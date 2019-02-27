DHA YURT BÜLTENİ -6

YURT BÜLTENİ -6

Çöp kamyonunun çarptığı küçük Filiz öldü, mahalleli aracı taşladı

Kayseri'de sabah okula giderken çöp kamyonunun çarptığı ilkokul öğrencisi Filiz Taşdemir (9), hayatını kaybetti. Mahalle halkının taş atıp camlarını kırdığı kamyonun şoförü gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi, Elmalı Sokak'ta meydana geldi. Şehit Mehmet Gökkaya İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Filiz Taşdemir, okula gitmek için evinden çıktı. Evlerinin önündeki yolun karşısına geçmek isteyen Filiz Taşdemir'e, ilçe belediyesine ait Mustafa Erciyes yönetimindeki 38 SF 132 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz Taşdemir'in öldüğü belirlendi.

Polis, küçük Filiz'in cesedini beyaz çarşafla örterek, kaza yerinde inceleme yaptı. Bu sırada mahallede yaşayanlarhız yaptığını ileri sürdükleri kamyon şoförüne tepki gösterdi. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi kaza yerine sevk edildi. Polisler, sokakta toplanıp kamyona taş atarak camlarını kıran kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, Mustafa Erciyes'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

OKUL ÇANTASI AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Filiz Taşdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Filiz Taşdemir'den geriye kalan okul çantası ise polisler tarafından ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()-

================

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (3)

TERÖR SALDIRILARINA KARŞI TATBİKAT

Savaş gemileri Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan ayrıldıktan sonra senaryo gereği 2 terörist botu içersinde Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da bulunduğu TCG Kemal Reis'e doğru yaklaştı. Gemiden anoslar eşliğinde uyarılar yapıldı. Botlar gemi çevresinde dolaştı. Ardından teröristlerin bulunduğu botlar TCG Oruçreis gemisine yaklaştı. Oruçreis'ten de anonslarla botların gemiye yaklaşmaması yönünde sözlü uyarılar yapıldı. Botlar yaklaşmaya devam edince önce gemiden makineli tüfeklerle uyarı ateşi yapıldı. Ardından da toplarla atış yapılarak botlar imha edildi.

HELİKOPTER İMHA EDİLDİ

Ardından senaryo gereği Körfez ilçesi açıklarında içerisinde teröristelerin bulunduğu A-B 212 tipi helikopter yaklaştı. Helikoptere de uyarı anonsları yapıldı. Daha sonra TCG Oruçreis çevresinde dönmeye devam eden helikopter 25 milimetre top atışı ile etkisiz hale getirildi.

GEMİLER MAYINLI ALANDAN GEÇTİ

Daha sonra gemiler Karamürsel açıklarında yaklaşık uzunluğu 10 kilometrelik genişliğide 1 kilometre mayınlarla döşenmiş alandan gemiler tarama yaparak ve hız düşürerek geçiş yaptı. Daha sonra TCG Oruçreis, TCG Barbaros gemileri TCG Kemalreis'te bulunan Donanma Komutanı Koramiral Ercümet Tatlıoğlu'nu selamladı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

AKTÜELLER GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Ergün AYAZ / GÖLCÜK,()

======================

4 köyde 32 eve girip, hayvan çanı dahil ne varsa çaldılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı 4 köyde toplam 32 eve giren hırsızlar, ne buldularsa çalıp, kayıplara karıştı. Jandarma, hırsızların peşine düştü.

Gökbey, Akkışla, Nebioğlu ve Kehler köylerinde son 2 haftada kış döneminde boş olan 32 eve hırsız girdi. Hırsızlar hayvan çanı, motorlu testere, klima, çapa, balta, kaynak motoru, çim biçme makinesi, televizyon, bakır tepsi, traktör tamir seti, tabak, tencere gibi buldukları tüm eşyaları çaldı. İhbarlar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği belirsiz hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken Gökbey Köyü Muhtarı Rasim Yıldız, "Kapıları kırıp, camların korkuluk demirlerini açarak, köyümüzdeki 13 evi soymuşlar. Vatandaşın çapasını, motorunu her şeyini almışlar. Yeni televizyonları almışlar, eski televizyonları bırakmışlar" dedi.

