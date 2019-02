DHA YURT BÜLTENİ-6

1)GAZİANTEP'TEKİ DOĞAL GAZ PATLAMASINDA YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

GAZİANTEP'te dün aynı sokakta doğalgaz kaynaklı, peş peşe meydana gelen iki patlamada yaralanan Ayşe Bilici (90), yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Ayşe Bilici'nin eşi Mehmet Bilici'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi. İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 6 No'lu Sokak'taki rögar ve iki katlı evin zemin katında peş peşe iki patlama meydana geldi. Patlamada Mehmet Bilici'ye ait evin bir bölümü yıkılırken, yerinden fırlayan rögar kapağı, sokaktan geçen yolcu midibüsünün altına çarptı. Patlamalar nedeniyle sokaktaki araç, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir bölümü yıkılan iki katlı evden yaralı çıkarılan Ayşe Bilici, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Patlamanın ardından yaşananları anlatan Ayşe Bilici'nin oğlu Hacı Mehmet Bilici, "Ben çalışıyordum, saat 1 gibi beni aradılar. Babamın evinde doğal gaz nedeniyle patlama olduğu haberi geldi. Önce olay yerine gittim, daha sonra hastaneye geçtim. Babamın durumu çok ağırdı. Her yerinde kırıklar ve yanıklar vardı. Babamın tedavisini yaptırdık. Ardından 'Annenin durumu ağır' dediler. Hastaneye gittiğimde 'Hayatını kaybetti' dediler" ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİT VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Diğer taraftan, patlamaların yaşandığı sokaktaki hasar tespit ve temizlik çalışması da devam ediyor. Mahalle sakinleri, kendi imkanları ve belediye görevlileriyle birlikte yıkılan yerleri temizlemeye çalışırken, görevliler de hasar tespitini sürdürüyor.

Olayda yaralanan 4 kişinin tedavilerinin de hastanelerde devam ettiği, hayatını kaybeden Ayşe Bilici'nin eşi Mehmet Bilici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

2)VALİ KARALOĞLU: ŞEHRİMİZİ METRUK BİNA SORUNUNDAN KURTARACAĞIZ

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'yı metruk bina sorunundan kurtaracaklarını belirterek, "Belediyeden makine dediğimizde hemen verilecek biz de dayayıp metruk binayı yıkacağız. Vatandaş yıkmıyorsa kendimiz yapacağız. Bu toplantıdan sonra metruk bina sorunu çözülecek. Yıkılamayanların da giriş çıkışları kontrol altına alınacak" dedi.

Antalya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Müftüsü Osman Artan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapıldı.

Toplantı öncesi kurul gündemini değerlendiren Vali Münir Karaloğlu, il genelinde bağımlılıkla mücadele kurul toplantısını ilk defa tüm kaymakamların katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, her türlü bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Cemiyeti'nin çalışma kaydettiğini söyledi. Bugün gerçekleştirilecek kurul toplantısında en önemli maddenin metruk binalar olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Metruk binaların yıkılması konusu önemli. Kaymakamlardan her birinden ayrı ayrı bilgiler alacağım. Hangi ilçede ne kadar metruk binamız kaldı, neden yıkılmadı? Arkadaşlar, metruk bina probleminden şehrimizi kurtaracağız. Metruk binalar biliyorsunuz her türlü melanetin yuvası haline geliyor. Sahipsiz yerler buralar ve kötülükler de bu tip yerleri seviyor. Uyuşturucu bağımlıları ve satıcıları, fuhuşla ilgili suç işleyenlerin neredeyse istasyon durağı haline geliyor metruk binalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bu konuda kararlılığı var. Türkiye'yi metruk bina sorunundan kurtaracağız. Biz de Antalya'yı bu sorundan kurtaracağız."

'MAKİNEYİ VERECEKLER BİZ DE DAYAYIP YIKACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de destek istediklerini ifade eden Vali Karaloğlu, "Belediyeden makine dediğimizde hemen verilecek, biz de dayayıp metruk binayı kendimiz yıkacağız. Vatandaş yıkmıyorsa kendimiz yapacağız. Bu toplantıdan sonra metruk bina sorunu çözülecek. Yıkılamayanların da giriş çıkışları kontrol altına alınacak" diye konuştu.

3)OZAN ARİF'İN OĞLU: TÜRKİYE DEĞERLİ BİR HALK OZANINI KAYBETTİ

'Ozan Arif' olarak tanınan halk ozanı ve besteci Arif Şirin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'ndeki evine yakınları ve sevenleri, taziye ziyaretinde bulunmak için geldi. Eşi Süheyla Şirin ile oğlu Mehmet Alp Şirin, taziyeleri kabul etti. Evin önüne de taziye çadırı kuruldu. Babasının hastalığının 2016 yılında tespit edildiğini anlatan Mehmet Alp Şirin, "Yemek borusunda çıkan tümör nedeniyle 2016'nın sonuna doğru ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçirmişti. Sonra 'Her şey yolunda' dendi kontrollerde de her şey iyi çıktı. Ondan sonra birdenbire rahatsızlığı tekrarladı. Son olarak 2 haftadır Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Son birkaç günde durumu kötüleşti. Ondan önce durumu daha iyiydi. Babamın tedavisini yürüten bütün doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler. Bence Türkiye, değerli bir halk ozanını kaybetti. Türk milliyetçileri Ozan Arifi kaybetti. Ben değerli bir halk ozanını, Ozan Arif'i, babamı kaybettim. Acım çok taze, çok büyük" dedi.Arif Şirin için 16 Şubat Cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceği, Samsun Büyük Camii'de öğle vakti kılınacak namazın ardından Şirin'in Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

