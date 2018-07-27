DHA YURT BÜLTENİ 6

BOLU’nun Seben ilçesinde, Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel (79), arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye verdiği komşusu K.H. tarafından evinin önünde darp edilerek yaralandığını iddia etti.

Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası’nda oturan Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Sami Demirel, kendisine ait araziyi kullandığı gerekçesiyle komşusu K.H.’yi (50) mahkemeye verdi. K.H., şikayet edildiğini duyduktan sonra Sami Demirel’in evinin kapısının önüne geldi. Sami Demirel ve K.H. arasında tartışma çıktı. K.H., tartışmanın büyümesiyle Demirel'i darp etti. Eşi Hacer Demirel(71) ve diğer komşuların müdahalesiyle K.H.’den kurtarılan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve boynunda zedelenme olduğu öğrenilen gazi, Bolu merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Sami Demirel, darp edildikten sonra tehdit de edildiğini iddia ederek, “Yaylada kapımın önünde çalışırken, bu şahıs gelip bahçeye girdi. Daha önceden bir ev yeri davamız vardı. Ben onu mahkemeye verdim. Beni, ‘Niye mahkemeye verdin? dedi. Allah ne verdiyse vurdu. Bir sürü sopa yedik. Hanımı geldi. Bir baktım onun da elinde sopa var. Artık hanımı da vurdu mu vurmadı mı bilmiyorum. Benim hanımım geldi de ayırdı. Ben zaten kendimi kaybetmiştim. Şikayetçi olduk. Jandarma gelip ifade aldı. Kolum kırık, kafamda yara var. Sırtımda yara var. Boynumda zedelenme var. Ben, “Gerekli şeyi mahkemeye verdim. Devlet bunu mahkemede halleder. Kim haklı kim haksız çıkarö dedim. O da devlete ve bana küfürler etti. Bildiğiniz gibi değil. “Seni burada yaşatmayacağımö dedi.ö şeklinde konuştu.

Eşinin darp edilirken görünce büyük panik yaşadığını anlatan Hacer Demirel ise, “Beyim aşağıda kapının önünde bir şeyler yapıyordu. Ben de hacca gidecek diye kuran okuyordum. Bir sesler duydum. Aşağıya inip baktığımda bizim bey yerde, adam da çıkmış tepesine vur bakalım vur. Nasıl ineceğimi bilemedim. Beni tuttu ondan sonra çekti. Gene vurmaya devam etti. Ben de “Sen utanmıyor musun baban yaşındaki adamı dövmeye?ö dedim. Küfürler edip, “Ben kimseden korkmuyorum. Bildiğin yere şikayet etö dedi. Sonra oradan diğer komşular gelip onu alıp gidince biz kurtulduk. Benim beyim gazi olduğu için Gaziler Derneği Başkanı’na telefon ettik. Jandarma ve ambulansı aradık. Ambulans bizi hastaneye getirdi.ö dedi. K.H. ise jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röportajlar

-Detaylar

Haber - Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU, ()

Süre: 03.35-Boyut: 403 MB

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Kapkaç şüphelisi mobese kameralarından yakalandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, torunuyla yürüyen Saadet E.'nin çantasını çalarak kaçan S.S.Ç. (14), mobese kameralarından kimliğinin belirlenmesinin ardından yakalandı.

Saadet E., geçen çarşamba günü torunuyla birlikte Süleyman Şah Mahallesi'nde yürürken içinde cep telefonu ile bir miktar parasının bulunduğu çanta, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından çalındı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarıyla olay yerine gelen polis, çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, mobese kameralarına yansıyan kapkaç olayının şüphelisinin S.S.Ç. olduğunu belirledi. Adresi belirlenen ve adresinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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MOBESE GÖRÜNTÜLERİ

- Torunuyla yürüyen kadın

- Şüphelinin çantayı çalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hadi KURT - Kamera: ŞANLIURFA -()

31 MB

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Kanalette boğulan Suriyeli kuzenlerin en acı yolculuğu

ADANA'da, serinlemek için girdikleri kanalette boğulan 2 yaşındaki Suriyeli kuzenler son yolculuklarına, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan, hafif ticari aracın bagajında gözyaşları içinde uğurlandı.

Olay, Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Suriyeli Musa Abid ve Teysir Halet burada aileleri ile birlikte tarım işçiliği yapmaya başladı. Olay günü çocuklarını yaşadıkları çadıra bırakan 2 ailenin üyeleri tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre sonra Ferdi El Halet ve Ömer El Abid çadırların yanında bulunan ve tarlalara su taşımak için kullanılan 40 santim derinliğindeki beton kanalete girerek boğuldu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocukların götürüldükleri hastanede öldüğü belirlendi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA GÖTÜRDÜLER

Olayın ardından Suriyeli vatandaşlar çocuklarının cenazesini almak Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada otopsisi tamamlanan çocuklar ise, ceset torbaları içinde hafif ticari aracın bagajına konuldu. Bu sırada çocukların anneleri Kefe Halet ve Cumane Abid, arka koltukta göz yaşı dökerek çocuklarının cansız bedenlerine baktı. Suriyeliler cenazeleri defnetmek için Hadırlı Mahallesi'nde bulunan mezarlığa gitti. Polis ise çocukların ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu önünden genel görüntü

- Ölen çocukların yakınlarının görüntüsü

- Tucari aracın morg girişine getirilmesi

- Cenazelerin yakınlarının kucağında araca bindirilmesi

- Pikapın gelişi

- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Cenazeyi taşıyan aracın ve pikabın gidişi

SÜRE: 01'32" BOYUT:285 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Erol Evgin, ilk kez Datça'da konser verdi

TÜRK pop müziği şarkıcısı Erol Evgin, Muğla'nın Datça ilçesinde konser verdi.

Datça Amfi Tiyatroda, 49 yıllık sanat hayatında ilk kez Datçalılarla buluşan Erol Evgin'i, her yaştan yaklaşık 1000 kişilik coşkulu bir kalabalık izledi. Hemen her şarkısına eşlik eden izleyiciler, Erol Evgin'e duygu dolu anlar yaşattı. Konserine, 'Bir Tanem Söyle Canım Ne İstensen İste Benden' şarkısıyla başlayan Erol Evgin, şarkılarının arasında fıkralar anlatıp, izleyicileri güldürdü. Ayrıca anılarını anlatıp düşündürdü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Çiğdem Talu ve Melih Kibar ikilisinin eserlerini seslendirirken, onları rahmetle anıp özlemini dile getirdi. Yaklaşık 2 saate yakın süreyle sahnede kalan Erol Evgin, Datça'dan mutlu ayrıldı.

"DATÇA, MÜKEMMEL"

Erol Evgin, konser öncesi 'ya verdiği özel röportajında, gelecek yıl sahnede 50'inci yılını kutlayacağını söyledi. İlk 45'lik plağını 1969 yılında çıkardığını belirten Evgin, "Şöyle sayınca 49 yıl olmuş, neredeyse 50 yıl oluyor ve Datça'da bugüne kadar hiç konser vermemiştim. Datça'ya gelip de kalmamıştım. Ancak tekneyle gelip, şöyle bir dolaştığımı hatırlıyorum. Kısmet bugüneymiş. Datça, gerçekten mükemmel. Anlamak için bir gece kalmak yeterli. Çünkü hiç nem yok. Temmuz ayının ortasında bu sıcakta çok rahat uyumak mümkün oluyor. Plajda biraz güneşlendim. Ben hiç yanmayacağımı zannediyordum. Çünkü güzel bir esinti vardı ama bayağı yandım" dedi.

"OSMANLI MİMARİSİNE HAYRAN KALDIM"

Eski Datça Mahallesi'ndeki tarihi dokunun mükemmel olduğunu ifade eden Evgin, "Can Yücel'in evini ziyaret ettim. Eşi Güler hanımla sohbet ettik. Datça'nın Reşadiye Mahallesi'nde, Mehmet Ali Ağa Konağı pansiyonunda kalıyorum. Biliyorsunuz ben bir mimarım. Buradaki restorasyona hayran kaldım. 210 yıllık bir konak ve müthiş bir Osmanlı sivil mimarisi örneği. Büyük bir bahçe içerisinde. Aşırı disiplinli bahçeleri sevmem ben. Burası çok doğal. İncirler, narlar, güller, kaktüsler bir arada. Hem fonksiyonel, hem estetik olarak çok ama çok güzel. Osmanlı mimarisine bir kez daha hayran oldum. O mimariden bugünlere nasıl geldiğimizi hala şaşıyorum. O imparatorluk kültüründen ve mimarisinden bugüne nasıl geldiğimizi sormayın, üzülüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ünlü sanatçı Erol Evgin ile kuliste röp.

- Konserden görüntü

(KJ Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()