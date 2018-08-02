DHA YURT BÜLTENİ-6

RİZE'DE SAĞANAK SELE DÖNDÜ; BAŞKAN 'BATIYORUZ' PAYLAŞIMI YAPTI (EK)

1)8 KİŞİ MAHSUR KALDI

Rize’de etkisini sürdüren şiddetli yağışla meydana gelen sel nedeniyle Güzelyurt ve Islahiye köylerinde 8 kişi heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kömürcüler köyünde ise sel sularının tehdit ettiği 7 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

6 ARAÇ SELE KAPILDI

Rize’nin Salarha ve Muradiye beldelerinde taşkın nedeniyle 6 araç sele kapıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye ulaşan iş makineleir kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İki beldede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları sula altında kaldı.Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, büyük bir sel afeti yaşadıklarını belirterek “Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Bölgede yağmur devam ediyor. Müdahale ediyoruz.ö dedi.

İŞ MAKİNESİ BÖYLE SÜRÜKLENDI

Rize'de şiddetli yağışla oluşan sele müdahale eden iş makinesini debizi yükselen dereye akıntıya kapıldı. Sürüklenen iş makinesi derede gözdenm kayboldu. Operatörünün son anda terk ettiği iş makinesinin derede sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Muradiye beldesi sel detayları

Vatandaşlarla röp.

Sel anı detayları

Muradiye Bel. Bş. İle röp.

İş makinesinin sürüklenme anı

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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2)KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI DRONE İLE HAVADAN TESPİT EDİLİYOR



DİCLE Elektrik, sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik kullanımını azaltmak için teknolojik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Enerji şirketi, tarımsal alandaki kayıt dışı trafoları belirlemek ve kaçak elektrik tüketimini önlemek amacıyla drone ile keşif ve takip dönemini başlattı. Diyarbakır’da gerçekleştirilen ilk uygulamada, bir köyde biri kayıt dışı olmak üzere 5 adet tarımsal sulama amaçlı kaçak trafo tespit edildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelede de son teknolojiden yararlanarak drone kullanımını başlattı. Kaçak elektrik tüketiminin belirlenmesinin yanı sıra sahadaki arızaların tespitinde de uçurulacak olan drone’lar, ilk olarak Diyarbakır’da kullanıldı. Çalışanların gerekli eğitimleri almasının ardından uçuşlarla ilgili yasal girişimlerin de tamamlanması üzerine, deneme uçuşları gerçekleştirildi. Dicle Elektrik uzman ekibi, drone ile ilk kaçak kontrolünü Bismil ilçesinde yaptı. Yapılan kontroller sonunda bir mahallede, tarımsal sulama için kaçak elektrik kullanarak, nehirden çekilen suyu yaklaşık 3 kilometre uzaktaki tarlalara taşımada kullanılan 5 ayrı trafo tespit edildi. Toplam güçleri 3.500 KVA olan trafolardan birinin tamamen kaçak olduğu belirlenirken, diğer 4’ünün ise kayıtlı olmasına rağmen üzerinden kullanılan elektriğin kaçak olduğu, görüntüler eşliğinde koordinatlarıyla birlikte tespit edilerek, Cumhuriyet Savcılığına iletilmek üzere kaydedildi.

KAYIT DIŞI TÜKETMEYİN UYARISI

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, sahada drone ile yapacakları denetim ve kontrollerin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Elimizdeki drone’lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten tespit yapabiliyoruz. Koordinatları da tespit edebildiğimiz için drone ile çekilen görüntüler hukuki anlamda delil niteliği de taşıyor. Bismil’deki ilk uygulamamızda kaçak tüketim yapan 5 trafo belirledik. Tespitlerimize göre kaçak elektrik kullanan bu trafoların gücü 3.500 KVA’dır. Bu güç ile küçük bir ilçenin elektrik ihtiyacı dahi rahatlıkla karşılanabilir. Biz, hem haksız kaçak elektrik kullanımını, hem de kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek için çok çalışıyoruz. Drone kullanan uzman ekiplerimiz, bu konuda gerekli her türlü teknik eğitimi aldılar. Yasal mevzuatlar içerisinde gerekli izinleri de aldık. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıt dışı kullanımını çok hızlı ve güvenli bir şekilde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın idari ve cezai yükümlülük altına girmemeleri için kayıt dışı elektrik kullanımından tamamen vazgeçmelerini bekliyoruz.