Evinin soyulduğunu duyunca Tekirdağ'dan köye gelen İsmet Ünlü, "Tüplü televizyonumu bırakmışlar, son taksitleri kalan plazma televizyonumu almışlar. Traktör tamir setimi almışlar. Motorlu testereyi Allah'tan bir arkadaşıma vermiştim. Elimizde o kaldı" diye konuştu. Geçen yıl çıkan bir yangında evi yanan Sadettin Ünlü ise yaşamını sürdürdüğü Kızılay'ın verdiği konteynere hırsız girdiği haberini tedavi için gittiği İstanbul’da öğrendi. Köyde bir kişinin, hırsızlardan korunmak için evinin pencerelerini sac kaplattığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Köyden ve evlerden görüntü

Muhtar ile röp.

İsmet Ünlü ile röp.

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

==================

Eski karakol güreş eğitim merkezi oldu, kaderleri değişti

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde 10 yıldır atıl halde duran eski jandarma karakol binası, 5 yıl önce Güreş Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkezde, güreş sporunu öğrenen çocuklarlar arasından Türkiye şampiyonları ve Balkan ikincisi de çıktı. Halen 20 sporcunun eğitim gördüğü merkez ile bölgede yaşayan çocukların kaderleri ise güreşle değişti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi’nde bulunan daha önce jandarma tarafından karakol olarak kullanılan ancak yaklaşık 10 yıl atıl vaziyette duran tek katlı bina, 2014 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güreş Eğitim Merkezi'ne dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Girişimler sonucu, yaklaşık 6 ay sonra mevcut karakol binası Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edildi. Bölgede 10 yıldır atıl halde duran eski jandarma karakol binası, girişimlerle Güreş Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. Güreş antrenörü Hüseyin Sivri, görevlendirilerek, bölgedeki vatandaşların da talebi doğrultusunda eğitim merkezine dönüşen binada, güreş kursu açıldı, 9-15 yaş grubundaki çocuklara güreş eğitimi verilmeye başlandı. 5 yıldır faaliyet gösteren Kuşkayası Güreş Eğitim Merkezi'nde kurslar sürerken, öğrenciler de il ve Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda başarılar da elde etmeye başladı. Eğitim alan çocuklarlar arasından Türkiye şampiyonları ve Balkan ikincisi de çıkarken, 8 öğrenci ise spor kulüpleri tarafından keşfedilip transfer de edildi. Aralarında güreş milli takımına da sporcu çıkaran merkezle, bölgedeki çocukların da kaderleri güreşle değişti.

'5 YILDA 80 ÇOCUK EĞİTİM ALDI'

Güreş antrenörü Hüseyin Sivri, 5 yılda yaklaşık 80 çocuğun güreş eğitimi aldığını belirterek, çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Sivri, "Sporcularımız arasında Balkan ikincisi, Türkiye birincileri çıktı. Çok büyük bir emekli bu bölgedeki çocuklarımız güreş sporuyla ilgileniyorlar. Merkezimizin olduğu bu bölgede ailelerinde güreşe büyük bir ilgisi oluştu. Çocuklarını teşvik ediyorlar. Halen 20 öğrencim eğitim almaya devam ediyor. Buradaki çocuklarımız üniversite sınavında herhangi bir üniversite kazanabilirlerse kazanacaktılar yoksa köyde fındık bahçelerinde hayvan peşinde koşacaklardı. Ama şimdi araların da milli sporcular var. Burada çocuklarımıza bu sporu öğretip güreşte alt yapıdan sporcu yetiştiriyoruz. Merkezimizin bulunduğu bölgedeki 5 mahalleden sporcumuz var. Hafta içi okul sonunda ve hafta sonu antrenmanlar yapıyoruz" dedi.

