oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) aracılığıyla projeye 7 milyon TL’lik destek oldu. Amasya Belediyesi ile İl Özel İdaresi de projenin paydaşları arasında yer aldı" dedi.

Projeyle Yeşilırmak'ın üzerine hidroelektrik santrali kurulduğunu dile getiren Bakan Varank, "Kasım ayında devreye alınan santral, saatte 200 kilowatt ve yılda 1 milyon 728 bin kilowatt üretim kapasitesi ile faaliyete geçti. Nehirden üretilen elektrik, Amasya Belediyesi'nde kullanılmaya başlandı. Proje sayesinde yaz aylarında nehirde meydana gelen kokunun önüne geçilirken, Yeşilırmak'ın iki yakası rekreasyon alanları ile donatıldı. Nehrin kenarına fıskiye, iskele ve amfitiyatro inşa edildi. Proje sayesinde şehrin ortasından geçen Yeşilırmak'ta, artık sandal ve botlarla da Amasya turu yapılabiliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yeşilırmak Dehri'nden detaylar

-Açılıştan detay

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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6)DAĞCILAR '18 MART' İÇİN MAHMUT DAĞI'NA TIRMANDI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki dağcılık kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, İzmir'deki Mahmut Dağı'nın 1400 metrelik zirvesine tırmandı. Kuşadası'nda faaliyet gösteren Ada Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde bir etkinlik düzenledi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin kırsal Yukarı Kızılca Mahallesi yakınında yer alan Mahmut Dağı'na, 23 sporcunun katılımıyla tırmanış yapıldı. Yaklaşık 4 saat sonra zirveye ulaşan dağcılar, büyük bir Türk bayrağı açarak etrafında toplandı. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nın okuyan dağcılar, şehitleri andı.

Kulüp Başkanı Halil İbrahim Çetin, "18 Mart etkinliğimizi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde gerçekleştirdik. 1400 metre yüksekliğindeki zirvede, Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunduk. Sonrasında İstiklal Marşımızı söyledik. Bizim için unutulmayacak, bir anma töreni gerçekleştirdik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Dağcıların tırmanışından görüntü

- Zirvede bayrak açılması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()



