DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ABDULLAH GÜL, BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

11'İNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de babası Ahmet Hamdi Gül'ün ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Gül ve kardeşi Macit Gül, teknolojiyi kullanarak cep telefonundan Yasin Suresi'ni okudu. Kendi adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) ilk mezuniyet töreni için baba ocağı Kayseri'ye gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geceyi annesi Adeviye Gül'ün Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evinde geçirdi. Sabah annesi ve kardeşi ile kahvaltı yapan Abdullah Gül, daha sonra Asri Mezarlık'a giderek, geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybettiği babası Ahmet Hamdi Gül'ün mezarını ziyaret etti. Abdullah Gül, cep telefonundan Yasin Suresi'ni bulup, okuduktan sonra kardeşine verdi. Macit Gül'ün de Yasin'i Şerif'i okumasının ardından 2 kardeş, amcaları ve yakınlarının mezarlarını da tek tek ziyaret ederek, dua etti. Uzun süredir Kayseri'ye gelmediğini belirten Abdullah Gül, "Gece, Abdullah Gül Üniversitesi'nin ilk mezuniyet törenine katıldım. Bu sabah da babam ve aile büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ederek güne başladım. Yakınlarımızla ve dostlarımızla hasret giderdikten sonra İstanbul'a döneceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasını mezarını ziyareti

- Kardeşi Macit Gül'ün cep telefonundan Kuran okuması

- Mezarlık ziyaretinden detay görüntü

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ()

2 dakika 13 saniye /249 MB

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2)PARA NAKİL ARACI SOYGUNUNA KATILAN BİR KİŞİ DAHA ADLİYEYE ÇIKARILDI

İZMİT'te, 19 Şubat tarihinde para nakil aracı soyguncularından 3'ü Eskişehir'de çaldıkları paralarla yakalanırken, olaya karıştığı tespit edilen bir şahıs daha yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, 19 Şubat tarihinde İzmit Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak üzerinde meydana gelmişti. Banka nakil aracına paraları yükledikten sonra belirlenen güzergahtan çıkarak bir ara sokakta araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren B.M.Ç. isimli sürücü, başka bir otomobil ile kendisine yardıma gelen R.Ö. ve kimliği belirsiz bir şahıs ile birlikte 1 milyon 879 bin 900 TL tutarında parayı çalarak kaçtı. Olaydan 2 gün sonra B.M.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile S.E. isimli kadın Eskişehir Sivrihisar'da çalınan paralarla yakalandı. 2 valiz içerisinde ele geçirilen paralar sayıldıktan sonra bankaya teslim edilirken, B.M.Ç., R.Ö. ve S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soygun esnasında B.M.Ç. ve R.Ö.'ye yardım ettikten sonra firar eden kimliği belirsiz şahıs ise polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda banka aracını soyduktan sonra kayıplara karışan kişinin E.D.(33) olduğu belirlendi. Dün, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.D.'nin olay esnasında para nakil aracı üzerindeki güvenlik kameralarına sprey boya sıktığı ve araçtan paraların taşınmasına yardım ettiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-19 Şubat 2018 tarihli olay yeri görüntüleri

-23 Şubat 2018 tarihli tutuklanan diğer 3 zanlının görüntüleri

-E.D. isimli zanlının asayişten çıkışı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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3)KULE VİNÇTE ÖLÜME MEYDAN OKUYARAK TAMİR YAPTILAR

İSTANBUL'da bir şantiyede kurulan ve arızalanan kule vinçe çıkan 3 işçinin güvenlik tedbiri almadan çalışma yapması görenlerin Yüreğini ağzına getirdi. Arızayı gideren işçiler, yine hiçbir güvenlik tedbiri almadan yürüyerek kule vinçten indi.

Görenleri hayretler içerisinde bırakan olay, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşandı. Yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesine kurulan kule vinç, öğle saatlerinde arızalandı. Arızayı gidermek için teknik personele haber verilmesi üzerine gelen 3 kişilik ekip, kule vinçe çıktı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseğe çıkan 3 kişiden ikisi arıza yaptığı öne sürülen vinç motorunu tamir etmeye başladı.

İŞLERİ BİTİNCE VİNÇ ÜZERİNDEN YÜRÜYEREK İNDİLER

Güvenlik halatı, baret gibi hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmayan 3 işçiden ikisi motoru, diğeri ise kule vincin raylarıyla ilgilendi. Güvenlik ağı da bulunmayan inşaat alanındaki işçilerin bu şekildeki çalışması görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Yaşanan bu tehlikeli tamir işi ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arızayı gideren işçiler, kule vincin kenarındaki demirlerine tutunarak yine hiçbir güvenlik tedbiri almadan inerek şantiye alanına döndü.

Görüntü Dökümü

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- İşçilerin motoru tamir etmeye çalışması

- Kule vinçten detaylar

- Kule vinç ve işçilerin çalışmasından geniş plan görüntü

- Şantiye alanından genel detay

- Baret takmayan işçilerden detay

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: İstanbul, ()