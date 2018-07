DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL HABER)

1)DEAŞ'IN BOMBALI ARAÇLARI TELAFER'DE SERGİLENİYOR

IRAK'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'tan ele geçirilen bomba yüklü arabalar, el Hüseyin Tugayı'nda sergileniyor. Örgüt mensuplarınca kurulan atölyelerde üretilen, zırhla kaplı bombalı araçlar, Telafer'in kurtarılması operasyonu sırasında ele geçirildi. El Hüseyin Tugayı Operasyon Gücü Komutanı Seyid Hüseyin Berzenci, araçlarda 750 kilo ile 1 ton arasında TNT patlayıcı taşındığını söyledi. Yetkililer, DEAŞ'ın zulmünü göstermek için araçları sergilediklerini belirtti. Musul'un Türkmen kenti Telafer'in, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından ilçe merkezinde arama yapan Irak ordusu ve Haşdi Şabi unsurları, çok sayıda bomba yüklü araba buldu. Musul operasyonu sırasında DEAŞ'ın sıklıkla gerçekleştirdiği intihar saldırılarında kullanılan, çok sayıda sivil ile güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine neden olan, çelik zırhlarla donatılmış araçlar, Telafer'deki el Hüseyin Tugayı'nda sergilenmeye başlandı. Ele geçirdikleri ve içlerindeki patlayıcıları etkisiz hale getirdikleri araçları sergileyen yetkililer, DEAŞ'lıların insanları öldürme yöntemlerini ve halka uyguladıkları zulmü göstermek için arabaları sergilediklerini söyledi.

HER TARAFI ÇELİK ZIRHLARLA KAPLI

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak ve Suriye'de kendilerine yönelik operasyon yapan güvenlik güçlerine karşı kullandığı bombalı araçlar, yerleşim yerlerinde el konulan geniş hacimli arabalardan yapıldı. El koydukları araçları fabrikaya çevirdikleri yerlere götüren teröristler, araçların her tarafını çelik zırhlarla kapladı. İntihar saldırısı yapacak kişinin hedefine varmadan etkisiz hale getirilmemesi için aracın lastikleri de dahil olmak üzere her tarafı çelikle kaplandı. Aracın ön kısmında sadece intihar saldırısını düzenleyecek kişinin görebileceği kadar açıklık bırakan DEAŞ'lı teröristler, bu bölmeyi de kurşun geçirmez camla kapattı. Askeri uzmanlar, görüş açısı için kullanılan camın, sadece ağır silah atışı ile kırılabileceğini, normal silahların ise bu araçlara karşı etkili olmadığını söyledi. Her biri 750 kilo ve 1 ton arasında TNT maddesi ile doldurulan bombalı araçlar, terör örgütü DEAŞ içindeki 'Ebu Ömer El Bağdadi Ketibesi' isimli özel birim tarafından üretildi. DEAŞ'lı teröristlerin, özellikle Musul operasyonu sırasında güvenlik güçlerinin kentteki ilerleyişini önlemek veya yavaşlatmak için kullandığı bombalı araçlar, ayrıca kurşun geçirmez çelik levhalarla güçlendirildi. Lastiklerine kadar çelik plakalarla kaplanan bomba yüklü araçlar, DEAŞ saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM

Telafer bölgesinden sorumlu Haşdi Şabi'ye bağlı el Hüseyin Tugayı Operasyon Gücü Komutanı Seyid Hüseyin Berzenci, sergiledikleri 12 aracı Telafer operasyonu sırasında bulduklarını söyledi. Berzenci, "Araçların içindeki bombaları söktük ve buraya getirdik. Bu araçların hepsi bomba doluydu. Biz bu araçları bulmasaydık bir yerlerde patlatacaklardı ve insanları öldüreceklerdi. Araçların lastiklerine çekilen çelik zırhtır. Bunlar lastiklere sıkılan kurşunların işlememesi içindir. Araçların önünde sadece aracı kullanan intihar bombacısının önünü görebileceği kadar küçüklükte bir cam var. Bu camlar da kırılmazdır. Hatta bazı ağır silahların mermileri bile bu camları delememektedir. Aracın içinde ayrıca çok miktarda çelik parçaları var. Bunlar da hem sürücüyü korumak hem de patlama sırasında daha ağır hasarlar vermek içindir. Çünkü bir patlama sırasında bu metal parçaları, şarapnel görevi görüyorlar. Ayrıca aracın içine zift koymuşlar. Bu zift sayesinde patlama olduğunda şiddeti artıyor. Bu arabaları ürettikleri bir tesis vardı. Bu birimin adı ise 'Ebu Ömer El Bağdadi Ketibesi'ydi. Bunları orada üretiyorlardı. Bunlara kurşun etki etmiyordu. Bu araçların muhakkak büyük bir silahla vurulması gerekirdi" diye konuştu.

