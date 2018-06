DHA YURT BÜLTENİ - 6

BAKAN SARIEROĞLU, MEZUN OLDUĞU OKULDA KARNE DAĞITTI

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Adana Milletvekili Adayı Jülide Sarıeroğlu, memleketi Adana'da mezunu olduğu okulda karne dağıttı.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, 1992-1993 eğitim öğretim döneminde mezun olduğu Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Halk oyunları gösterisiyle karşılandığı okulda, sınıflara girip karne dağıtan ve öğrencileri tebrik eden Bakan Sarıeroğlu'nun anılarının canlanmasıyla duygu dolu anlar yaşadı.

TAVSİYELERDE BULUNDU

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sarıeroğlu, okulları yeni ve daha iyi imkanlarla buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, öğrencilere güzel bir tatil dönemi diledi. Bakan Sarıeroğlu, öğrencilere güzel örnek olmak gerektiğini belirtirken, "Gençlerin siyasete ilgisini önemsiyoruz. Şu anda seçilme yaşı 18'e kadar düşmüş durumda. Buralardan iyi yetişecek gençlerimiz erkenden Türkiye'nin geleceğini inşa etmede 'Ben de varım' deme imkanına sahip. İnşallah bu imkanları güzel değerlendirirler" dedi.

RESİM DERSİNDE SIKINTI YAŞARDIM

Bir gazetecinin, "Jülide Sarıeroğlu nasıl bir öğrenciydi?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, "Karnelerimi çok hatırlamıyorum. Resim dersiyle ilgili sıkıntım olmuştu diye hatırlıyorum. Hülya Hoca ben de iz bırakmıştır. Kabiliyetim çok yoktu ama matematik, fen, sosyal konularla ilgiliydim. Sonradan açılan öğrencilerdendim, lisede bir okul konusunda bir atak yaptım. Hem sosyal etkinliklere katılan hem aktif faaliyetlerde yer alan öğrenciydim" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Sarıeroğlu, başka bir sınıfta da karnelerini dağıttıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin "Bakan olmayı hayal etmiş miydiniz?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Hep siyaseti yakından takip etmiştim ama bakan olmayı hiçbir zaman hayal ettiğimi söyleyemem. Çok onurlu ve gururlu bir görev, hakkıyla yapmak için var gücümüz çalışıyoruz. Güzel zamanlarda bakanlık yaptık, Türkiye'nin çok geliştiği, imkanların güçlü olduğu dönemlerde. Hedeflerim vardı, çalışma hayatımda. Onlar kendi belirlediğim hedefler doğrultusunda oldu ama siyaset, buralara gelmek çok hedef koyarak da olmuyor, kısmet de var."

İZMİT'TE ÖĞRENCİLERİN KARNE MUTLULUĞU

İZMİT'te, karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Öğretmenleri, öğrencilere yaz tatilinde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İzmit Ulugazi İlkokulu öğrencileri karnelerini alırken renkli görüntüler yaşandı. Okul bahçesinde yapılan törenin ardından sınıflarına alınan öğrencilere öğretmenleri karnelerini verdi. Yaz tatili boyunca kitap okuma yönünde tavsiyeler alan öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra aileleriyle kucaklaştı. Karnesini almaya annesi Aylin Sever ile birlikte gelen 2-F sınıfı öğrencisi Betül Sever, yıl boyunca çok çalıştığını ifade ederek, "Yıl içerisinde çok çalışarak iyi bir karne aldım. Diğer dersleri de seviyorum ama en çok matematik dersini seviyorum. İyi bir karne aldığım için sevinçliyim." dedi.

Yaz tatillerinde boş zamanını kitap okuyarak değerlendirmek istediğini söyleyen 2-F Sınıfı öğrencisi Selin Çokyaşar ise, "Karnem çok iyi, derslerime de çok çalışmıştım. Yaz tatilinde dinleneceğim, dinlenirken de kitap okumayı ihmal etmeyeceğim." diye konuştu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU, "EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞIDIR"

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Eğitim her şeyin başıdır. Dolayısıyla kaliteli bir eğitim genç nesillerin yetişmesi bakımından çok çok önemli." dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesindeki Şahin Yılmaz İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı. Karnelerle birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Çavuşoğlu yaptığı açıklamada öğretmenlere teşekkür ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Aynı şekilde öğrencilerimize de bugünden itibaren sağlıklı mutlu huzurlu tatiller temennisinde bulunuyorum." dedi.

