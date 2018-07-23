DHA YURT BÜLTENİ 6

VAN'da bulunan ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim bir tepede kurulan Ayanis Kalesi'nde 30 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarını yürüten Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi'nin tüm dünyadaki Urartu uzmanları için anahtar yerleşimi taşıdığını söyledi.

Van Gölü'nün doğu kıyısında yer alan Ayanis Kalesi, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgiler sunuyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan kale, bilim dünyası içinde heyecan uyandırıyor. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığındaki 30 kişilik ekip tarafından kazı çalışmalarının yapıldığı Urartu Kalesi'nde, bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında Urartuların yönetim yapısı, mimarisi ve inançlarıyla ilgili önemli bulgulara rastlandı.

EN İYİ KORUNMUŞ URARTU KALESİ

Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi'nde yaklaşık 30 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu açıdan da Urartu arkeolojisinin en önemli projelerinden kabul edilmekte. Tüm dünyadaki Urartu uzmanları için bu kale anahtar yerleşimi taşıyor. Çünkü birçok Urartu kalesi kazısı olmasına rağmen kesintisizlik açısından Ayanis Kalesi çok büyük bir öneme sahip" dedi.

Ayanıs Kalesi kazılarında şimdiye kadar yüzlerce uzmanın görev aldığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanıs Kalesi'nin en büyük şansının çok iyi korunmuş Urartu Kalesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ayanis'in en büyük şansı en iyi korunmuş Urartu Kalesi olmasıdır. Arkeolojik süreçlerde devamlılık esastır. Ayanis Kalesi'nin şansı kendinden sonra gelen kültürlerin burada çok güçlü yerleşmeler yapmamamış olmasıdır. Kale çok büyük bir yıkımın altında kalarak mühürlenmiş olarak günümüze gelmiştir. Bugüne kadar yaptığımız kazılarda bir Urartu kalesinde olması gereken bütün yapıların en güzel örneklerini gördük. En önemli yapıları tapınaklar. Bu tapınakların en güzelini burada görüyoruz. Çünkü, olağanüstü taş işlemeciliği ve süslemeye sahip, Urartu ekonomisinin can damarı olan yapılarını gördük. Urartu kalelerinin anıtsal ve görkemli sur duvarlarını bulabildik. Urartu'nun olması gereken bütün kültürel ihtişamı Ayanıs Kalesi'nde karşımıza çıkmış durumda."

BU KEŞİF HEYECANLANDIRDI

Geçen sene tapınak alanı içinde yapılan bir keşifin kendilerini çok heyecanlandırdığını da belirten Prof. Dr. Mehmet Işıklı, "Bu Urartu da ilk defa karşımıza çıktı. Daha önce karşılaşmadığımız bir keşifti. Büyükçe anıtsal bir salon ve bu salonun ortasında su mermerinden inınılmaz bir zerafete sahip bir podyum keşfettik. Bu podyum ve bu podyuma bağlantılı mekanlar son 5 yılımızı meşgul eden keşif olarak karşımıza çıktı. Bu keşfi çözebilmek için çok büyük mücadele veriyoruz. Bu ilk kez Urartu'da karşımıza çıktığı için ne olduğu, işlevinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, yapım teknikleri buluntular açısından analizlerini yapmaktayız. Önümüzdeki yıllarda bunuda yayınlayarak bilim dünyasına kazandıracağız. Bu keşif Urartu dünyasında çok büyük heyecan uyandırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile kazı alanından genel görüntü

-Kazı yapanlardan görüntü

-Kazı yapılan alandan detay görüntüler

-Drone ile genel görüntüler

-Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ile ropörtaj

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Çantasını kaptırmamak için aracın arkasında sürüklendi

BURSA'da, yanına yaklaşan otomobilden sarkan kişinin çantasını almak istediği K.T., aracın arkasında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çantasını kaptırmayan K.T., hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. K.T., park halindeki otomobilinin bagajına eşyasını yerleştirdiği sırada bir otomobil arkasından yaklaşıp yanında durdu. Aracın arka kapısını açıp sarkan kimliği belirsiz kişi, K.T.'nin kolundaki çantayı almak istedi. Ancak K.T., çantayı iki eliyle tutarak bırakmadı. Sürücünün gaza basmasıyla aracın arkasında sürüklenen K.T., yaklaşık 10 metre sonra çantasıyla birlikte yere düştü. İçinde 3 kişinin bulunduğu belirlenen otomobil ise olay yerinden uzaklaştı.

Çantasını kaptırmayan ve hafif yaralanan K.T., 112 Acil ekibinin olay yerinde yaptığı müdahale ardından evine gitti. Kapkaç girişimi, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüyü inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobili ve içindeki 3 kişiyi belirledi. Şüpheliler, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

-Aracın yaklaşması

-Kapkaç anı

-K.T.'nin aracın arkasında sürüklenmesi

Süre: 0.16 Sn. Boyut: 35 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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3 - (ÖZEL) - İslahiye’nin son yemenicisi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinin son yemeni ustası olan Erhan Yüksel, babadan devraldığı mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde mesleğini ayakta tutmaya çalışan tek yemenici Erhan Yüksel (52), havaların ısınmasıyla serin tutan ve ayağı terletmeyen yemeniye ilgi gösterilmesiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Gençlerin eski mesleklere ilgisiz olması, mesleğe sanat olarak değil sadece para olarak bakmasından dolayı çırak bulamadıklarından dert yanan Yüksel, "Benimle birlikte ata yadigarı bu meslek İslahiye'de maalesef yok olacak" dedi.

13 yaşında babasının ölümünün ardında işin başına geçerek tamamen el emeği olan yemeniciliği ayakta tutmaya çalıştığını dile getiren Erhan Yüksel, "Bir zamanlar en gözde meslekler arasında gösterilen ve bugün çırak dahi bulamadığımız mesleğimizi, cazibesini arttırmak için her renkte yemeni üretiyoruz. Rahatlığı, ter ve koku yapmayışı, ayaktaki ağrı, sızıyı, vücudun elektriğini alması gibi özelliklere sahip olan yemenilere insanlarımızın daha çok ilgi göstermesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yemeni hazırlarken

- Erhan Yüksel'in anlatması

- Müşteriye yemeni satışı

-Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

147 MB

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4 - Rus şarkıcı Timati, Kemer'de konser verdi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan Rus R&B ve hiphop şarkıcısı Timati'yi yaklaşık 4 bin kişi izledi.

Kemer merkezindeki Club Aura'da ünlü Rus şarkıcı Timati, konser verdi. Saat 02.00'de sahneye çıkan Timati'yi, Rus, Ukraynalı ve Kazak turistlerin yanı sıra yerli tatilcilerden oluşan yaklaşık 4 bin kişi izledi. Asıl adı 'Timur İldarovich Yunusov' olan R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, kendisinin kurduğu 'Black Star Mafia' adlı grupta şarkıcı olarak ün yapan Doni ile birlikte sahneye çıktı.

Timati'nin yaklaşık 1 saat süren konserini izleyenler bolca görüntü ve fotoğraf çekme. Gece kulübünde bulunan turistler Timati'nin görüntü ve fotoğraflarını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar.

Timati, 'İkinci evim' olarak nitelendirdiği Kemer'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Go go dansçısı dans detayı

- DJ detay

- DJ setup detay

- Timati ve Doni'nin sahneye çıkmaları ve ilk parça

- Seyirciler detay

- Seyircilerin parçaya eşlik etmeleri yakın detay

- Timati yakın detay

- Dans eden turistler detay

- Timati konser detay

- Seyirciler detay

- Timati'nin telefonların ışıklarının açılmasını istemesi

- Seyirciler telefon ışıklarıyla detay

407 MB /// 03.38" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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5 - Gaziantep'te 90 bin kişi borcunu yapılandırdı

GAZİANTEP Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, kentte 90 bin kişinin 600 bin liralık borcunu yapılandırdığını söyledi.

