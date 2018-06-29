DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAKAN ÖZHASEKİ: MUHARREM İNCE'NİN 'ADAM KAZANDI' SÖZLERİ OLASI PROVOKASYONU ÖNLEDİ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Adam kazandı' sözleriyle olası bir provokasyonu önlediğini söyledi. Bakan Özhaseki, 'İmar barışı' sayesinde şu ana kadar 1 milyon 650 bin kişinin başvurduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti. Ziyarete Vali Süleyman Kamçı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de katıldı. Başkan Altınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Özhaseki ise burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçimden yüzünün akıyla çıktığını ve demokrasinin kazandığını belirterek, "Hepimizi üzecek, infial yaşanacak bir olay meydana gelmedi. Türkiye çok büyük müthişlikle bu seçimleri yaptı. Yüzde 86'ların üzerinde bir katılımla seçimlerin yapılması çok büyük kazanım. Özellikle referandum öncesinde ifade etmeye çalışmıştık. İttifakların yaşandığı bir ortamda, baraj sıkıntısı kalmayacaktı. O zaman bunu anlattığımızda bazı insanlar anlamamıştı. Türkiye seçimlerde liderine sahip çıktı. Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibine 11 milyon oy fark attı. Bu seçimlere Cumhur ittifakı damgasını vurmuştur. 16 yıldır iktidarda olan bir parti var. Binbir çeşitli iddialar olmasına rağmen milletimiz güvenini ortaya koymuştur. Yurt içinden ve yurt dışından Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını engellemek için çok çaba harcadılar. Seçimlerden sonra onlar da dize geldi ve tebrik telefonları için arama yapmaya başladılar. Türkiye'ye kötülük etmeye çalışanlar da hizaya geldi. Artık hiçbir şekilde kendilerini üstün görmeyecekler" dedi.

'YENİ SİSTEMLE BÜROKRATİK VESAYET KIRILDI'

Yeni sistemle askeri ve bürokratik vesayetin kırıldığını belirten Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık inşallah, kimse askeri vesayet getiremeyecek. Bu sistemle bürokratik vesayet de kırıldı. Bu milleti aylarca savsaklayanların dönemi de artık bitiyor. Koalisyon görüşmeleri olmayacak. Zayıf hükümetler dönemi ortaya çıkıyordu. Bu artık olmayacak. Kimse hükümet kim olacak. Hangi parti kiminle pazarlık edecek diye merak yetmiyor. Kanunların yapılmasıyla ilgili hükümet olarak göndereceğiz. Bundan sonra kanunlar Mecliste uzlaşıyla çıkacak. Türkiye'deki birtakım sorunlar hala devam ediyor. Beli kırılmış diyebiliriz, ama tamamıyla bitmiş diyemeyiz. PKK tamamen bitti diyebilmemiz için bunların yurt dışında da tamamen bitmesi gerekiyor. Onların Türkiye'deki etkinlikleri artık bitti. Köyler, dağlar artık temiz. FETÖ örgütüyle de aynı şekilde devam ediyor. FETÖ denilince herkes gibi bir Fethullah Hoca cemaati vardı. Çocukları okutuyorlardı. Bilinen şey buydu, ancak 15 Temmuz'dan sonra her şey ortaya dökülünce, acayip bir teşkilat yapısı var. Şeytanı bile aklından çıkaran şeyler var. Geybubet, kripto evler, ankesörlü telefondan konuşmalar. Garip garip şeyler çıkıyor. Elbette bazı anne babaların yüreği yanıyor. Bu işin ciddiyetle ortaya çıkarılması lazım. Bizim meselemiz burada iktidara gelme meselesi değildi. Bu vatan, bayrak, beka meselesi. O yüzden 15 Temmuz ruhu meydana geldi diyoruz." Kayseri'de neden düşük oy aldıklarını araştıracaklarını belirten Bakan Özhaseki, "Buradan bir ders aldık. Burada tespitleri yapıp ona uygun olarak hareket etmemiz lazım. Millet bize kızdığında ortağına yöneldi. Ortağına kızdıysa bize yöneldi" dedi.