1 TON PATLAYICI

DEAŞ'lı teröristletin, bu araçlarla çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Berzenci, "Telafer'de, sadece bir savaşta, 18 tane bu arabadan patlattık. Başka bir savaşta 14 tane patlattık. Telafer'de bu arabalardan çok vardı. Bu araçların üzerinde DEAŞ'ın fabrikasının logosu var. Fabrikası Telafer'deydi. Orada yapıp, patlatmak için yolluyorlardı. Direksiyon kolunun yanında bir kablo var. O kablo bir birine temas edince araba patlıyordu. Biz bunları getirip, sergiledik. Her birinde ortalama 750 kilogram ile 1 ton arasında TNT maddesi vardı. Aracın hacmine göre, bazılarında bir ton bile olurdu. Patladığı zaman büyük bir güçle patlardı" dedi.

2)İNSANLIĞIN İKİ YÜZÜ: BİRİ HAYAT KURTARDI, DİĞERİ İŞKENCE ETTİ

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir sitenin bahçesine düşerek yaralanan leylek, çocuklar ve aileleri tarafından su verilip bakımı yapıldıktan sonra tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hazro ilçesinde ise bir kişi, bıçakladıktan sonra otomobilinin arkasına bağlayarak sürüklediği 3 aylık yavru köpeğe kötü muameleden gözaltına alındı. Şüpheli, 625 lira para cezasıyla serbest bırakıldı, yavru köpek korumaya alındı.Merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Nuri Dersimi Bulvarı'nda bulunan Sofioğlu Sitesi'nin bahçesine bir leylek düştü. Uçarken düşüp yaralanan leyleğin yardımına sitedeki çocuklar koştu. Çocuklar leyleğe önce su verdi, sonra da ailelerinin yardımıyla bakımını yapıp, yetkililere haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine siteye Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Çocuklar, leyleği görevlilere teslim etti. Ekipler, kafese koydukları leyleği tedavi etmek üzere götürdü. Çocukların leylek için seferber olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAVRU KÖPEĞİ BIÇAKLAYIP SÜRÜKLEDİ

Hazro ilçesinde ise adı öğrenilemeyen bir kişi, geçen hafta 3 aylık yavru köpeği bıçakladıktan sonra otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturmada, köpeğe eziyet eden kişi gözaltına alındı. Şüpheli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 625 lira para cezası uygulanıp, serbest bırakıldı. Yaralı köpek ise Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler tarafından alınarak tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü. Tedaviye alınan yavru köpeğe mama verildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise yavru köpeğin vücudunda yaralar olduğu görüldü. Barınakta müdahalesi yapılan köpeğin tedavisinin İstanbul'da süreceği ve iyileştikten sonra sahiplenen aileye teslim edileceği bildirildi.

3)DİYARBAKIR'DA 59 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, 57.5 kilo kubar, 1.5 kilo toz olmak üzere toplam 59 kilo esrar ele geçirildi.Lice ilçesinde dün ele geçirilen esrar maddesi ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır ili Lice ilçesi Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca, 29 Temmuz 2018 günü saat: 17.00'da icra edilen hareketli şok yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Lice ilçesi Budak köyü istikametinden Tepe köyü istikametine ilerlemekte olan bir araç, şüphe üzerine durdurulmuş, arama kararına istinaden yapılan aramada; aracın bagaj bölümüne ambalajlanarak gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 57.5 kg kubar esrar ve 1.5 kg toz esrar maddesi olmak üzere toplam 59 kg esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmış, suçta kullanılan 1 araca el konulmuş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

4)İTFAİYEDEN ŞOFÖRLERE YANGIN EĞİTİMİ

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, şoförlere, otomobil ve minibüslerde çıkabilecek yangınlara nasıl müdahale edecekleri konusunda eğitim verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası üyelerine temel yangın eğitimi, güvenli sürüş ve güvenli yaşam eğitimi verdi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki İtfaiye Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitime, oda üyesi olan taksi şoförleri ve minibüs şoförleri katıldı. Şoförlere yangın anında alevlere nasıl müdahale edip, söndürecekleri anlatıldı. Teorik ve uygulamalı yapılan eğitimlerde temel yangın eğitimi, güvenli sürüş ve yaşam eğitimi de verildi. Şoförlere, yangın söndürme teknikleri anlatıldı. Eğitim sonunda şoförlere sertifika verildi.

