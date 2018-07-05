DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KONYA'DA DEAŞ DAVASI SANIKLARI HAKİM KARŞISINDA

KONYA'nın merkez Meram ilçesindeki villada kaldığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talep etti. Konya Emniyet Müdürlüğü'nce 12 Temmuz 2017 tarihinde, terör örgütü DEAŞ'ın merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde, 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkisindeki örgütün hücre evi olarak kullandığı villaya Özel Harekat polisleriyle operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve 'Ebu Muhammed' kod adlı Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatışmada 4 özel harekat polisi ise hafif yaralandı. Villada yapılan aramada; 5 kalaşnikof tüfek ve bu silahlara ait şarjörlere doldurulan 1500 mermi, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye ile 1 tabanca ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen teröristlerin, DEAŞ'ın Suriye kamplarında eğitim aldığı ve 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için kısa süre önce Türkiye'ye giriş yaptıkları saptandı. Ölü ele geçirilen teröristlerden Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken öldürüldüğü belirtildi. Yanında da fünye ele geçirildiği belirtilen teröristin, daha önce 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan cezaevinde yattığı, bu sırada açlık grevinde bulunduğu ve cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanışıp, tahliye olduktan sonra bu örgüt saflarına katıldığı ortaya çıktı.

'OLAYLA ALAKAM VE DEAŞ'LA BAĞLANTIM YOK'

Konya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Akif Kök, Burhan Yamak, Yakup Memi, Ramazan Aras, İlhan Alparslan, Muhammed Ali Danışman ve Fahri Karahan katıldı.

Tarsus 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Burhan Yamak, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı. Yamak, o dönemde Konya'ya gezi amaçlı geldiğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Sanıklardan Mehmet Ali Kök ile tramvay durağında tanıştık. Kalabilecek bir ev aradığım için kendisi, bana bir ev ayarlayabileceğini söyledi. Burada 3- 4 gün kaldım. Benim bu olayla alakam ve DEAŞ'la bağlantım yok. Evde yapılan aramada ele geçirilen telefonu Kök'ün arabasında unuttum. Daha sonra bir daha görüşemediğimiz için alamadım. Telefonun üzerinde yazan 'Huzeyfe' ismi, benim kod adım değildir. Çatışmanın çıktığı villayı bilmiyorum. Oradaki öldürülen kişileri de tanımıyorum. Beraatimi talep ediyorum."

'HÜCRE EVİNİN ÖRGÜTE AİT OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

Tutuklu sanıklardan Ramazan Aras ise yakalandığı evin, hücre evi olduğunu bilmediğini öne sürdü. Araz, "Konya'ya akraba ziyareti için geldim; fakat akrabaları rahatsız etmemek için ev kiraladım. Yakalandığım hücre evinin örgüte ait olduğunu bilmiyorum. Yanımda 1400 dolar ve 100 liram vardı. Ev kirası vermemiştim. Kök, bana 'Böyle olmaz. O zaman cep telefonunu ver' dedi. Bu yüzden telefonumu vermiştim. Telefonumun üzerinde neden 'Ahmet Hattap' yazdığını bilmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'SENİ SURİYE'YE GÖNDEREBİLİRİM' DEMİŞ

Tutuklu sanık İlhan Alparslan da Mehmet Ali Kök'ün, kendisini sosyal medya üzerinden bulduğunu ve 'Seni Suriye'ye gönderebilirim' dediğini öne sürdü. Alparslan, "Suriye'de Müslümanların yaşadığı zulümle alakalı sosyal medya hesabımdan video paylaşıyordum. Adını 'Akif' olarak hatırladığım kişi, sosyal medya üzerinden bana 'Seni Suriye'ye gönderebilirim' diye mesaj attı. Ben, bu kişileri ülke dışına çıkaran kaçakçılar olarak biliyordum. Amacım, çatışmanın olmadığı bölgede yaşananları gözlemlemekti" diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Mehmet Ali Kök ise suçlamaları reddederek, "Ben 4 yıldır sosyal medya hesabı kullanmıyorum. 'Akif' ismiyle bir mesajlaşma işleminde bulunmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından duruşmayı tarihe erteledi.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi (Arşiv)

