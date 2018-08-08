DHA YURT BÜLTENİ 6

KAHTA'DA MICIRLI YOLDA KAZA: 4 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yola dökülen mıcırda kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Kahta- Sincik karayolunun 20'nci kilometresindeki tarihi Cendere Köprüsü yakınında meydana geldi. Kahta’dan Sincik ilçesi yönüne ilerleyen Mehmet Bayer (32) idaresindeki 02 ZA 220 plakalı hafif ticari araç, yol yapımı nedeniyle dökülen mıcırdan kayınca kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Bayer ile araçta bulunan eşi Gülhan (33), çocukları Eyüp Ensar (4) ve Yiğit Bayer (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine gönderilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansın hastaneye girişi

- Polis aracının acile girişi

- Acil görüntüleri

- Hastane girişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66.6 MB

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İŞİTME CİHAZI ÇALINAN POYRAZ'A YARDIM ELİ UZATILDI

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde iki hafta önce duymasını sağlayan iki işitme cihazı da çalınan 10 yaşındaki Poyraz Akdemirci'ye Ankara'da bulunan bir dernek işitme bir işitme cihazı verdi. Poyraz'ın tam olarak duyabilmesi için ikinci bir cihaza daha ihtiyacı var.

Erenler Küpçüler Mahallesi'nde yaşayan Ali ve İpek Akdemirci'nin tek çocukları Poyraz'ın duymasını sağlayan işitme cihazları, iki hafta önce sokakta oynarken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Salğık Bakanlığı tarafından verilen 40 bin lira değerindeki cihazla 1,5 yıl boyunca okulda, sokakta, evde, ailesi ve arkadaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kuran Poyraz'ın dünyayla irtibatı işitme cihazının çalınmasıyla koptu. Anne İpek Akdemirci, yaşanan hırsızlık olayının ardından yaşlı gözlerle yetkililerden ve yardımseverlerden destek istemişti. O destek Ankara merkezli Koklear İmplant Derneği'nden geldi. Dernek, aileye Poyraz'ın duymasını sağlayacak bir adet işitme cihazını bağışladı. Cihazın geldiği haberi aileyi mutlu ederken, Poyraz gönderilen bu cihaz ile biraz da olsa duymaya başladı. Aile şimdi Poyraz'ın tam anlamıyla duymasını sağlayacak ikinci cihaz için yardım bekliyor.

Oğlunun çok mutlu olduğunu söyleyen İpek Akdemirci, "Çok mutlu olduk. Çocuğuma bir tane cihaz geldi ama tam anlamıyla duyması için yetersiz geliyor. Allah razı olsun gönderenlerden onunla az da olsa duyuyor. Gönderilen cihaz oğluma uyum sağladı. Diğeri de gelirse hastaneye gidip doktorlar tarafından ayarları yapılacak. Poyraz'ın tam anlamıyla duyması için son bir adım kaldı. Ne olur yardım edin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Çocuktan görüntü

İşitme cihazından görüntü

Çocuğun evin önünde görüntüleri ve detaylar

(Haber-Kamera-: Aziz GÜVENER-ERENLER(Sakarya), ()

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OTOMOBİL FİYATINDAKİ BOĞALAR, ŞAMPİYONA İÇİN KAMPA ALINDI

KARADENİZ ve Ege bölgelerindeki illerden Artvin'e getirilen boğalar, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek 'Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nda, Kafkasör Yaylası'nda arenaya çıkacak. Fiyatları 50 ila 100 bin lira arasında değişen boğalar, güreşler öncesi Kafkasör Yaylası'nda kampa alındı. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor. Yaylada, 20 kez şampiyon olan 100 bin liralık, 800 kilogram ağırlığındaki 'Küçük Ağa' adlı boğa ilgi odağı oldu.

Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri geleneği, Türkiye Şampiyonasına dönüştürüldü. Boğa güreşleri tutkunları, Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 2’incisi düzenlenecek 'Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nın başlamasını merakla bekliyor. Yöre halkının yanı sıra, bölge ve civar illerden binlerce kişinin izlemek için geldiği Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege Bölgeleri'ndeki illerden getirilen boğalar arenaya çıkacak. Boğacılar Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Artvin, Rize, Muğla, Aydın ve Erzurum illerinden getirilecek 700 ile 850 kilogram arasındaki 48 boğanın katılacağı şampiyonanın, 12 Ağustos’ta başlayacağı duyuruldu.

BOĞALARA ÖZEL BESLENME

13 kategoride yapılacak güreşler için yaylada kampa giren boğa ve sahipleri için de geri sayım başladı. Kafkasör Boğa Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Muğla ve Aydın'dan getirilen Küçük Ağa', 'Deli Kadir', 'Legolas', 'Çılgın Çocuk', 'Yörük Ali', 'Meksilalı', 'Alvin' ve 'Ulubey' isimli 8 boğa da, kendi kategorilerinde güreşecek. Yaylada sahiplerinin kampa aldığı Ege Bölgesi'ndeki boğalar, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırılıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

ÖZEL AHIR İNŞA EDİLDİ

Kafkasör Yaylasında kampa alınan boğalar için de sahiplerince özel ahır inşa edildi. Burada boğalarıyla birlikte kalan boğa sahipleri, boğalarının iklim ve ortama uyum sağlamasını sağlıyor.

"KÜÇÜK AĞA’ ÇOK SAKİNDİR'

Şampiyonaya katılmak üzere Muğla’dan Artvin’e getirilen ve kariyerinde 20’nin üzerinde kupa alma başarısı elde eden 13 yaşında 800 kilogram ağırlığındaki 'Küçük Ağa' adlı boğa ilgi odağı oldu. Yaklaşık 100 bin lira değerindeki boğanın sahibi Ali Rıza Yanardağ, ‘Küçük ağa’ 13 yaşında. 10 yıldır arenalarda yaklaşık 20 üzerinde kupası ve birincilikleri bulunuyor. Boğamı zevk alarak besliyorum. Onu özel besilerle besliyor, şampiyonaya hazırlıyorum. Güçlenmesi için kızak çektirip yürüyüş yapıyoruz. ‘Küçük ağa’ çok sakin bir boğa fakat arenada öyle değil çok hırcındırö dedi.

BOĞA SAHİPLERİ İDDİALI

Türkiye şampiyonasında güreşecek olan ‘Meksikalı’ isimli 700 kilogramlık boğanın sahibi Barış Kor, 10 yıldır boğa beslediğini ifade ederek boğacılığın babasından geldiğini söyledi. Kor, boğasına arpa ezmesi, kuru üzüm, incir, pekmez ve ot yedirdiğini, güçlenmesi ve kas yapması için de kızak çektirdiğini belirtti. Güreşlere Aydın’dan katılan boğacı Birol Birkan ise, boğalarının ortama uyum sağlaması için yaylada kampa alındığını ifade ederek, şampiyonada iddialı olduklarını kaydetti. Birkan, “Bu şampiyonadan öte kültür kaynaşması Artvin’den kimseyi tanımazken, şimdi mahallelerini biliyoruz, dağlarını biliyoruz, yaylalarını biliyoruz. Bunlara sadece bir boğa vesile olduö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Boğalardan görüntüler

-Boğaların kamptaki çalışmaları

-Boğa sahipleri röp

-Detaylar

Boyut: 426 Mb

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR /ARTVİN ()-

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35 YILLIK TERLİK USTASI, FABRİKALARA DİRENİYOR

MERSİN'de 58 yaşındaki Ahmet Yeşilırmak, 35 yıldır işlediği tabaka deriyi sandalet ve terlik haline getirerek müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Kiremithane mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki küçük dükkanında hizmet veren Ahmet Yeşilırmak, tabaka halinde aldığı deriyi büyük bir ustalıkla işleyerek çeşit çeşit sandalet ve terlik üretiyor. El yapımı ürünlerin en büyük özelliği ise ter, koku ve mantara neden olmaması.

