DHA YURT BÜLTENİ 6

VAN Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü'nün turizme kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden başlattıkları bisiklet turuna devam ediyor. 450 kilometre pedal çevirecek aktivistler, Van'a ulaştı. Van Gölü manzarası izleyerek yolculuklarına devam eden aktivistler, sahilde çöp toplamayı da ihmal etmiyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden başladı. 'Van Denizini Pedallıyoruz' sloganı ile başlayan, 5 gün 4 gece boyunca sürecek 1'inci Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği'ne katılan 50 sporcu, yaklaşık 450 kilometrelik yolu kamp yaparak bisikletle tamamlayacak. Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen bisiklet tutkunları ve doğaseverler, Adilcevaz'dan başlayarak sırasıyla Erciş, Muradiye, Van, Edremit, Gevaş, Tatvan, Bitlis ve Ahlat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak.

Bisikletle Erciş'ten Muradiye'ye gelen aktivistler, birinci günün akşamında Muradiye Şelalesi'ne gelerek geceyi geçirmek için burada kamp kurdu. Aktivistler ikinci günün akşamında ise tarihi Van Kalesi eteklerinde kamp kurarak, gece burada kaldı. Daha sonra Van Gölü kıyı şeridi boyunca pedal çeviren aktivistler, Gevaş ilçesinde sahildeki çöpleri topladı, çevre temizliği yaptı.

Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Erdoğan Özel, etkinliğin asıl amacının göl temizliğine dikkat çekmek olduğunu belirterek, "5 gün sürecek, 4 gece de kamp yapacağımız bir etkinlik. Buradaki amacımız Van Gölü ve çevresini gezmek. Van Gölü'nün doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini bir farkındalık oluşturarak duyurmak istiyoruz. Farklı illerden katılımcılar var. Ankara'dan, İzmir'den, Hatay'dan, Sivas'tan gruplar bize katıldı. Amacımız ilk önce Van Gölü'nü ülkemize tanıtımak, seneye bunu daha farklı şekilde yapmayı planlıyoruz. Adilcevaz'dan yola çıktık, ilk durağımız Erciş balık bendi oldu. Oradan da Muradiye Şelalesi'ne gittik. Hem yolda hem de merkezden geçtiğimiz zaman insanlar bize yoğun ilgi gösterdi. İnsanlar ya korna çalarak ya da el sallayarak bizim bu etkinliğimize bir şekilde destek oldu. Güzel bir farkındalık oldu. Mavi bayraklı plaja gittik. Etkinliğimizin bir parçası da gittiğimiz yerlerde gölün kenarını temizliyoruz. Farkındalığın da asıl amacı bu zaten. Biz Van Gölü'nün özellikle kirlenmemesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sloganımız da Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" dedi.

İzmir'den bisikleti ile yola çıkan emekli kimya mühendisi, doğasever Nursal Beşün (63) ise, "Gerçekten benim için de çok sürpriz oldu. Önce Trakya'yı dolaştım. Sonra Kuzey Anadolu Dağları'nın altından Çorum'dan Kars'a kadar geldim. Kars'tan Doğubayazıt'a geçerken Van'da böyle bir etkinliğin olduğunu duydum. Mutlaka bu etkinliğe katılmam gerek deyip arkadaşlardan ayrıldım ve buraya geldim. Van Gölü aktivistleriyle beraber göl çevresini dolaşıyoruz. Zaten daha önce göl kenarını dolaşmaya niyetim vardı. Ama onlarla beraber dolaşarak çok daha fazla yerel bilgiler aldım. Çok mutluyum, insanlar çok sıcak. Buranın müthiş bir doğası var" diye konuştu.

Bisikleti ile 2 bin 800 kilometre yol kattetiğinin de söyleyen doğasever Beşün, "Buradan sonra da yoluma güneyden devam edeceğim. Diyarbakır, Mardin tarafından giderek, yolculuğumu İzmir'de tamamlamayı düşünüyorum. Van Gölü, düşündüğümden çok daha büyük. Yani bir göl gibi değil de deniz gibi gördüm. Aktivistlerin burada temizlik konusunu da gündeme getirmeleri çok değerli. Burayı o kadar kirlenmiş görmüyorum ama bu yolda tedbir alınması, burayı yaşanılır kılmak için önemli. Ben Samsun, Amasya, Sivas, Gaziantep çizgisinin doğusuna ilk kez geçiyorum. İzmir'den Van'a kadar gelene kadar 2 bin 800 kilometre yaptım. Sanırım İzmir'e varmam için turumu tamamlamam için 2 bin kilometrem daha var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aktivistlerin tek sıra halinde bisiklet sürüşünden detaylar

- Drone detayları

- Aktivistlerin göl kıyısında çöp toplamasından detaylar

- Drone detayları

- Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Erdoğan Özel ile röportaj

- Detaylar

- Doğasever Nursal Beşün ile röportaj

426 MB

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6 - Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 7 bini aştı

KURBAN Bayramı için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 7 bini aştı. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapına gelen Suriyeliler, zaman zaman izdihama yol açıyor.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra sınırı geçiyor. Geçişlerin 7'nci gününde işlem yaptırıp, ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 7 bini aştığı belirtildi. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden Suriyeliler, zaman zaman sıra yüzünden izdihama neden oluyor. Jandarma ve polisin sıraya koymakta güçlük çektiği Suriyeliler, işlemlerini yaptırıp, sınırı geçiyor.

Suriyeli Neccar El Sait, 5 yıldır Türkiye’de olduğunu belirterek, "Gaziantep’te tek başıma yaşıyorum. Ailem Suriye’de, onları çok özledim. Ailemi Türkiye’ye getirmek istiyorum" dedi.

Suriyeli Ali El Teyyar ise 6 yıldır Türkiye'de kaldığını dile getirerek, "İstanbul’da mobilya işi ile uğraşıyorum. Bayramı ülkemde geçirmek için gidiyorum. Ülkemi çok özledim. Akrabalarım Halep’te yaşıyor, onları çok özledim. Yanlarına gidiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uzun kuyruktan görüntü

- Girişte yoğunluk

- Yaşanan izdiham

- Yapılan röportajlar

- Kayıtları yapılırken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-()

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