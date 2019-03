DHA YURT BÜLTENİ -6

Futbolcunun sahadaki çirkin hareketine soruşturma

Şanlıurfa’da oynanan Süper Amatör Lig maçında şampiyonluk için mücadele eden iki takım berabere kaldı. Puan farkı ile şampiyon olamayan Şanlıurfa Gençlerbirliği takımının bir oyuncusu taraftara doğru dönerek cinsel organını gösterdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, cumartesi günü oynan Şanlıurfa Gençlerbirliği- Siverek Belediyespor karşılaşmasında meydana geldi. Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Eyyubi’ye Yenice stadında saat 15:00’te oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti ancak Siverek Belediyespor 1 puan farkla şampiyon oldu. Buna öfkelenen Şanlıurfa Gençlerbirliği'nin 5 numaralı futbolcusu Mahmut Onur Toprak, saha içinde Siverek taraftarının bulunduğu tribüne yönelerek şortunu indirip cinsel organını göstererek yürüdü. Yaşananlar karşısında şoke olan seyirciler o anları cep telefonu ile kaydetti. Olayın ardından Siverek Belediyespor taraftar derneği başkanı Onur İşbilen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na görüntüler ile beraber şikayette bulundu. Şikayeti kabul eden federasyon, soruşturma başlattı.

İzmir Kadifekale Şehitliği'nde 18 Mart töreni

İzmir Kadifekale Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Erol Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bırakan ve şehit aileleriyle yakından ilgilenen Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Afrin şehidi Uğur Palancı'nın mezarı başında silah arkadaşının okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti. Şehit aileleri de mezarların başında ilk günkü acıyı hissetti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde, İzmir Kadifekale Şehitliği'nde tören düzenlendi. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra törende AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Kani Beko da hazır bulundu. Anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunarak, şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, şehitliğin, dünyada alınabilecek en büyük unvan olduğunu belirterek, "Şehitlik olmadan vatan olmaz. Vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan, şehitlerin uğruna kan akıttıkları toprak parçasıdır" dedi.

Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayan Vali Ayyıldız ise şunları yazdı:

'Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bizlere miras bırakılan vatan topraklarının her karışı için canımızı feda etmekten, kanlarımızı aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmayacağımızı açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz.'

Törene katılan öğrencilerden İrem Demirel 'Bir Memet daha' ve Safa Öztürk 'Çanakkale şehitlerine' adlı şiirleri okudu, şehitler için dua edildi. Bu anlar, işitme engelliler için işaret diline çevrildi.

SİLAH ARKADAŞLARI UNUTMADI

Törenden sonra ise İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Ailelerin acılarına ortak olan Ege Ordu Komutanı Orgeneral Recep, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın mezarına gitti. Burada Palancı'nın Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'ndaki silah arkadaşlarından birisinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Orgeneral Recep, dua edip, şehidin babası emekli polis İhsan Palancı, annesi Yasemin Palancı ve kardeşinin acısına ortak oldu. Orgeneral Abdullah Recep, yine Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan'ın elini öperek, bir süre sohbet etti. Acılı aileler ise şehitlerine koşarken, mezarların başında ilk günkü acıyı hissetti.

Çubuk-2 Barajı doldu, su savaklardan boşaltılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Çubuk-2 Barajı'nda doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, fazla su savaklardan boşaltılmaya başlandı.Ankara'nın içme suyunun karşılanması amacıyla 1961-1964 yılları arasında inşa edilen Çubuk-2 Barajı'nda, son günlerde yaşanan yağışlarla doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Barajda olası bir taşkın tehlikesine karşı fazla su savaklardan boşaltılmaya başlandı. Savaklardan akan su şelale görüntüsü oluşturdu. Suyun coşkusuna tanık olmak isteyen vatandaşlar, bölgeye gelerek yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Barajdaki fazla suyun savaklardan boşaltıldığını duyunca geldiğini söyleyen Adem Tuğluca, "Yıllardır bu şekilde savaktan suyun aktığını görmemiştik. Gerçekten heyecan verici. Şelale gibi güzel görüntü olmuş. Bir taraftan da içme suyumuzun 100'de yüz olması haliyle sevindiriyor" dedi. Ailesiyle birlikte manzarayı seyretmeye geldiklerini belirten Melike Kalaycı ise, "Uzun zaman önce gördüğüm güzel manzara beni duygulandırdı. Bereketli olan su havanın güzelliği ortamı daha da değiştirmiş" diye konuştu.

Karda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karda mahsur kalan otomobildeki hasta, sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansla kurtarılarak, hastaneye yetiştirildi.

İlçeye bağlı Arıkonak Köyü'nde yaşayan Nurcan G.(30) karın ağrısı şikayeti üzerine yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak Nurcan G.'nin bulunduğu otomobil, kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine otomobildekiler, sağlık görevlileri ve jandarmadan yardım istedi. Sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansla kurtarılan Nurcan G., Sincik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve İl Özel İdare ekipleri de hasta yakınlarını, ilçeye götürdü.

Bingöl'de Çanakkale şehitleri anıldı

Bingöl'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Şehitlik Parkı'nda tören düzenlendi. Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutanlığı Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Piyade Üsteğmen Mehmet Akif Altay, şehitlerin tarih boyunca egemenlik ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan bu uğurda ödediği bedellerle destanlar yazdığını ifade ederek, "Devletimizin varlığının güvencesi olarak milletimizin bağrında ebediyen yaşayacaktır. Bu topraklar için toprağa düşen her şehidimizin vücutlarının bir parçasını vatan toprağına emanet eden gazilerimizin bu vatanı bir kere daha vatan yaptığının bilincindeyiz. Üzerinde yaşadığımız cennet vatanımız, istiklalimiz ve ay yıldızlı şanlı bayrağımız, onların hayatı pahasına koruyup armağan ettiği ve bizlerin de bugün şerefle taşıdığı kutsal emanetlerdir" dedi.

Konuşmaların ardından anma programı, çeşitli etkinlikler devam etti.

Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte hareket halindeyken rubik küpü çözdü. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları sosyal medyada paylaşıp beğeni istedi.

Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü hareket halindeyken aracının üzerine yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından sürücü bir taraftan rubik küpü çözdü bir taraftan da yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam etti. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kameraya kaydetti. Sosyal medyadan paylaştığı görüntülere beğeni isteyen sürücü, "Neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim diyerek yola çıktım. Youtube'a videolar koymayı, farklı ses getirmeyi düşünüyorum. Motosiklet üzerinde yapılamayacak hareketler yapmayı düşünüyorum" dedi.

