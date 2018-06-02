DHA YURT BÜLTENİ - 6

Suriye'ye bayram için gidenlerin sayısı 25 bini buldu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Önüpınar Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 25 bini buldu.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online radevu alan Suriyeli sığınmacılar Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden sınır kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Suriye tarafına götürülüyor. Online kayıt sistemine başvuru yapan 74 bin Suriyeli'den 25 bine yakının işlemlerini tamamlayıp, ülkesine geçtiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan Suriyeliler

- Oluşan kalabalık

- Ülkelerine geçişlerine izin verilmesi

- Eşyalarını taşımakta zorluk çekenler

- Suriyelilerin geçişi

- Yapılan röportajlar

- Kuyrukta bekleyen

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 404 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,()

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Kanser tedavisi gören Furkan, LGS'ye evinde girdi

Edirne’de kanser hastası Furkan Bitik(15) Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 3 görevli eşliğinde evinde girdi.

Edirne'de Mehmet Ruken Erkurt Ortaokulu öğrencisi ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Furkan Bitik, LGS'ye evinde girdi.Milli Eğitim Bakanlığı’nın hasta öğrencilerin eğitimde geri kalmaması için başlattığı uygulama sayesinde, akciğer kanseri hastası Furkan Bitik, sınav yapılacak okulla gitmeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün atamasıyla evde, bina sorumlusu, gözetmen ve sınav başkanı gözetiminde sınavı gerçekleştirildi. Evde sınava girmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Bitik, sınava iyi hazırlandığı söyledi. Bitik, "İlerde İngilizce tercüman olmak istiyorum" dedi. Anne Nurhan Bitik’de 3 çocuğundan bir olan Furkan’ın okumayı sevdiğini belirterek, hastalığı nedeniyle 1 yıldır evde eğitim aldığını söyledi. Furkan’ın başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen anne Bitik, "Oğlum sınava iyi hazırlandı. Furkan akciğer hastası ayrıca nakil adayıyız. Evde sınav uygulaması bizim için iyi oldu. Hem enfeksiyon almıyor hem de rahat bir şekilde sınava giriyor. Devletimizin bu imkanından bizde yararlandık" dedi. Furkan’ı sınav öncesi evinde ziyaret eden Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırit, kentte buyıl 3 bin 160 öğrencinin liselere geçiş yapmak için sınava girdiğini belirterek, bunlardan Furkan ile birlikte Edirne Sultan 1'nci Murat Hastanesi’nde tedavi gören kan kanseri olan bir öğrencinin de sınavının hastane odasında yapıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Furkan Bitik'in evinden

Odasından detay

Sınav görevlileri ile genel detay

Furkan Bitik ile röp.

Nurhan Bitik ile röp.

Hakan Cirit ile röp.

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Diyarbakır'da LGS'ye giren öğrencilerin aileleri okul çevresinde dualar etti

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav Diyarbakır'da da yapıldı. Diyarbakır genelinde 27 bin 273 öğrencinin katıldığı sınav sırasında, öğrencilerin aileleri de okulların çevresinde çocuklarını dua ederek bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da yapıldı. Sınava girecek öğrenciler saat 09.30'da başlayan sınav için sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Diyarbakır genelinde 113 okuldaki, bin 582 salonda 27 bin 273 öğrenci sınava girdi. Sınavlarda, 3 bin 400 öğretmen görev yaparken, çok sayıda polis de güvenlik önlemi aldı. Bazı okullarda sınav belgesi veya kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmadı. Sabah saatlerinden itibaren çocukları ile birlikte okullara gelen anne ve babalar ise, sınav boyunca çocukları için Kuran okuyup dua etti.



Görüntü Dökümü:

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- Okullardan detaylar

- Çocukların içeri alınması

- Ailelerin okul ve çevresinde bekleyişi

- Annelerin kuran okuması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()

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Manisa'da 15 bin 700 öğrenci LGS için ter döktü

Manisa genelinde 908 salonda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 15 bin 700 ortaokul son sınıf öğrencisi girdi. Öğrenciler salonlarda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının en iyi liseyi kazanabilmesi için dua etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak LGS için Manisa il genelindeki ortaokul son sınıf öğrencileri sabah saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu. Saat 09.30'da başlayacak sınavın birinci oturumu için öğrenciler, saat 08.30 sıralarında okul önlerinde hazır bulundu. Öğrenciler, sınava girecekleri salonlara polis ve sınav görevlileri tarafından aranarak ve kimlik kontrolü ile alındı. Manisa genelinde 908 salonda toplan 15 bin 700 ortaokul öğrencisi en iyi liseye girebilmek için birinci oturumda yaklaşık 75 dakika boyunca ter döktü. Öğrenciler salonlarda soruları cevaplarken, veliler de okul bahçelerinde çocuklarının en iyi liseye girebilmesi için dua etti, Kuran-ı Kerim okudu. Sınavda birinci oturumun ardından öğrenciler saat 11.30'da ikinci oturuma girdi. LGS sonuçları 22 Haziran tarihinde açıklanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sınava giren öğrencilerden görüntü

- Kapı önünde bekleyen öğrencilerdan görüntü

- Kapı girişinde arama yapılırken görüntü

- Sınav salonundan görüntü

- Dua okuyan velilerden görüntü

- Velilerle röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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Sulama havuzuna düşen yavru domuzlar kurtarıldı

Osmaniye'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavruları kurtarıldı.

Merkez Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir bahçe içerisinde oynayan çocuklar, sulama havuzunda domuz yavrularını görence ailelerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 metre derinlikteki havuzdan çıkamayan 3 domuz yavrusunun kurtarmak için çalışma yaptı. Ekipleri, üç yaban hayvanını da özel bir aparat ile yakalayıp yine aynı gölgede Amanos Dağlarındaki doğal yaşam ortamına bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kurtarma ekibinin hazırlık yapması

- Havuz içerisindeki yavru domuzlar

- Domuz yavrularının havuz içerisinde sağa sola koşuşmaları

- Yavruların özel aparatla yakalanıp dışarıya bırakılmaları

- Üç yavrunun yakın görüntüsü

- Çocuklarla röportaj

BOYUT: 73,8 MB SÜRE: 02'18''

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()