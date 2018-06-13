DHA YURT BÜLTENİ - 6

MHP Erzurum Milletvekili adayı ve MYK Üyesi Adem Yurdigül, seçim çalışmaları kapsamında dün gece seçmene iftardan sonra karanfil ile birlikte arifelik şeker dağıttı.MHP Erzurum 4'üncü sıra milletvekili adayı Adem Yurdigül, dün akşam trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesinde eşi Hülya ve yaklaşık 100 gençle birlikte gezerek seçmene şeker ve karanfil dağıttı. Üzerinde fotoğrafı ve 'Ben Erzurum'um' yazılı tişörtle yaklaşık 2 saat caddede gezen Yurdigül büyük ilgi gördü. Vatandaşların bol bol selfie çekildiği Adem Yurdigül, "Çocukluğumuzda kapı kapı dolaşır arifelik toplardık. Bu geleneğimizi sürdürmek istedim. Eşim ve gençlerle birlikte iftardan sonra trafiğe kapatılan caddede gezerek halkımıza karanfil eşliğinde şeker dağıttık. Gördüğüm ilgi beni çok sevindirdi" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.-Adem Yurdigül eşi ile birlikte arifelik dağıtırken-Adem Yurdigül'ün konuşması-Adem Yurdigül ve eşinin havaya karanfil atması-Caddede halkla yürümeleri

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

Süre: 4 Dk / 441 MB



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4 - Erzurum'da PKK'ya ait sığınak ele geçirildi



Erzurum'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda teröristlere ait sığınak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Sözde Serhat eyaleti Karayazı-Eleşkirt grubu içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri sırada 2 Nisan 2018'de Karayazı İlçesi Geventepe köyü kırsalında yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde ölü olarak ele geçirilen, Adil kod T.Ş., Canfeda kod T.A., Çektar kod V.Ç., Agir kod H.U. isimli örgüt mensuplarından 2015-2018 yılları arasında kış üstlenmesini geçirmek amacıyla kullandıkları sığınağın Karayazı İlçesi Karabey Köyü kırsal alanını kuzey doğusunda Sukonak köyünün kuzeyinde bulunan Arap Yaylası mevkii olarak bilenen bölge kırsalında bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan arama/tarama faaliyetleri neticesinde; bahse konu bölge kırsalında örgüt mensuplarının kış üstlenmesinde kullandıkları sığınak ortaya çıkartıldı. Sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme, 1 adet akü, 100 metre kablo, 2 adet çadır, 2 adet piknik tüpü, 1 adet set üstü ocak, 15 litre motor yağı, 1 adet ısıtma paneli, 7 adet murç, 10 adet panço, 6 adet leşker tabir edilen giysi, 4 adet mekap ayakkabı ele geçirilirken ele geçirilen malzemeler imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sığınakta ele geçirilenler

Haber-Kamera: ERZURUM, ()

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5 - Lise, kendi elektriğini üretiyor

MUŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hazırladığı yenilenebilir enerji projesi ile okulun çatısına kurulan güneş panelleri ve rüzgar gülü sayesinde okulun elektrik ihtiyacının yarısı karşılanıyor. Okul Müdürü Ekrem Erliğ, hayata geçirdikleri proje ile okulun aylık elektrik faturasının 10 bin liradan 5 bin liraya kadar düştüğünü söyledi.

Okulun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden üretmeyi planlayan okul idaresi, 2013 yılında 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı' kapsamında proje hazırlayarak DAKA'ya sundu. Projenin onaylanmasının ardından okulun çatısına 240 güneş paneli kuruldu ve 60 kilowat elektrik üretilmeye başlandı. Panellerin bakımını da öğrenciler yapıyor. Projeden sonra elektrik faturalarının 10 bin liradan 5 bin liraya kadar düştüğünü hatırmatan Erliğ şöyle konuştu:

"2013 yılında yüzde 75'i Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan, yüzde 25'i İl Özel İdaresi tarafından desteklenen projeyi hayata geçirdik. Proje, yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize laboratuar kurarak bu alanda eğitim vermek amacıyla hayata geçirildi. Projeyi kurduktan sonra elektrik faturamız yarı yarıya düştü. Bu da okulumuza yılda 60 bin TL girdi demek. Burada 240 panelimiz var ve 60 kilowat elektrik üretiliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güneş panellerinden görüntü

-Öğretmen ve öğrencilerin panelleri kontrol etmesi

-Panellerden detay

-İnvertörlerden görüntü

-Okulun bahçesinden görüntü

-Okul Müdürü Ekrem Erliğ röportaj

Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN / MUŞ, ()