DHA YURT BÜLTENİ 6

Düğünde elinde havai fişek patlayan genç ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, Musa Demirpence (17) katıldığı düğünde atmak istediği havai fişeğin elinde patlamasıyla ağır yaralandı.

Olay, hafta sonu İmamağa Mahallesi 19103'üncü Sokakta meydana geldi. Sokaktaki boş arazide Merve ve Ferdi Avcı çifti için düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine katılan davetlilerden Musa Demirpence, 4 katlı binanın en üst katının balkonunda havai fişek patlatmak istedi. Ancak Demirpence'nin bir anlık dalgınlığı ile havai fişek elinde patladı. Patlamanın şiddetiyle eli ve yüzü kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan genç, düğüne katılanlar tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yaralı yerde yatması

- Düğüne katılanların paniği

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN- ()

45 MB

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12 yaşındaki İpek, anten kablosunun boynuna dolanması sonucu öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde İpek Yılmaz (12), bahçede oynadığı çatıdan sarkan anten kablosunun boynuna dolanması sonucu boğuldu.

Olay, geçen salı günü Güngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep ve Ali Yılmaz çiftinin 5 çocuğundan İpek Yılmaz, oyun oynamak için evin bahçesine çıktı. İpek, çatıdan bahçeye sarkan anten kablosuyla oynamaya başladı. Bür süre sonra kablo İpek'in boynuna dolandı. Oynamak için ablasının yanına giden Esma Yılmaz (5), İpek'i hareketsiz görünce durumu annesine haber verdi. Anne Zeynep Yılmaz'ın çağırdığı 112 Acil ekibi, ilk müdahalenin ardından İpek'i ambulansla önce İslahiye Devlet Hastanesi ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye götürdü. İpek Yılmaz, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

İpek Yılmaz'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İpek Yılmaz'ın fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenazenin yakınları

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

75 MB

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Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

GAZİANTEP İşkur İl Müdürü Siraç Ekin, geçen yıla oranla, bu yılın 6 aylık döneminde işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandığını söyledi.

Gaziantep Valiliği'nde Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığında gerçekleştirilen 'İl istihdam kurulu' toplantısına; İşkur İl Müdürü Siraç Ekin ile kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Siraç Ekin, kurum olarak iş başvurusu yapanların istihdamı için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

'İŞ BULAN SAYISI YÜZDE 13 ARTTI'

Kentte geçen yılın ilk 6 ayına oranla bu yılın ilk 6 aylık döneminde işe yerleştirmelerde yüzde 13'lük artış sağlandığını ifade eden Ekin şunları söyledi:

"2018 yılında işgücü piyasasına ilişkin yüz yüze anket çalışması yaptık. Bu çalışmada 8 bin 173 işyeri ziyaret edildi. 2018 haziran ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre işverenlerden alınan açık işlerde yüzde 11, işe yerleştirmelerde yüzde 13 artış sağlandı. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. İşverenler en çok beren işçisi, temizlik görevlisi ve garsonluk mesleklerinde işçi alırken, nitelikli elaman olarak en çok dokuma makineleri operatörü, dokumacı ve bobin katlama-büküm makineleri operatörü mesleklerinde eleman temini sorunu yaşamaktadır."

'EĞİTİM DÜŞTÜKÇE İŞSİZLİK ARTIYOR'

En çok 20-24 yaş aralığındaki vatandaşların İşkur’a iş aramak için başvurduğunu belirten Siraç Ekin, eğitim oranının yükselmesiyle işsizliğin düştüğünü belirterek, "İşsiz gruplar arasında en yüksek oran yüzde 54,8 ile ilköğretim ve altı düzeyinde. Yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyinde işsiz oranı ise yüzde 18,7 oranında. Kentte ayrıca 10 bin 816 kişinin başvurusu kabul edilerek işsizlik ödeneği bağlandı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- İŞKUR Müdürü Sıraç Ekin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP -

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Eşini bıçaklayan şüpheli: "Yanlış yazmayın, benimki namus için"

SAMSUN'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyede kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Allah rızası için yalan yanlış yazmayın, benimki namus için" dedi.

Olay, Atakum ilçesinde bulunan Esenevler mahallesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre Mustafa A.(34), eşi Arzu A.(28), ile belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Mustafa A., bıçakla eşi Arzu A.'yı sol karın boşluğundan ve sol kolundan yaralayıp evden çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Bu esnada evden çıkan Mustafa A., Asayiş Büro Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince evin yakınlarındaki parkta yakalanarak gözaltına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, şüpheli Mustafa A., bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mesuplarına "Allah rızası için yalan yanlış yazmayın, benimki namus için" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detay

-Şüphelinin ve eşinin fotoğrafları

(SÜRE: 48 sn) (BOYUT:90.66 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN / SAMSUN, ()

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Gülşen'den sunucuya 'Çorabını çeker misin' tepkisi

ORDU Belediyesi tarafından düzenlenen konser programına katılan pop müzik şarkıcısı Gülşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın çiçek vermek için sahneye çıkacağı sırada sunucunun kendisini "Çorabını çeker misin" diyerek uyarmasına tepki gösterdi. Başkan Yılmaz'dan çiçeğini alan Gülşen, "Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından dün gece 'Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Dış Cephe Projesi' ile Köprübaşı Meydanı'nın açılışı nedeniyle kutlama konseri düzenlendi. Şarkıcı Gülşen'in katıldığı konser Ayışığı Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gülşen'e çiçek vermek için sahneye çıkmadan hemen önce sunucu olan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Seyfettin Kızıl, iddiaya göre Gülşen'i 'Çorabını çeker misin' diye uyardı. Ardından Başkan Yılmaz sahneye çıkıp Gülşen'e çiçek verdi. Başkan Yılmaz'a çiçek için teşekkür eden Gülşen sunucunun söylediği sözlere de tepki gösterdi. Bu sırada konuşan Gülşen, "Başkanım bu harika organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel insanı güzel Ordu'da bir arada bulundurmayı bize yaşattığınız için bunun heyecanını, çok çok teşekkürler bütün belediye çalışanlarına da. İnşallah bir sonraki Eylül ayında böyle bir şuursuz sunucu seçmezsiniz. Çünkü ne sanata ne sanatçıya ne size, ne de sizin altınızda hizmet veren hiç kimseye yakışmayacak sözlerle 'Çorabını çeker misin' diyemez bana sizin sunucunuz. Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez" dedi. Konsere katılanlar Gülşen'in bu sözlerine alkışlarla destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın, Gülşen'e çiçek vermesi

-Gülşen'in konuşması

(SÜRE:56 Sn) (BOYUT:8.47 MB)

Haber-Kamera:Ali YAZAN/ORDU, ()

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Ünlüler Çeşme'de, kripto para tanıtımına katıldı

ÜNLÜ şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe ve ünlü oyuncu Celil Nalçakan, bir kripto paranın tanıtımı için İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alacatı Mahallesi'ndeki bir barda, yeni bir kripto paranın tanıtımı yapıldı. Firmanın reklam yüzü olan Serdar Ortaç ile eşi Chloe ve ünlü oyuncu Celil Nalçakan da geceye katıldı. Kripto para lansmanı yapan şirketin Amerika'nın Orlando şehrinde 1500 konut yaptığını belirten Ortaç, "Aynı zamanda borsaya da açıldılar. Bize de 2 ev hediye ettiler. Birisi hanıma, diğeri bana. Orlando'ya evlerin yapımını görmeye gittik. Hala bitmedi, bitecek. Amerika'da çok güzel bir Türk kenti yaptılar. Gerçi herkes gelip ev alıyor" dedi.

"CHLOE'NİN DİZİ FİLMDE OYNAMASINI İSTİYORUM"

Eşinin bir film projesinde yer alması fikriyle ilgili ne düşündüğü sorulan Ortaç, "Ben Chloe'nin dizi filmde oynamasını istiyorum. Türkçesi de güzel. Hanım, hep 'zamanı var' diyor. Kaç tane teklif geldi. Onun aksanı yok. Dümdüz Türkçe konuşuyor. Millet şok oluyor. Kick boks da yapıyor. Koydu mu oturtur" dedi.

"MOLA VERMİŞTİM, ARTIK YETER"

Lansman gecesine katılan 'Hayati ve Diğerleri' dizisindeki Komiser Hayati rolünü oynayan Celil Nalçakan da ilgi topladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nalçakan, yeni kripto parayla ilgili, "Ben bu girişimleri seviyorum. Yeni her zaman iyidir. Bu hayatta yeni bir şeyler yapmak lazım. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu. Projelerinden bahseden Celil Nalçakan, "Tiyatro devam ediyor. Dizi molası vermiştim. Artık yeter. Senaryolar geliyor. Üzerinde konuşuyoruz, düşünüyoruz. İnşallah hiç kimsenin emeği zayi olmaz. Katkıda bulunabileceğimiz en doğru işi bulup, orada devam edeceğiz. Poyraz Karayel'in yeniden çekilmesi zor. Oyuncu arkadaşlarımızın hepsi başka işlerde. Ama gönlümüzde Poyraz devam ediyor" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A AŞIĞIM"

Beşiktaş sevgisinin hatırlatılması üzerine Nalçakan, "Ben Beşiktaş taraftarı değil, Beşiktaşlıyım. Aşığıyım. Gönül ister ki, Avrupa'da da Türkiye'de de başarılı olalım. Ama önemli olan fair play, dostluk kazansın. Tabii o arada Beşiktaş'ım da kazansın. Şampiyon olmasak da seneye yine burada buluşuruz. Ben yine Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi sabaha kadar anlatırım. Çok seviyorum, yapacak bir şey yok" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Serdan Ortaç ve eşi görüntü ve röp.

- Celil Nalçakan röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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Başına mermer parçası düşen işçi yaralandı

BURDUR'da çalıştığı mermer ocağında başına mermer parçası düşen Şakir Nar (18) ağır yaralandı.

Burdur merkez Aşağı Müslümler köyündeki özel şirkete ait mermer ocağında çalışan Şakir Nar'ın başına saat 10.00 sıralarında mermer parçası düştü. İş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdikten sonra Şakir Nar'ı hemen kamyonetle yola çıkardı. Yolda ambulansa aktarılan Şakir Nar, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şakir Nar'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın gelişi

- Ambulanstan indirilişi

- Hastaneye giriş

- Hastane dış görünüş

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()