'DERECE ALINCA HEDEFLERİM BÜYÜDÜ'

Türkiye şampiyonu ve Balkan ikinciliği bulunan sporcu Gökhan Günaydın da, olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini anlattı. Günaydın, "Burada güreş yapmayı öğrendim. Güreşe ilk önce spor yapmak sağlıklı olmak için başladım. Müsabakalara katılıp dereceler kazanmaya başlayınca hedeflerim büyüdü. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Güreşe başladığımız bizim için çok güzel oldu. Okuyabilirsek okuyacaktık. Okumasaydık hayvancılıkla uğraşacaktık" diye konuştu.

'TÜM ÇOCUKLAR GÜREŞÇİ OLMAK İSTİYOR'

Güreş eğitim merkezinde aldığı eğitimlerle Türkiye şampiyonu olmayı başaran Halil İbrahim Özdil ise "3 yıldır bu merkeze geliyorum. Güreş yapmayı çok seviyorum. Hocamız sağ olsun burası eskiden jandarma karakoluyken şimdi güreş eğitim merkezi oldu. Artık bu bölgedeki tüm çocuklar güreşçi olmak istiyor" ifadesinde bulundu.

Bu arada, güreş eğitim merkezinde, antrenman salonunun yanı sıra, çocukların masa tenisi de oynayabilecekleri dinlenme odası ve gece kalabilecekleri yataklı odalar da yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Güreş Eğitim Merkezi binası dışından ve içinden detaylar

-Çocukların antrenman yapması

-Çocuklardan detay

-Röportajlar

(SÜRE:4.38 Dk) (BOYUT: 519 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/ONDOKUZMAYIS(Samsun), ()

================



Ünlü oyuncu Cezmi baskın sağlıklı yaş almanın ipuçlarını verdi

İzmir'de bu yıl 'Yaşamın içindeyim' teması ile düzenlenen 3. Uluslararası ve 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu başladı. Sempozyumun konuğu olan 69 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, sağlıklı yaş almanın tüyolarını verdi. "Hayata biraz pozitif bakmak lazım" diyen Baskın, sempozyuma katılanlara, "Mahallenin delikanlısı ile arkadaşlık yapın" önerisinde bulundu. Ersöz, kendisine ünlü olmak için gelen gençlerin de bulunduğunu belirterek, "Sinemada yalnızca Recep İvedik filmine giden, başa film izlemeyen, kitap okumayan gençler gelip ünlü olmak, para kazanmak istediklerini söylüyorlar" dedi.

İzmir'de bu yıl 'Yaşamın içindeyim' teması ile düzenlenen 3. Uluslararası ve 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Psikologlar Derneği ve Ege Geriatri Derneği iş birliği ile düzenlenen sempozyumun açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Ege Geriatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Ege Geriatri Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay ve çok sayıda davetli katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, Türkiye'de yaşlı nüfusunun giderek arttığına değindi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılar için hayata geçirdiği projelere de değinen Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Hayata geçirdiğimiz projelerle İzmir 'Yaşlı Dostu Kent' unvanını aldı. Sosyal Yaşam Kampüsü projemizi tamamladık. Bizim hedefimiz yaşlıları sosyal hayatın içine sokmak ve onlarla daha çok iletişim kurmayı sağlamak. Bu nedenle gerçekleştirdiğim, çalıştığım hizmetlerin en önemlilerinden biri fikir ve isim sahibi olduğum 'sağlıklı yaş alma merkezi'. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu merkezde kadınlı, erkekli 55 yaş üstü bireylerimiz spor, resim yaparak, müzikle ilgilenerek, gezerek keyifle günlerini geçiriyor. Çağımızın en zor hastalıklarından biri olan Alzheimer ve demansı önlemek için de bir merkezimiz var. Hastalıklarının ilk evrelerinde semptomları geciktirici bu merkezimiz de 'Yaşlı Dostu Kent İzmir'e yakışır bir merkez oldu. Ulaşım hizmeti vererek hastaları evlerinden alıyoruz, hasta yakınlarını da bir nebze rahatlatıyoruz."