4)HDP KOCAELİ EŞ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmit, Darıca ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9'unu gözaltına aldı. PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla düzenlenen açlık grevine destek olmak, terörist başının yakalanma yılı olan 15 Şubat öncesinde kitleye motivasyon sağlamak amacıyla cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü mensuplarına destek olunması, kamuoyu oluşturulması için eylemleri organize eden ve yönlendiren, bu yönde sosyal medyayı kullandıkları iddia edilen HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Akgün ile S.O., V. K., E. K., Ç. K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel doküman, flama, yasak yayın ve dijital materyaller ele geçirdi. Polis, A.Z.'yi yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.

5)AYVALIK'TA SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE PAZARI KURULDU

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) İktisadi İşletmesi, 'Sevgililer Günü' nedeniyle tasarım ve el işi ürünlerin satışa sunulduğu hediye pazarı kurdu.

ÇYDD Ayvalık Şubesi tarafından Sevgililer Günü'ne özel hediyelik eşya pazarı, ÇYDD Fahamet- Ali Kemal Sabuncugil Eğitim Evi'nde açıldı. Takılar, rengarenk oyuncaklar, yastıklar, örmeler, seramik eşyalar gibi çeşitli el emeği ürünlerin satışa sunulduğu pazar, Sevgililer Günü'ne özgün hediye arayanlar için alternatif oluşturuyor. Aşk şarkıları dinleyerek gezilebilecek pazarda reçel ve ekmek gibi yiyecekler de satışa sunuluyor. Pazar, Sevgililer Günü'nde de açık olacak.

'SEVGİ STANTLARI KURDUK'

ÇYDD Ayvalık Şubesi Başkan Yardımcısı ve ÇYDD İktisadi İşletme Sorumlusu Suat Şerifeken, "Sevgililer Günü, yılbaşı veya önemli günlerde biz el emeklerinin değerlendirilmesi açısından hanımların ürettiklerini satmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada stant kiralıyorlar. O stantta sattıkları her şey, kendilerinin. Biz sadece kira bedeli alıyoruz. O da sonunda çağdaş yaşamın esas gayesi olan çocukların eğitimine harcanan bir kara dönüşüyor. Ayvalıklıları buraya sürekli bekliyoruz, çünkü el emeklerinin değerlendirilmesi kadar, çok özel olan her yerde bulunmayan ürünler sergileniyor. Her sergi bir başkasından daha yeni, daha güzel ürünlerle oluyor. Bunu devam ettirmek niyetindeyizö dedi.

Pazarda stant açan Özgen Çakar da, "Keçe bebekler yapıyorum. Bu pazara ikinci katılışım. Güzel geçiyor ama hava durumu nedeniyle katılım biraz az. Bekliyoruz herkesiö diye konuştu..

Derneğe ziyarete geldiği sırada pazarı görüp gezdiğini belirten Ayvalık Kültür Sanat Derneği Başkanı Yaşar Akçay ise, "Çok güzel bir pazar, çok güzel ürünler var. Bütün Ayvalık halkına sesleniyorum; Bu pazarı mutlaka ziyaret etsinler. Ucuz, kaliteli ve el emeği ürünler sunuluyor. Katkımız olsun, halkımız mutlaka uğrasın. Sevgililer özellikle deö dedi.

6)MANYAS GÖLÜ'NE ATTIĞI AĞI ÇEKERKEN KAYBOLAN BALIKÇIDAN HABER ALINAMIYOR

BALIKESİR Manyas Gölü'nde dün sabah balık avına çıkan Birol Dayı'dan (43), henüz haber alınamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına Balıkesir Belediyesinden getirtilecek büyük botla devam edilecek. Kocagöl Su Ürünleri Başkanı Kadir Oktay, dün saat 09.00 sıralarında 4-5 kayık halinde göle balık avına çıktıklarını belirterek, "Ben 9.30-10.00 gibi geri döndüm. Birol arkadaşımızın yanında iki kayık daha vardı, onlar da saat 11.00 gibi geri döndüler. Araları 200 metreymiş, onlar gelirken, Birol Dayı ağ toplamaya devam ediyormuş. Aradan 2-3 saat geçti, dönmeyince endişelendik. Saat 15.00 oldu, hala dönmedi. Rüzgar da hızını artırmıştı. Jandarmayı aradım" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Birol Dayı'yı bulmak için arama çalışması başlattı. JAK ekipleri Dayı'ya ulaşamayınca arama çalışmalarına AKUT ve itfaiye ekipleri de katıldı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Tancan Barçin de olay yerine gelerek arama çalışmalarına nezaret ettiler.

Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle de arama çalışmalarına ara verildi. Balıkesir Belediyesinden getirtilecek olan büyük botun göle indirilmesiyle arama çalışmalarına tekrar başlanacak.