'AK PARTİ'NİN OYU DÜŞSÜN DİYE BAŞKA PARTİLERE OY VERMEK NE KADAR DOĞRU'

Seçim sonrası Gezi olayları benzeri olayların çıkacağı yönünde söylentilerin olduğunu belirten Bakan Özhaseki, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya attığı "Adam kazandı" mesajıyla bir provokasyonun önlendiğini söyledi. Bakan Özhaseki, "Seçim sonrası kötü bir plan yapılacağı, provokasyonların oluşacağı gezi benzeri olaylar çıkacağı yolundaki söylentiler, Allah'ın bir hikmetidir, Muharrem Bey'in 'Adam kazandı' tweeti ile suya düştü ve yenilgi perçinlendi. CHP'ye gelince taşeron parti midir. İnsanların gönlünü almak yerine Ak Partinin oyu düşsün diye başka partilere taşeron şekilde oy vermek ne kadar doğru? İşte görüldü. PKK'nın temsilcilerine çiçek dalı uzatmaları inşallah sadece oy için olmuştur. Bu bile doğru değildir, ama samimiyseler düşünmek lazım. Yerel yönetimlere özerklik lafı yanlıştır. Israrcı olmasınlar. Seçimlere yönelik bir atraksiyon olarak görmek istiyoruz, yoksa bu Türkiye Cumhuriyeti için endişe vericidir. Sonuç olarak bir seçimi geride bıraktık. Bundan sonra 5 yıl vakit var. İnşallah bu seçimde ülkemize seçim hizmet ederiz" diye konuştu.

'İMAR BARIŞINA 1 MİLYON 650 BİN KİŞİ BAŞVURDU'

İmar barışı ile ilgili de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar barışı yasasına günde ortalama 100 binin üzerinde müracaat var. Genel olarak 1 milyon 650 bin müracaat var. Burada vatandaş, devletiyle barışmak ve önüne bakmak istiyor. Biz de vatandaşla barışmanın keyfini yaşarken, diğer taraftan da elde edilen gelirin kentsel dönüşümde kullanılmasını sağlıyoruz. Senenin sonunda 40 milyar lira civarında elimize geçen para olacak. Türkiye'yi depreme hazırlayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Bakan Özhaseki nin açıklamaları

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()-

================================================

2)BAKAN EROĞLU: TÜRKİYE SEÇİMLERDE DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERDİ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran'da seçimlere yüzde 90'a yakın katılım olduğunu belirterek, "Türkiye, dünyaya demokrasi ders verdi" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Ziyaretlerine seçimde partisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı İscehisar ilçesinden başlayan Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlçe meydanında toplanan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Eroğlu, seçimlerdeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Eroğlu, İscehisar'a 60 milyon TL tutarında yatırım yapılacağını söyledi.

HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE BİR SEÇİM OLDU

Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirten Bakan Eroğlu, Türkiye'nin huzurlu ve güzel bir seçim geçirdiğini dile getirdi. Eroğlu, şöyle konuştu:

"Seçimlere yüzde 90'a yakın katılımla dünyaya demokrasi açısından ders verdik. Dünyada pek çok ülkedeki katılım yüzde 40 veya 50 bile olmaz. Ama bizde görüyorsunuz. Vatandaşın büyük alakası vardı. Bütün Avrupa ve Amerika'ya demokrasi acısından örnek oldu. Büyük bir katılımla seçimler huzur içerisinde geçti. Rahatsız olmadan herkes istediği partiye oy verdi. Bize oy versin veya vermesin, bütün Afyonkarahisar'ın ve 81 milyonun, Türkiye'nin hizmetkarı olacağız. İşte bizim prensibimiz bu. Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söyledi; birlik, beraberlik ve kardeşlik tam manası ile tesis edecek. Aynı zamanda bizler başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekilleri olarak bütün milletimize hizmetkarı olmanın gururunu yaşayacağız. Bu can bu tende olduğu sürece ölünceye kadar milletimize hizmet etmenin aşkı ile yaşayacağız".

Görüntü Dökümü

----------------

-Bakan Eroğlu'nun ilçe merkezine gelişi

-Bakan Eroğlu'nun karşılanması

-Bakan Eroğlu vatandaşlarla tokalaşırken

-Bakan Eroğlu'ndan detay

-Bakan Eroğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

==================================================

3)CHP, SOYLU İÇİN 81 İLDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA HAZIRLANIYOR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasına yönelik verdiği talimata, CHP'den aynı anda tepki geldi. 81 ilde aynı anda basın açıklaması yapan CHP'liler, gelecek günlerde de aynı şekilde 81 ilde Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak. CHP İzmir İl Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere verdiği talimata, diğer illerle aynı anda basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına CHP İzmir milletvekillerinden Atila Sertel ile Kani Beko'nun yanı sıra bazı ilçe başkanları ve partililer katıldı. Genel merkez tarafından il başkanlıklarına gönderilen basın açıklamasını CHP İzmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci okudu. Soylu'nun valilere, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın' talimatı verdiği sözlerinin toplumsal çatışma ve kaos çağrısı olduğunu savunan Değirmenci, bu tutumun açıkça ateşle oynamak anlamına geldiğini söyledi. Değirmenci, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bunun derin mahfillerde hazırlanmış bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir" dedi.

