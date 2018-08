DHA YURT BÜLTENİ-6

===================================================

3)TACİZCİYE LİNÇ GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

BURDUR'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istenen ve polisin kurtardığı Osman K.'ye (46) linç girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Konak Mahallesi'nde bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin Osman K. olduğunu belirleyen polis, dün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı'nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı.

Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman K.'yı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

İnşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenilen Osman K. de dün akşam Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı öğrenilen Osman K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelinin taciz ettiği çocuğun ailesinin de polis merkezinde şikayetçi olduğu kaydedildi.

LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Diğer yandan linç girişimi anı güvenlik kameralarıyla vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde polislerin gözaltına aldığı Osman K.'yi götürürken, çevredeki bazı vatandaşların şüpheliye saldırmaya çalıştığı görüldü. Polislerin şüpheliyi hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, vatandaşların da koşarak peşlerinden gittiği görüntülerde yer aldı. Polisin şüpheliyi linçten korumak amacıyla girdiği iş yerinden çıkarken de kalabalığın saldırma anları görüntülere yansıdı.

4)5 YILDIR ARANAN FİRARİ CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

BOLU'da, 2013 yılında bar kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak ölen Akın Yaman'ın(35) firari katil zanlısı İsmail Altıntop(38) yakalandı.

Olay, 2013 yılının Aralık ayında D-100 Karayolu'nun kenarındaki barda meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda garsonluk yapan, aynı zamanda amatör kulüplerde futbol oynayan Akın Yaman, iddiaya göre eğlenmek için gittiği barda bilinmeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Akın Yaman bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Akın Yaman'ın kavga eden grup arasında kaldığı, bıçaklanmasının ardından da barın kapısının önüne atıldığı, daha sonra arkadaşları tarafından kol ve bacaklarından tutularak götürüldüğü yer aldı. Akın Yaman kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra serbest kaldı. Evli 1 çocuk babası Akın Yaman'ı bıçakladığı iddia edilen İsmail Altıntop ise olayın ardından bulunamadı.

5 yıldır firari olarak aranan İsmail Altıntop'un, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Bolu'da olduğu belirlendi. Ekipler, yaptığı operasyonla cinayet zanlısını Karamanlı Mahallesi'nde bir otomobil içinde yakaladı. Gözaltına alınan Altıntop'un 5 yıl boyunca çevre illerde bulunan akrabalarında dönüşümlü olarak kaldığı öğrenildi. 3 ayrı yaralama ve 1 evrakta sahtecilik suçlarından da aranan katil zanlısı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

5)GAZİANTEP'TE 350 KİLO FISTIK HIRSIZLIĞI KAMERADA

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde 5 kişi, plakasını siyah renkli bantla kapattıkları hafif ticari araçla, şafak vakti yanaştıkları evde bulunan 350 kilo Antep fıstığını, 2 dakika 45 saniyede çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi sabahı saat 05.52'de ilçeye bağlı Zöhrecik köyünde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi, plakasını siyah renkli bantla kapattıkları hafif ticari araçla bir evin önüne gelip, önce etrafı kontrol etti. Evde kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, 50'şer kiloluk 7 çuval Antep fıstığını aracın bagajına taşıdı.

2 DAKİKA 45 SANİYEDE ÇALDILAR

Toplam 350 kilo Antep fıstığını 2 dakika 45 saniyede araca taşıyan hırsızlar, ardından hızla uzaklaşıp kaçtı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içerisinde şoförle birlikte 5 kişinin bulunduğu aracın eve yanaştığı ve hırsızların çevreyi kontrol ettikten sonra evdeki fıstık çuvallarını araca taşıdıkları ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. Görüntülerde hırsızların, aracın plakasını da siyah renkli izole bantla kapattıkları fark ediliyor. Jandarma, hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

6)TÜRKİYE'NİN 6'INCI ŞEHİR HASTANESİ ELAZIĞ'DA HİZMETE GİRDİ

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan şehir hastanelerinin 6'ıncısı Elazığ'da hizmete girdi. Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, hastanenin bölge illerine de hizmet vereceğini belirterek, "Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos itibariyle hizmete başladı. Elazığ sağlıkta merkez konumunda. Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerine hizmet veren bir il haline geldi. Şehir hastanesinin Elazığ'a yapılması her yönden büyük bir değer kazandıracaktır"dedi.Türkiye'de hizmete giren 6'ıncı şehir hastanesi olan Elazığ Şehir Hastanesi, hasta kabulüne bugünden itibaren başladı. 1038 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastanede her branştan poliklinik yer alacak, nitelikli ameliyatlar yapılabilecek. Hastanede 688 adet tek kişilik, 169 adet çift kişilik oda yer alıyor. Şehir Hastanesi, 302 adet poliklinik odası, 39 adet ameliyathane, 25 adet hemodiyaliz ünitesi, 114 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi ve 46 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek. Şehir hastanesinin bugünden itibaren hasta kabulüne başladığını anlatan Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, hastanenin bölge illerine de hizmet vereceğini belirterek, "Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos itibariyle hizmete başladı. Elazığ sağlıkta merkez konumunda. Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerine hizmet veren bir il haline geldi. Şehir hastanesinin Elazığ'a yapılması her yönden büyük bir değer kazandıracaktır" dedi. Eğitim Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi'nin de şehir hastanesine taşındığını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

'ELAZIĞ'DA SAĞLIK HİZMETİNİ EN ÜST SEVİYEDE VERECEĞİZ'

"Şehir hastanemiz 1038 yataklı ve 227 adet polikliniği bulunuyor.160 adet yoğun bakım ünitesi, 26 adet hemodiyaliz ünitesi ve 37 adet ameliyathanesi mevcuttur. Yine aynı kampüs için de ağır ve diş sağlığı merkezimiz var. Burada yine 69 ünitemiz ve 2 ameliyathanemiz var. Yine kampüs içinde 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 50 yataklı tutuklu adli psikiyatri hastanemiz var. Yine acil servisimiz de kadın doğum, çocuk ve travmatoloji ve erişkin olmak üzere 4 acilimiz var. Yani Elazığ'da sağlık hizmetini en üst seviyede vereceğiz. Bu hastanemizin Elazığ'a kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

