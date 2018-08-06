DHA YURT BÜLTENİ 6

Freni boşalan kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi: 5 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, seyir halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi, sıkıştıkları araçlardan çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 NTN 35 plakalı kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen 63 BC 543 plakalı kamyonet ile 48 V 1356, 34 PDE 87 ve 34 PR 284 plakalı otomobillere çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zincirleme kazaya karışan araçlar

- Yaralıları kurtarmak için seferber olan vatandaş ve itfaiye ekipleri

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Olay yerinde çalışma yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-()

118 MB, 740 MB

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Aracını kurtarmak isterken kendisi uçurumdan yuvarlandı

ISPARTA'da uçurumun kenarındaki otomobilini kurtarmaya çalışan sürücü Eşref Gürdal, dengesini kaydebederek 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücüyü 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Sidre Tepesi yakınlarında Eşref Gürdal kendine ait otomobili ile seyir halindeyken otomobilin ön tekeri bir anda uçurumun kenarındaki boşluğa sıkıştı kaldı. Otomobilini kurtarmaya çalışan Gürdal, bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Ağır yaralanan Gürdal'ı kurtarmak için olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil ekipleri sedyeye koydukları yaralıyı yukarı çekerek kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eşref Gürdal, hastaneden tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin çalışması

- yaralının yukarı çekilmesi

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA ()

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Kışın 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa'da 110 bin kişi tatil yapıyor

MARMARA’nın gözde tatil cenneti Avşa Adası son yılların en yoğun sezonunu yaşıyor. Adadaki tesisler, Kurban Bayramı'nda en az 400 bin konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa'da bu anda en az 110 bin kişi bulunuyor. Kurban bayramı tatilinde yerler şimdiden doldu" dedi.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan ve yaz aylarında denizi, kumu, güneşi ve eğlenncesi ile tanınan Avşa Adası, tatilcilerin akınına uğradı. Kaş ıylarında 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa Adası'da havaların ısınmasıyla birlikte 110 bin kişi tatil yapıyor. Avşa'ya arabalı vapur ve deniz otobüsleri ile yolcu taşıyan firmalar sefer sayılarını artırırken Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise günün 24 saati temizlik hizmeti veriyor. Avşa'da şu anda 120 bin kişinin tatil yapdığını belirten Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, " Avşa'da 12 çöp aracı ile 24 saat temizlik hizmeti veriyoruz. Ada'nın su sorunu deniz suyu arıtılarak karşılanıyor. Bu konuda geçen yıl yaşanan su sıkıntısı bu yıl tekrarlanmadı. Kurban bayramı için tüm yerler şimdiden doldu. Bizde önlemlerimizi yaşanacak yoğunluğa göre ayarlıyoruz" dedi.

Tatilcilerin akınına uğrayan Avşa Adası'na sanatçılar da büyük ilgi gösteriyor. Önceki akşam konser veren Hande Yener'i 3 bine yakın hayranı sanatcıanın parçalarına aşlik ederek izledi.

Avaş Adası’nın geçen yıl 200 binden fazla tatilcinin tercih ettiği bir ‘tatil cenneti’ olduğunu belirten turistik tesis sahibi Kaya Çağlar, bu yaz adada son yılların en yoğun sezonunun yaşandığını söyledi. Çağlar, “Bu yıl Kurban Bayramı tatilinde 450-500 bin rekorunu bekliyoruz. Biz turizm işletmecileri olarak daha önce yoğun sezonları çok yaşadık. Tüm Avşa esnafı olarak tatilcileri adamıza bekliyoruz, biz hazırız" dedi.

En büyük sıkıntının ise rezervasyonsuz tatilciler olduğunu belirten Kaya Çağlar, “Maalesef uyarılara rağmen rezervasyonsuz gelen büyük bir topluluk var. Bu topluluk özellikle bayramlarda yer bulamıyorlar ve çoğu arabalarında ya da sahilde yatıyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyemiz çözüm için çok yardımcı oluyorlar, bu gibi durumlarda okul binalarını bile tatilcilere açıyorlar" diye konuştu.

Bu arada yaşanan yoğunluk nedeniyle Avşa'da alınan güvenlik önlemleride en üst seviyeye çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahilden görüntü

Denize girenlerin görüntüsü

İskeleden görüntü

Hande Yener Konserinden görüntüler

Emir YILDIZ / MARMARA (Balıkesir),()

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Kardeşini terk eden eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kız kardeşinden boşanmak isteyen eniştesi Erkan Kaplan'ı (32) av tüfeği ile öldüren Üzeyir Arslanbaş(29) tutuklandı.

Cinayet, 2 Ağustos'ta gece saatlerinde, D- 400 yolu Kösreli mahallesinin yol ayrımında meydana geldi. Boşanmak istediği eşiyle yaşadığı evden ayrılan Erkan Kaplan, kayınbiraderi Üzeyir Arslanbaş ile sokakta buluştu. İkili boşanma konusunu konuşurken, tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Üzeyir Arslanbaş, aracından aldığı av tüfeğiyle Kaplan'a art arda ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kaplan, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kaplan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet sonrası olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanan Üzeyir Arslanbaş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Öldürülen Erkan Kaplan'ın sağlık fotoğrafları

SÜRE:42" BOYUT:129 MB

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN(ADANA),()

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Kumluca'da boğa güreşleri yapıldı

KUMLUCA Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Karagöl Yayla Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen boğa güreşleri yoğun ilgi gördü.

Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şenlikler kapsamında boğa güreşleri yapıldı. Kumluca Belediyesi’nin destekleriyle Karagöl Yaylası Şenlikleri tertip komitesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren şenliklerin son gününde yapılan boğa güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin’den Muğla’ya getirilen yaklaşık 50 boğanın katıldığı güreşler, kıran kırana geçti. Hayvan hakları gözlemcilerinin de izlediği güreşlerde bazı boğalar rakiplerine üstünlük sağlamak için zor anlar yaşadı. Bazı boğalar çareyi kaçmakta bulurken, bazılarını ise sahipleri ayırmakta zorlandı.

Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği güreşlerde süper baş güreşleri için 'Yaylalı' ve 'Kimsesiz Yaşar', baş güreşleri için 'Hanımağa Celasun' ve 'Ali Efe', başaltı güreşleri için 'Salihbey Fırtına' ve 'Zaman' orta güreşleri için ise 'Apaçi' ve 'Dombili' boğaları güreş tuttu.

Güreşlerde boğa sahiplerine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve Karagöl Yayla Şenliği tertip komitesi üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verildi. Güreşleri Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Ak Parti il Başkanı İbrahim Ethem Taş, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de izledi.

Güreş alanında vatandaşlara hitap eden Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, belediye olarak çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, Karagöl Yaylası’nda da halkın yoğun talebi ve isteği üzerine ikinci yayla şenliği ve boğa güreşi tertip ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tepeden güreşleri izleyenler

- Kalabalıktan

- Boğalardan görüntü

- Alandan görüntü

- Güreşlerden görüntü

- Güreş drone görüntüsü

- Drone genel plan görüntü

158 MB

Haber- kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antlaya), ()