UYDU DESTEKLİ AR-GE PROJESİ DE GELİYOR

Bu arada, Dicle Elektrik tarafından tasarlanan ve ‘Resim İşleme’ tekniğiyle sorumluluk bölgesindeki tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriği önleyecek Ar-Ge projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilmişti. Drone’ların da kullanılacağı teknoloji ağırlıklı projeyle, Dicle Elektrik’in 61 bin kilometrekareyi aşan dağıtım bölgesindeki ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik tüketildiği uydu destekli olarak belirleneceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Drone lu tespitin görüntüleri geçilecek

DİYARBAKIR/

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3)AYM, KAFADA 20 YIL SONRA TESPİT EDİLEN MERMİ İÇİN TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken 1993 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve başındaki mermi 20 yıl sonra tespit edilen Abdurahman Dağdelen, idarenin ağır hizmet kusurunun bulunduğunu belirterek, hak ihlali iddiası ve uğradığı maddi-manevi zararın karşılanması amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Başvuruyu kabul edip, ihlal kararı veren AYM, tazminat talebini ise reddetti.

Şu anda evli ve 2 çocuk babası olan Abdurrahman Dağdelen, 1993 yılında vatani görevini Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaparken, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada kafasından yaralandı. Dağdelen, önce Diyarbakır'a, ardından da GATA'ya sevk edildi. Yaklaşık 6 ay GATA'da tedavi gören Abdurrahman Dağdelen, geçici hafıza kaybı yaşayıp yürümekte güçlük çekince 1994 yılında 'askerliğe elverişli değildir' raporu ile terhis edildi. Daha sonra TSK sağlık raporu ile kulağında sensörinöral işitme kaybı bulunduğu teşhisi konulan Dağdelen, 6'ncı dereceden 'vazife malulü' olarak emekliye ayrıldı.

KURŞUN, 20 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ

Abdurahman Dağdelen rahatsızlığının devam etmesi üzerine birçok hastaneye başvurdu. Dağdelen, 2013 Nisan ayında fizik tedavi için gittiği Ankara'da durumunu askeri doktora anlattı. Bunun üzerine Abdurahman Dağdelen'in tekrar tomografisi çekildi. Kafasındaki kurşun tespit edilen Dağdelen'e, "Sol SKM kası superior posterior mediali komşuluğunda, 24x8 mm ebatlarında yabancı cisim dansitesi izlenmektedir" yazılı rapor verildi. Cismin alınması hayati tehlike oluşturduğu için Abdurahman Dağdelen'e tekrar ilaç tedavisi verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE AYİM'E BAŞVURDU

Kafasındaki kurşunun 20 yıl sonra tespit edilmesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı'na başvuran Abdurahman Dağdelen, 1993 yılında teröristlerle girdiği çatışma sırasında yaralanması nedeniyle askeri hastanelerde yapılan muayene ve tetkiklerinde, olay sırasında başına isabet eden merminin tespit edilememesinde idarenin ağır hizmet kusurunun bulunduğunu belirterek, bu nedenle uğradığı maddi ve manevi zararın karşılanmasını istedi. Maluliyet derecesinin de düşük gösterilerek düşük maaş bağlandığını belirten Dağdelen'in talebi, Bakanlık tarafından reddedildi. Abdurahman Dağdelen bunun üzerine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde (AYİM) tam yargı dava açtı. AYİM de Dağdelen'in başvurusunu zaman aşamı nedeniyle reddetti. Abdurahman Dağdelen, AYİM'in kararından sonra Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.