Genç nesillerin yetişmeleri açısından eğitim çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Eğitim her şeyin başıdır. Dolayısıyla kaliteli bir eğitim genç nesillerin yetişmesi bakımından çok çok önemli. Bizler bu ülkenin idarecileri olarak bu ülkenin bize genç nesillerin emaneti olduğunun, çocuklarımızın emaneti olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bildiğiniz gibi son 16 yıllık zaman dilimi içerisinde bütün alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da pek çok yenilikle tanıştık. 60 kişilik sınıfların olduğu günlerden bugün itibariyle 25 kişilik sınıf kontenjanı ulaşmış durumdayız. Bunlar çok önemli göstergeleridir. Dolayısıyla bir taraftan eğitim öğretimde fiziki altyapıyı ve fiziki şartları değiştirirken diğer taraftan öğrencilerimizin okuyarak, anlayarak, düşünerek, muhakeme ederek ve uygulayarak ülkelerinden katkı sunacak birer birey olarak yetişmeleri konusunda özverili şekilde çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

GELİR UZMANLARINDAN, BAKAN AĞBAL'A 'ATMA TÜRKÜLÜ' 3600 EK GÖSTERGE TALEBİ

TRABZON'da, 3600 ek göstergede merkez-taşra ayrımının kaldırılmasını isteyen bir grup gelir uzmanı bir araya gelip türkü seslendirdi, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Ek gösterge talebi için, kemençe eşliğinde yöreye özgü kendi besteledikleri atma türküyü seslendiren gelir uzmanlarının görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı.

Trabzon'da Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan gelir uzmanları kendilerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınmasına dikkati çekmek için ilginç bir türkü besteledi. Zağnos Vadisi'nde bir araya gelen bir grup gelir uzmanı kemençe eşliğinde türkü seslendirdi, Maliye Bakan'ı Naci Ağbal'a seslendi. Yöreye özgü şiveyle taleplerini besteye döküp atma türküyle söyleyen gelir uzmanları görüntüleri sosyal medyadan da paylaşarak, merkez taşra ayrımının kaldırılmasını ve 3600 ek gösterge verilmesini istedi.

'Eşitlik adalet istiyoruz' yazılı gömlek giyen gelir uzmanı Alay Hamzaçebi'nin seslendirdiği atma türkünün sözleri ise şöyle;

"Bir türkü söyleyelim Trabzon'dan Bakana

Versin ek göstergeyi gelir uzmanlarına

Topladık vergileri, dağıttık bol kepçeden

Gelir uzmanlarını hiç görmedin bütçeden

Mükellefle barıştın, bizimle de uzlaşsan

Merkez taşra farkını bir kaldırsan kaldırsan

İlettik talepleri sorunları çözsen

Merkez taşra farkını ne olursun gidersen"

ANTALYA'DA KARNE SEVİNCİ

ANTALYA'da 451 bin öğrenci karne aldı. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'ndaki karne törenine katılan Vali Münir Karaloğlu, öğrencilere özel hazırlanmış, üzerinde kelebek motifi ve öğrenci fotoğraflarının olduğu karneleri dağıttı.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Antalya'da 451 bin öğrenci ve 31 bin 750 öğretmen yaz tatiline girdi. İl genelinde tüm okullarda karne heyecanı yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karne töreni ise Vali Münir Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın katılımıyla Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda yapıldı. Karne dağıtım töreninin yapıldığı birinci sınıf öğrencilerine üzerinde kelebek motifi ve öğrencilere ait fotoğrafların bulunduğu karnelerini Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri dağıttı.

Törende konuşan Vali Karaloğlu, “Biz hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz. Bu sene Antalya'da eğitim öğretimde 'Okulum Yeteneklerimi Keşfediyor' diye bir proje başlattık. Hem okulumuzda hem sınıflarda oluşturulan atmosferle hem de çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak faaliyetlerle başarılı bir şekilde uygulandığını gördük. Tatile çıkan çocuklarımıza iyi dinlenmeler diliyorum. Onları inşallah 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başında eylül ayında dinlenmiş olarak bulmak istiyoruz. Bol bol dinlensinler açık havada, çok fazla teknoloji mahkumu olmasınlar diye tavsiye ediyorum" dedi.

Öğrencilere dağıtılan karnelerin kısıtlı bir değerlendirme aracı olduğunun bilinmesini istediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, “Eksik oldukları konuları tamamlamaları için bir gözlem ve ölçümün sonucudur. Velilerimizin de çocuklarımızı hiçbir şekilde karnedeki notlar, puanlar üzerinden değerlendirmemeleri, onlara sevgilerini eksiltmemeleri, diğer arkadaşlarıyla kıyaslamamaları, bunun sadece bir sonuç değerlendirmesi olduğunu bilmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı incitmek, onların gelecekte özgüvensiz olmalarına neden olur. Ailelerimiz bizim bu konudaki en önemli destekçilerimiz" dedi.

Öğretmenlerin de büyük emek harcadığını belirterek, hepsine iyi tatiller dileyen Arslan, öğrencilere de şöyle seslendi:

“Öğrencilerimiz büyük bir ordu. Antalya'da 451 bin öğrencimiz karne alıyor, büyük bir heyecan. Yaz tatilinde kendilerine zaman ayırmaları, Antalya'nın güzelliklerini tanımaları, sosyal kültürel ve sportif açıdan etkinliklere katılmaları lazım. Son zamanların bağımlılığı olan medya bağımlığından da kurtulup mahallede bisiklet, yüzme, müze ziyareti, arkadaşlarıyla oyun oynarken sosyalleşmesini istiyoruz."