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Gelir İdaresi Grup Müdür Vekilleri Arif Özefe, Gönül Akın İlhan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Halil Tekin, vergi kapsamına girip 'Ben bu kanunu duymadım' diyen kimsenin kalmasını istemediklerini belirterek şöyle konuştu:

"713 sayılı kanun ile mükelleflerin kamuya olan borç yükü azalacak. Bu kapsamda, borçların taksitlendirilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, daha önce eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi gibi pek çok alanda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanmalarını sağlamak, mükelleflerimizin uygulamada herhangi bir mağduriyet yaşamamasını istiyoruz. Bu kapsama girip, 'Ben bu kanunu duymadım' diyen kimsenin kalmaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Kanundan yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması gerekiyor. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek.Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9,12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamız gereken bir husus matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor."

Tekin, kanun kapsamında bu güne kadar Gaziantep'te 90 bin kişinin 600 bin lira borcunu yapılandırdığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Halil Tekin'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

173 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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6 - Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki trafik kazasında babası ve babaannesi ile birlikte yaşamını yitiren 15 yaşındaki Hülya Açıkkol, Denizli'de toprağa verildi.

Kaza, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Gencelli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden İlyas Açıkkol (41) yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giden Osman Yıldırım yönetimindeki 31 YS 587 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Açıkkol, annesi Emine Açıkkol (68) ve kızı Hülya Açıkkol (15) yola savrulurken, otomobil de yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlyas Açıkkol, annesi Emine ve kızı Hülya Açıkkol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan otomobil sürücüsü Osman Yıldırım ise hastanede tedaviye alındı.

Hülya Açıkkol'un, babasından boşanan annesiyle birlikte Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşadığı, yaz tatili geçirmek için Aydın Kuyucak'taki oturan babasının yanında bulunduğu öğrenildi. Hülya Açıkkol için bugün Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazından önce Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Hülya Açıkkol, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, yakınları, Acıpayam Belediye Başkanı AK Partili Hulusi Şevkan ve mahalleli katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazenin taşınması

- Cenaze namazının kılınması

- Hülya Açıkkol'un resmi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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7 - Yalova’da ormanda kaybolan 2 genç, 14 saat sonra bulundu

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda dağ bisikleti sürürken kaybolan Bekir Çağrı Sarar (22) ve Abdullah Kaleoğlu (21), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu 14 saat sonra bulundu.

Sarar ve Kaleoğlu, dün Teşvikiye bölgesindeki ormanlık alanda dağ bisikletiyle gezmeye çıktı. İki arkadaş, akşam 19.30 sıralarında AFAD acil çağrı merkezine WhatsApp programı üzerinden konum atarak kaybolduklarını bildirdi. AFAD ve jandarma ekipleri, Güngörmez Mera Şelalesi mevkiinde kaybaldoğu anlaşılan gençleri bulmak için çalışma başlattı. Dün gece yarısına kadar süren aramalarda gençlere ulaşılamadı. Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Sarar ve Kaleoğlu, saat 09.30 sıralarında 14 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Gençler, Çınarcık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Bekir Çağrı Sarar, internet çok iyi çekmediği için gece ekiplerin kendilerine ulaşamadığını söyleyerek, "Korku olmadı, zaten sabaha kadar ateş yaktık. Bulunduğumuzda çok ferahladık" dedi.

Abdullah Kaleoğlu ise, "Biz de anlamadık nasıl kaybolduğumuzu. Yoldan sapmışız. Korku yoktu. Ateş yaktık. Bisikletler vardı yanımızda, o bize yük oldu. O yüzden çıkamadık. Bisikletleri de bırakamazdık" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Gençlerin hastane çıkışı görüntüsü

-Gençlerle röp.

-Jandarma aracına binmeleri

-Ormanlık alan

Süre: 1.26 dk Boyut: 162 mb

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

