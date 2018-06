DHA YURT BÜLTENİ - 6

Dağcılar 13 saat sonra kurtarıldı /EK GÖRÜNTÜ

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE

Kocaeli'de PKK propagandası şüphelisi 8 kişi adliyede

Kocaeli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. S.S., Ş.Y., D.T., Ö.T., R.İ., S.K., S.A. ve G.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber:Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli)

FETÖ'cü askerlerden 'darbe' itirafı: Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmüyorduk

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan ve aralarında üst düzey subayların da olduğu ve muvazzaf askerlerin, 15 Temmuz girişimi için 'darbe' itirafında bulunarak, "Biz örgütü böyle bilmiyor ve bu kadar da ileri gidebileceğini düşünmüyorduk" dediği iddia edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın, Diyarbakır, Siirt, Balıkesir, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum ve Kırklareli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 3 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 4 teğmen ve 19 astsubay gözaltına alındı. Adana'ya getirilen ve halen görevde olan 30 asker, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARA TAKİP

Şüphelileri yakalamak için Adana'da 2 bin ankesörlü telefon üzerinde inceleme yapan polis, 'ardışık arama' yapılan numara ve bu numaraların sahiplerini de HTS kayıtları üzerinden takip etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak görev yaptıkları da saptanan şüphelilerin daha önce Adana'daki askeri birliklerde görev üstlendikleri, sonrasında da yapılan atamalarla 12 ayrı ile gönderildikleri tespit edildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLMİŞLER

Örgütün, askeri lise sınavları öncesinde özel olarak yetiştirip eğittiği zanlıları, ordu içinde de adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Gizlilik içinde hareket eden askerleri, belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiren sohbet toplantılarıyla kendine bağlılığını sınayan örgütün, her türlü ihtiyaçlarını da karşıladığı belirlendi. Maddi durumu iyi olmayan, gelecek vadeden öğrenciler arasından seçilen askerlerin, ordu içinde hızlı terfi alma vaadine kandıklarını söylediği belirtildi. 15 Temmuz girişiminin 'darbe' olduğunu itiraf eden 'FETÖ'cü askerlerin, "Biz örgütü böyle bilmiyor ve bu kadar da ileri gidebileceğini düşünmüyorduk" dediği iddia edildi. Adliye'ye sevk edilen 28 FETÖ'cü asker tutuklanırken, 2'si de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA

Zigana Dağı'ndaki beton yapılar için harekete geçildi

Doğu Karadeniz’i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu üzerinden Orta Doğu ve Kafkaslara bağlayan Gümüşhane’deki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı geçidinde, dış cephelerinin görüntüsü tepkilere yol açan beton yapılar için harekete geçildi, proje hazırlandı. Gümüşhane Valiliği tarafından uygulanan ve beton binaların ahşapla kaplanarak onarılmasını içeren proje, 3 ayda tamamlanacak. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, coğrafi yapısı itibari ile İsviçre Alplerini aratmayacak güzellikte olan dağın Karadeniz'in Davos'u olacağını söyledi.

Trabzon-Gümüşhane sınırında 2 bin 50 metre rakıma sahip Zigana Dağı çevresinde yer alan beton yapıların oluşturduğu görüntü kirliği için Gümüşhane Valiliği harekete geçti, alanda proje çalışması hazırlattı. Özellikle Körfez ülkelerini yanı sıra yerli ve yabancı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bölgedeki yapılara, dış cephelerine ahşap kaplama yöntemi ve yöresel mimari modeli uygulanacak. Proje ile binaların çirkin görünümü ortadan kaldırılarak bölge, cazibe merkezine dönüştürülecek.

‘3 AY İÇERİSİNDETAMAMLANACAK'

Projeye ilişkin ’ya (Doğan Haber Ajansı) bilgi veren Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 3 ayda tamamlanmasını amaçladıkları proje ile Zigana'da bulunan özellikle tesislerin standartlarının yükseltilerek 5 yıldızlı otel konforuna bürünmelerinin sağlanacağını söyledi. Vali Memiş, "Zigana Dağı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli dağlarından bir tanesi. Her yıl on binlerce turistin kullandığı bir güzergâhta bulunuyor. Havaalanına yaklaşık olarak 45 dakikalık mesafedeyiz. Burada kasap, restoran, otel gibi birçok tesis var. Bu işletme sahibi vatandaşlarımız adeta buranın sahibi konumundalar. Kışın zor şartlarında vatandaşlara yardımcı olmuş mekânlarını açmış insanlar. Bizde devlet olarak bu tesislerine restorasyon projeleri uyguladık. Bu projeleri 3 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