- Villadan detay (Arşiv)

- Genel ve detaylar (Arşiv)

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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2)SAMSUN'DAN RUSYA VE UKRAYNA'YA YAT YAPIYOR

SAMSUN'da, balıkçı barınağında işyeri bulunan Kemal Kolbakır (48), 20 yıldır balıkçı teknesi ve yat üretimi, bakımı ve onarımı yapıyor. 15 kişilik ekibi ile çalışan Kolbakır, Rusya ve Ukrayna'dan da talep almaya başladı. Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy balıkçı barınağında işyeri bulunan Kemal Kolbakır, 15 kişilik ekibi ile çalışıyor. Balıkçı teknesi ve yat üretimi, bakımı ve onarımı yapan Kolbakır, son 1 yıldır Rusya ve Ukrayna'dan da talep almaya başladı. ?Kolbakır, bu iki ülkeye 3 yılda 8 yat yaptıklarını, 15 yatın da bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ukrayna ve Rusya'nın kendileri için yeni bir pazar olduğunu belirten Kolbakır, "Kurduğumuz bağlantılarla birlikte 3 yıldır Rusya ve Ukrayna'ya üretim yapıyoruz. Çelik tekne ve yat üretimi gerçekleştiriyoruz. Balıkçı teklerinin boyu 7 metre ile 50 metre arasında, ağırlıkları ise 10 ton ile 500 ton arasında olabiliyor. Yatların boyu ise 10-15 metre, ağırlıkları 7 ton ile 15 ton arasında oluyor. Balıkçı teknelerinin fiyatları 150 bin ila 3 milyon TL arasında, yat fiyatları ise 1,5 milyon ila 2 milyon TL arasında değişiyor. Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra ülkemizde de özellikle Ege Bölgesi'ndeki illerden de sipariş alıyoruz" dedi.

Şimdilerde Ukrayna'dan gelen bir yatın bakım ve onarım işini yaptıklarını dile getiren Kolbakır, "Bu alanda daha çok gelişmek istiyoruz. İşyerimizin kapasitesini de artırmayı planlıyoruz. Sonuçta Rusya ve Ukrayna üzerinden yapılan satış, dolar üzerinden gerçekleşiyor. Hem ülkemiz, hem de Samsun için bu çok önemli. Bizim için karşı kıyı, yeni bir iş kapısı oldu. Daha çok geliştirmek istiyoruz. Bu ticaretin, gelecekte daha da gelişerek devam edeceğine inanıyorum. İnancım ve umudum çok yüksek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Yatların yapılışından detay

-Balıkçı teknelerin yapılışından ve tamiratından detay

-Onarımı yapılan yattan detay

-Kemal Kolbakır ile röportaj

(SÜRE: 03.41 Dk) (BOYUT: 413 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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3)VATMANIN DİKKATİ HAYAT KURTARDI

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Akçaray seferi sırasında vatmanın hızlı davranması bir kadının hayatını kurtardı. Tramvay yoluna adım atan yaşlı kadını fark eden vatman, tramvayı durdurarak kazayı önledi. İzmit'te şehir içinde seferler yapan tramvayı kullanan bir vatman olası kazayı kıl payı önledi. İzmit Mehmet Ali Paşa tramvay durağında beklerken aniden kalkan yaşlı kadın tramvay yoluna adım attığı sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Tramvayın güvenlik kameralarına yansıyan olayda tramvayı kullanan vatmanın dikkati kadını kurtardı. Durağa yaklaştığı sırada tramvay yoluna inen yaşlı kadını gören vatman çok az bir mesafe kala kadının ezilmesini engelledi. Arkadan gelen tramvayı görmeyen yaşlı kadın son anda tramvayı fark edince kaldırıma oturdu.

