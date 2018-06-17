DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DİYARBAKIR'DAKİ STK TEMSİLCİLERİNİN SURUÇ'A GİTMESİNE İZİN VERİLMEDİ



DİYARBAKIR'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının, 4 kişinin hayatını kaybettiği olayları incelemek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmesine izin verilmedi. STK'lar adına açıklama yapan Baro Başkanı Ahmet Özmen, "Emniyet görevlileri ile yapmış olduğumuz görüşmede, kesinlikle gidişimize izin verilmeyeceği, gidiş yapmamız noktasında da bizlere müdahalede bulunacağı net bir dille aktarıldı" dedi.Diyarbakır'da, aralarında TSO, Borsa, Baro, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İHD ve Tabip Odası gibi bir çok sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcisi meydana gelen olaylarla ilgili incelemede bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gitmek istedi. Sabah saatlerinde Diyarbakır Otogarı önünde toplanarak Suruç'a gitmek isteyen heyete, Diyarbakır çıkışında polis tarafından izin verilmedi. Heyette bulunan STK temsilcilerine, can güvenliği gerekçesiyle geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirildi. Suruç'a gitmelerine izin verilmemesi üzerine bir basın açıklaması yapan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, OHAL sürecinden ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana gergin bir siyasi ortamdan geçildiğini belirterek, "Bu siyasal gerginliğin toplumsal bir gerginliğe dönüştüğünün hepimiz farkındayız. Defalarca siyasetçilere, yetkililere bu gerginliğin, toplumsal kutuplaşmanın, siyasal kutuplaşmanın ortadan kaldırılması için çağrıda bulunduk. Ne yazık ki, seçim sürecinde bu gerginliğin daha da arttığının hepimiz şahidiyiz. Biz demokratik bir olgunluk içerisinde herkesin eşitçe, özgürce propagandasını yapabildiği, adil ve özgür seçim yaşanmasını talep ettik. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde acı ve hiçbirimizin arzu etmediği bir hadise yaşandı. 4 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaşanan olay sonrasında Diyarbakır'daki sivil toplum kurluşları, Urfa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Suruç'a hem yaşamını yitiren ailelere ziyarette bulunmak, hem de Suruç ve Urfa'daki yetkililerle buluşmak üzere, bir heyet oluşturduk. Bu heyette, Barolar, Ticaret Odası Ticaret Borsası, iş insanları, insan hakları, eczacılar gibi çok geniş tabanlı birçok sivil toplum kuruluşu var" dedi.

'SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ASKIYA ALINDI'

Baro Başkanı Özmen, Diyarbakır'ın çıkışında, Şanlıurfa'ya gidişlerine emniyet görevlileri tarafından, anti demokratik bir şekilde, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın izin verilmediğini belirtirek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada tüm Diyarbakır'ın sivil toplum kuruluşlarının seyahat özgürlüğü şu an engellenmiş durumda. Hiçbir yargısal ve idari karar olmaksızın bu yapılmakta. Fiili, antidemokratik bir uygulamayla bu yapılmakta. Türkiye demokrasisi açısından büyük bir kayıp. Türkiye demokrasinin insan hak ve özürlüklerinin, büyük bir yara aldığı, sekteye uğradığı, seyahat özgürlüğünün bizler açısından askıya alındığı bir uygulamayla karşı karşıyayız" dedi.

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()-

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2)SERİK'TE HORTUM SERALARI YIKTI



ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortumda, 5 sera zarar gördü.

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi Zayımlar mevkisinde, dün saat 14.00 sıralarında, hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda, 5 sera zarar gördü. Seraların plastik örtülerini uçuran hortum, demir profilleri yıktı. Hortumun ardından üreticilerin ihbarı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelip, hasar tespit çalışması başlattı. Zarar gören seralardan birinde biber ekili olduğu, diğerlerinin ise boş olduğu belirtildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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3)İZMİR'DE KAZA: 3 YARALI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, mezarlık önünde çiçek satanlara hafif ticari araç çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Paşaköprü Mezarlığı önünde meydana geldi. Karabağlar'dan Gaziemir yönüne giden, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, Babalar Günü ve Ramazan Bayramı nedeniyle kabir ziyareti yapanlara yönelik olarak, mezarlığın önünde çiçek satan tezgahtarlara çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralandıklarını tespit ettikleri 3 kadını, ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Yere savrulan çiçeklerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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4)BODRUM'DA TATİL KÖYÜNE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki, bir tatil köyüne düzenlenen operasyonda, çeşitli türlerde 93 şişe kaçak üretildiği belirlenen içki ele geçirildi. Polis, tatil köyünün genel müdürü ve servis müdürünün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Torba Mahallesi, Kaynar Mevkii'ndeki bir tatil köyünde, müşterilere tesiste kaçak olarak üretilen votka, rakı ve viski gibi içkilerin servis edildiğini belirledi. Bunun üzerine dün (Cumartesi) saat 18.00 sıralarında, operasyon düzenlendi. Tesisin bar ve depolarındaki aramalarda kaçak üretildiği belirlenen çeşitli türlerde toplam 93 şişe içki ele geçirildi. Depoda bulunan 107 adet boş içki şisesine de el konuldu. Ele geçirilen kaçak içkiler kolilerle, ekip otosuna konularak incelenmek üzere götürüldü.

Polis, ifadelerine başvurmak üzere tatil köyünün müdürü F.D.Y. (Fadıl Deniz Yıldıran), servis müdürü O.T. (Orhan Tekgül) ve otel çalışanı S.Ş.'yi (Semir Şirinov) gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin el konulen içkileri kolilerle ekip otosuna taşımasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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5)ANTALYA'DA BAYRAMIN SON GÜNÜ SAHİLLER DOLDU

ANTALYA'da, bayramın son günü güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı ve Lara sahillerini doldurdu.Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı ve Lara sahilleri, güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı. Sahil kesimlerine gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları denize girdi.

3 yıl önce Avusturya'dan gelip Antalya'ya yerleşen Erdal Hayran, Antalya sahilinin çok güzel olduğunu belirterek, “Her şey çok güzel ama bir sıkıntımız var. Belediyeden ricamız buralara duş ve soyunma kabinleri yapsın" dedi. Nimet Atik Bahar ise dünkü yağmurun ardından sabahın erken saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini belirterek, kızına böylece karne hediyesi verdiğini söyledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, nem oranının yüzde 59, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, pazartesi ve salı havanın kapalı olacağı, sonraki günlerde mevsim normallerinde olacağı kaydedildi

Görüntü Dökümü

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- Sahilden genel görüntü

- Denize girenlerden detay görüntü

- Vatandaşlarla röportaj

- Güneşlenen vatandaşlardan görüntü

- Detaylar

290 MB /// 02.35ö (HD)

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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6)MANUŞ BABA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

MERSİN'in Mut ilçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gecesinde Musa Eroğlu Sevgi Parkı'nda Ayşe Dinçer ve Manuş Baba sahneye çıktı.

Festivalde ilk olarak sahneye alan Ayşe Dinçer söylediği türkülerle izleyenleri coşturdu. Daha sonra sahneye çıkan Manuş Baba, kendisinin de Tarsus ilçesinden olduğunu, Mut'ta konser vermekten de çok mutlu olduğunu söyledi.

Albümünde yer alan 'Eteği Belinde', 'Dönersen Islık Çal', şarkılarının yanı sıra sözleri Ahmet Arif'e ait 'Haberin Var mı?', Neşet Ertaş'tan 'Doyulur mu', Aşık Mahsuni Şerif'ten 'Dom dom kurşunu', 'Sarı gelin' ve kendi çalıp söylediği 'Odam kireç tutmuyor' türküsüyle izleyenleri mest etti.

Manuş Baba'ya kayısı sepeti ve üzerinde şişesinde resmi bulunan zeytinyağı hediye eden Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Mut zeytinyağını kullansın, sesi ömür boyu sağlıklı kalsın" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sanatçı Ayşe Dinçer engelli çocukla oyun oynarken

- Sanatçı Ayşe Dinçer türkü söylerken

- İzleyiciler cep telefonu ışıklarıyla eşlik ederken

- Manuş Baba'nın konuşması

- Seyirciler şarkı söylerken

- Manuş Baba Odam Kireçtir Benim türküsünü söylemesi

- Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'ın Manuş Baba'ya hediye vermesi

BOYUT: 289 MB) (SÜRE: 5'33 dk)

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)()

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