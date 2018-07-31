DHA YURT BÜLTENİ-6

YURT BÜLTENİ-6

1)GÖCEK AÇIKLARINDA 174 KAÇAK YAKALANDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Irak uyruklu 174 kaçak göçmen, 30 kişi kapasiteli gulet teknede sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Ayrıca teknede yakalanan 4 organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri, Göcek'teki Yassıca Adası açıklarında ilerleyen gulet teknede bulunan kaçakların, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Sahil Güvenlik botuyla bölgeye hareket eden ekipler, 30 kişi kapasiteli gulet tekneyi durdurdu. ABD Bayrağı çekilmiş 'Palmira Delawere' adlı teknenin üst bölümü ve alt odalarda, 30'u çocuk ve 54'ü kadın olmak üzere toplam 174 kaçak yakalandı. Ayrıca teknede yakalanan 4 organizatör, gözaltına alındı. Kaçaklarla birlikte tekne, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların kimlik tespit işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Mültecilerden görüntü

- Tekne görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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İÇİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU ARAÇ 400 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

2)KAZAYI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kemarasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza dün Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi - Kabataş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Soner Arıkan'ın idaresindeki 17 GP 786 plakalı araç kontrolden çıkarak 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Soner Arıkan, eşi Canan Arıkan ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı gören bir kadın ise o anları çığlıklar içinde cep telefonunun kemarasıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin uçuruma yuvarlanmasınması gösteren kamera görüntüsü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN/ORDU, ()

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3)TARİHİ ESERLERİ SATMAK İSTEYENLERE OPERASYON

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, ellerindeki Roma dönemine ait sikke, kolye, heykel gibi 199 parça tarihi esere alıcı arayan 2 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.Afşin'in Karagöz Mahallesi'nde oturan Y.G. ve F.S.'nin elinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşan jandarma, şüphelileri tarihi eserlerle birlikte yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda Y.G. ve F.S.'nin tarihi eserlerle birlikte bir araç içerisinde oldukları bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagöz Mahallesi girişinde araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 58 sikke, 8 yüzük, 14 ok ucu, 1 haç kolye, 1 boğa heykeli, muhtelif cins ve ebatlarda 117 obje olmak üzere 199 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Tarihi eserler

- Müze yazısı

- Müze binası

- Müze önündeki jandarma aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

107 MB

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4)SİLOPİLİ ESNAF 50 KİLO DONDURMAYI ÜCRETSİZ DAĞITTI

SICAK havaların etkili olduğu Şırnak’ın Silopi ilçesinde pastane işletmecisi Recep Eşiyok, hazırladığı 50 kilogram dondurmayı vatandaşa ücretsiz olarak ikram etti. Silopi'deki pastane işletmecisi Recep Eşiyok, her yıl gerçekleştirdiği ücretsiz dondurma dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Eşiyok, sıcak havaların etkili olduğu ilçede, vatandaşların serinlenmesi amacıyla hazırlattığı 50 kilo Maraş dondurmasını, zincirle işyerinin önüne astı. Kahramanmaraşlı dondurma ustası Şaban Nergis'in hazırladığı dondurmanın kesimini satırlarla gerçekleştirerek, porsiyon halinde vatandaşlara ikram edildi.

Her yıl böylesi bir uygulama yaptığını anlatan Eşiyok, "50 kilogram dondurmayı zincir ile asıp, satırla kestik. Sıcak havada hepsini bedava vatandaşlara dağıttık. Bu sıcak havalarda halkımızı biraz serinletmişsek ne mutlu bize" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dondurmanın taşınması

-Dondurmanın zincirle asılması

-Dondurmanın satırla kesilmesi

-Dondurmanın dağıtılması

-Dondurma yiyen vatandaşlar

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()

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5)GAZİANTEP'TE, FIRINDA YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

GAZİANTEP'te, fırında ekmek almak için kuyrukta bekleyen kişinin cebindeki telefonu çalarak kaçan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan şüpheli yakalandı.

Geçen 16 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Ramazan ayında iftar vakti ekmek almak için fırında bekleyen bir kişi, pantolonundaki cep telefonunun çalındığını fark edince şikayetçi oldu. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olay yeri çevresindeki iş yerleri ile şüphelinin gidebileceği güzergâhtaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda güvenlik kamerasından eşkâli belirlenen şüphelinin A.K. olduğu saptandı.

Harekete geçen polis, dün akşam saatlerinde A.K.'yi adresinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanmasına başlanan şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Yankesicilik anı (Güvenlik Kamerası)

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-

11 MB

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6)BALKON ÇÖKTÜ, BABA- OĞUL YARALANDI

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 2 katlı evin 2'nci katındaki balkon çökünce, burada oturan baba- oğul zemine çakıldı. Yaralanan iki kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Mertcan Karaman ve babası Adem Karaman, 2 katlı evin 2'nci katındaki balkonda sohbet ederlerken beton balkon, bir anda gürültüyle çöktü. 2,5 metreden beton parçalarıyla birlikte yere çakılan baba-oğul yaralandı. Mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba-oğul, vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşınarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı baba-oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Baba oğul olay yerinde

-Ambulans taşınması

Haber-Kamera:AZİZ GÜVENER-ADAPAZARI-

1 Dosya 2 dakika 30 saniye / MB