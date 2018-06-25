DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BİTLİS'TE ASKERLERE TACİZ ATEŞİ : 1 ŞEHİT, 2 YARALI

BİTLİS'in Aşağıyolak köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren askerlere, terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli merkez İlçesi Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında 25.06.2018 günü saat 12.00 sıralarında icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

=================================================

2)GÖÇÜKTEN 6 SAAT SONRA KURTARILAN MADENCİLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında­ meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan maden işçilerinin sağlık durumları iyiye gidiyor.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında geçen cuma günü meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan madencilerin tedavisi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. İşçilerden Recep Yurtseven genel cerrahi servisinde tedavi görürken, yoğun bakımda bulunan Mevlüt Karagöl de odaya alındı. Başhekim Dr. Hasan Tosun, iki madencinin de normal odada tedavisinin devam edildiğini sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyledi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, kurum ve sendika temsilcileriyle birlikte maden işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()-

==================================================

3)AYNI ANDA YOLA GİRMEYE ÇALIŞINCA ÇARPIŞTILAR: 1 YARALI

İZMİT'te, D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayan yola aynı anda giren otomobil çarpışırken, 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Yahyakaptan mevkiinde meydana geldi. Utku Rüzgar idaresindeki 41 KE 481 plakalı otomobil ile Yıldıray Dilaver idaresindeki 67 SG 170 plakalı otomobil aynı anda D-100 Karayolu bağlantı yoluna girmeye çalışınca çarpıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobilinin içerisinde mahsur kalan Yıldıray Dilaver'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibi Yıldıray Dilaver'e ilk müdahalede bulunurken, kızı Şeyma Şule Dilaver babasını teselli ederek, "Sakin ol babacığım. Her şey geçti. Hastaneye sevk ettireceğim seni" dedi. Kaza nedeniyle bağlantı yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri Utku Rüzgar'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Sıkışan sürücünün araçtan çıkarılması

-Kızının babasını sakinleştirmeye çalışması

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

====================================================

4)SUUDİ İŞADAMININ YATINA YAKIT VE GIDA TAKVİYESİ

YUNANİSTAN'ın Rodos Adası'ndan Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen, Suudi işadamı Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'in 73 metrelik dev yatına, 2 milyon TL'lik akaryakıt ve 800 bin TL'lik gıda takviyesi yapıldı.

Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden Al Nahyan'a mensup işadamı Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'e ait olduğu belirtilen 73 metre uzunluğunda ve 50 milyon dolar değerindeki 'Coral Ocean' isimle yat, bu sabah, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Yalıkavak Koyu açıklarında demirleyen yat, daha sonra Yalıkavak Limanı'na yanaştı. Mini denizaltısı, helikopter pisti, sauna, sinema salonu, fitness merkezi, 2'si kapalı 3 havuzu bulunan, 19 personelin görev yaptığı yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatı görenler, fotoğrafını çekti.

Limana yanaşan lüks yata Aliağa rafinerisinden getirilen 17 tanker ile yaklaşık 2 milyon TL'lik akaryakıt ile Bodrum şehir merkezindeki bir toptancıdan, yaklaşık 800 bin TL'lik gıda takviyesi yapıldığı belirtildi. Yat personeli, yiyecekleri kasalarla 2 saat boyunca yata taşıdı.

Cenevre'de Denizlerimizi Koruyalım Vakfı'nı kuran, başta köpekbalıkları olmak üzere okyanusta yaşayan memelilerinin yaşamını yakından takip eden, iyi bir dalgıç olan Sheikh'in, ailesiyle birkaç gün içinde özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı'na geleceği, oradan helikopterle yata geçeceği, Türkiye kıyıları ile Yunanistan adalarını kapsayan 2 haftalık mavi yolculuğa çıkacakları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yatın koya gelmesi limana yanaşması akaryakıt tankerleri nin yanaşması personelinin inmesi,

- Akaryakıt alması

- Gıda kamyonlarının gelmesi, gıdaların yüklenmesi

- Yatı ilgi ile izleyen turistlerden genel detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()