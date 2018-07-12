DHA YURT BÜLTENİ-6

VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılından beri hizmet veren Merkez İpekyolu ilçesindeki olimpik yüzme havuzu, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte öğrencilerle dolup taşıyor. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, kentteki olimpik yüzme havuzunun ulusal ve uluslararası yarışmaların yapılabileceği standartlarda olduğunu, bu yıl düzenlenen bölge şampiyonasında da Van olarak 64 madalya kazandıklarını söyledi.

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde 2012 yılında hizmete açılan 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzuna, okulların yaz tatile girmesiyle birlikte öğrenciler akın etti. Ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda olan yüzme havuzunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından yaz tatili boyunca öğrencilere yüzme antrenörleri eşliğinde yüzme eğitimleri veriliyor. Aileleriyle birlikte havuza gelen 6-13 yaş grubu arası öğrencilere haftanın 3 günü, spor kulüplerine üye sporcu öğrencilere ise haftanın 5 günü yüzme eğitimi veriliyor.10 antrenör ve 4 cankurtaranın görev yaptığı olimpik yüzme havuzuna gelen 2 bin öğrenci arasında kız çocuklarının yoğunlukta olduğu görüldü. Öğrencilerin, havuza balıklama atlayıp yüzmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

AMAÇ, ULUSLARARASI SPORCU YETİŞTİRMEK

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Nevzat İnanç, amaçlarının olimpik yüzme havuzda uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. İnanç şöyle konuştu:

"Bu yüzme havuzumuza 2 bin öğrenci geliyor. Yüzme havuzumuzda 5 kadrolu antrenörümüz, 5 fahri olmak üzere 10 antrenör ve 4 cankurtaranla bu hizmeti vermekteyiz. Bunun dışında yaz aylarında Edremit ilçemizde bulunan açık yüzme havuzumuzda her yaz bin ile 1500 arasında çocuğumuza 3 antrenör, 2 cankurtaran da yüzme eğitimi veriyor. Havuzumuz son derece yoğun. Şu an itibarıyla havuzda 6 antrenörümüz 20'er kişilik gruplarla çocuklarımıza hizmet veriyor. 2012 yılında hizmet vermeye başlayan bu havuzdaki eğitimlerimiz sonucunda, son olarak bu yıl ilimizde düzenlenen bölge şampiyonasında sporcularımız 12 il ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı müsabakalarda 64 madalya aldılar. Türkiye şampiyonasında ise 13 madalya aldılar. 5-6 yıllık bir geçmişimizde yüzmede oldukça iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Amacımız, ileriki yıllarda bu havuzda uluslararası sporcu yetiştirmek. Havuzumuz, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak niteliklere sahip."

'ÇOCUKLARA YÜZMEYİ SEVDİRİYORUZ'

İzmirli yüzme antrenörü Nurşen Kırabalı ise Van'da 2 yıldır çalıştığını belirterek, "Buradaki eğitimlerde çocuklara, özellikle yüzmeyi sevmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani temel eğitim bizim için önemli ilk etapta. Çocuklara önce nefes koordinasyonu verdikten sonra teknik anlamda eğitimler veriyoruz. Çocuklara suyu sevdiriyoruz. Çocuklara haftanın 3 günü bu eğitimleri veriyoruz. Yarışmalara hazırlanan öğrencilere ise haftanın 5 günü bu eğitimler veriliyor. Yüzme eğitimlerine yoğun bir talep var. Ben bu yoğun ilgiye hayranım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olimpik yüzme havuzu

-Havuzda yüzen çocuklardan genel ve detaylar

-Yüzen çocuklarla röportajlar

-Havuzda yüzme eğitimi gören çocuklar

-Detaylar

-Yüzme antrenörü Nurşen Kırabatlı ile röportaj

-Yüzme eğitiminden detaylar

-Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nevzat İnanç ile röportaj

-Yüzen çocuklar

-Tribünlende oturan çocukların aileleri

-Havuzta balıklamaca atlayış yahan kız çocuklar

-Bir kız ile röportaj

-Genel ve detaylar

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9 - Kuşadası Gençlik Festivali başladı

Orhan SENCER / /KUŞADASI (Aydın), () - 5 günde 53 konsere ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali başladı.

Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonu ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda düzenlenen festival, dün akşam Set konseriyle başladı. Set’in ardından sırasıyla Yeni Türkü ve Moğollar konser verirken, ilk günün kapanışını ise Islandman yaptı.

Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivali’nin 3’üncü yılında Duman, Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Ümit Besen & Pamela, Ceza, Halil Sezai, Emre Aydın, Ezhel ve Sattas’ın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçılar da sahne alacak.

Kuşadası Gençlik Festivali’nin programı şöyle:

-12 Temmuz Perşembe-

1. Sahne

Pentagram

Ceza

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Erdem Yener

Murder King

The Madcap

2. Sahne

Duman

Ümit Besen & Pamela

Umut Kuzey

Melek Mosso

What Da Funk

Piiz

-13 Temmuz Cuma-

1.Sahne

Hayko Cepkin

Halil Sezai

Pera

Yasemin Mori

Niyazi Koyuncu

Hedonutopia

2. Sahne

Şebnem Ferah

maNga

Fatma Turgut

Gazapizm

Gülçin Ergül

Sekerse Tehlike

-14 Temmuz Cumartesi-

1. Sahne

Athena

Pinhani

Adamlar

Deniz Tekin

Çamur

Supernova

2. Sahne

Emre Aydın

Seksendört

Ezhel

Sena Şener

Gökcan Sanlıman

Palmiyeler

-15 Temmuz Pazar-

1.Sahne

Teoman

Feridun Düzağaç

Zakkum

Kalben

Sattas

Ezgi Aktan

2. Sahne

Mor ve Ötesi

Selda Bağcan & Boom Pam

Cem Adrian

Vega

Aydilge

Öfkeli Kalabalık



Görüntü Dökümü:

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-Konserlerden görüntüler

-Festivalden detaylar

