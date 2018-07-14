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DHA YURT BÜLTENİ 6

ZONGULDAK'ta, telefon dolandırıcılarının 'Kimlik bilgileriniz FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz.' diye aradığı kadın, polisi arayarak bilgi verdi. Polis, kadının evine giderek, parayı almaya gelen...

DHA YURT BÜLTENİ 6
ZONGULDAK'ta, telefon dolandırıcılarının 'Kimlik bilgileriniz FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz.' diye aradığı kadın, polisi arayarak bilgi verdi. Polis, kadının evine giderek, parayı almaya gelen dolandırıcıları yakaladı.

Telefon dolandırıcıları, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan S.M.(68) adlı kadını arayarak, 'Kimlik bilgileriniz FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz.' diyerek yaklaşık 50 bin lira istedi. S.M., 155 Polis İmdat Hattını arayarak durumu bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, S.M.'nin evine giderek dolandırıcılarla irtibat sağlamasını istedi. S.M., aradığı dolandırıcılara parayı vermeyi kabul etti, ancak evden almalarını istedi. Eve parayı almak için gelen A.E.(29) , H.T.(59). ve M.T.(28) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E., H.T. ve M.Y., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ele başı olduğu öğrenilen A.E.'nin kolunda rütbe bulunan tişört giymesi dikkat çekti.
Görüntü Dökümü
-Polis araçlarının gelmesi
-Şüphelilerin adliyeye sokulması
-Adliyeden detay
Dosya Adı: zngdolandiricilik / Süre: (1.26) Boyut: (162 MB)
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

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