DHA YURT BÜLTENİ 6

ÇANKIRI'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Valiliğin organizasyonu ile Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.Şehitlik ziyaretine Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt daire amirleri, askerler, emniyet mensupları, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.İl Müftüsü Bürhan Keleş tarafından dua edildi ve mevlit okundu. Şehitlerin kabir ziyareti ve karanfil bırakılmasının ardından program sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehitlikte dua edilmesi

-Kabirlerin ziyareti

Boyut: 124 mb

==============================================

9 - Antalya'da 15 Temmuz şehidi törenle anıldı

15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Antalya'daki mezarı başında törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Antalya protokolu Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende buluştu. Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törende, Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Tören sırasında protokolun arkasında yer alan bir genç sıcaktan bunalarak bayıldı. Çocuğu Vali Münir Karaloğlu ile Başkan Türel tutarak, yere sert düşmesini engelledi. Çağrılan sağlık birimleri çocuğa müdahale etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken geçici görevle Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderildikten sonra meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç ve babası Zeki Kılınç ile şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç'ın yanı sıra, yakınları da şehitlikteki törene katıldı. Şehidin mezarı çevresinde oturarak dua eden aile, göz yaşlarını tutamadı. Tören sonrası şehit ailesini ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu ve protokol, başsağlığı dileyerek mezara kırmızı karanfil bıraktı.

Şehit polis memuru Serkan Çölkesen'in mezarı başındaki yakınlarına da başsağlığı dileyen Karaloğlu, şehidin yeğeni 1.5 yaşındaki Serkan'ı kucağına alarak sevdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Şehidin mezarından detay görüntü

- Şehidin eşinden detay görüntü

- Protokolden detay görüntü

- Sıcaktan bayılan öğrenciden detay görüntü

- Valinin şehit mezarlarına çiçek bırakması

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

215 MB /// 01.54 (HD)

==============================================

10 - Şehit babası: Çok üzgünüm, ama ülkem için çok da seviniyorum

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()-ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Dairesi'nde bombalamalar sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, oğlunu çok özlediğini ve hiçbir zaman gözünün önünden gitmediğini belirterek, "Sabah kalkıyorum o gözümde, sabah, öğlen, akşam, yatsı hep gözümün önünde. Çok üzgünüm, ama ülkem için çok da seviniyorum." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Düzce Şehitliği ziyaret edilerek, dualar edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat daire başkanlığının bombalanması sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ve evi ziyaret edildi. Ziyarete Düzce Valisi Zülkif Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve daire amirleri katıldı. Şehit Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, oğlunu çok özlediğini ifade ederek, "15 Temmuz ülkemizin son dönemde yaşadığı en hain, en kötü günlerden birisidir. Bir grup insanın ülkeye bu ihaneti yapabileceği, teşebbüs edebileceği tahmin edilemezdi. İnsanlık dışı, ihanetin bundan büyüğü olamaz. Bir insan emniyetiyle, polisiyle, siviliyle beraber çay içtiği komşusuna nasıl silah çeker, nasıl baş kaldırır? Ben diliyorum ki ülkemiz böylesi bir gün daha yaşamasın. Gerçekten rezil ve çok adice bir kalkışmaydı. Ama inanıyorum ki hepsi belalarını bulacaklar ve bulmaya başladılar. Adalet mutlaka yerine gelecek ve cezalarını verecek. Bütün içtenliğimle söylüyorum, günde 10 defa, 50 defa gözümün önüne gelmediği dakika yok. Sabah kalkıyorum o gözümde, sabah, öğlen, akşam, yatsı hep gözümün önünde. Müthiş bir duygu nasıl ifade edeyim. Çok üzgünüm, ama ülkem için çok da seviniyorum. Bu iki taraflı bir durum. Ayrıca ben yıldönümü nedeniyle şehit olan, yaralanan, sağ kurtulan bütün gençlerimizin annelerine, babalarına, sevgilerimi, selamlarını gönderiyorum. Hepsinin başı sağ olsun, kalan gazilere Allah şifa versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Düzce Şehitliğinden görüntü

Şehit Ufuk Baysan'ın kabrinden görüntü

Şehitliğe karanfil bırakılırken görüntü

Şehit babası ile röp

Vali ile röp ve detaylar var

==============================================

11 - Gaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Mehmet Demir, memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı.

Yeşilkent Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, MHP Milletvekili Sermet Atay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Tolay, Garnizon Komutanı Vekili Albay Alparslan Kılınç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, askerler, polisler, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehit polis memuru Demir'in mezarı başında Kura'an okunup, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua edilirken, protokol üyeleri, şehitlikteki diğer şehitlerin mezarlarını da dolaşıp şehit yakınlarıyla sohbet etti. Yakınlarının Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarını ziyaret eden şehit yakınları ise duygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Törene katılanlar

- Dua edilmesi

- Şehit yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-)

146 MB

==============================================

12 - Samsun'da 15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi

SAMSUN’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ak Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Ak Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar, şehitliklere ziyarette bulundu. Önce Kırınköy Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi, ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe gidildi. Mevlid-i şerif okunup dua edilirken, protokol, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü-HD

---------------------------

-Duaların edilmesi

-Vali Kaymak ve beraberindekilerin şehitliklere gidişleri

-Vali Kaymak ve beraberindekilerin şehitliklere karanfil bırakmaları

-Duaların edilmesi

(SÜRE: 01.37 DK.)-(BOYUT: 184 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

==============================================

13 - 2 aile arasındaki kanlı kavganın zanlıları yakalandı

MERSİN'de aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Aralarında husumet bulunan aynı aileden 2 grup, 11 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçe sınırları içerisindeki Deniz mahallesinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kesici aletlerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında çok sayıda bıçak darbesi alan 35 yaşındaki Cahit E., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin faillerini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.A.E., A.E. ve M.Y.E.'yi Mersin'de, diğer şüpheli M.E.'yi ise İstanbul'da yakalaydı. Sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Emniyet Müdürlüğü'nün girişinden görüntü

- Zanlıların araçlara bindirilmesi

- Araçların emniyetten çıkışı

SÜRE: 49" BOYUT: 88.7 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

==============================================

14 - 15 Temmuz şehitleri Manisa'da dualarla anıldı

MANİSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Şehitliği'nde tören düzenlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dualar okudu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Manisa Şehitliği'ndeki törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, her ikisi de AK Partili olan Şehzedaler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kaymakamlar, bürokratlar, askerler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakıp, dua okudu. Şehit mezarlarının gezilmesinin ardından Manisa Müftülüğü hatipleri 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Törenin ardından Hatuniye Cami'nde de mevlit okutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehitlikten görüntü

-Şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua okunması

-Kuran-ı Kerim okunması

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

==============================================

15 - Hastane inşaatında göçük: 8 işçi yaralandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN,