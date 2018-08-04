DHA YURT BÜLTENİ-6

1)TATİL YOLUNDA KAZA: ANNE İLE OĞLU ÖLDÜ, 9 YARALI

KASTAMONU'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Yadigar İsmailoğlu (49) ile oğlu Semih İsmailoğlu (16) yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpışma anı olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Taşköprü yolu Hacıbey kavşağında meydana geldi. İdris İsmailoğlu (18) yönetimindeki 37 SK 510 plakalı otomobil ile Hüseyin Demirsoy (55) yönetimindeki 34 LP 1387 plakalı otomobiller, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yadigar İsmailoğlu (49) olay yerinde hayatını kaybetti, oğulları sürücü İdris İsmailoğlu ve lise birinci sınıf öğrencisi Semih İsmailoğlu ile Hüseyin Demirsoy, Tülin Kebelioğlu (18), Muhammed İlgeç (18), E.E.K. (5), Nurdan Demirsoy (53), Saliha Demirsoy (43), Kaan Demirsoy (18) ve Merve Demirsoy yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Semih İsmailoğlu da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden Yadigar İsmailoğlu’nun çocukları ile Sinop'a tatile gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi'nin yemekhanesinde işçi olarak çalışan Yadigar İsmailoğlu'nun hafta sonu denize gitmek için izin aldığı kaydedildi. Aynı kazada hayatını kaybeden oğlu Semih İsmailoğlu’nun ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Bu arada hurdaya dönen araçlardan Hüseyin Demirsoy'un otomobilinin motor kısmının da yola düştüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın yaşandığı yoldan görüntü

-Kaza anı (güvenlik kamerası)

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,()

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2)3 YAŞINDAKİ ÇOCUK TOPU ALMAK İSTERKEN OTOMOBİL ALTINDA KALDI

MERSİN'de yola kaçan topu almak isterken otomobil çarpan Ahmet Ayaz Şahin (3) ağır yaralandı. Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Şevket Sümer mahallesinin ara sokaklarında oynayan çocukların topu yola kaçtı. Ahmet Ayaz Şahin'e, topu almak için yola çıktığı anda plakası ve sürücüsü açıklanmayan araç çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenen Şahin, çevredekiler tarafından götürülürken, Mersin Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı işyeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- Kaza anına ait görüntü

SÜRE: 47" BOYUT: 91.4 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ -Kamera:MERSİN,()

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3)NİĞDE'DE 'ERKENCİ ELMA' HASADI

TÜRKİYe'de elma üretiminde büyük pay sahibi olan Niğde'de erkenci elma olarak bilinen 'Gala' çeşidi elma hasadı başladı. Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde 55 hektar alanda elma üretim yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Gültekin, henüz daha 2 yaşında olan elma ağaçlarından yıllık 3 bin ton elma rekoltesi elde ettiğini ve Gala çeşidi elmayı dalında boyutuna göre kilosunu 1,8 ile 2 TL arasında satmaya başladığını söyledi. Gültekin, erkenci elmaları Rusya, İngiltere, Irak ve Hindistan'a ihracat ettiklerini de kaydetti. Sertifikalı ve iyi tarım uygulamasıyla meyve üretimi yaptığını ifade eden Gültekin, "İşletme olarak sertifikalı ve iyi tarım uygulamasıyla meyve üretimi yapıyoruz. 65 hektarlık alanda çeşitli elma ve armut üretimi yapıyoruz. Bunun 10 hektarı armut çeşitlerinden oluştuğu gibi, 55 hektarı da elma çeşitlerinden oluşmaktadır. 55 hektar alanda gala, skarlet ve golden gibi elma üremi yapıyoruz" dedi.

Geçen yıl Niğde'de 9 milyon 854 bin ağaçtan yaklaşık 328 bin tona yakın elma hasadı yapılmıştı

Görüntü Dökümü

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- Elmalardan detay görüntü

- Elma hasadı yapan işçilerden görüntü

- Elinde elmalarla işçilerden görüntü

- Ağaçtan elma kopartılması

- İhracatçı Halit Korkmaz ile röportaj

- İşletme sahibi Ahmet Gültepe ile röportaj

- Bahçeden genel görüntü

- Bahçeden çalışan işçilerin elma hasadı yaparken görüntüsü

- Kasadaki elmadan görüntü

- Drone ile elma bahçesinin havadan görüntüsü

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

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4)TATVAN’DA İLK KEZ KİNOA HASADI YAPILDI

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde ilk kez ekimi yapılan ‘astronot gıdası’ olarak bilinen kinoanın ilk hasadı yapıldı. Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi İsmail Fehmi Kara, ilk kez yapılan kinoa hasadından alınan verimin olumlu olduğunu söyledi.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde Cebrail Yalçınkaya tarafından 22 dekarlık alana ekilen ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı gerçekleştirildi. Biçerdöverle hasat edilen kinoa bitkisinden umutlu olduğunu belirten Yalçınkaya, önümüzdeki yıl daha geniş bir alanda kinoa yetiştireceğini söyledi.

