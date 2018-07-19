DHA YURT BÜLTENİ 6

1 - Suriye'ye askeri araç sevkiyatı sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e sevk edilen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına gönderildi.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki kışlalardan gönderilen zırhlı araç ve boş çekicilerin yer aldığı askeri konvoy, sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Çekicilere yüklü obüs ve tankların da yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Suriye tarafına geçiş yapan askeri araçların, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesindeki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri konvoydaki araçlar

- Konvoyun geçişleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

130 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürülemedi (2) - EK GÖRÜNTÜ



OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesine rağmen henüz söndürülemedi.

Dün saat 17.00 sıralarında Osmaniye- Adana D400 karayolunun 18'inci kilometresindeki Dağıstan Mahallesi'nde bulunan hurda biriktirme ve işleme sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangına Osmaniye, Toprakkale, Adana ve Ceyhan'dan gelen itfaiye ve orman işletme ekipleri karadan, 1 helikopter ise havadan müdahale etti. Yangının devam ettiği alanda aralıklı olarak patlamalar yaşanırken, yanan alanın yakınından geçen demiryolu bugün sabah saatlerine kadar, trafiğe kapatıldı. D-400 Karayolu ise araçlara tek şeritten kontrollü olarak açıldı. İtfaiye ekipleri gece boyunca ve sabahın ilk ışıklarıyla alevlere müdahale ederken, saat 09.00 sıralarında 16 saat geçmesine rağmen yangın söndürülemedi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede görevlilerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hurda yığınlarından alevler yükselirken

- Fabrika içerisi genel görüntü, iş makinesi

- Yanan hurda yığınından detay görüntüler

- Fabrika içerisindeki işçiler ve itfaiye erleri, itfaiye araçları

- İtfaiye araçlarının fabrikaya girişi

-Müdahale için hazırlık yapmaları

-Tren seferlerinin başlaması, yolcu treninin geçişi

-Yangına itfaiye erlerinin müdahalesi, itfaiye erinden detay

-Hurda yığınının yanarken yakın detay görüntü

BOYUT: 62 MB SÜRE: 01'58"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Adanalı'ların tekne keyfi

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri, doğa, tarih ve kültür gezisinin yerine bu kez tekne turuna çıktı.

Mersin'in Silifke İlçesi'nin Taşucu Mahallesi'nden tekne ile Akdeniz'in mavi sularına açılan Adanalı doğaseverler, bir gün de olsa Çukurova'nın yakıcı sıcağından kaçma imkanı buldu. Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koylarda da yüzdü. Teknedeki köpük partisinde eğlenen gruplar, yöresel oyunlar oynayıp hünerlerini sergiledi. Akdeniz'in serin sularında gün boyu eğlenenler, Adana'nın sıcağından kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Teknede oyun oynayan kadınlardan görüntüler

- Köpük partisi

- Yüzen vatandaşlar

- Çocuklardan detay

- Teknedeki vatandaşlardan genel

- Tekneden genel görüntü

SÜRE:01'17" BOYUT:79 MB

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,()

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4 - Kuyuya düşen yavru kedi operasyonla kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik kurumuş bir kuyuya düşen yavru kedi, AKUT üyelerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Kırsal Peksimet Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Nuran Birışık, dün (çarşamba) sabah mandalina bahçesindeki, eski ve kurumuş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duydu. Kuyuya baktığında 4 metre genişliğinde ve 10 metre derinlikteki kuyunun dibinde, yavru kediyi gördü. Birışık, AKUT ekiplerine haber vererek yardım istedi. AKUT, 6 üyesi ile olay yerine gelerek tripot ve ip sistemi kurdu. AKUT gönüllüsü Asil Gökalp kuyuya inerek kediyi kurtardı. Doğaya salıverilen kedi, gözden kayboldu. Yavru kedinin 2 saatlik operasyon sonrası kurtarıldığını belirten AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu "Yaptığımız operasyonda bir canlıyı kurtardığımız için çok mutluyuz. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapan ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aldığımız bağışlarla ekipmanlarımızı tamamlıyoruz. Elimizden geldiğince bölgemizdeki vakalara müdahale ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AKUT'un operasyonu kuyuya inilmesi ve kedinin kuyudan çıkarılması

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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5 - Şivan Perver'in babası hayatını kaybetti



YURT dışında yaşayan ve 'Şivan Perver' ismiyle tanınan Kürt şarkıcı İsmail Aygün'ün Şanlıurfa'da yaşayan 4 eşli, 25 çocuğu ve 40 torunu olan babası Yunus Aygün (94) hayatını kaybetti.

1976 yılından beri Almanya'da yaşayan Şanlıurfalı Şivan Perver'in Viranşehir ilçesine bağlı Kayalı Mahallesi'nde yaşayan babası Yunus Aygün hayatını kaybetti. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Yunus Aygün'ün cenazesi yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak, defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane morgundan çıkartılan cenaze

- Gözyaşlarına boğulan yakınları

- Cenaze aracına konulan tabut

- Ölen Yunus Aygün fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-)

37MB



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6- İş hanının bodrum katında çürümüş erkek cesedi bulundu

KONYA'da bir iş hanının bodrum katında üzerinden kimlik çıkmayan vücudunun bir bölümünde çürümüş, 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Başında darp izi bulunması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duran polis, çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşır Sokaktaki bir iş hanında meydana geldi. Binadan gelen koku nedeniyle bodrum katına inan bina sakinleri, yerde hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin öldüğünü, vücudunun bir bölümünün de çürümüş olması nedeniyle 1 hafta önce ölmüş olabileceğini belirledi. Polis ise yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 25-30 yaşlarında ve yabancı uyruklu olabileceğini değerlendirip, başında darp izi olması nedeniyle de öldürüldüğü üzerinde durdu. Ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Cesedin çıkartılması

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

(KJ:Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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