DHA YURT BÜLTENİ -6

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 75 dolu tüp bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı terörstlerce kullanılan bir sığınak ile toprak araziye gömülü 75 dolu tüp bulundu. Sığınak ve tüpler, imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kulp ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 18 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlanılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-17 Özel Birlik Operasyonu' 19 Şubat Salı günü saat 21.00'de tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, bölücü terör örgütü üyelerince kış üslenmesi amacıyla kullanılan bir sığınak bulunularak, kullanılamaz hale getirildi.

Kulp ilçesi Yayıkköy köyü Yarımca Mezrası kırsalında ise 150 metrekarelik düzlük alanda iş makinesi yardımıyla yapılan kazıda, toprağa gömülü halde patlayıcı yapımında kullanılan 75 adet dolu tüp bulundu. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) ekipleri, tüpleri imha etti.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon bölgesi

- Tüplerin patlama anı

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8,81 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

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Siirt'te PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Gökçebağ beldesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı içerisinde silah ve mühimmat bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca, merkez Gökçebağ beldesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kış operasyonları kapsamında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut 2019-101’ operasyonu düzenlendi. Jandarma özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonlar sırasında, teröristlerin kullandığı 3 metre yüksekliğinde 7-8 kişilik sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka silah, 3 Kalaşnikof şarjörü, Kalaşnikof silahına ait 138 fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

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6 FETÖ şüphelisi adliyede

Samsun merkezli olarak 7 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 FETÖ/PDY şüphelisi bugün adliyeye sevk edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun merkezli olarak Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İddiaya göre polis tarafından dün yapılan operasyonda bir muvazzaf subay, bir uzman çavuş, bir meslekten ihraç edilen astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunun 6 öğrencisi gözaltına alındı. Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları öne sürülen 9 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getilmesi

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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Merdivenli 3 hırsız yakalandı

Kayseri'de merdiven dayayarak girdikleri evden piyasa değeri 270 adet tesbih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de kimliği belirsiz kişiler önceki gece merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Üçgen Sokak'ta merdiven dayayarak A.Ş.'ye ait eve girdi. Şüpheliler evde bulunan 220 bin TL değerinde 270 adet tesbih, 25 yüzük, 6 bin 500 TL ve av tüfeği çalarak kayıplara karıştı. Evde olmadığı sırada yaşanan hırsızlık olayını fark eden A.Ş. durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarından merdiven yardımıyla hırsızlık yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emrah B. (32), Bülent G. (41) ve Ferhat G. (34) kaldıkları evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü

- Hırsızlık şüphelilerin eve merdiven dayaması

- Diğer görüntüler

Süre: 2.51 Boyut: 20 MB

Haber - Kamera: KAYSERİ, )

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Yardım bahanesiyle cep telefonları çaldı

Adapazarı'nda yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde kapıyı açan kadınlara eşini tanıyormuş gibi davranıp aramalarını isteyerek ellerindeki cep telefonu çalan C.Ç.(41) yakalandı.

Adapazarı'nda yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde kapıyı açan kadınlara eşleri ile konuşmak istediğini söyleyen kişi, kadınların arama yaptığı sırada cep telefonlarını çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini belirlediği C.Ç.'nin peşine düştü. Aracının durdurulması sonucu yakalanan ve hırsızlık suçundan kaydı bulunan C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeye sevk edilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, ()

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Amanos Dağlarında yanartaş hayranlığı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları zirvesinde bulunan yanan bir kaya, meraklı ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

Kurtbağı mevkisinde bulunan ve metan gazı sızıntısıyla alev alan, bölgede yanartaş olarak bilinen kayalığı ve yanında bulunan Zilli Şelaleyi görmek için çevre doğa ve fotoğraf tutkunları bölgeyi mesken tuttu. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'de (PRODOSS) bölgeye adeta çıkarma yaptı. Orman dokusu, patika ve çamurlu parkurda 12 kilometre yürüyen kulüp üyeleri bölgeye hayran kaldı. Yanartaş ve 30 metre yükseklikten akan Zilli şelalede bol bol anı fotoğrafları çekilen üyeler, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Adanalıların Amanos dağları gezisi mangal keyfi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan kayadan detay

- Yanan kayayı fotoğraflayan gençler

- Yürüyüşten görüntüler

- Piknikten görüntüler

SÜRE:01'25" BOYUT:157 mb

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ARSUZ, (Hatay), ()

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Mahsur kalanlara yardım için paletli kar aracı yaptı

Konya'nın Hadim ilçesinde oturan çapa motoru tamircisi Osman Karaca, ilçenin yaklaşık 1500 rakımlı olması nedeniyle ağır geçen kış şartlarında herhangi bir olay sonucu mahsur kalanlara yardım etmek için paletli kar aracı yaptı. 'Patpat' tabir edilen tarım aracının motoru ve hurda parçalarla 1 ayda yaptığı kar acının yaklaşık 8 bin liraya mal olduğunu belirten Karaca, daha önce yaptığı aracını ise bölgede elektrik hattının bakım ve onarımını yapan şirkete 2 yıllığına kiraladığını belirtti.

Hadim, Batı Toros sıra dağlarının doğu kısmında Taşeli Platosunun tepeleri arasındaki dar vadiler üzerinde kurulmuş bir ilçe olma özelliğini taşıyor. Eskiden belde statüsünde olan 2700 nüfuslu Balcılar Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Osman Karaca'nın (34) yaşadı bölgede yine dik ve engebeli arazi yapısına sahip. Karaca'da bu arazi yapısına sahip mahallede ağır geçen kış şartlarında ise yaşam daha da zorlandığı için paletli kar aracı yaptı. Kış aylarında zaman zaman yolların kapalı olduğunu hatırlatan Karaca, kar aracını hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak, hem de herhangi bir olay sonrası mahsur kalanlara yardım edebilmek için yaptığını belirtti.

1 ayda yaptığı aracın 8 bin liraya mal olduğunu ifade eden Karaca, şunları söyledi: "Kış aylarında hava şartlarından dolayı hiçbir yere gidemiyoruz. Hiçbir işimizi yapamıyoruz. Onun içinde arabaların ulaşamadığı yerlere ulaşmak için hurda araçlardan çıkan parçaları söküp, tamirlerini yapıp kar aracını yaptım. Hem kendi ihtiyaçlarım için kullanacağım hem de mahsur kalan mağdur olan kişileri yardım için kullanacağım. Amacım araçla vatandaşlara hizmet etmektir."

Görüntü Dökümü

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-Kar aracından detay

Haber- kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA ))

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Ozan Arif'in mezarına Türkiye'nin dört bir yanından toprak bırakıldı

Samsun’da geçen hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in (69), kabri üzerine Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen topraklar ve Türk bayrakları bırakıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Ali Şirin, geçen 13 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şirin, geçen 16 Şubat'ta yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Şirin'in kabrine, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve bazı Türk devletlerinden getirilen topraklar bırakıldı. Getirildiği ilin adının yazılı olduğu bez torbada yer alan toprakların bazıları dökülürken bazıları da, Şirin'in kabri başına konuldu. Kabri ziyarete gelenler, dua ederken, Şirin'in mezarına çiçek ve Türk bayrakları da bıraktı.

Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları, hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti. Birçok şiir ve halk edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır. Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.

Görüntü Dökümü:

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-Mezardan detay

-Üzerinde il isimlerinin yazılı olduğu torbalardan detay

-Mezarı ziyarete gelenlerden detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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