Kinoa bitkisinin, buğdaya alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Cebrail Yalçınkaya, "Bu yıl ilk kez kinoa bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Bu işin biraz acemisiyiz. İlk denememizde 4 tona yakın kinoa bitkisi elde ettik. Kinoa bitkisinin buğdaya alternatif bir ürün olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda kinoa bitkisinin sulu ekimini yapmayı planlıyorum. Gelecek sene için tecrübemiz oldu. Daha genişleterek ekime devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi İsmail Fehmi Kara, kinoa bitkisinin pazarıyla alakalı firmalarla görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Çiftçiler için kazançlı bir ürün olmasını dileyen Kara, "Kıyıdüzü köyümüzde 22 dekarlık bir alanda kinoa bitkisinin tarımını yaptık. Kinoa bitkisinin pazarıyla alakalı da firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa, diğer çiftçilerimizle de görüşüp daha fazla alanda tarım yapmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimiz için kazançlı bir ürün olmasını diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kinoa bitkisinin yetiştirildiği tarladan görüntü

-Hasattan detay görüntüler

-Hasadı yapılan kinoadan detay görüntüler

-Taela sahibi Cebrail Yalçınkaya ile röportaj

-Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Müdendisi İsmail Fehmi Kara ile röportaj

-Detaylar



-Görüntü Süresi: 3.41 Dk.

-Görüntü Boyutu: 423 MB

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/TATVAN (BİTLİS), ()

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5)TRAKYA MÜZİK FESTİVALİ'NDE HALİL SEZAİ VE TEOMAN KONSER VERDİ

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde düzenlenen 'Trakya Müzik Festivali'nin açılışı gününde sahne alan ünlü sanatçı Halil Sezai ve Teoman geceye katılan binlerce kişiye unutulmaz gece yaşattı.Keşan'ın Erikli köyü sahilinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Trakya Müzik Festivali' binlerce kişinin katılımıyla başladı. Akşam saatlerinde başlayan festivale yoğun ilgi gösretenler konserlerin yapılacağı alanına girebilmek için metrelerce uzun kuyruk oluşturdu. Kuyrukta bekleyenler ve alanı dolduranlar drone ile görüntülendi. Eypio, Ceylan Ertem ve Cem Adrian'ın ardından Halil Sezai sahne aldı . Sahnede sevilen şarkılarını hayranlaruyla birlikte söyleyen Halil Sezai, 1.5 saate yakın konserin ardından yerini ünlü rock yıldızı Teoman'a bıraktı. Teoman söylediği şarkılarla festivale katılanlara kendini bir kez daha hayran bıraktı. Ünlü sanatçının söylediği şarkılara hep bir ağızdan söyleyenler hareketli müziklerde dans ederek eğlendi. Aziz Gül ve EDN Ajans'ın ortaklaşa düzenlediği 'Trakya Müzik Festivali' Moğollar, Duman, Haluk Levent, Yeni Türkü, Manga ve Kenan Doğulu'nun vereceği konserlerle devam edecek.

Görüntü Dökümü

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Yukarıdan festıvale gelenler uzun kuyruk oluşturması

Kuyruktan detay

Konser alanına gelenler

Gece görüntüsü

Teoman koonserden

Teoman konseri genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/,EDİRNE)

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6)ŞÜPHELİ OTOMOBİLDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ADANA’da polisin şüphelenerek durdurduğu otomobilde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki D-400 yolu üzerinde şüphe üzerine 06 TIB 13 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, araçta bulunan eşi ve kızı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisin aracın koltuklarının altındaki sigaraları bulması

- Sigaralardan genel görüntü

- Sigaraların bulunduğu yerden çıkarılması

- Polislerin bagajı açması

- Bagajdaki sigaraların çıkarılması

SÜRE: 57" BOYUT:176 MB

Haber-Kamera:ADANA,()



