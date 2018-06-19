DHA YURT BÜLTENİ 6

1)TORBALI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in (20) şehadet haberi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine ulaştı. Ailesi, aldıkları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Şırnak'taki Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Güçlükonak ilçesinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Torbalılı Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu. Şehit Dinç'in acı haberi, memleketinde büyük üzüntü yarattı. Askeri yetkililer bu sabah, sağlık ekiplerinin eşliğinde, Torbalı'nın kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde yaşayan şehidin çiftçilik yapan babası Erkan Dinç ile fabrika işçisi annesi Dilek Dinç'e acı haberi verdi. İki erkek kardeşin küçüğü olan Dinç'in şehadet haberi, büyük üzüntü yarattı. Şehidin 2 katlı müstakil evlerine büyük bir Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları ve mahallede yaşayanlar taziye için Dinç ailesinin evine gelmeye başladı.

7 HAZİRAN'DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in geçen 7 Haziran'da doğduğu ve vatani görevini yaparken yaş gününü kutladığı öğrenildi. Şehidin acı haberini alanlardan, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan teyzesi en son telefonla konuştuğunu belirterek, seçim öncesi bulundukları bölgede karışıklık çıkmasından endişe ettiğini anlatarak ağladı.

Şehidin yarın (çarşamba) toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin fotoğrafı

- Şehit yakınları

- Şehidin evi

- Taziyeye gelenler

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

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2)BOZDAĞ: MÜNBİÇ'TE DİPLOMATİK ÇABALARIN NETİCE VERMESİ TÜRKİYE'NİN MASADA DA GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Münbiç'e ilişkin " Biz silahlı biz çözümü son çare olarak hep gördük. Arzu ettiğimiz bir çözüm değil ama Türkiye mecbur kaldığında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatında olduğu gibi bu adımı atmaktan tereddüt etmedi. Münbiç'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir " dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim çalışmaları sürdürdüğü memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, Münbiç'te bağımsız devriye başladığının anımsatılması üzerine şunları söyledi: "Şu anda Münbiç'te diplomatik bir yol haritası net bir şekilde belli edildi. Bir takvim de kondu. Bu çerçevede adıma adım çalışmalar başlatıldı. ABD ve Türk birlikleri Münbiç'in içinde bağımsız devriyeye başladılar, kenarında şu anda. Yani oraya girilmiş durumda. Şimdi adım adım bu devriye içeri doğru gidilecek ve karma devriyeye dönecek. Daha sonra da o bölgedeki PYD-YPG' li teröristlerin bölgeyi terk edip etmediği hem bizim hem ABD askerleri tarafından kontrol edilecek. Alanın tamamen temizlenmesinden sonra da o bölgedeki bütün işler yeni aramızdaki mutabakat çerçevesinde devam edecek. O da nedir? Bir yandan bölgenin teröristlerden arındırılması için çalışma yürütülürken öte yandan eş zamanlı bölgenin yönetimi ve güvenliği gibi konularda eş zamanlı bir şekilde çalışılmakta ve çözüme kavuşturulmaktadır. Biz silahlı biz çözümü son çare olarak hep gördük. Arzu ettiğimiz bir çözüm değil ama Türkiye mecbur kaldığında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatında olduğu gibi bu adımı atmaktan tereddüt etmedi. Ama diplomatik yollarla sorunlara çözüm bulunması bizim her zaman tercihimiz olmuştur. Münbiç'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir "

"YEREL YÖNETİMDE KİMLERİN YER ALACAĞINA TÜRKİYE-ABD KARAR VERECEK'

Bekir Bozdağ, Münbiç'te nasıl bir yol haritası izleneceğine dair soruyu şöyle yanıtladı:

" Elimizde bir takvim var. 90 günlük bir takvim var. Hem Türk hem ABD askeri birlikleri Münbiç'te bağımsız devriye gezmeye başladılar. Bu olay bir kademeden sonra birlikte bu bölgede de devriye gezmeye dönecek ve bölgedeki YPG-PYD'li teröristlerin oradan ayrılmasını birlikte kontrol edeceğiz. Alan temizlendikten sonra da birlikte bir düzen kurulacak. Bu düzenin kurulmasına ilişkin çalışmalar şu an devam ediyor teknik heyetler arasında. Bir güvenlik gücü oluşturulacak orada. Bu gücün kimlerden oluşacağına ABD- Türkiye beraber karar verecek. Münbiç yönetimi nasıl olacak onunla ilgili de teknik çalışmalar devam ediyor. Varılan mutabakat çerçevesinde yerel halk orada bırakılacak ama yerel yönetimde kimlerin yer alacağına ABD ve Türkiye karar verecektir. Eş zamanlı yürüyor. Bu çalışmaları kısa süre içinde neticelendirmeyi hedefliyoruz. en geç 90 gün içinde bitmesi planlanmaktadır."

