DHA YURT BÜLTENİ 6

Parmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: "Allah bizi korudu"



Rize'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal (41) o anları anlattı. Kesimal, Allah bizi korudu, daha kötü şey olabilirdi dedi.

Olay, öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal'in sağ el işaret parmağına nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Saplanan mermi çekirdeği ile parmağı kanlar içerisinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı. Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan kadın bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ALLAH BİZİ KORUDU'

Olay anını anlatan Ayşegül Kesimal, balkonda oturdukları sırada elini kahve fincanına uzattığı sırada bir şey düşer gibi ses duyduğunu belirterek Elime bir şey isabet ettiğini fark ettim. Ses duymadık, aniden geldi. Baktık mermi olduğunu gördük. Nereden nasıl geldi farkında değiliz. Eğer elime gelmeseydi karşıda kayınvalidem oturuyordu. Vücuduna, gözüne denk gelebilirdi. Amcam burada oturuyordu, ona da denk gelebilirdi. Yaz günü, gündüz vakti evimin önündeyim. Bu çok tehlikeli bir şey. Allah bizi korudu. Daha kötü şey olabilirdi. Mermi can alıcı bir yerimizi gelebilirdi. Yapmasınlar böyle şeyler. Silah kullanmasınlar dedi.

Olay sırasında orada bulunan Zeki Kesimal de karşı köyden mermi geldiğini belirterek Gelinimizin eline mermi çekirdeği isabet etti. Hastaneye gittik. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde doktor yoktu. Bize 'Salı gününe kadar bekleyin, doktor o gün gelecek' dediler. Ambulans dahi vermediler. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik dedi.

Yörede kontrolsüz silah atışları olduğunu kaydeden Kesimal, Buna bir el atılması lazım. Kullanamıyorsan silahı kullanma. Ben Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu işe el koyalım. Bugün bana, yarın komşuma. İleride daha büyük kazalar yaşanabilir diyerek önlem alınmasını istedi.

Solunumu duran yaralıyı yoldan geçen doktor hayata döndürdü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan ve solunumun duran Mehmet Çiçek (44), yoldan tesadüfen geçen doktor ve hemşirenin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Belek- Kadriye turizm yolundaki kaza, dün 18.30 sıralarında meydana geldi. Belek'ten Kadriye yönüne seyreden Mehmet Balaban'ın kullandığı 07 FGB 85 plakalı otomobile, aynı yöne giden Mehmet Çiçek'in kullandığı plakasız motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Çiçek'e, tesadüfen olay yerinden geçen Dr. Ahmet Demir ve Serik Devlet Hastanesi'nde görev yapan Neriman Kılınç müdahale etti. Çiçek, daha sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Çiçek daha sonra Antalya'ya sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan Dr. Ahmet Demir, "Kazayı görünce hemen durdum. Gerekli müdahaleyi yaptım. Hemen sonra kaza yerinden geçen hemşire Neriman Hanım da destek verdi. Yaralının solunumu yoktu. Müdahale ettik ve hayati organları geri döndü. Hayati bulguları geri döndü. Sol dizinde açık yarası vardı. Boynu zedelenmişti. Hekim olarak yapılması gerekeni yaptım" dedi.

Tatilciler, su parkında eğlendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bunaltıcı ve sıcak havada rahatlamak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, su parkını doldurdu.

Kemer'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, sıcak hava, tatilcileri bunalttı. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 65 olarak kaydedildiği ilçede, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için Kiriş Mahallesi'ndeki DoluSu Parkı'na akın etti. 1000 kişi kapasiteli su parkını tamamen dolduran tatilciler, sudan çıkmadı.

Özellikle dalga havuzunda son günlerin revaçta olan spor aktivitelerinden flyboard gösterisi, tatilcilerden tam not aldı. Flyboard kullanıcısı, turistleri bol bol ıslatarak serinletti. Yine dalga havuzunda DJ'lerin eşliğinde sahne alan go go dansçıları şovlarıyla büyüledi. Tatilciler, 21 metrelik 'Slip N Fly-Kay Uç' kaydırağıyla ise adrenalin yüklemesi yaptı.

'TEK KELİMEYLE MÜTHİŞ'

Rusya'nın Samara şehrinden gelen ve ilk defa 'Slip N Fly-Kay Uç' kaydırağını deneyen Angelina Duacenkha (19) ve Aleksey Lobanov (19), "Tek kelimeyle müthiş. Sadece adrenalin depoluyorsun ve eğleniyorsun. Aynı zamanda çok korku verici. İlk defa yaptık. Çok eğlenceliydi" dedi.

KÖPÜK PARTİSİYLE EĞLENCE ZİRVEYE TAŞINIYOR

Tesiste serinliğe eğlence katmak için yapılan ve yaz aylarının vazgeçilmez aktivitesi olan köpük partisi de büyük ilgi gördü. Kaydıraklardaki eğlenceyi daha da zirveye taşımak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, DJ'lerin çaldığı müziklerin eşliğinde dans ederek, köpüğe bulanarak eğlendi.

'TEKRAR GELECEĞİM'

Rusya'nın St. Petersburg kentinden tatil için ilk defa Kemer'e gelen Yulia Bizunova (22), köpük partisindeki eğlenceyi çok sevdiğini söyledi. Bizunova, "İlk kez buraya geliyorum ve her şey çok hoşuma gitti. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim. Aquaparka eğlenirken bacağımı çarptım, ama bu eğlenceme engel olmadı. Burayı çok beğendim" diye konuştu.

'HEM ADRENALİN VERİYORUZ, HEM DE SERİNLETİYORUZ'

Parkın İşletme Müdürü Erhan Okçan ise "Havanın ısınmasıyla birlikte şu anda tesis olarak tam kapasite hizmet vermekteyiz. Tesisimize gelen misafirleri serinletmek amacıyla havuzumuzda flyboard şovu yapıyoruz. Ayrıca köpük partisi yapıyoruz plajımızda. Bunun yanında Türkiye'de hiç olmayan kaydırağımız, yani adrenalinin son seviyelerini yaşamalarını sağlayacağımız bir kaydırağımız var. Bu da 'Kay Uç' kaydırağımız. Burada misafirlerimize hem adrenalin veriyoruz, hem de serinletiyoruz."

Orman işletme müdürlüğüne ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyede

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 'rüşvet, görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik' iddialarına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü M.S. ile aralarında memur ve iş adamlarının da bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik operasyon düzenledi. İşletme Müdürü M.S.'nin yanı sıra aralarında memur ve iş adamlarının da bulunduğu 9 kişi, polis ekiplerince 'rüşvet, görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye

Serik'te 5 bin 400 gümrük kaçağı içki ele geçirildi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 bin 400 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın '5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, dün Antalya- Alanya D400 karayolunda 33 PP 338 plakalı kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada çeşitli cins ve markalarda 5 bin 400 şişe gümrük kaçağı olduğu tespit edilen içki ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon şoförü M.Ç. gözaltına alındı.

Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde 60'ncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler, ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangın çıkış sebebini araştırıyor.