'EKSİK TANI VE TEDAVİ UYGULANMIŞ'

Başvuruyu değerlendiren AYM verdiği kararda, Dağdelen'in çatışmada yaralanmasına bağlı olarak vücudunda mermi kaldığının ilk kez GATA tarafından 2013 yılında çekilen tomografi sonucunda tespit edildiğini, dolayısıyla başvurucuya daha öncesinde eksik tanı konulduğuna ve tedavi uygulandığına dair tıbbi verilerin bu tarih itibarıyla ortaya çıktığının anlaşıldığını belirtti. 1994 tarihli sağlık raporunun, bireysel başvuruya konu tam yargı davasının temelini teşkil eden olgunun ve dolayısıyla bu olgudan kaynaklı zararın öğrenilmesine imkan sağlayan bir mahiyet taşıdığından söz edilemeyeceği belirtilen AYM kararında şöyle denildi:

"Öte yandan, GATA tarafından 2013 yılında çekilen tomografi sonucuna kadar vücudundaki mermiden haberdar olmadığı tartışma konusu olmayan başvurucudan her hâlükârda eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde tazminat davası açmasının beklenmesinin de makul olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, Mahkemenin sağlık hizmetinin kusurlu işletilmesinden doğduğu ileri sürülen zararın öğrenilmesine ve değerlendirilmesine imkan tanımayan nitelikteki 1994 tarihli sağlık raporuna istinaden, terhis tarihini esas alarak dava açma sürelerini belirlemesine ilişkin yorumunun başvurucunun dava açmasını aşırı derecede zorlaştırdığı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu yorumdan hareketle davanın süre aşımından reddedilmesi suretiyle başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin ölçüsüz olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

AYM, hüküm gerekçelerini sıraladıktan sonra Abdurahman Dağdelen'in başvurusu için 'adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye eririşim ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine' karar verdi.

AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama kararı verirken, Dağdelen'in tazminat başvurusunu ise reddetti.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()-

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4)GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADININ DARP EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

ÇANKIRI Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç.’nin hasta yakınları tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. M.Ç. olayla ilgili kendini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

Olay 30 Temmuz Pazartesi günü Çankırı Devlet Hastanesi Acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın güvenlik görevlisi M.Ç., hasta yakınlarından, kalabalık oldukları gerekçesi ile acil bölümünden dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisi M.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, güvenlik görevlisi kadını darp etti.

M.Ç. olayla ilgili darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Darp anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Hasta yakınlarının güvenlik görevlisini darp etmesi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

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5)MEVLANA MÜZESİ'NE ÇİNLİ TURİST AKINI

KONYA'da bulunan Mevlana Müzesi, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon 300 bin ziyaretçiyle, geçen yılın ilk 6 ayına göre, yüzde 37 artışla kendi rekorunu kırdı. Ziyaretçilerin büyük bir bölümünü ise Çinli turistler oluşturuyor.

Mevlana'nın türbesinin de bulunduğu müze, 2017 yılında 2 milyon 800 bin ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer aldı. 2017 yılının ilk 6 ayında 950 bin olan ziyaretçi sayısı bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 1 milyon 300 bine ulaştı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bu artışın yüzde 37 oranında gerçekleştiğini belirtti.

Yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümünü Çinli turistlerin oluşturduğuna dikkat çeken Yarar, şunları söyledi:

"2017 yılında Mevlana Müzesi, Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze olmuştur. Bu yılın ilk 6 ayı rakamlarına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 37'ye yakın artış görmekteyiz. Gelen misafirlerimiz arasında başı çeken Çinli turistler olduğunu da ifade etmek isterim. Tabi İnsanlar buraya sadece müze ziyareti için değil, burada Anadolu irfanının kurucu isimlerinden Hz. Mevlana'yı kabrinin başında ziyaret edip, dua etmek gibi hassasiyetlerini olduğunu görmekteyiz. Müzemiz gerek yaz aylarında, gerekse kış aylarında ciddi oranda ziyaretçi ağırlıyor. Geçen yıl ziyaretçi sayımız 2 milyon 800 bine yakındı. Bu yıl o rakamı da aşacağımızı tahmin ediyorum."

Çin'den gelen kafiledeki turistler, Mevlana'yı ve İslam'ı merak edip, internetten araştırma yaptıklarını, ardından da bizzat gelip görmek istediklerini söyledi.

(Görüntü Dökümü

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- Mevlana Müzesi'nden havadan detay

- Muze ve Çin turistlerden detay

- Kültür Müdür röp.

- Turistler röp.

(:Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK KONYA ))

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