FABRİKALARLA BİR TUTULMAMALIYIZ

El yapımı sandalet ve terliklere büyük ilgi gösterildiğini belirten Ahmet Usta, "Burada isteğe göre sandalet yapmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu, mesleğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Tabaka halindeki deriyi keserek sandalet ve terlik yapıyoruz. İstenen modeli yapmaya gayret ediyoruz. Orijinal deri ter, koku ve mantara neden olmuyor. Fabrikalarla bir tutulmamalıyız. Biz el işçiliği yapıyoruz. Amcam ayakkabıcıydı, ben de ayakkabıcılıkla başladım. Sonra sandalet yapmaya karar verdim. Ürünlerin fiyatları 120 ila 200 TL arasında değişiyor. Modele, deriye ve işçiliğe göre fiyat farkı oluyor" dedi.

MESLEK YOK OLUYOR

Türkiye'nin birçok kentinde el yapımı ayakkabıcılık yapıldığını ancak mesleğin her geçen gün biraz daha unutulduğunu dile getiren Yeşilırmak, "Gaziantep'teki ve Kahramanmaraş'taki ustalar çarık, yemeni yapıyorlar. Büyüklerimiz el sanatlarına ilgi göstersinler çünkü bizim mesleğimiz yok oluyor. Kimse yetişmiyor, kimse çocuğunu çalıştırmıyor. Herkes teknolojinin peşinde koşuyor. Zanaata kimse değer vermiyor. 10 sene sonra ne olacak? Mesleğe devam edecek kimsem yok. Bu meslek ölür, gider" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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(ÖZEL)

- Dükkanın tabelasından görüntü

- Ahmet Yeşilırmak'ın dükkanını açmasından genel ve detay görüntüsü

- Dükkanın dış görüntüsü

- El yapımı ürünlerin genel ve detay görüntüleri

- Ahmet Usta'nın deriyi kesmesinden genel ve detay görüntüler

- Kalıptaki sandaletin çivilerinin sökülmesinden genel ve detay görüntü

- Yeni sandaletin kalıba çakılmasından genel ve detay görüntü

- Ahmet Yeşilırmak ile röportaj

- Dükkandaki Mersin İdmanyurdu logolu eşyaların görüntüleri

SÜRE: 03'46" BOYUT: 449 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,()

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ÇANKIRI'DA 08.08.2018'DE 10 NİKAH KIYILDI

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, () - ÇANKIRI'da dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, nikah tarihlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihini seçti. Çankırı’da bugüne özel 10 çiftin nikahı kıyıldı.

08.08.2018 tarihinde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Çankırı Belediyesi Evlendirme Bürosu’na aylar öncesinden başvuru yaptı. Çiftler, bu özel tarihte nikahlarını kıydırabilmek için sıraya girdi.

Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, özel olması için nikah tarihlerini 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 olarak belirledi. Çankırı Belediyesi Evlendirme Bürosu’nda bu özel tarihte nikah kıydırmak isteyenlerin yoğunluğu yaşandı. Çankırı Belediyesi Evlendirme Bürosu Nikah Memuru İsmail Çürük de bu özel günde nikah kıydıran çiftlere bir ömür mutluluklar diledi.

Çürük, çiftlerin unutulmayacak bir tarih olması için bugünü seçtiklerini aktararak, “Bugün 08.08.2018 nikah kıymak isteyenler için özel bir gün. Bugün için normal bir günden daha fazla nikah kıymak isteyenlerin başvurusu oldu. Yarım saat arayla nikahlarımızı kıymaya başladık. Bugün akşama kadar nikah yoğunluğu olacaktır. Normal bir günde 1-2 tane olurken bugün 10'dan fazla nikah kıymayı bekliyoruz. Şu an gelip nikah kıydırmak için başvuruda bulunan çiftlerimiz de oluyor. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruzö dedi.

Ezgi Çelik Gökmen ve Oğuz Gökmen de bu özel tarihte nikahlarını kıydıran şanslı çiftlerden oldu. Gökmen çifti 08.08.2018 tarihinde nikahlarını kıydırmak için aylar öncesinden randevu aldıklarını belirtti. Çift, böyle bir günde hayatlarını birleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nikahlardan görüntü

-Detaylar



