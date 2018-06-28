DHA YURT BÜLTENİ-6

1)YAYLADA KAMP KURDUKTAN SONRA KAYBOLAN MÜZİSYEN ARANIYOR

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve geçen cuma gününden bu yana haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un (43) izine rastlanamadı. AFAD, AKUT ve jandarma timlerinin yanı sıra bölge drone ile de tarandı. Kaymakam Bilgehan Bayar, "Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız" dedi. İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran Cuma günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.

DRONE İLE HAVADAN DA ARANDI

AFAD, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla geçen cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel bir ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yürütüldü.

'ARAMALARA AFAD EKİPLERİ DEVAM EDECEK'

Kaymakam Bilgehan Bayar, "Bölge 23 Haziran gününden bu yana adım adım tarandı. Batı Antalya'nın en yüksek tepesi olan Akdağ'ın üç zirvesi AKUT ve AFAD ekiplerince arandı. Aramalara ek olarak dronelarla tarandı. Metin Kor'un yaşamını yitirdiğine dair hiçbir kanıta rastlanamadı. 27 Haziran Çarşamba akşamı itibariyle jandarma arama timlerinin çalışmalarına son verilmesine karar verdik. Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir vatandaşımız kayıp. Asıl olan bu. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız" dedi.

Telefonla ulaşılan Metin Kor'u eşi Evin Doğan Kor ise arama çalışmalarından çıkacak sonucu umutla beklediklerini belitti.

Görüntü Dökümü

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Dün klip görüntüleri geçilmişti

- Drone ile havadan yapılan arama

- Bölgeden arşiv görüntüler

Haber: Ahmet ACAR- Kamera: KAŞ (Antalya), ()

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2)İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLAN ÜNİVERSİTELİ GENCİN CESEDİ 14 SAAT SONRA BULUNDU

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle giren 3 gençten ikisi kurtulurken kaybolan Emirhan Beyazıt'ın cansız bedenine gölün 17 metre derinliğinde 14 saat sonra bulundu. Beyazıt'ın cansız bedeni otopsi yapılamk üzere Bursa Adli Tıp Kurmu Morgu'na kaldırıldı. Orhangazi İlçesi'ne bağlı Yeniköy'de oturan, Adil Beyazıt (19), kuzenleri Emirhan Beyazıt (18) ve Abdullah Küçükoğlu (19) dün, Beyazıt Ailesine ait çiftliğe geldi. Saat 20.30 sıralarında, burada bulunan sandal ile göle açılan 3 genç iddiaya göre yüzmek için sandaldan atlayarak yüzmeye başladılar. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle sandal bir anda uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Adil Beyazıt yüzerek sahile yaklaştığında sırada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırma seslerini fark eden vatandaşlar olay yerine giderek genci sudan çıkardı. Adil Beyazıt’ın kuzenlerinin gölde olduğunu söylemesi üzerine jandarmaya haber verilirken çevreden gelen balıkçılar da tekneleri ile arama çalışmaları için göle açıldı. Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandala alınarak sahile getirilip bekleyen ambulans ile ilçe devlet hastanesine getirilip tedavi altına alındı.

CESEDİ BULUNDU

Bu arada gençlerden kayıp olan Emirhan Beyazıt’ın arama çalışmalarına balıkçı tekneleri, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Bursa ve Yalova Emniyet Müdürlüklerine bağlı Yalova Deniz Polisi dalgıçları tarafından bu sabahta sürdürüldü. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi olan Beyazıt'ın cansız bedenine bu sabah olaydan 14 saat sonra saat 10.30'da, sahilden 700 metre uzaklıkta 17 metre derinlikte bulundu. Kıyaya çıkartılan ceset ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

Cesedin çıkartılması

Detaylar

Hasan Bozbey/ORHANGAZİ (Bursa), () -

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3)KIŞLADA KAVGA EDEN 2 ASKER YARALANDI



SİVAS'ta, 2 asker arasında çıkan kavgada, başına sert cisimle darbe alan S.Y., ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda meydana geldi. S.S. ve S.Y isimli erler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken S.S., sert cisimle başına vurduğu S.Y.'yi yaraladı. S.S. de çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen S.Y., Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ayakta tedavi edilen S.S.'nin taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İrfan ÖZŞEKER-SİVAS/

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4)ANTALYA'DA SEÇİM AKŞAMI ADLİYE ÖNÜNDEKİ OLAYLARA 5 GÖZALTI

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri sonrasında Antalya Adliyesi önünde toplanarak slogan atan gruptan 5 kişi, 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri sonrasında Antalya Adliyesi önünde toplanan bir grubun, slogan atıp olay çıkardığı belirtildi. Eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 5 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı vurgulandı. Haklarında 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından soruşturma açılan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



ANTALYA, ()-