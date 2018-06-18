DHA YURT BÜLTENİ-6

1)4 YAŞINDAKİ LEYLA'NIN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

AĞRI'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları devam ediyor. Leyla'nın olay günü kaybolmadan önce amcası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, üzerinde fotoğrafındaki kıyafetin olduğu görüldü. Ağrı'da yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çifti, 3 gün önce sabah saatlerinde, bayram ziyareti için kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı ancak küçük kıza ulaşılamadı. Bugün sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARANIYOR

Aydemir çiftinin 3'ü erkek 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla'nın kıyafetinin koklatıldığı eğitimli köpeklerle köydeki evler de tek tek aranıyor. Jandarma, AFAD, güvenlik korucularından oluşan 20'şer kişilik ekipler, köyün dört bir yanında aramalarını sürdürüyor. İl merkezinde de polis ekipleri Leyla'nın bulunması için seferber oldu. Ekipler, gelen ihbarları değerlendirerek Leyla'nın en kısa sürede bulunabilmesi için titizlikle çalışıyor.

'UTANGAÇTIR'

Acılı anne Şükran Aydemir, kızını görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Kızının amcasının yanındayken gözden kaybolduğunu belirten anne Aydemir, "Ciğerim yanıyor. Allah rızası için kim götürdüyse kızımı bana sağ sağlim getirsin. Kızım yabancıların yanına gitmez, utangaçtır. Kendini ifade edemez. Sadece 'anne, süt' diyebiliyor. Küçük kardeşinin adı Ece, onu bile söyleyemiyor. Ev istiyorlarsa ev, para istiyorlarsa para veririz. Yeter ki kızımı getirsinler. Söz veriyoruz şikayetçi olmayacağız" diye konuştu.

Leyla'nın kaybolmadan önce amcası Musa Aydemir tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Karayolunda amcası ile yürüyen minik Leyla'nın üzerinde fotoğraflarda yer alan kıyafetinin olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmaları

-Leyla'nın görüntüleri

-Leyla'nın annesi ve ablası

(Haber-Kamera: AĞRI, ()

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2)YAVRU KÖPEĞİN BULUNDUĞU YERE SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ayakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeğin bulunduğu yere hayvanseverler, üzerinde köpeğin fotoğrafının bulunduğu siyah çelenk ve mamalar bıraktı. Ayrıca çalıların ve ağaçların arasında bulunan köpeklerin korunması amacıyla yol kenarlarına taşlar bırakıldı. Geçen hafta Çarşamba günü Sapanca Şahin Tepesi mevkiinde hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeği görerek, veteriner hekim Onur Çakmak'a götürdü. Veteriner hekim Onur Çakmak'ın ilk müdahalesinin ardından İstanbul Hayvan Hastanesi'ne götürülen yavru köpek bayramın birinci günü ameliyatta öldü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Köpeğin bulunduğu yerde iş makinesi ile tatbikat yapılırken, incelemede bulunuldu. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otları temizleyen iş makinesinin altında kalması sonucu ayaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirilirken, dün adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü İ.M. tutuklandı.

Yavru köpeğin ölümü büyük üzüntü yaratırken, köpeğin bulunduğu yere gelen hayvanseverler üzerinde ölen köpeğin hafızalara kazınan fotoğrafının bulunduğu çelenk bıraktı. Hayvanseverler ayrıca köpeklerin beslenmesi amacıyla bölgeye mamalar ve kapların içerisinde su bıraktı. Yol kenarındaki ağaçların ve çalıların gölgesine sığınan köpeklerin, araçlardan korunması amacıyla yol kenarlarına büyük taşlar bırakıldı. Ölen yavru köpeğin annesi ise etrafta gezerken görüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Çelenkten görüntüler

Yola bırakılan taşlar

Mamalardan görüntü

Anne köpekten görüntüler

Haber-Kamera İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), ()

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3)HAVALİMANINDA İNTİHAR EDEN İNGİLİZ TURİST, UYUŞTURUCU KRİZİNE GİRMİŞ



ANTALYA Havalimanı'nda dün intihar eden engelli İngiliz kadın turist Kim Jaeger'in (32), olay öncesinde uyuşturucu madde krizine girdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali içerisinde meydana geldi. Bedensel engeli bulunan İngiliz Kim Jaeger, uçağa binmek üzere havalimanına geldi. Gişe görevlisine biletini onaylattıktan sonra ikinci güvenlik kontrolünden geçmek için bir üst kata çıkan İngiliz turist, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten zemine düşen turist Jaeger için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulansla hastaneye götürülen İngiliz kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay öncesinde uyuşturucu madde krizi geçirdiği kaydedilen Kim Jaeger'in cenazesi, otopsinin ardından ülkesine gönderilecek.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()-

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4)ISPARTA'DA KAZA: 2 YARALI

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, dün Eğirdir'e bağlı Balkırı köyü yakınlarında meydana geldi. 07 EYJ 15 plakalı otomobille karşı yönden gelen 32 ET 935 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen jandarma, ambulans ve kurtarma ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hafif virajlı olan yolda seyreden iki aracın kafa kafaya çarpışma anı yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()