DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Can Gürzap yoğun bakımdan çıkarılacak (2)

SAKARYA VALİSİ BALKANLIOĞLU: HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Sakarya Valisi, beraberindeki heyetle kazada yaralanan sinema oyuncusu Can Güzarp'ı yoğun bakımda ziyaret etti. Vali Balkanlıoğlu,"Kaza sonrası hayati riski vardı, kafatasında kırıklar oluştu. Şu anda durumu iyi morali düzgün, inşallah en yakın sürede taburcu olur" dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Garnizon Komutanı Mustafa Cüneyt Arıkan ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, kazada yaralanan ünlü sinema oyuncusu Can Güzarp'ı hastanede ziyaret etti. Heyet, usta ismin tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SEAH) Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne geldi. Kaza sonrası yüz kemiğinde ve kafatasında kırıkların olduğu öğrenilen Güzarp'ın müşahede altında olduğu odaya giren Vali Balkanlıoğlu ve beraberindeki heyet, durumla ilgili bilgi aldı. Bilinci yerinde olan Gürzap'la sohbet eden protokol üyeleri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'KAFASINDA KIRIKLAR OLUŞTU AMA DURUMU İYİ'

Ziyaret sonrası açıklama yapan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, ünlü oyuncunun kaza sonrası kafatasında kırıklar oluştuğunu ancak şu anda durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ünlü sanatçımız, sinema sanatçımız, Can Gürzap beyfendi Sapanca'da yolda karşıdan karşıya geçmek isterken bir motosikletçinin çarpması neticesinde ağır denebilecek şekilde yaralandı. Acilen sağlık ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Hastaneye yoğun bakıma kaldırıldı. Kafatasında kırıklar vardı, zamanında müdahaleyle uzman ekiplerimiz, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi çok güçlüdür bu anlamda, uzman ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlattığı gözüküyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur biz de değerli mesai arkadaşlarımızla ve beraber İl Emniyet Müdürümüz, komutanımız ve sağlık müdürümüzle beraber kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlığı gayet iyi, morali düzgün, inşallah en kısa sürede sağ saglim taburcu olur. Kaza ve yaralanma baya ciddi hayati risk vardı. Çok şükür onları atlattı. Geçmiş olsun diyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sakarya Valisi ve beraberindeki heyetin hastaneye gelmesi

-Sakarya Valisi ziyaret sonrası açıklama yapması

HABER-KAMERA: AZİZ GÜVENER, ADAPAZARI ()

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2 - Antalya OSB'deki yangında 19 bin metrekarelik fabrika kül oldu



ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren dekoratif izolasyon malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangın sonrası alınan görüntüler, dehşetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. 19 bin metrekare alan üzerinde kurulu fabrika, yangın sonrası tam anlamıyla küle döndü.

Antalya OSB'de dekoratif izolasyon malzemesi üretilen Kar-Yapı (Karsis) fabrikası, dün çıkan yangında küle döndü. 19 bin metrekare üzerine kurulu fabrikadan geriye kalan manzara, yangının dehşetini ortaya koydu. Yangının çıktığı fabrikanın tamamının, yandaki aynı firmaya ait diğer fabrikanın da bir kısmının yandığı görüldü.

Fabrikadaki yangının ardından bugün bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekipleri, fabrika yetkilileri ve sigorta şirketleri hasar tespiti için inceleme yaptı. Yaklaşık 230 işçinin çalıştığı fabrikadaki maddi hasarın birkaç gün içinde tespit edileceği öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediğini söyledi. Yangına 42 araç, 150 personel, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 6 arazöz, 2 dozerle müdahale ettiklerini anlatan Kısa, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

BAŞKAN TÜREL YANAN FABRİKAYI ZİYARET ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, OSB'de dün çıkan yangın sonrası büyük hasar gören sanayici Köksal Sarı'ya ait iş yerini ziyaret etti. OSB Başkanı Ali Bahar ve OSB Müdürü İlhan Metin tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, yangın çıkan fabrika çevresinde incelemede bulundu. Yanan fabrikanın Antalya'nın en köklü firmalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Dünkü yangının OSB'de bugüne kadar çıkan en büyük yangın olduğunu öğrendim. Fabrikada faaliyet alanı kapsamında büyük oranda yanıcı madde bulunması, yangının kısa sürede büyümesine neden olmuş. Yaklaşık 19 bin metrekarelik alandan bahsediyoruz. Hava şartları da yangının kısa sürede büyümesine neden olmuş. Böylesi büyük bir yangının can kaybı olmadan atlatılması en büyük tesellimiz" dedi.