Vatmanın anlık durmasıyla olay kazasız atlatılırken yaşlı kadına durakta bekleyen vatandaşlar ve güvenlik görevlileri yardım etti. Vatman Mustafa Coşkun, "Kadının ilerlediğini gördüm. Ancak yola ineceğini düşünmedim. Son anda yola adım atınca hızlı bir refleksle tramvayı durdurdum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Röportaj

İZMİT(Kocaeli), ()

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4)OSMANİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI YÜRÜDÜLER

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Osmaniye Şubesi öncülüğünde, çocuk istismarına dikkat çekmek amaçlı yürüyüş düzenlendi. Osmaniye'de Atatürk Caddesi'ndeki Yeni Hayat Hastanesi önünden toplanan kalabalık, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Park 328 Alışveriş Merkezi önüne kadar yürüdü.

'Çocuk susar sen susma, çocuk istismarına sessiz kalma' yazılı pankartı taşıyan ve sık sık 'Vur vur inlesin, katiller dinlesin' ve 'Katillere idam istiyoruz' şeklinde slogan atan kalabalığa çevredeki vatandaşlarda alkışlarıyla destek oldu. Yürüyüş sonrasında basın açıklaması yapan İHH Derneği Başkanı Nadir Sarıcan, ülkede son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberlerinin geldiğini ve kayıpların büyük kaygıların eşiğine getirdiğini belirtti.

CEZALARI 'HADIM' DEĞİL 'İDAM' OLMALI

Tüm ailelerden ve yetkililerden beklentilerini açıklayan Nadir Sarıcan, "Sapıkların cezası hadım değil idam olmalıdır. Çünkü kısasta hayat vardır. Minicik yavruları cennete gönderen sapkınları idam ederek cehenneme göndermek arzumuzdur. Derdimiz çocuklarımızdır. Çocuğu olan her anne baba gibi bizde diyoruz ki çocuklar ölmesin, yaşasın. Caniler, sapkınlar, teröristler, hainler hapishanelerde beslenmesin, gereği yapılsın. Bu vesileyle vahşetlerin bittiği huzurlu bir dünya diliyoruz. Çocuklarımızın ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşün başlaması

- Slogan atan kalabalıktan detay

- Yürüyüşe ellerinde pankartlarla katılan çocuklar

- Katillere idam istiyoruz diye bağıran kalabalık

- Yürüyüşe katılan çocuk ve kadınlardan detaylar

- IHH Başkanı nadir Sarıcan Açıklama yapması

BOYUT: 114 MB SÜRE: 03'36"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

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5)150 MİLYON YAŞINDAKİ MAĞARAYA ZİYARETÇİ AKINI

GÜMÜŞHANE’de dünyanın sayılı damlataşı mağaralarından biri olan 150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarası bu yılda ziyaretçilerini ağırlıyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ile iç alanı yaklaşık bin 500 metrekare olan mağara yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gümüşhane’de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara elipse benzeyen dört ayrı salonun birbiri ile birleşmesi ile meydana geldiğini biliniyor. 150 milyon yaşındaki Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damlataşlarından oluşuyor. Mağara içerisinde, sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara çiçek ve incileri yer alıyor. Girişi bir insan boyu yüksekliğinde olan mağara içeriye doğru gidildikçe bir huni şekilde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Karadeniz turuna çıkan Mardinli Kadriye Ekin, mağaranın görülmesi gereken bir yapı olduğunu belirterek “Çocuklar yolda Karaca Mağarası olduğundan bahsettiler. Ben sıradan bir mağara zannettim, gerçekten şunda çok şaşkınım. Sanki birileri buraları elle yapmış, farklı bir şekilde olmuş bilemiyorum. Gerçekten muhteşemö dedi.

Yakup Arslan ise, “Karaca Mağarasına Ankara’dan gelen misafirlerimizi getirdik. Bize burada bir mağara olduğu söylendi. Onları gezdirmek için geldik. Gerçekten doğa harikası, muazzam bir yapı. Gümüşhaneli olup ta buraları görmemek büyük kayıp, yapıtlar ve dikkat çekici şekiller var, bunlarda insanlara farklı geliyorö ifadelerini kullandı.

Mağarayı ziyaret eden Fatih Ekin de “Burası Allah’ın bir vergisi, harika bir yer. Buralara gelip görmek lazım, ülkemizin güzelliklerinden faydalanmak lazımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Mağara iç ve dış detaylar

Mağarayı gezenler

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE



