DHA YURT BÜLTENİ-6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da (1)



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere, Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kent protokolü tarafından karşılandı. Erdoğan, mitingin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na gitmek için parti otobüsüne bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol üzerinde gördüğü çocuklara oyuncak dağıttı, halkı selamladı.



Görüntü Dökümü

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- Araçların havalimanından çıkışı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsün içinde görüntüsü

- Vatandaşlara hediye dağıtması

- Otobüsün gidişi

- Detay

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK-Kamera: ADANA,()

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Kardeşler arasındaki kavgada cinayeti, yeğen işlemiş (2)- Yeniden



Bursa'da, arsa paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Hasan Bozkurt'u, yeğeni Halit Bozkurt'un vurduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Halit Bozkurt, "Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Babamı yerde kanlar içinde görünce, yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim" dedi.

Olay, dün Osmangazi İlçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt, Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Bozkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ve sağlık ekipleri geldiğinde olay yerinde bulunan Halit Bozkurt, ifadesinde silah seslerini duyup geldiğini, babası ve amcasının birbirini vurduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt'u ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Halit Bozkurt'un alınan el svabında barut izine rastlandı. Halit Bozkurt, çapraz sorgusunda, amcası Hasan Bozkurt'u kendisinin vurduğunu söyleyerek, suçunu itiraf etti.

Halit Bozkurt, "Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak gittim. Babamı yerde kanlar içinde yattığını görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim" dedi.

Halit Bozkurt, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adiyeye sevk edilmesi

- Emniyetten detaylar

Haber Kamera:Serkan AKKUŞ/BURSA,()

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Kuzular günde 2 kez anneleriyle buluşuyor



Gaziantep'te küçükbaş sürü sahipleri, otlatmak için meraya çıkardıkları koyunlarını, günde iki kez kuzularıyla bir araya getiriyor. Karınlarını doyurmak için sürü içinde annelerini arayan kuzuların görüntüleri, izleyenleri hayran bırakıyor.

Şehitkamil ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde 3 ayrı sürüde 500 koyunu bulunan Hacı Sumakdağ ve ailesi, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Aile, gün içerisinde otlatmak için meraya götürdükleri koyunları, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez kuzularıyla bir araya getiriyor. Yüzlerce kuzu, sürünün içerisinde dolaşarak uzun çabalar sonucu annelerini buluyor. Koyunlar koku ve seslerinden tanıdıkları yavrularının süt emmesine izin veriyor. Yaklaşık bir saat süren emzirmeden sora kuzular ve koyunlar, sürü sahipleri tarafından ayrılarak farklı bölgelere alınıyor.

Kırsal alanda hayvancılık yapmanın çok zor olduğunu belirten Hacı Sumakdağ, günün yaklaşık 9 saati merada olduklarını söyledi. Sumakdağ, "Çobanlık peygamber mesleği, bu iş bana babamdan kaldı. Severek yapıyorum. Sabah erken saatlerde kalkıp, koyunları kuzularla buluşturuyoruz. Daha sonra meraya çıkıp akşam 5'e kadar koyunları otlatıyoruz. Dönüşte yavruları anneleriyle buluşturarak karınlarının doymasını sağlıyoruz" dedi.

Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ise bölgede yaklaşık 32 ailenin baktığı 20 bin hayvanın olduğunu ifade ederek, "Burada çobanlar sabah 6'da güne başlayarak, koyunları merada otlatıyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sürüdeki koyun ve kuzular

- Kuzu ve koyunların havadan görüntüsü

- Kuzuların, koyunlar ile buluşması

- Kaval çalan çoban

- Hayvan sahipleri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP-)