'YARALARI EN KISA SÜREDE SARMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gayretli çalışmaları sonucu, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangının kontrol altına alınabildiğini söyleyen Başkan Türel, “Başta yanan fabrikanın sahibi Köksal Sarı ve fabrika çalışanlarımız olmak üzere tüm Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da fabrika sahibi Köksal Bey'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Bakanımız gerekli tüm talimatları verdi. Bizler de bu yaranın en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fabrikanın giriş kapısından detay görüntü

- Drone görüntüleri

321 MB 2.51 (HD)

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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3 - Kitap okuyana çay bedava

SAMSUN il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesi ortaklaşa, 'kültürden irfana' temasıyla kitap okuma kampanyası başlattı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının bahçesinde oluşturulan alanda kitap okuyan vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulunuluyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesinin 'kültürden irfana' temasıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının bahçesinde kitap okuma etkinliği başlattıldı. 2 hafta önce başlatılan uygulama ile İlkadım Belediyesi tarafından hazırlanan okuma alanında, kitap okuyan vatandaşlara çay ikramında bulunuluyor. Samsun Gazi Kütüphanesi personelinin gözetiminde okuyucular diledikleri kitapları seçerek okuma fırsatı buluyor. Hafta içi her gün saat 20.00'ye kadar açık olacak olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bahçesinde kitapseverler istediği kitabı alıp okuyabiliyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün bahçesini vatandaşlara açmak suretiyle okuma bahçesi meydana getirdik. Buna da 'zihin geliştirme bahçesi' adını verdik. Vatandaşlarımızın ilgisi zaman zaman artıyor, zaman zaman azalıyor. Sıcak ve hava şartlarına bağlı olarak değişebiliyor. Birkaç gün önce çok yoğun bir ziyaretçilerimiz olmuştu. Tabi İl Kültür Müdürlüğümüzün bahçesi bizim Samsununumuzun en güzide mekanlarından biri olan İstiklal Caddesi'nde olduğundan dolayı vatandaşın uğrak yeri olmasından dolayı önemli bir mekan. Kullanım saatlerini biraz daha değiştirerek akşam serinliğinde de vatandaşlara buranın açık tutulmasını sağladık. Akşam 20.00’ye kadar gelip, oturup kitap okumak isteyen vatandaşlarımıza çay ikramımız da İlkadım Belediyesi işbirliği ile yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi zaman zaman iyi düzeyde olabiliyor ama hava şartlarına bağlı olarak da ilgi düşebiliyor. Gelen oturan, bu imkandan faydalanan vatandaşlarımızdan da olumlu dönüşler alıyoruz. Bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Samsun’un en güzide caddesi üzerinde ücretsiz çayını içerek bir dinlenme imkanı bulmuş oluyorlar, kitap okuyana çay bedava. Uygulamamız 2 hafta önce başladı. Normalde 1 ay planlanmıştı. Vatandaşlarımızın ilgisi devam ederse süresi uzatılabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Görüntü Dökümü-HD

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-Bahçenin dışarıdan görüntüsü

-Kitaplardan detay

-Vatandaşların kitap alması ve oturması

-Çayların gelmesi

-Vatandaşların çayla birlikte kitapları okuması

-İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ile röportaj

-Kitap okuyan vatandaşlarla röportaj

(SÜRE: 4.30 Dk) (BOYUT: 506 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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4 - Ters şeride giren otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ters şeride giren otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Orhangazi-İznik karayolu Karsak Kavşağı'nda meydana geldi. İznik yönüne giden Abdullah Yılmaz (59) yönetimindeki 16 MAR 62 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, bölünmüş yolda ters şeritten gelen Önder Küçük (37) yönetimindeki 16 LF 060 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Önder Küçük, yanında bulanan eşi Nazlı (27), çocukları Emirhan (6), Duru (4), Arzu (2) ve yakını Gönül Küçük (33) ile diğer aracın sürücüsü Abdullah Yılmaz yaralandı. Araç içinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Önder Küçük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Sıkışan sürücüye müdahale

-Araçtan çıkarılması

-Ambulansa taşınması

-Genel görüntüler

-Detaylar

Haber - Kamera: Hasan BOZBEY/ORHGANGAZİ(Bursa), ()

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5 - Çoban, 74 koyunun telef olduğu yıldırımdan şans eseri kurtulmuş

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde 74 koyunun telef olduğu, üzerine yıldırım düşen sürüyü otlatan çoban Saddam Aras'ın, yağmur nedeniyle kayalıklara sığınınca kurtulduğu ortaya çıktı.

Aralık ilçesindeki 2 bin rakımlı Serdarbulak Yaylası'nda dün sabah saatlerinde çoban Saddam Aras'ın otlattığı Gödekli köyünde yaşayan vatandaşlara ait sürünün üzerine yıldırım düştü. 150 koyundan 74'ünün telef olduğu olaydan, yağan şiddetli yağmur nedeniyle kayalıklara sığınan çoban Saddam Aras yara almadan kurtuldu.

Önec kulakları sağır edercesine gök gürültüsü duyduğunu, ardından da yıldırımın düştüğünü belirten Aras, "Koyunlar bazıları yere düştü, bazıları da sağa sola kaçışıyordu. Hemen telefonla Gödekli köyü muhtarına haber verdim" dedi.

Gödekli Köyü Muhtarı Kamil Aras, zararlarının yaklaşık 70 bin lira olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Telef olan koyunların cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü

-Vatandaşların olayı anlatması

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR()

SÜRE: 02.39 BOYUT: 298