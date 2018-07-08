DHA YURT BÜLTENİ - 6

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kaçak maden ocağında hayatını kaybeden 2 işçi, gözyaşları arasında toprağa verildi. İşçilerden Erkan Conkur'un özel maden şirketinden emekli olduktan sonra kaçak ocakta 13 gün önce iş başı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili ocak sahibi olduğu iddia edilen Şenol M., gözaltına alındı.Dün saat 18.00 sıralarında, Subatan Mahallesi'nde bulunan kaçak maden ocağında çalışan Erkan Conkur (46) ve Hasan Yıldız (30) kömür üretimi sırasında meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi tarafından 4,5 saat sonra ocaktan çıkarılan işçilerden Hasan Yıldız'a ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Bu sırada arkadaşları 'hadi Hasan dayan' diyerek destek olmaya çalıştı. Ambulansa alınan Hasan Yıldız'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkan Conkur'un cesedi ise hemen ardından ocaktan çıkarıldı. İki madencinin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KAÇAK OCAKTA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Evli ve 2 çocuk babası Erkan Conkur'un cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kilimli ilçesinde bulunan Karadon Site Camii'ne götürüldü. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazına Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Conkur'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Bartın'ın Kayadibi köyüne gönderildi. Conkur'un geçen yıl özel bir şirkete ait maden ocağından emekli olduğu öğrenildi. Bin 50 lira emekli maaşı bağlanan Conkur'un bir oğlunun askerde, bir oğlunun da lisede eğitim gördüğü, emekli maaşı yetmediği için 13 gün önce kaçak maden ocağında çalışmaya başladığı belirtildi.

Bekar olan Hasan Yıldız için de aynı camide öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yakınları katıldı. Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybettiği ocağın bulunduğu mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

TTK SAHANIN RUHSATINI İPTAL ETMİŞ

Olayın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu sahayı TTK'dan kiralayan Balçınlar Madencilik şirketine, Haziran 2016'da FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla önce kayyum atandığı ardından kapatıldığı öğrenildi. TTK yetkilileri, şirketin kapatılmasının ardından saha ruhsatının iptal edildiğini ve saha içindeki maden ocaklarının mühürlenerek kapatıldığını ifade etti. Olayın ardından TTK görevlileri ocağın ağzını tahtalarla kapatarak mühürledi.

OCAK SAHİBİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında ocak sahibi olduğu iddia edilen Şenol M.'yi gözaltına aldı. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şenol M.'nin ocak sahibi olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Erkan Conkur'un cenaze namazından görüntüler

Hasan Yıldız'ın cenaze namazından görüntüler

İşçilerin fotoğrafları

HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Sokak köpeğine, avucu ile su içirdi

BATMAN Öğretmenevi çalışanı Ramazan Durak, aşırı sıcaklardan etkilinen ve susadığını fark ettiği sokak köpeğine, pet şişeleriyle avucuna doldurduğu suyu içirdi.

Türkiye’de, etkili olan aşırı sıcakların etkilediği illerin başında gelen Batman’da, sıcaktan bunalan bir sokak köpeğine Öğretmenevi çalışanı Raamazan Durak yardım etti. Durak, Öğretmenevinin önünü su ile yıkadığı sırada yanına gelen siyah renkli bir sokak köpeğinin bitkin olduğunu görünce, içerden getirdiği 2 küçük pet şişeden, avucuna döktüğü su ile köpeğe su içirdi. Önce çekingen davranış gösteren sokak köpeği, suyu görünce hemen yaklaşarak Ramazan Durak'ın avucundaki suyu içmeye başladı.

Öğretmenevi çalışanı Ramazan Durak, "Havalar çok ısındı. Öyle sıcak oldu ki, insanlar bile sokağa çıkamayacak duruma geldi. Sokakta yaşayan hayvanların dili yok ki su istesinler. Öğretmenevinin önünü yıkadığım sırada bir sokak köpeği yanıma yaklaştı, bitkin bir haldeydi. Önce ürkek ve çekingen davrandı. İçerden iki pet şişe su getirip avucuma dökünce dayanamadı, hemen gelip içmeye başladı. Öğlen saatlerinde de ona kemik verdim. Bunu yapınca insan kendini az da olsa vicdanen rahat hissediyor. Herkese tavsiye ediyorum. Hayvanlar için kapınızın önüne yada damına bir kap içerisinde su bırakın. Çünkü hayvanların su istemek için konuşacak dilleri yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Sokak köpeğin ürkek ve çekingen davranışları

-Ramazan Durak'ın avucuna su dökmesi

-Köpeğin avuçtaki suyu içmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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3 - (Özel) - Evinde solucan dışkısıyla organik gübre üretiyor, taleplere yetişemiyor

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde işçi emeklisi Sakine Kılınç (54), 8 ay önce bankadan 15 bin lira kredi çekip, satın aldığı 150 bin Kaliforniya solucanının dışkısıyla evde organik gübre üretmeye başladı. Çocuklarının ilk etapta karşı çıktığı Kılınç, solucan sayısını 8 ayda, 6'ya katlayıp evini çiftliğe dönüştürdü. Evinin 3 odasındaki, 3 havuzda 900 bin solucanı bulunan Kılınç, hem solucan hem de dışkıyla ürettiği organik gübreleri çiftçilere satıyor.

İlçenin Korupınar Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Sakine Kılınç, 8 ay önce Kaliforniya solucanın dışkısıyla organik gübre üretmeye karar verdi. 3 oğlu bulunan Kılınç'a, çocukları karşı çıktı. Çocuklarının karşı çıkmasına rağmen bankadan 15 bin lira ihtiyaç kredisi çeken Kılınç, Gaziantep'ten 150 bin Kaliforniya solucanı satın aldı. Evinde kurduğu havuzda beslediği solucanların dışkısıyla organik gübre üretmeye başlayan Kılınç, çiftçilerden kısa sürede talep gördü. 8 ayda solucan sayısını 6'ya katlanıp 600 bine ulaşınca Kılınç, 2 havuz daha kurdu. 100 metrekarelik evin 3 odasında kurulan 3 havuzda hem solucan, hem de organik gübre satışını arttıran Kılınç'a ilk etapta karşı çıkan oğullarından ortancası Süleyman da ortak oldu. Oğlu ile birlikte organik gübre üreten Kılınç, büyük bir çiftlik açmayı hedefliyor. Kılınç'ın ürettiği organik gübrenin kilosu 5 liradan alıcı bulurken, çiftçiler aynı ürünü mağazalarda 20 liraya kadar artan tutarla satın alabiliyor.

'KARŞI ÇIKIP, DALGA GEÇTİLER'

İşi kurmadan önce oğullarının karşı çıkıp kendisiyle dalga geçtiğini anlatan Sakine Kılınç, "Ben bu işe başlarken öncelikle eşime danıştım. Eşim bana destek çıktı fakat çocuklarım destek çıkmadı. Hangi çocuğuma sorduysam bir şekilde tiksindi ve 'Yapamazsın, edemezsin, baş edemezsin' dediler. Benimle dalga geçtiler. Ama bin hiç birini dinlemedim. Gittim kredi çektim, işe başvurdum ve işimi kurdum" dedi.

'HEDEFİM BÜYÜTMEK'

Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Kılınç, taleplere karşılık vermek için üretimi daha geniş bir alanda yaparak büyütmeyi hedeflediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Şu anda bu işi 100 metrekarelik yerde yapmaktayım ve 3 havuzum var. Ben bu işe 150 bin solucanla başladım ve 8 ay içerisinde 900 bin solucanım var. Sekiz ve dokuzuncu ayda organik gübrem hazır olacak. Bunun faydası hem bahçelere, hem bostanlarda meyve, sebze ağaçlarımıza organik bir gübredir. Bu organik gübre şu anda Türkiye’nin birkaç yerinde yapılmaktadır ve ben de Besni’de üretmekteyim. İki ay sonra organik gübrem çıkacak ve çitçilerimize sunacağız. Hedefim büyütmek, şirketleşmek ve dış ülkelere ihracat etmek. Tabiki öncelik benim ülkemin çiftçilerine ve benim halkıma ve benim ülkemin çocuklarına yapmak. Benim hedefim budur. Şu anda yaklaşık 30 siparişim var. Oğlumla birlikte yapıyorum. Çünkü sonradan bana destek çıktı. Baktıki bu güzel bir iş, paralı bir iş ve geleceği güzel bir iş. Şu anda büyür yer bulup çiftlik açmayı düşünüyorum."