DOSSO DOSSİ'DE 75 MİLYON DOLAR CİRO BEKLENİYOR

DOSSO Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da 75 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Expo Center'de kurulan fuar ile başladı. Türkiye'nin en büyük moda organizasyonu özelliğini taşıyan Dosso Dossi, Paris Hilton'un baş manken olarak podyuma çıkacağı defile ile renklenecek. The Land of Legends'ta kurulacak özel sahnede Hilton'a, Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra, 40 manken eşlik edecek. Fashion showa katılan 5 binin üzerinde katılımcının 75 milyon dolar değerinde tekstil alışverişi yapması hedefleniyor.

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında düzenlenecek organizasyonun bir diğer ayağını ise Expo Center'de kurulan fuar oluşturdu. 8-12 Haziran tarihleri arasındaki fuar, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile yaklaşık 5 bin kişiyi Antalya'da buluşturdu. Turizmde özlenen hareketliliğin yaşandığı 2018 yaz dönemi için önemli bir doping olarak yorumlanan Dosso Dossi Fashion Show, 30 ülkeden 200 şehirden hazır giyim alıcısını Antalya'ya getirmeyi başardı.

SİBİRYA'DAN GELİYORLAR

Yılda iki kez düzenledikleri Dosso Dossi Fashion Show ile Antalya'nın turizmin yanı sıra moda ile de anılmasını sağladıklarını söyleyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Rusya'nın en uzak noktası olan Sibirya'dan bile hazır giyim alıcılarını Antalya'ya getirmeyi başardıklarını belirtti. Geçen yıllarda Victoria's Secret'in ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkararak dünya genelinde büyük ses getirdiklerini hatırlatan Hikmet Eraslan, "Tüm bu ünlü isimleri Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel ülkemizin ve tatil cenneti Antalya'nın tanıtımına da katkıda bulunmak bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

GELENEK HİLTON İLE DEVAM ETTİ

Podyumlarında yürüttükleri ünlü isimlere sosyal medya hesaplarından attırdıkları Türkçe mesajlarla da Türkiye tanıtımına büyük katkı sağladıklarını söyleyen Hikmet Eraslan, "Geleneği Paris Hilton'da devam ettirdik. Paris Hilton, Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' diyerek başladığı ve İngilizce devam ettiği mesajında, '10 Haziran'da efsanelerin ve harika şovların şehri Antalya'da görüşürüz' dedi. Sadece, Paris Hilton'un sosyal medya hesaplarında 16 milyon takipçi var. Antalya için önemli bir tanıtım oluyor" diye konuştu.

75 MİLYON DOLAR CİRO BEKLENİYOR

Türkiye'nin turizmde yeniden yükselişe geçtiğini dile getiren Eraslan, daha önce alım yaparken tereddütte olan kişilerin, alım gücünün arttığına dikkati çekti. Müşteri portföyünün zamanla kaliteye önem vermeye başladığını vurgulayan Eraslan, bunun da kendilerini katma değeri yüksek ürün satmaya yönelttiğini belirtti. Fuara katılan 5 bin kişinin alım yapma kapasitesinin yaklaşık 75 milyon dolar olacağını düşündüğünü aktaran Eraslan, "İkinci alımlarla 100 milyon doları bulacaktır" diye konuştu.

420 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK

The Land of Legends ortaklığında geçen yıl Haziran ayında düzenlenen, Brezilyalı 4 top modelin katıldığı şovu, özel yayınlarla dünya geneline servis ettiklerini, bu sayede yaklaşık 420 milyon insana ulaştıklarını söyleyen Hikmet Eraslan, bu yıl da iddialı olduklarını belirtti. The Land of Legends'in muhteşem atmosferi içinde çok özel bir podyum hazırladıklarını anlatan Hikmet Eraslan, "Yine unutulmayacak ve uzunca süre konuşulacak bir şov için son aşamaya geldik. Konuklarımız Antalya'ya gelmeye başladı. Transfer araçlarımız, otel konaklamalarımız, fuar alanı organizasyonlarımız ve Antalya çevresine düzenlenen turlar ile tekstil, moda ve turizmi buluşturan büyük bir organizasyona daha imza atıyoruz. Şovumuzu dünya genelinde haber ajanslarına yazılı ve görüntülü ulaştırıyoruz. Türkiye'de böylesi güzel bir organizasyonunun düzenlendiğini dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Güzel ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

VALİ DEMİRTAŞ, ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu bahçesinde halk oyunları gösterileriyle karşılanan Vali Demirtaş, sınıflara girip öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilere güzel bir tatil dileyen Vali Demirtaş, bol bol kitap okumalarını önerdi. Vali Demirtaş'tan karnelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

