DHA YURT BÜLTENİ - 6

1 - Suruç saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı (2)

ŞANLIURFA () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Suruç'ta Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Namazın ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarının ve Soylu'nun omuzlarında mezarlığa götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin musallaya getirilmesi

Kalabalığın sloganları

Namaz

Cenazesinin götürülmesi

Haber: ŞANLIURFA ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Balkonda mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

*- ANTALYA'da balkonda mahsur kalan iki yavru kedi, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki üç katlı bir binanın birinci katının balkonunda mahsur kalan kedileri fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekipleri haber verdi. Gelen ekipler, sahibinin tatilde olduğu belirtilen dairenin balkonundaki kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla balkona tırmanan polis ve itfaiye ekibi, kedileri bulunduğu yerden indirdi. Mahalle sakinlerinin mama vermek istediği kediler, kaçarak uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ve itfaiye ekibinin balkona çıkması

- Ekiplerin kedileri araması

- Polisin kendiyi itfaiye ekibine vermesi

- Kedinin kaçarak uzaklaşması

- Binadan genel görüntü

- Detaylar

'48 MB// 1 DK 30 SN'

Görüntü Durumu: Link geçildi

KJ: Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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3 - Bakan Özhaseki: Barış, demokrasi diyorlar ama ellerinde silahlar var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suruç'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili, "Karşımızda satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilerek tetikçi olarak kullanılan bir sürü var. Onların siyasi temsilcileri de ne yazık ki insanları halen kandırmaya devam ediyorlar. Hala barış, demokrasi diyorlar ama ellerinde silahlar var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ramazan bayramı nedeniyle il protokolüyle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı. Bayramlaşma töreninde basın mensuplarının Suruç'ta yaşanan saldırıyla ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Özhaseki, "Seçime çok az bir süre kaldı. Bu çerçevede sakin bir ortamda seçime giderken çok üzücü bir hadiseyi Suruç'tan aldık. Allah bir daha göstermesin. Bir taraftan durmadan demokrasiden bahsedecekler, sözcülerinin hepsi çıktıklarında dünyanın en demokrat adamı kesilecekler. Bu sözcüğü dillerinden bırakmayacaklar. İkincisi de barış sözcüğü. Barıştan bahsedecekler ama Güneydoğu'da tamamıyla eli silahlı katillerle kolkola gezecekler. Böyle lanet bir örgüte sahip çıkacaklar. Onların siyasi uzantısı olduklarını her yerde belli edecekler. Bunlarda çok iç yakıcı manzaralar. Canabı hak bunların gerçek yüzünü milletimize göstersin inşallah" ifadelerini kullandı. Konuşmasını sürdüren Bakan Özhaseki şöyle konuştu:

"Bunların insanlıkla ilgisi yok. Bunların bu milletle bir bağı da kalmamış. Karşımızda satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilerek tetikçi olarak kullanılan bir sürü var. Onların siyasi temsilcileri de ne yazık ki insanları halen kandırmaya devam ediyorlar. Hala barış, demokrasi diyorlar ama ellerinde silahlar var. Barış diyen adam elini güzellikle uzatır. Elinde çiçek olur. Oradaki yaptıkları bütün kötülüklere rağmen biz hala gönlümüzü açmaya devam ediyoruz. Oradaki yaraları sarmaya devam ediyoruz. Fakat ne yazık ki böyle bir katiller sürüsü de ne yazık ki karşımızda bulunuyor. Cenabı hak bunların belalarını kısa sürede verir inşallah. Bu millete bayramı zehir edenlere, kan kusturanlara cenabı hak bela nasip etsin diye beddua ediyoruz. Başka yapacak birşeyimiz kalmadı. Çünkü biz şimdiye kadar hep güzellik söyledik. Kucağımızı açtık, yaraları sardık. Çünkü bize ve devlete düşen buydu. Devletin iki türlü eli var birisi kötüye vurur, katillere vurur. Diğeri de şefkat elidir birkaç senedir şefkat eli açık bir vaziyette Güneydoğu'da devam ediyordu ama bu adamlar şefkat elini haketmiyorlar. İnşallah milletimiz bunların gerçek yüzünü görür diye de dua ediyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, Suruç'ta yaşanan olayla ilgili olarak, "Suruç'ta maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan birisi milletvekilimizin ağabeyi oluyor. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Seçimin son günlerine yaklaştığımız bu dönemde Ramazan ayının son gününde PKK ve HDP'lilerin milletvekilimize ve kardeşine yaptıkları bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Böyle bir zamanda seçimin sandıkta demokratik yollarla değil, kendisine karşıt olanların Kürtlere zulmeden, PKK'lılara karşı mücadele edenlerin silahla, şiddetle yok etmeye çalışanların Türkiye halkı olarak sandıkta dersini vereceğimizi diliyoruz. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler muhakkak adalet önünde hesap verecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın konuşması

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,()

6 Dakika 31 Saniye / 730 MB

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