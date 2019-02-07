DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMA ETKİLEDİ

BOLU Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde Bolu Dağı'nda başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri güzergahlarda sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yetkililer yola çıkacak sürücülerin araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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Karayolları ekiplerinden görüntü

Araçlardan görüntü

Yol kenarında otobüs bekleyen vatandaşların görüntüsü

Araçların görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)FIRTINA, GÖKÇEADA’YA DENİZ ULAŞIMINI AKSATIYOR

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege Denizi’nde zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'teki Gökçeada- Kabatepe ve saat 15.00'te yapılması planlanan Kabatepe- Gökçeada feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yine Kuzey Ege Denizi’nde bulunan Bozcaada ilçesine gerçekleştirilen feribot seferlerinde ise şu an için bir aksama yaşanmıyor. Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de normal olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotlardan görüntü.

Çanakkale feribot iskelesinden görüntü.

Çanakkale Yat Limanından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()

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3)PKK'LI TERÖRİSTLERİN ÇALDIĞI LÜKS OTOMOBİL, TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü lüks otomobil bulundu. Otomobilin 2012 yılında İstanbul Silivri'de PKK'lı teröristler tarafından çalındığı belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-113 Şehit Jandarma Uzman Çavuş. Engin Şahin-02' adı verilen müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullandıkları 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, jelikan bidon içerisinde 5 askeri sırt çantası, soğuk iklim parkası, soğuk iklim pantolonu, 4 gaz maskesi, 5 gaz maskesi filtresi, balistik yelek, 3 büyük tüp ve çok sayıda yaşam ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılmaz hale getirildi.

ÇALINTI OTOMOBİL, TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Lice ilçesine bağlı Şenlik köyü ile Kurtşeyh köyü arasında yol kenarına yaklaşık 40 metre mesafede, içinde su birikintisi bulunan çukurda da iş makinesiyle arama yapıldı. Yapılan kazıda, toprak altında lüks otomobil bulundu. Otomobilin 2012 yılında İstanbul Silivri'de PKK'lı teröristler tarafından çalındığı belirtildi. Yapılan incelemenin ardından otomobil yediemin otoparkına götürüldü.

Güvenlik güçleri, operasyon bölgesinde 15 konutta da arama yaptı. Aramalarda, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan aranan Suriye uyruklu O.C. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Bulunan sığınaklar

- Sığınak içerisinden görüntü

- Sığınaktaki malzemeler

- Otomobilin toprağa gömüldüğü sulak alan

- İş makinesinin toprak altında otomobili çıkarması

- Toprak altında bulunan otomobil

- Otomobilin çıkarılması

- Otomobilden görüntü

- Otomobilin çekiciye yüklenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20,6 MB

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4)KARGO TUZAĞI İLE KARISINI ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'i, tuzak kurarak kargo firması içerisinde silahla öldüren Ali Canıtez (51), adliyeye sevk edildi. Gazetecilere, böyle olmasını kimse istemezdi diye tepki veren Canıtez, "Cinayet şubesinden kaçılmıyor ama" diyerek güldü. Canıtez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Canıtez (51), yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı karısı Aynur Canıtez'in cep telefonuna, başka bir arkadaşının cep telefonundan, 'Demirtaş Kargo Şubesinde adınıza kargonuz vardır, gelip teslim alabilirsiniz' yazan mesaj yolladı. Durumu ciddiye alan Aynur Canıtez, mesajdan bir gün sonra kargo şubesine gitti. Bu sırada kargo şubesinin karşısındaki çay ocağında bekleyen Ali Canıtez, Aynur Canıtez'in arkasından gelerek kafasına ve karnına ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Aynur Canıtez, orada hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından, ailesinin evine gittiği sırada yakalandı.

"HERKES KENDİ YOLUNA DİYİNCE ÖLDÜRME KARARI ALDIM"

Ali Canıtez, olayda kullandığı silah ile birlikte, Bursa Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'ne teslim edildi. Canıtez ilk ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmakta istemedik. Ben barışmak istedim. O buna hep karşı çıktı. Olaydan 2 gün önce barışmak için aradım. Bana herkes kendi yoluna gitsin dedi. Bende bu durum üzerine öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım. Arkadaşımın telefonundan ona kargocuymuş gibi mesaj attım ve evden çıkmasını sağladım. Takip ederek vurdum. " sözlerine yer verdi. Ayrıca Aynur Canıtez'in 12 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş Polis Merkezi'ne gidip, boşanmak eşi Ali Canıtez tarafından tehdit edildiğini söyleyerek 3 aylık koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Tedbir alındıktan bir süre sonra, 20 Ekim 2018 tarihinde Ali Canıtez eşi Aynur Canıtez'e şiddet uygulayarak yaralanmasına sebep oldu. Ali Canıtez, hakkında yine Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince adli işlem yapıldığı fakat, katil zanlısının daha önce savcılık talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

CİNAYET BÜRO'DAN KAÇILMIYOR DİYİP GÜLDÜ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Canıtez, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Canıtez, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına, "İnsan bölye olmasını istermi, istemez tabi. Ama cinayet bürosundan kaçılmıyormuş" diye tepki vererek güldü. Katil koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının adliyeye sevk olması

-Olayın arşiv görüntüleri

Süre: 2.09 Boyut: 242 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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5) ADANA'DA ÇETE OPERASYONU: 29 GÖZALTI

ADANA'da polis, 'çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik düzenlediği operasyonda 29 kişiyi gözaltına aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' 'Suç örgütüne üye olmak', 'Kasten yaralama', 'Ev ve işyeri kurşunlanması', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin bulunduğu 42 adrese şafak operasyonu düzenledi. 44 kişi hakkında yakalama emri bulunan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere katıldığı iddia edilen şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan genel ve detay

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

SÜRE:01'55" BOYUT:215 mb

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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6)KANSERE KARŞI EN UCUZ YÖNTEM ÖNLEM ALMAK

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2018'de kanser vakaları en büyük hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer aldı. Geçen yıl dünyada yaklaşık 18,1 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkarken, 9,6 milyon kişi de kanserden yaşamını yitirdi. Bursa Medicana Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Direktörü Prof. Dr. Kayıhan Engin kanserle mücadelede en ucuz yöntemin kansere karşı önlem almak olduğunu vurguladı. Obezite ve sigaranın kanseri kolaylaştırdığını belirten Engin "Kanserin ya önlenmesini sağlamalıyız ki en ucuz yöntem bu, ya da erken tanınmasını sağlamalıyız. Bunun için bir takım taramalar var ve hastanın bedeninin iyi tanıması önemli, ayırt edici bazı belirtilerde doktora gitmesi önemli" açıklamasında bulundu.

Engin, dünyada erkeklerde en çok prostat kanseri görüldüğünü belirtti. Türkiye'de ise akciğer kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser vakası olduğunu söyleyen Engin, "Dünya geneline baktığımızda erkeklerde prostat kanseri daha çok görülmektedir. Fakat prostat kanserinde ölüm oranı akciğer kanserine göre oldukça düşük. Çünkü prostat kanseri hem erkek yakalanabiliyor ve tedaviyle büyük ölçüde hallolabiliyor. Akciğer kanserinin erkeklerde görünme ülkemizde belki de 1’inci sırada ama buradaki olay genellikle erken dönemde belirti vermemesinden dolayı çoğu hasta da ileri evrelerde fark edilmiş oluyor. Bu nedenle de cerrahi şansını kullanamıyoruz burada da radyoterapi ve kemoterapiyle devam etmek zorundayız" dedi

Kadınlarda ise meme kanserinin daha sık görüldüğünün altını çizen Engin toplumun bilinçlendikçe erken tanı oranının arttığını açıkladı. Erken teşhisin meme kanserinde kür oranını yüzde 95'e arttırdığının altını çizen Engin, " Kadınlarda da en sık meme kanseri görülüyor. Toplum geliştikçe, kendi kendine muayene, mamografi yöntemleri işin içine girdikçe kanser çok daha erken evrelerde yakalanabiliyor. Meme kanserinde erken evrede yakalanmasının önemi büyük çünkü kür oranı yüzde 95’e kadar varabiliyor. İstatistikler batıda böyle ancak ne yazık ki ülkemizde henüz o durumda değiliz ama zaman içinde bunun da olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Engin kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizerek erken teşhisin önemini vurguladı. Hastanın bedeninin iyi tanımasının erken teşhiste önemli olduğunu belirten Engin, "Sigara kullanımı, hava kirliliği gibi nedenler akciğer kanserini etkiliyor. Hasta ne kadar geç gelirse bizim de yapabileceklerimiz sınırlı oluyor. Burada duyarlı olmak önemli, biz biliyoruz ki kanserlerin 3’de 1’i sigaraya bağlı yine 3’de 1’i beslenmeyle ilgili. Obezite zaten günümüzün konusu, şişmanlığın kolaylaştırdığı birçok kanser türü var. Bu sigara ve beslenme konusunda tam olarak önlemlerimizi alabilirsek kanser önlenebilir bir hastalık. Kanserin ya önlenmesini sağlamalıyız ki en ucuz yöntem bu, ya da erken teşhis edilmesini sağlamalıyız. Bunun için bir takım taramalar var ve hastanın bedeninin iyi tanıması önemli, ayırt edici bazı belirtilerde doktora gitmesi önemli" dedi.