'ZİGANA KARADENİZ'İN DAVOSU OLACAK'

Proje tamamlandıktan sonra Zigana Dağı'na gelen ziyaretçilerin büyüleyici bir güzellikle karşılaşacağını vurgulayan Vali Memiş, "Buraya ilk geldiğimde bu binaların metruk durumu beni rahatsız etti. Binaları yıkıp yeniden yapmayı düşünsek de, tapular çok hisseli olduğu için bunu başaramadık. Analizler sonucunda binaların sağlam olduğunu tespit ettik. Dış cepheleri yenileyip, gerekli onarımlarına karar verdik. Projeler tamamlandığında vatandaşlar burada büyüleyici bir ortamla karşılaşacaklar. Burası adeta bir masal kasabasına dönüşecek. Binaların dış cepheleri ahşapla giydirilecek, yenilenecek, iç kısımlarını 5 yıldızlı otel konforunda olacak. Misafirlerimizi mutlu edecek bir ortam yaratmayı hedefledik. Buradaki oteli ve kayak merkezini yenileyerek standartları yükseltmek istiyoruz. Bu bölge coğrafi yapısı itibari ile İsviçre Alplerini aratmayacak güzellikte. Zigana Karadeniz'in adeta Davos'u olacak” diye konuştu. Bu arada Vali Memiş, bölgede bina, tesis ve işletme sahipleriyle de bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi.



Haber-Kamera: Emre KOLTUK/TRABZON

Milli aşıklar koşmaktan evlenemiyor

Atletizm Milli Takımı'nın başarılı sporcuları Özlem Kaya (28) ile Yusuf Alıcı'nın (28) Antalya kampında başlayan aşkları, 2017 yılında nişanla taçlandı. Birlikteliklerini en kısa zamanda resmileştirmek isteyen çift, hazırlandıkları yarışlar nedeniyle bu arzularını gerçekleştiremiyor.

Milli sporcular Özlem Kaya ile Yusuf Alıcı, 2005 yılında Antalya kampında tanışıp, sevgili olduktan sonra 2017'nin Nisan ayında nişanlandı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 rakımında çam ağaçlarıyla kaplı eteklerinde ya da kent merkezindeki atletizm pistinde çalışmalarını aralıksız sürdüren çift, haftada ortalama 170 kilometre koşuyor. Antrenörleri Adem Belir ile birlikte her gün çift antrenman yaparak, enerji depolayan çift, atletizmde başarıdan başarıya koşuyor. Yüzlerce madalyası bulunan Kaya ile Alıcı, yurt içindeki ve dışındaki şampiyonalara sürekli katılmaları nedeniyle evlenmeye fırsat bulamıyor. Çift, 2017'nin Aralık ayında evlenmek için karar aldı; ancak bu yılın Şubat ayında Kenya'da düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası Yarışması'na ve öncesinde kampına katılabilmek için düğün tarihini erteledi. Çift, 25- 30 Haziran günlerindeki Akdeniz Oyunları ve 7- 12 Ağustos günlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak için bu yaz yapmayı düşündükleri düğünü yine ertelemek zorunda kaldı.

'YARIŞLARA KATILMAKTAN EVLENEMEZ OLDUK'

Akıllarındaki düşüncenin, evlilikten çok katıldıkları yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak olduğunu belirten Özlem Kaya, "Önümüzde iki önemli şampiyona var. Bu nedenle Erzurum'daki yüksek irtifa kamp merkezine katıldık. Burası sporcu için muhteşem bir kamp yeri. Antrenmanlarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yarışlar hem ülkemizi temsil etmek hem de madalya almak adına çok önemli. Ben ve nişanlım, bu şampiyonadan kesinlikle madalya alacağımız yarışlar. Yurt içinde ve dışındaki yarışlara katılmaktan evlenemez olduk. Düğünümüzü sürekli ertelemek zorunda kalıyoruz. Sanırım düğünü 2018'de yapamayacağız. Bu yılki madalyaları alalım, 2019'da düğünün ardından 2020 Olimpiyatları'na katılarak, bunu taçlandırırız" diye konuştu. Atletizm Milli Takımı antrenörü ve aynı zamanda sporcusu olan Yusuf Alıcı ise "Atletizme 2003 yılında başladım. 2005 Antalya kampında Özlem ile tanıştık. 2017 yılında nişanlandık. Katıldığımız yarışlarda birbirimize büyük destek oluyoruz. Evliliğimizi sürekli ertelediğimiz için üzülüyoruz; ama ikimiz de bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü formumuz çok iyiyken katıldığımız yarışlardan madalyaları sırayla topluyoruz. Sanırım 2019'da evlenir, 2020'de de olimpiyatlarda ben maraton Özlem de 3 bin metrede derece alarak, bunu taçlandırırız" dedi.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM

İlkokul öğrencilerinden geri dönüşümlü sergi

Gaziantep'te ilkokul öğrencileri geri dönüşüm atıklarını kullanarak yaptığı nesnelerle sergi açtı. Çeşitli icatlarında bulunduğu sergi büyük ilgi gördü.

Doktor Nilüfer Mustafa Özyurt İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri evlerindeki atıkları kullanarak yüzlerce çeşit eser yaptı. Şişe kapaklarından pervane, karton ve şırıngalardan vinç, ayakkabı kutularından tuval yapan öğrenciler eserlerini okulda sergiledi. Büyük ilgi gören sergiyi anlatan sınıf öğretmeni Mine Bülbül amaçlarının, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuklarımız tamamen evlerindeki atıklarla burada gördüğünüz ürünleri yaptı. En çok eski karton, gazete, dergi ve plastikler kullanıldı. Geri dönüşüm çok önemli. Amacımız çocuklara çevre bilincini kazandırmak, geri dönüşümün önemini anlatmak. Hem böylece ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çocuklar ileride büyüdüğünde bilinçli bireyler oluyor. Bu sayede çevrelerine katkıda bulunacaklar hem de doğal kaynakların kullanımı azalmış olacak. Bizde sergimizde geri dönüşüme yer verdik."

Öğrenciler ise evlerindeki malzemelerle yaptığı eserlerin büyük beğeni topladığını ifade ederek, çalışmaları yaptıktan sonra evde çok miktarda atık olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP

Rumeli ezgileriyle düğün gibi sahur

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği binasında toplanan folklor grubu, dernek üyeleriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak, vatandaşları Balkan müzikleri eşliğinde gösteriler yaparak sahura kaldırdı. Rumeli ekibinin sesini duyarak balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar da oyunlara alkışlarla tempo tuttu.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Saman, yönetim kurulu üyeleri ve folklor ekibi tarafından önceki gece, 5 yıldır tekrarlanan ‘Rumeli Ezgileriyle Sahur’ programını bu yıl da gerçekleştirildi. Dernek üyesi gençler, giydikleri Rumeli yöresine özgü kıyafetlerle davul, darbuka ve akordeon eşliğinde Balkan müzikleri çalarak, yöresel şarkılar söyledi. Davul sesi yerine Rumeli ezgileriyle sahura kalkan vatandaşlar ise, neşeli organizasyonu gerçekleştiren gençlere Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti. Saat 02.30’a kadar süren organizasyon, gençlerin dernek lokalinde sahur yapmasıyla sona erdi.

DÜĞÜN GİBİ SAHUR

Derneğin Basın Sözcüsü Ahmet Hacılar, “Yaklaşık 5 yıldır Ramazan ayında Rumeli ezgileriyle sahur programı düzenliyoruz. Bu yıl da etkinliğimizi dernek başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve folklor ekibimizle devam ettirdik. Gençlerle birlikte mahallede sokaklarını dolaşarak vatandaşları sahura uyandırıyoruz. Bunu da dernek olarak sadece biz yapıyoruz. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getirdik. Yöremize ait şarkılar ve türküler eşliğinde düğün havasında bir sahur etkinliği yaparak mahalle sakinlerini sahura uyandırıyoruz. Vatandaşlar da bizlere eşlik ediyor. Gecenin bir saatinde bizlere börekler, tatlılar ikram ediyorlar. Bu yiyeceklerle de genç arkadaşlarımızla birlikte dernek lokalinde sahur yapıyoruz” dedi.



Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa)