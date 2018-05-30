DHA YURT BÜLTENİ- 6

Kılıçdaroğlu: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki iç savaşın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Suriye'deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize sığınan Suriyelilere kucak açtık. Uzun bir süredir çatışma ortamı yok Suriye'de, neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İncilipınar Mahallesi'nde Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu, cemiyet binasında Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Toplantı salonunda basın mensuplarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, medyanın dördüncü güç olduğunu belirtti. Medyanın kamu görevi yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Medyanın önemini hepimiz biliyoruz. Çağdaş demokraside medya, 4'üncü güç olarak adlandırılır. Yani yasama, yargı ve yürütmeden sonra 4'üncü güç medyadır. Medya, kamu görevi yapmaktadır. Çünkü kamunun aydınlanması ve bilgilenme için medya vardır. Medyanın varlık nedeni budur. Ayrıca medyanın varlık nedeni, güce teslim olmak değil, gücü denetlemektir. Güce teslim olan medya, medya olmaktan çıkar; sadece gücü temsil eden bir organa dönüşmüş olur. Ama medya, eğer gücü denetlerse, yanlışını denetlerse, o zaman medya gerçek anlamda demokratik bir kurum olarak toplumun sorunlarını dile getiren, bir organa dönüşmüş olur. Bizim anayasamızın 28'inci maddesi, 'Basın hürdür, sansür edilemez' gayet açık ve net. Ama bugün geldiğimiz noktada basının hür ve özgür olduğu bir gerçekle değil, tam tersi bir gerçekle karşı karşıyayız. Basın, büyük baskı altında, basın mensupları büyük baskı altında. Bizi üzen, derinden üzen temel nokta ise 15 Temmuz'dan sonra çok sayıda gazetecinin hapse atılmış olmasıdır. Bunların bir kısmı serbest bırakıldı, bir kısmı halen tutuklu. Gazetecilerin düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye, dünyada demokrasisi gelişmiş bir ülke olarak adlandırılır. Eğer gazeteciler, yazdıklarından ötürü hapisteler ise kalemlerinden ötürü, düşüncelerinden ötürü hapisteler ise o ülkede demokrasiden söz edemeyiz. O yüzden CHP olarak medyayı 4'üncü güç olarak anayasaya yazalım diye çok açık ve net bir çağrımız oldu bütün partilere. Yasama, yürütme, yargı ve milli iradeyi temsil eden kurumların başında da medya gelir. 4'üncü güç olarak medyayı yazmalıyız. Medyanın 4'üncü güç olması, halkı doğru bilgilendirmesine bağlıdır, gücü denetlemesine bağlıdır."

'ÜLKELERİNE DÖNMELERİ GEREKİYOR'

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te barınan Suriyeli sığınmacıların da fazlalığına dikkat çekerek, Suriyelilerin evlerine dönmeleri gerektiğini belirtti. Suriye'de uzun zamandır çatışmasızlığın hakim olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Gazi kentimizdeyiz, tarih kokan bir kentte, bağımsızlık savaşının verildiği bir kentteyiz ve Suriyeli misafirlerimiz var. Elbette ki Suriye'deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize sığınan Suriyelilere kucak açtık. Ama Suriyeli kardeşlerimizin, uzun bir süredir çatışma ortamı yok Suriye'de, neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım. 30 milyar dolar onlar için para harcandı, helal olsun. Bu ülkenin, fakiri, fukarası, zengini herkes bir şekilde buna katkı verdi. Kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Ama biz CHP olarak Ortadoğu'yu aynı zamanda bir barış iklimine dönüştürmek istiyoruz. Bunun için kendi seçim bildirgemizde, bir teşkilat kuracağız ve bunun sözünü verdik ve bunu gerçekleştireceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Bu teşkilatın kurucuları olan 4 ülke, söz konusu Türkiye, İran, Suriye ve Irak. 4 ülke bir araya geleceğiz ve bu teşkilatı kuracağız." Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Programa katılanlar

- Kemal Kılıçtaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB

Haber:Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,()

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Bozdağ: CHP beyannamesinde, 28 Şubat’ı yeniden hortlatacak ifadeleri görüyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve cumhurbaşkanı adayı, seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede çok ilginç konular var. Bunların başında, 28 Şubat’ı yeniden hortlatacak ifadeleri görüyoruz" dedi.

Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim beyannamesinde yer alan eğitim sistemi konusunu değerlendiren Bozdağ, “28 Şubat döneminde, eğitime büyük bir darbe vurulmuş, 8 yıllık kesintisiz eğitim getirilerek, başta imam hatipler olmak üzere meslek liselerinin orta kısımları tamamen kapatılmış. Kuran kursuna gitmek isteyen öğrencilerin, hafızlığa gitmek isteyen öğrencilerin 16 yaşına girmeden gitmelerinin, önüne set çekilmişti. Halk bundan son derece rahatsızdı. Ak Parti, iktidar olduğu süreçte bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırdı. 4+4+4 kesintili eğitim sistemini hayata geçirdi. Sonuç olarak imam hatipler ve meslek liselerinin önü açıldı. Çocuklarını Kur’an kurslarına göndermek isteyen velilerin, çocuklarını daha erken yaşlarda, Kur’an kurslarına göndermelerinin önü açılmış oldu. Büyük bir reformu bu şekilde hayata geçirdik" diye konuştu.

‘CHP ANLAYIŞINA HALKIMIZ EN İYİ CEVABI VERECEKTİR’

Başbakan Yardımcısı Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:“Sayın İnce, eğer cumhurbaşkanı seçilirse, iktidar olurlarsa eğitim sistemini 1+8+4 yapacaklarını açıklamasının tek bir alamı vardır. Kesintisiz 8 yıllık eğitme yeniden döneceğiz demektir. Bunun diğer anlamı imam hatip liselerinin ve mesleki diğer liselerin orta kısmını yeniden kapatacağız demektir. Çocuklarını Kuran kurslarına göndermek isteyen velilerin yeniden çocuklarını 16 yaşını doldurana kadar Kur’an kurslarına gönderemeyeceklerdir. Hafızlık müessesesi yeniden yok edilecek demektir. Bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden CHP eli ile hortlatılması anlamına gelecektir. Buna halkımızda izin vermeyecektir. Halkımızda 28 Şubat’ın yeniden hortlatılmasını seçim beyannamesine koyan bu 28 Şubat zihniyetine, CHP anlayışına halkımız en iyi cevabı verecektir."

‘CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE REKABET GÖREMİYORUM’

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı yönündeki açıklamalara cevap veren Bozdağ, şunları söyledi:“Esasında Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir rekabet görmüyorum. Bir grup aday var, onlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması için uğraşıyorlar, kendi aralarında rekabet ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da Türkiye’ye Cumhurbaşkanı seçilmek için çalışıyor. Birisi Türkiye’yi yönetmek, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olmak için uğraşırken, diğer adaylar kendi aralarında rekabet ediyorlar, ikinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye’yi yönetme gibi bir dertleri yok. Seçimi ikinci tura bırakma gibi bir gayretleri var. Bu gayretlerini de vatandaşımız görüyor. O nedenle Türkiye’yi yönetme gayretinde olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O nedenle Türkiye’yi yönetmeye talip olana, bugüne kadar da başarı ile yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaktır."

‘NE YAPARSANIZ YAPIN BOŞ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı diktatöre benzeten dergiye sahip çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki gösteren Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı: “Seçim yaklaştıkça görüyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak isteyen içeride ve dışarı da çevreler yoğun mesaiye kaldılar. Hakikaten çok kafalarını yoruyorlar. Acaba Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk milletinin gönlünden nasıl düşürürüz sandığa giden vatandaşın elini Tayyip beye oy vermekten vazgeçiririz onun karşısındakilerden birine nasıl oy verdiririz hesabın yapan mühendislik yapan çevreler var. Onlara şunu söylemek de fayda görüyorum. Türkiye seçimleri siyasi mühendislikle veya başka hesaplarla manipüle edilecek seçim değildir. Türk halkı Macron’dan daha akıllıdır. Bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da akıllıdır. Kimin hangi lafı niçin söylediğini, hangi adımı neden attığını hepimizden çok daha iyi bilecek bir basirete, sağduyuya sahiptir. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak isteyenlere buradan bir kez daha söylüyorum. Cumhurbaşkanımızı milletimizin gönlünden düşürmeyi başaramayacaksınız. Cumhurbaşkanımız ile milletimiz arasına duvar örmeyi başaramayacaksınız. Ne yaparsanız yapın boş. Millet Cumhurun başına değer vermektedir, sandıkta da hem Macron’a hem de onun gibi basit hesaplar yapar herkese en güzel cevabı milletimiz verecektir. Ben milletimize inanıyor, güveniyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bozdağ’ın, CHP seçim beyannamesi konusundaki görüşleri

-Seçimin 2. Tura kalması iddiaları

-Fransa cumhurbaşkanına tepkisi

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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Sel parke taşlarını sürükledi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde etkili olan yağış sonrası oluşan sel parke taşlarını sürükledi, tarım alanları sular altında kaldı.

Bünyan ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ve mahallelerde sel felaketi yaşandı. Özellikle Yeni Süksün ve Güllüce Mahalleleri’nde selle birlikte maddi hasar meydana geldi. Sel suları yollardaki parke taşlarını dahi sürükledi. Tarım alanları, bahçeler sular altında kaldı. Bazı evlerde de su baskınları yaşanırken, yollarda da çökmeler, çukurlar ve derin yarıklar oluştu. Çiftçilerin zararın büyük olduğu ifade edilen ilçede Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da incelemelerde bulundu. Başkan Gülcüoğlu, “Yaşanan sel felaketinde zarar gören tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hamdolsun can ve mal kaybı yaşamadık. İnşallah yaşanan bu afetin yaralarını en kısa zamanda hep birlikte saracağız" dedi. Diğer yandan sel felaketinin ilçede şiddetli yaşandığını dile getiren bazı vatandaşlar ise sel sularının parke taşlarını sürükleyip, farklı noktalarda biriktirdiğini belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Sel anından görüntüler

-Bünyan Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu’nun incelemeleri

-Vatandaşların cep telefonu kamerası ile o anları kaydetmesi

-Detaylar

2 dakika 24 saniye / 77 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

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Parayı yatırmayan Kırkpınar Ağası Çetin'in ağalığı düşürüldü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası işadamı Ahmet Çetin'in, 864 bin liralık ağalık ihale bedelini ödemediği için ağalığının düşürüldüğünü ve yeniden 'Kırkpınar ağalığı' ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar'ın ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira vererek, 657'nci Kırkpınar'ın ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, bugüne kadar paranın tamamını ödemedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ağalık ihalesini 1 milyon 522 bin liraya kazanan işadamı Ahmet Çetin'in yasa sürede ödemelerini yapmadığını söyledi. Gürkan, 'Kırkpınar ağalığının düşürüldüğünü ve ihalenin iptal' edildiğini açıkladı. Gürkan, "1 milyon 522 bin lira vererek ağalık ihalesini kazandı. Ahmet Çetin ile çeşitli defalarda görüşmeler yaptık. Arkadaşımızın istekleri oldu. Ama bir ihaleye girerken, şartnamesi vardır, onları kabul ederek girerseniz. Bu kurallar değişmez, değişirse ihaleye uygun davranılmamış sayılır. Sonuç itibariyle biz sayın Ahmet Çetin'i sözlü ve yazılı olarak defalarca uyardık. İsteklerinin karşılanmadığını gerekçesiyle bugün itibariyle ihalede öne sürmüş olduğu 1 milyon 522 bin liranın 658 bin lirasını yatırmıştır. 864 bin lira ödenmeyen bir rakam vardı, Pazartesi günü itibariyle bu zamana kadar ödenmediği için 2018 yılı 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık ihalesini iptal ettik. Şimdi yeniden ihaleye çıkacağız, bu ihale de başka arkadaşlar mutlaka girecektir. 657'nci Kırkpınar Ağasını yeniden belirleyeceğiz. Ahmet Çetin ile kişisel bir şey değildir, kendisine göre sebepleri vardır. Bizim de uymak zorunda olduğumuz kanunlar var, ihale şartları yerine getirilmediği için iptal etmek zorundayız" şeklinde konuştu. Şimdiye kadar ödenen paraların belediyeye gelir olarak kaydedileceğini ifade eden Gürkan, Kırkpınar'ın ağasız kalmayacağını ve yapılacak ihaleye girmek isteyenlerin şimdiden aramaya başladığını da sözlerine ekledi.

ÇETİN, YARIN KONUŞACAK

Borcunu ödemediği için Kırkpınar ağalığı düşürülen işadam Ahmet Çetin ise isteklerinin yerine getirilmediğini savundu. Bu nedenle ödemelere devam etmediğini kaydeden Çetin, 24 Haziran'da milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri nedeniyle Kırkpınar'ın Temmuz ayı yerine Eylül'de yapılmasını, ağa konağı yapılması gibi isteklerde bulunmuştu. İşadamı Çetin'in ağalığının düşürülmesine ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

ELİNDE PARALARLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

Kırkpınar ağalığını kazanan Ahmet Çetin, ağalık bedelinin ilk taksidini ödemediği iddiaları üzerine 8 Eylül 2017 günü Edirne'de düzenlediği basın toplantısına çanta dolu ile para ile gelmişti. Çantadan çıkardığı paraları gazetecilere gösteren Çetin, "Ağalık parasını ödedim, ben züğürt ağa değilim. Bu para kağıt parçası. Ben bu paralar için almadım ağalığı. Ağalık Edirne'de kalsın diye aldım. Biz bunu kazanıyoruz. Durduramadığımız bir insanların dedikodusu var. Ahmet Çetin bu parayı ödeyecek. Aralık ayına kadar ödeme süremiz var. Daha önceki ödemeler de çek, senet ödeniyor da bende mi ödenmiyor? Ödeyemedi diyorlarsa onlar da toplanıp basın toplantısı yapsınlar ve desinler ki, 'Biz Ahmet Çetin'den parayı alamadık' yiyorlarsa yapsınlar.Benim için para elimin kiri. 5 arabam 2.5 trilyon lira para" demişti.

DAHA ÖNCE DE AĞALIKLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önceki yıllarda da ağalık ihalesini kazanıp, parasını ödemeyenlerin ağalıkları iptal edilmişti. 1950 yılında Kasım Bayraktar, ağalık bedelini ödemeyince, Murat Şener ağa oldu. 1953 yılında Kırklarelili Adem Kireççi, parayı dönemeyince yerine İbrahim Bildik, ağalığı aldı. 1964 yılı ağalık ihalesini kazanan Ali Rıza Keleş, ihale bedelini yatırmayınca Hasan Vatan, ağalığı aldı. 1981 yılında ise Mustafa Pekdemir de parasını yatırmayınca, ağalık belediye encümen kararı ile Edirneli işadamı Mehmet İriş'e verildi. 2002 yılında da Kırkpınar'ın ilk kadın ağalığını alan Zübeyde Kavraz, belirlenen süre içinde ağalık bedelini ödemeyence, yeniden yapılan ihalede Necdet Çakır, ağalığı kazandı.

Görüntü Dökümü:

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-Recep Gürkan'ın gelişi

-Toplantıdaki basın mensupları

-Gürkan'ın açıklaması

-Ahmet Çetin ağa kıyafetli görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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600 yıllık el baskısı motiflerle elbise tasarlıyor

Tokat'ta 25 yıldır yazmacılıkla uğraşan Yasemin Ertaştan, 600 yıllık Tokat yazması motiflerini, kendi ürettiği elbiselere işliyor.

Kent merkezinde bulunan tarihi Taşhan'daki dükkânı bulunan evli ve iki çocuk annesi Yasemin Ertaştan(40), 1994 yılından bu yana el baskısı ürünler üretiyor. Yazma ve sofra örtülerinde yöreye özgü Osmanlı geleneği 600 yıllık motifleri işleyen Yasemin Ertaştan, kendi ürettiği yazlık elbiseler üzerinde de bunları kullanıyor. Tokat yazması motiflerini yaşatmak istediğini ifade eden Ertaştan, "Geçmişte sadece başörtüsü ve sofra bezi olarak kullanırken bugün günlük kıyafetten tutun bir gece kıyafetine, bir tuvalet, gelinlik tarzına kadar çalışmalarımızın içerisine aldık. Günlük yaşantıya taşımak kaydıyla çantadan, deri çizmeye aklınıza gelebilecek, tekstile girebilecek her alana motiflerimizi soktuğumuz düşünüyorum" dedi. Son iki yıldır ürünlere talebin düşük olduğunu belirten Ertaştan, "Turizmin etkilendiği yerde bizler de etkileniyoruz. Geleneksel sanatlarda genellikle turizme dayalı oluyor ama öğrenmek isteyen de var. Genellikle sahil kesimlerinde bu kıyafetler daha çok gidiyor. Ama bir yenilik yapıp kışlık kıyafetlere de bunları taşıma konusunda çalışmalarım var. Normal kıyafetlerden fiyatları biraz daha yüksek ama her kesimin bütçesine uygun kıyafetlerimiz var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkandan görüntüler

-El baskısı motifler yapması

-Ürettiği elbiseler

-Röportaj

(263 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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Bodrum'a denizden turist yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sabah gelen Malta bayraklı dev yolcu gemisi 'Mein Schiff 2'den inen Alman ve Hollandalı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Bisikletlerle Bodrum turuna çıkan turistler, çarşıda alışveriş yaptı.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya Limanı'ndan bugün saat 07.00 sıralarında, Bodrum'a gelen, 264 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki, 797 personeli bulunan Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' adlı yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Çoğunluğu Alman ve Hollandalı olmak üzere 2 bin 129 yolcusu ile Bodrum'a gelen gemiden inen 60 kişilik bisikletli grup, Bodrum'u turladı. Gemiden yürüyerek çıkan turistler ise eski Bodrum çarşısına giderek bol bol alışveriş yaptı, esnafın yüzünü güldürdü. Turistler, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro'yu gezdi. Bazı turistler ise Paşatarlası plajında denize girdi, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Dev geminin bu akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Catania limanına gideceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gemiden genel detay görüntüler

- Bisikletli turistlerin gemiden çıkması , Bodrum'u gezmeleri

- Yürüyen turistlerden görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()