'MÜNBİÇ'TEki ÇALIŞMALAR FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN ÖRNEK OLACAKTIR'

Münbiç'teki neticenin Fırat'ın doğusuna örnek olabileceğini söyleyen Bekir Bozdağ şunları kaydetti:

"Bu mutabakat sadece Münbiç ile ilgili bir mutabakat. Ama bunun içinde ileriye dönük ABD ile Türkiye arasında DEAŞ'tan temizlenen bütün yerlerde ortak çalışma ve çözüm önerileri arama iradesi var. Bundan sonra Türkiye- ABD DEAŞ'tan temizlenen diğer yerlerde dahil FIrat'ın doğusu da dahil birlikte çalışma kararıdır bu. Bununla ilgili adımlar da atılacaktır. Bu bir nevi Fırat'ın doğusu için Münbiç'teki çalışmalar bir model olacaktır. Münbiç'teki neticenin Fırat'ın doğusuna da uygulanabilir bir model oluşturabileceğini düşünüyoruz. İki ülke yetkilileri teknik düzeyde çalışmalarını devam ettiriyor. Şunun altını çizmekte fayda var. Türkiye sadece Münbiç'te masada bir netice aldı. Diğer tarafları ABD isteği doğrultusunda terk ettiği şeklinde değerlendirme doğru değildir. Türkiye ne dediyse aynı şeyi tekrar ediyor. Fırat'ın doğusu PYD- YPG'li teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Münbiç'te oluşturduğumuz çözümün Fırat'ın doğusu için de örnek olabileceğin düşünüyoruz."

'BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜNÜN BAŞ MİMARI CHP'DİR'Bekir Bozdağ, CHP Genel BAşkanı kemal Kılıçdaroğlu'nun "Baş örtüsü sorununu ben ortadan kaldırdım" sözlerinin hatırlasılması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Onu kargalara sormak lazım. Herhalde epey gülüyordur kargalar. Baş örtüsü zulmünün baş mimarı CHP zihniyeti ve buna sahip yargı, üniversite görevlileri olduğunu herkes biliyor. 28 Şubat ve ondan önceki dönemde körükleyen kimdi baş örtüsü sorununu? 27 Nisan e-bildirisi başörtülü bir kişinin eşi cumhurbaşkanı olmasın diye verildi. Biz baş örtüsü sorununu çözmek için MHP ile bir anlaşma yaptık. CHP ne zaman bunlara evet demiş. AK Parti olmasaydı ne Meclis'te başörtülü bir hanım olurdu ne de üniversite ne yargı ne kamuda baş örtülü bir vatan evladı çalışırdı. Niye siz yaptıysanız 90'lı yıllarda yapmadınız. 28 Şubat'ta yapmadınız, o zaman iktidardınız. Bunlar laf ola beri gel milleti aldatmaya dönük şeylerdir. Başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir. Şimdi başörtüsünü savunur hale gelmelerini önemsiyoruz. CHP bugünü savunabilir hale geldiyse Erdoğan ve AK Parti sayesindedir. CHP bu köhnemiş zihniyetini değiştirebildiğimiz için daha başarılı hissediyoruz"

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT ,()-

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3)BURSA'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN

BURSA'da bir soğuk hava deposunda bugün henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 itfaiye aracı ve 2 arazözün müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bursa merkez Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan bir soğukhava deposunda bugün yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu belirtilen adrese 9 adet itfaiye aracı ve 2 arazöz ile çok sayıda ambulans gönderildi. İtfaiye görevlilerinden birinin dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sürerken alevlerin çevredeki bina ve işyerlerine sıçramaması için önlemler alındı. Söndürme çalışmaları süren yangınla ilgili soruşturmaya başlandı

Görüntü Dökümü

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Söndürme çalışmaları

Gürkan DURAL/Mehmet İNAN/BURSA ()

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4)300 YILLIK TARİHİ CAMİ KADERİNE TERK EDİLDİ

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 300 yıl önce inşa edilen, içinde çeşitli motiflerin bulunduğu cami kaderine terk edildi. Mahalle halkı, 25 yıldır ibadete kapalı olan tarihi caminin restore edilmesini istedi. Akyazı Çengeller Mahallesi'nde 300 yıl önce inşa edilen yapıdaki cami, adeta zamana direniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 17 yıl önce restorasyon kararı aldı. Aradan yıllar geçmesine rağmen cami üzerinde hiçbir işlem yapılmadı. Dış cephesinde dökülmeler oluşan caminin, içindeki kökboyası ile yapılan motiflerin ise hala ilk günkü gibi yeni durması dikkat çekiyor. İçindeki bazı bölümleri zamanla yıkılan tarihi camide 25 yıldır ibadet yapılmıyor. Vatandaşlar, içine girip dolaşan kişilere tarihi adeta hissettiren caminin restore edilerek, ibadete açılmasını istedi. Mahallede yaşayan Veysel Özdamar, caminin köylünün göçünden sonra boş kaldığını belirterek, "Bu cami aşağı yukarı 300 yıllık var. 70 yıl önce bir tadilat görmüş. Yaklaşık 25 yıl önce ibadete kapatıldı. Bizim evimizde buradaydı, buradan aşağıya göç ettik. Buraya bir daha hoca gelmedi. Bir hayırsever vatandaş bulsaydık yaptıracaktır ama olmadı." dedi. Mahalle sakini 88 yaşındaki Mehmet Emin caminin kötü durumda olduğunu belirterek, "Yıllar önce tadilat gördü ama şu anda perişan halde. İbadet yapılabilmesi için bir çalışma gerekiyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Genel görüntü

-Caminin içinden görüntüler

-Camii içerisinde mahallede yaşayan Veysel Özdamar ile röp

-Mehmet Emin ile röp.

-Mahalle muhtarı Ersin Erbay ile röp.

Haber - Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),()

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5)BİTLİS'TEKİ OPERASYONDA BULUNAN EYP'LER İMHA EDİLDİ

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi. Bitlis Valiliği tarafından Tatvan ilçesine bağlı Güreşçi köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, dün 2 el yapımı patlayıcının bulunduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında, patlayıcıların kontrollü imha edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Bitlis İli Tatvan İlçesi Güreşçi Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetinde, 18.06.2018 günü 2 adet El Yapımı Patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, İlimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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