Şehit cenazelerinde yine tam kadro yer alacaklarını ifade eden Değirmenci, şunları söyledi:

"Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır."

Birgül Değirmenci, CHP Genel Merkezi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı içinde olduğunu, bu konuda karar verildikten sonra 81 ilde de suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Toplantıya katılanlardan görüntü

-CHP İzmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci'nin açıklaması

-Toplantıdan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

=====================================================

4)CHP'Lİ BEKO: DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA SEÇİMLER KESİNLİKLE ŞAİBELİ

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde MHP’ye çıkan oylarda şaibe olduğunu öne sürdü. Beko, "Orada korucular, emniyet görevlileri, devlet görevlileri ve aşiretler var. Bunların tamamının oyunu topladığınızda taş çatlasa 500 bin civarında oy çıkar. Orada MHP’nin 2,5 milyona yakın oy alması kafalarda bir soru işaretleri yarattı" dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Özellikle batıda oyunu düşüren MHP’nin, Doğu ve Güneydoğu’da oylarını arttırması, yeni polemikleri de beraberinde getirdi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, MHP’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar almadığı oylara ulaştığını açıkladı. Bunun da kafalarda soru işareti uyandırdığını kaydeden Beko, şunları söyledi: "O bölgelerde korucular, emniyet görevlileri, devlet görevlileri ve aşiretler var. Bunların tamamının oyunu topladığınızda bize göre taş çatlasa 500 bin gibi bir sonuç çıkması lazım. Ama orada MHP’nin 2,5 milyona yakın oy alması kafalarda bir soru işaretleri yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Sandıklara erkenden gidin, gereğini yapın’ diye bir ifade kullanmıştı. Oradan aldığımız bilgiler genelde şaibeli bilgiler. Avrupa Güvenlik Teşkilatının raporlarını bekliyorum."

Doğu ve Güneydoğu’da seçimlerin kesinlikle şaibeli olduğuna inandığını söyleyen Kani Beko, "Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde sandıklara kimse gönderilmedi. Sandık başkanı ve müşahitlerinin göreve başlamadığı süre zarfında toplu oyların kullanıldığı internetten yayılan görüntülerden anlaşılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

-CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun açıklaması

-Kani Beko’dan detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

======================================================

5)CHP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI'NDAN BAKAN SOYLU'YA TEPKİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, şehit cenaze törenlerine CHP'lilerin katılamayacağına ilişkin sözlerine tepki gösteren CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, "Ne kadar kaygı olursa olsun, bir saldırı da olsa, teröne katılacağız. Ama umarım o protokollerin olmayacağı bir Türkiye yaşarız"dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda 81 ilde bugün eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasını Diyarbakır'da il başkanı Mehmet Sayın yaptı. CHP İl Başkanı Sayın, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu'nun hazırladığı basın açıklamasını okuyarak, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinde milleti bölmek peşindeler. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır" dedi.

'ORTAYA ÇIKABİLECEK OLAYLARIN TEK SORUMLUSU SÜLEYMAN SOYLU VE ONA İMKAN VEREN İKTİDARDIR'

Şehitlerin gelmemesinin en büyük arzuları olduğunu anlatan Sayın, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın neresindir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki, bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimi yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklamalar eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak, şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır"dedi.

Toplantıda bir gazetecinin, Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından bir kaygı yaşıyor musunuz şeklindeki sorusuna ise CHP İl Başkanı Mehmet Sayın, "Süleyman Soylu'ya ve AK Parti'nin bütün il başkanlarına seslenmek istiyorum, umarım o protokollerin olmayacağı günler yaşarız. Ve onların oraya gitmeyeceği günleri yaşarız. Ne kadar kaygı olursa olsun, bir saldırı da olsa, teröne katılacağız. Ama umarım o protokollerin olmayacağı bir Türkiye yaşarız"diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Açıklamadan görüntü

-Sayın'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

========================================================

6)7MUCİZE KURTULUŞU GÖREN TREN YOLCULARI CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

ADANA'da Ali Polatdemir(35), yönetimindeki karpuz yüklü kamyonetle hemzemin geçide kontrolsüz girince, trenle çarpıştı. Polatdemir'in hurdaya dönen kamyonetten hafif yaralı olarak kurtuduğunu duyan yolcular, trenden inip kaza yerini görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. İddiaya göre, kamyonetine karpuz yükleyen Ali Polatdemir, Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nden geçen hemzemin geçide kontrolsüz olarak girdi. Polatdemir, bu sırada İslahiye'den Mersin'e giden yolcu treniyle çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyenet hurdaya döndü. Yüklü olan kapruzlar ise etrafa saçıldı.

YOLCULAR TRENDEN İNDİ

Kazanın ardından, makinist treni durdurdu. Yolcular ise inip kamyonette sıkışan Polatdemir'i araçtan çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralı olay yerine çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada, hurdaya dönen kamyonetten, sürücünün sağ çıktığını duyan yolcular trenden inip, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Tren camından ve kapılarından kaza yerine bakıp, görüntü çeken yolcular ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen tren olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Tren ve araçtan genel ve detay görüntüler

-Tren içerisindeki yolculardan görüntüler

-Makinist ile röp.

- Kapıdan bakan yolcular

- Yola saçılan karpuzlar

- Kamyonet ve karpuzlardan görüntüler

SÜRE: 01'41" BOYUT:102

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

====================================================

7)BATMAK ÜZERE OLAN KAÇAKLARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirmesiyle ölümle burun buruna gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Seferihisar'da bir grup kaçak göçmen, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek için dün (perşembe) gece lastik botla denize açıldı. Bir süre sonra bindikleri lastik bot yarıya kadar su ile dolan kaçaklar, saat 02.40'da, yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen 1 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sahil güvenlik helikopteri, kaçak botunu, Sığacık'ın Killik Burnu'nun 6.6 deniz mili güney batısında tespit etti. Bilgilendirilen sahil güvenlik botları, bölgeye hareket etti. Batma ve ölüm tehlikesi geçiren; 18'i Eritre, 8'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 6'sı Suriye, 6'sı Somali, 5'i Senegal, 3'ü Yemen, 3'ü Kongo, 2'si Sierra Leone, 1'i Togo ve 1'i Sudan uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak, lastik bottan sahil güvenlik botuna alındı. 17'si kadın, 12'si çocuk olan 53 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

(Not: sahil güvenlik kamerası)

- Kaçakların tespit edilmesi

- Sahil güvenlik botundaki ekiplerin, kaçakları kurtarması

Haber: Kadir ÖZEN/ Kamera; İZMİR, ()

====================================================

8)YILDIRIM DÜŞEN APARTMANDA HASAR OLUŞTU

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yıldırım isabet eden binanın çatısında hasar meydana gelirken, kopan parçalar park halindeki otomobilin üzerine düştü. Malkara'nın Camiatik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Çağdaş Yapı Sitesi'nin çatısına yıldırım düştü. Çatıda ve balkonlarda hasar meydana gelirken, düşen tuğla ve beton parçaları bahçede park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Site yöneticisi Ahmet Yurdanur, "Sitemize ait A bloğa yıldırım isabet etmesi sonucu çatıdan beton ve tuğla parçaları düştü. İlk kez böyle bir olay başımıza geldi. İnsanların hareketli olmadığı bir saatte olduğu sevindirici oldu. Daha da ciddi sonuçlar olabilirdi. Binada ve park halindeki bir otomobilde ciddi zarar meydana geldi" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------------

-Zarar gören otomobilden detay

-Yıldırım isabet eden bina ve çatıdan detay

-Binadan düşen tuğla ve beton parçaları

-Ahmet Yurdanur'un açıklaması

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

====================================================

9)ISPARTA'DA 4 SOKAK KÖPEĞİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

ISPARTA Gül Petek Sanayi Sitesi'nde 4 köpek, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Emniyet Müdürlüğünün kurduğu özel ekip tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladığı şüpheli M.K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gül Petek Sanayi Sitesi'ndeki olay 26 Haziran Salı saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Gül Petek Sanayi Sitesi'nde 4 sokak köpeğinin ateşli silahla öldürüldüğü ihbarı üzerine Isparta Hayvan Hakları Koruma Derneği üyeleri bölgeye gitti. Hayvanseverler yaptıkları incelemede 4 ölü köpekle karşılaşırken, 3 yavru köpeğin de yine ateşli silahla yaralandığını tespit etti. Yaralı köpekler Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine götürülerek tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ SERBEST

Olayla ilgili inceleme başlatan Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi tespit etti. Gül Petek Sanayi Sitesi'nden bir araç içerisinde köpekleri tüfekle vurduğu iddia edilen M.K. özel ekip tarafından yakalandı. M.K.'nin olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN SERT AÇIKLAMA

Gül Petek Sanayi Sitesi'nde yaşanan köpek katliamının ardından Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın yazılı açıklama yaptı. Geçen salı gecesi sanayi sitesinde sokak hayvanlarının kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce katledildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Başkan Günaydın, şunları kaydetti:

Görüntü Dökümü

---------------

- Yaralı köpklerden cep telefonu görüntüsü

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- Kamera: ISPARTA, ()

==================================================