'ANNEMİZ GÜZEL BİR İŞ KURMUŞ, BİZ FARKINDA DEĞİLDİK'

Sakine Kılınç'ın birlikte çalıştığı ortanca oğlu Süleyman Kılınç ise solucanların doğal beslenmesiyle, gübreye ve ürünü organik hale getirdiğini dile getirerek, "Annem bir iş kurmak istedi. İlk başlarda destekçi olmadık ama sonradan destekçi olduk. Annemiz güzel bir iş kurmuş, biz farkında değildik. Bu hem geleceğimiz için hem de para için, ticaret için, sağlık için. Yaptığımız bu gübre kesinlikle kanserojen madde içermiyor. Üründeki kokuyu ve tadı arttırıyor. Lezzetli oluyor, topraktaki su oranını tutuyor. Ağaca, bostana ve tüm bitkilere faydalıdır. Hem solucan, hem gübre satışı yapıyoruz. Şu anda müşterilerimiz hazır ve gübrelerimizin çıkmasını bekliyorlar. Solucanlarımızın yedikleri doğaldır ve kimyasal madde içermiyor. Şu anda 3 odalı bir evin içerisinde yapıyoruz. Hedefimiz, işimizi daha da büyütmektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaliforniya gübresi üretilen ev

- Gübreler

- Üretilen solucanlar

-Sakine Kılınç’ın solucanlarla ilgilenmesi

-Sakine Kılınç’ın solucanlara su vermesi

-Solucanlara yem verilmesi

-Sakine kılınç ile röp.

-Süleyman Kılınç’ın açıklaması

-Solucan yetiştirilen ev

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-()

1.23 GB

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4 - Karadeniz'de sıcaktan bunalanlar yaylalara akın etti

KARADENİZ'de sıcaktan bunalanlar yüksek rakımlı yaylalara akın ederek, buralarda haftasonu düzenlenen şenliklerde doğanın ve tatilin keyfini çıkarıyor. Ordu ve Giresun'da başlayan yayla şenliklerine onbinlerce kişi katılıyor.

Karadeniz'de bir birine komşu iki il olan Ordu ve Giresun'da yayla şenlikleri başladı. Her iki ilin ortak kullanımında olan, Karadeniz yaylalarını bir birine bağlayan 'Yeşil Yol' ağında olan Giresun'un 3 bin 275 rakımlı Karagöl yaylası ile sınır olan Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası yoğun ziyaret ediliyor. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda ki etkinliklerin ardından, Gölköy'de 1200 rakımlı Uluvahta yaylasında düzenlenen Güreş ve Kültür Festivali'de büyük ilgi gördü. 3 gün süren yayla şenliğinin son gününde yaylaya akın eden vatandaşlar, kıyasıya geçen güreş müsabakalarını seyrederek, yerel ve ulusal sanatçıların konserleriyle de eğlendi. Semaver ve mangal yakarak yaylanın tadını çıkaran vatandaşlar, kurulan pazarlarda yöresel yiyeceklerden de satın alıp yaylacılara katkı sağladı.

ATA SPORU GÜREŞ İLGİ GÖRÜYOR

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, ilçede yoğun ziyaret edilen Ulugöl gibi artık Uluvahta yaylasının da ziyaret edilmeye başladığını söyledi. Uluvahta yaylasını çeşitli etkinliklerle tanıtmaya çalıştıklarını vurgluayan Mert, "Karadeniz'de yaylalar güzel ama bizim Uluvahta yaylamız cennet mekan. Tabiat güzelliklerinin yaşandığı ortam. Uluvahta yaylasının hemen yakınında Ulugölümüz var. Bu havzayı böyle etkinlik ve festivallerle turizme açacağız. 3 gün süren festivalimizde güreşlerimiz ve sanatçılarımızın konserleriyle renkleniyor. Güreş ata sporumuz, uzun yıllardan beri bunu yapıyoruz. Ata sporumuzu ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Güreş müsabakaları da büyük ilgi görüyor. Yaylalarımızın kalabalık vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilmesi, şenliklerimize ilgi gösterilmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

Haftasonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar Aybastı Perşembe yaylasının büyüleyen doğal güzelliği medreseler ile Gölköy Uluvahta yaylası ve Ulugöl ve Kabadüz Çambaşı yaylasına akın etti.

Görüntü Dökümü

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-Aybastı Perşembe Yaylası medreselerinden görüntü (drone)

-Gölköy Ulugöl'den görüntü (drone)

-Gölköy Uluvahta yayla şenliğinden görüntü (drone)

-Uluvahta yayla şenliklerinden güreş görüntüsü

-Yaylalardan detay görüntü (drone)

-Ali Kemal Mert ile röportaj



(SÜRE: 5.29 Dk ) (BOYUT: 595 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, ()

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5 - Siyam ikizleri, biberonla beslenmeye başlandı

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, başlarından yapışık olarak dünyaya gelen 'siyam ikizleri', 18 günlük yaşam mücadeleleri sürerken, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Biberonla beslenmeye başlanan bebekler, henüz anne kucağının sıcaklığını hissedemedi.

Alanya'da, Fatma (32) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (40) 21 Haziran'da dünyaya gelen, başlarından yapışık erkek ikiz bebeklerinin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesi sürüyor. Evrensel çiftinin adlarını Yiğit ile Derman olarak düşündüğü, hastane kayıtlarına 'Evrensel bebek 1', 'Evrensel bebek 2' olarak geçen ve beyinleri ayrı, beynin ana damarı yapışık dünyaya gelen ikizler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Biberonla beslenmeye başlanan, birbirinden ayrılması cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan bebekler, yaşama tutunmayı başarabilirse ilerleyen dönemde bir dizi ameliyatla birbirinden ayrılacak.

'EMZİRMEYE BAŞLAYACAĞIM'

Bebeklerine isimlerini verdiklerini anlatan Fatma Evrensel, Yiğit ve Derman'ın normal odaya alınmalarına çok sevindiğini söyledi. Bebeklerini biberonla beslenmeye başladıklarını belirten Evrensel, ikizlerini henüz kucağına alamadığını ve emziremediğini dile getirerek, "İlerleyen zamanda inşallah emzirmeye de başlayacağım. Şimdilik biberonla besleniyorlar. 200- 300 gram almışlar. Doğduklarında her biri 2 kilo 200 gramdı" dedi.

'KUCAĞIMA ALACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM'

Bebekleri yataklarında öpüp, kokladığını; ama kucağına alamamaktan dolayı üzüldüğünü kaydeden Fatma Evrensel, "Bezlerini ben değiştiriyorum. Biberonla besliyorum; ama kucağıma almak şu anda zor. Onun için yataklarında seviyorum bebeklerimi. Çok güzeller. Tüm bakımlarını yapıyorum; ama henüz kucağıma alamıyorum" diye konuştu.

SİYAM İKİZLERİ

Siyam ikizleri (yapışık ikizler), tek amnion keseli (monoamniyotik) ve tek kordonlu (monokoriyonik) tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi (organogenesis) başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda gelişen ikizlerdir. Bölünme evresine göre, bebekler, değişik bölgelerden ve değişik derecelerde birbirine yapışıktır hatta bazen bir organı paylaşarak gelişmektedir. Tek yumurta ikizi olduklarından cinsiyetleri her zaman aynıdır.

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6 - Adana'da kaçak içki operasyonu

ADANA'nın Ceyhan ilçesi'nde kendisine ait evde kaçak içki üretip 'Kendim içiyorum' diyen Y.G., tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Eve baskın yapan polisler variller içerisindeki içki buldu. Çeşitli markalara ait şişelere konulup satılmak üzere hazırlanan 100 litre içkiye ise el konuldu. Gözaltına alınan Y.G., sorgusunda, içkileri satmadığını,kendisi için ürettiğini söyledi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- İmalathaneden görüntü

- Bidonların görüntüsü

- Şişelenmiş içkilerden görüntü

Haber:Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),()

SÜRE:51" BOYUT:52 MB