'TOPLUM BİR ÖZNESİ OLDUĞU GÖRÜLMELİ'

Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sevnaz Şahin ise sempozyum için kendilerine destek veren Türkegül Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Şehrimizde birçok projede yan yana çalıştık. Sağ olsun bizi kırmadı. Bugün yüzlerce dostla yıllardır yaşlılık alanındaki çalışmalarımızı paylaşabiliyorsak Türkegül Kocaoğlu'nun desteği sayesindedir" diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay da, "Dünya nüfusu giderek yaşlanıyor. Bizler de yeni hizmetlerin ve sosyal politikaların oluşması için çabalıyoruz" dedi. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı ve Sempozyum Eş Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, "12 yılda yaptığımız sempozyumun geldiği boyut bizim için gurur verici. Yaşlılar, ileri yaşlılar yaşamın içinde, yaşamın öznesi. Biz aktif ve sağlıklı yaş alma konsepti içinde onların fark edilmesi, toplumun yaşamın bir öznesi olduğunun görülmesi, yaşlılarımızın deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanma konusunu bu sempozyumda ele alacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Fehmi Akçiçek, bugüne kadar sempozyuma verdiği destekten ötürü Türkegül Kocaoğlu'na şükran plaketi verdi. Sempozyum, iki gün daha devam edecek.

'GENÇLER BİZİM DENEYİMLERİMİZİ KULLANMALI'

Sempozyumun söyleşi bölümüne katılan ve deneyimlerini gençlerle paylaşan oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın (69), aynı zamanda sağlıklı yaş almanın tüyolarını verdi. "Vaktimizi doldurduk, evimizin köşesinde oturalım" diye hayata bakmadığını söyleyen Baskın hala çıraklık döneminde olduğunu söyledi. Baskın, "Edindiğimiz tecrübeleri, deneyimleri kapalı kapılar arkasında bırakmamak lazım, bu deneyimleri gençlerle paylaşmak gerekiyor. Evde oturup 'Ben çok işler yaptım artık bu işi bıraktım' dememek lazım. Gençlere doğru bayrağı emanet etmek lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Gençler bizim deneyimlerimizi mutlaka kullanmalı" dedi.

'ŞİMDİKİ GENÇLER ÇABUCAK ÜNLÜ OLMAK İSTİYOR'

Kendisine gelen bazı gençlerin, çabuk para kazanılacak, ünlü olunacak işler öğretmesini istediğini söyleyen Cezmi Baskın, "Bana gelen gençler, 'Bu işler sıkıcı, yorucu, çok kapsamlı. Biz bunlarla uğraşamıyoruz. Siz bize kamera önü oyunculuğu öğretin. Dizilerde oynayalım, gerisine karışmayın' diyorlar. Bana gelenlere önce mülakat yapıyorum. Hangi kitapları okuduklarını, hangi sinema filmlerini izlediklerini, hangi müzikleri dinlediklerini soruyorum. Birçok genç kitap okumuyor, gazete okumuyor, günlük olayları tahlil etmiyor. Bunları yapmadan sanatçı olunmaz. Sinemada 'Recep İvedik'e giderim' diyor ve onun gibi konuşuyor, onun gibi olmak istiyor. İnsanlar sadece para kazanma, kendi cebini doldurma gibi bakıyorlarsa meseleye" dedi.

'MAHALLENİN DELİKANLISI İLE ARKADAŞLIK YAPIN'

Bir katılımcının "Sağlıklı yaş almanın sırlarını paylaşır mısınız" sorusuna gülerek, "Sağlıklı mı görünüyorum. Rol yapıyorum rol. Şeker falan var" yanıtını veren Cezmi Baskın, daha sonra da "Biraz pozitif bakmak lazım dünyaya. Biraz daha umutla bakmak lazım. Benim sağlık reçetem bu" yanıtını verdi. Yaşlıların gençleşmesi gerektiğine inandığını aktaran Baskın, "Mahallenin delikanlıları ile biraz arkadaşlık etmeleri gerekiyor. Onlarla oturup kahve içmekten ziyade, onların fikrilerini dinlemeliler. Kendi fikir ve deneyimlerini paylaşmalılar" dedi.

Sempozyum, iki gün daha devam edecek.

Görüntü Dökümü

----------

-Sempozyuma katılanlar

-Salondan görüntü

-Türkegül Kocaoğlu'nun konuşması

-Oyuncu Cezmi Baskın ile söyleşi

-Plaket verilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,()

==================