Engin, radyasyon tedavisinin doğru şekilde kullanıldığında etkin bir tedavi yöntemi olduğunu açıkladı. Teknolojik gelişmelerle birlikte radyasyon tedavisinde görülen yan etkilerin de ciddi bir oranda azaldığını açıklayan Engin sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Radyasyon tedavisi özellikle kanser tedavisinde 3 temel moderiteden biridir. Radyasyonun ismi korkutucu olabilir ama doğru biçimde doğru yerde verildiği zaman etkin bir kanser tedavi yöntemidir. Son zamanlarda bu konuda teknolojik gelişmelerle ve bunların doğrudan yansımasıyla radyoterapi de büyük gelişmeler olmuştur. Radyoterapide bizim en çok korktuğumuz tümör çevresindeki dokuların zarar görmesidir. Ancak bu teknolojik gelişmelerle bu durum çok minimize edilmiştir. Bundan 10-15 yıl önce görünen yan etkilerin hiçbiri görülmemektedir. Radyoterapi birçok konuda kullanılabilir, örneğin bazı durumlarda cerrahi sonrası tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabilir. Bunun anlamı, örneğin meme kanserinde hastalığın geri gelmemesi için etkindir ve bu aynı zamanda memenin de korunmasını sağlayan, memenin alınmadan tedavi edilebileceğini gösteren bir yöntemdir. Bazı durumlarda hastanın tercihi ya da hastalığın evresi dolayısıyla cerrahi tedavi devre dışı kalabiliyor. O zaman kemoterapiyle birlikte ya da yalnız başına kür amacıyla kullanılabilen bir yöntemdir. Örneğin nazofarenks kanseri gibi bazı tümörlere tek başına kür sağlayabilen bir tedavi yöntemidir. Bunların dışında birçok hasta da semptomların giderilmesi için kullanılabilir. Hastalığın ilerlediği hastalarda bazen ağrı kontrolü bazen kanama kontrolünde kullanılabilir. Bazı durumlarda da organ koruyucu olarak kullanılabilir. Örneğin meme kanserinde tüm memenin alınmasındansa yalnızca kitlenin çıkarılıp üzerine radyoterapinin eklenmesiyle eşdeğer sonuçlar elde edilebilmekte. Bunun dışında gırtlak kanserinde ses telleri alınmadan bu tedavi yapılarak hastaya hem konuşma şansı verilmektedir hem de kür sağlanmaktadır."

Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr. Kayıhan Engin röportaj

-Detaylar

Süre: 05:15 Boyut:587 MB

Haber: Cansel ORUÇ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, ()

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7)BAKLAVA FİYATLARI DÜŞTÜ

ADANA'da baklava üreticisi Mehmet Tekin, geçen yıl yaşanan fıstık krizinin ardından bu yıl hasadın bol olması nedeniyle baklavanın fiyatının düştüğünü belirtti. Tekin, kaliteli baklavanın kilosunun 70 TL'den satıldığını söyledi.

Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, geçen yıl 220 TL'ye satılan fıstığın kilosunun bu yıl ürünün bol olması nedeniyle 140 TL'den alıcı bulduğunu söyledi. Tekin, buna bağlı olarak geçen yıl 120 TL'ye kadar çıkan 'kaliteli' baklavanın kilosunun da bu sene 70 TL'den satıldığını kaydetti. Tekin ayrıca, baklava yapımının her aşamasının ustalık isteyen bir meziyet olduğunu dile getirdi.

Tekin, baklavayı daha ucuza yemek isteyen vatandaşların da kendilerinden baklava hamuru alarak evlerinde baklava imal edebildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Baklava üreticisi Mehmet Tekin'den detaylar

- Mehmet Tekin ile röp.

- Baklava yapımından görüntüler

- Baklavalardan detaylar

SÜRE:07'01" BOYUT:777 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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