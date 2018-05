DHA YURT BÜLTENİ-6

Ortaca'da yağmur ve dolu etkili oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yağmurla birlikte yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Ortaca'da bugün saat 09.30'dan itibaren aralıklarla süren yağmur ile birlikte dolu yağdı. Ortaca ve çevresinde etkisini hissettiren yağış, vatandaşa zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle vatandaşlar, saçak altlarına, dükkanlara ve otobüs duraklarına sığınmaya çalıştı. Dolu yağışı sona ererken, yağmurun gün boyu aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

Şiddetli dolu yağışı, çifçiyi vurdu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hasadı yaklaşan buğday tarlalarında büyük zarara yol açtı.

Dün öğleden sonra başlayan sağanak, Ayvalı Mahallesiçevresinde doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğüne yağan dolu, yakın zamanda hasadı gerçekleşecek olan buğday tarlalarına büyük zarar verdi. Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü. İmamoğlu Ziraat Odası, zarara uğrayan tarlalarda hasar tespit çalışması başlattı.



Çanakkale’de deniz kenarında 26 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 26 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı Köyü Yeşil Liman sahilinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti. Ekipler bölgeye düzenledikleri operasyonda deniz kenarında oturan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Angola, Güney Afrika ve İran uyruklu 26 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar bir minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçaklar Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Polisten örnek davranış

Antalya'da bir trafik polisi, yolun karşısına geçemeyen refüjdeki sokak köpeğini ensesinden tutup taşıdı.

Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde, saat 09.00 sıralarında yoğun trafik nedeniyle dakikalarca yolun karşısına geçmeye çalışan refüjdeki sokak köpeğinin imdadına trafik polisleri yetişti. Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli gençleri 1 günlük temsili askerlik için uğurlamaya gelen trafik polisleri, refüjde ileri geri yürüyen köpeği fark etti. Bir süre köpeğin hareketlerini izleyen polisler, yolun karşısına geçmeye çalıştığını anlayınca müdahale etmeye karar verdi. İki trafik polisi ve bir vatandaş refüje giderek bir süre kendi aralarında konuştu. Daha sonra bir trafik polisi köpeğin ensesinden tutarak, akan trafiğin ortasında hayvanı yolun karşına taşıdı. Yolun karşısına bırakılan köpek, polislerin etrafında dolandıktan sonra ayrıldı.

Bu hareketiyle takdir toplayan trafik polisi, köpeğin karşısına geçmeye çalışırken yaşanabilecek olası bir kazayı da önlemiş oldu.

Temsili askerlik yapacak 20 engelliye kına yakıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir günlüğüne temsili askerlik yapacak 20 engelli için kına gecesi düzenlendi. Kınaları yakılan engelliler, askerlik yapacak olmanın mutluluğunu şarkılar eşliğinde aileleriyle paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silâh altına alınmaları mümkün olmayan engellilerin bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmesi, kısa sürelerle de olsa kışla ortamı yaşaması amacıyla düzenlenen 'Temsili Askerlik Uygulaması'na Alaşehir'den alınacak 20 engelli için kına gecesi düzenlendi. Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Engelliler Derneği tarafından Alaşehir Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen kına gecesine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ile temsili askerlik yapacak 20 engelli ve yakınları katıldı. Gecede konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Bu genç kardeşlerimiz eminim ki, yarın bizi orada en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Vatani görevlerini en güzel şekilde yapıp geleceklerdir" dedi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da "Engelleri nedeniyle vatani görevlerini yapamamış olan ama yüreklerinde vatan sevgisi, bayrak sevgisi, en az engeli olmayan vatandaşlar kadar olan kıymetli kardeşlerimizin, teskere öncesi için buradayız. Kıymetli kardeşlerim size sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu programı düzenlemekte emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu. Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz de konuşmasında, "Vatani görevininizi en iyi şekilde tamamlamanızı diliyorum. En büyük asker bizim asker" dedi. Konuşmaların ardından 1 gün temsili askerlik yapacak 20 engelli gencin eline 'Çayda Çıra' türküsü eşliğinde kına yakıldı. Daha sonra kına yakılan engelli gençler, Kaymakam Uçgun ve Belediye Başkanı Ali Uçak ile çalan şarkılar eşliğinde gönüllerince oynayıp, halay çekti. Engelli 20 genç, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bir gün temsili askerlik yapacak.

Engelli gençlere davullu zurnalı asker uğurlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 24 engelli genç, 1 günlük temsili askerlik için davul zurna eşliğinde uğurlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde engelli gençler için asker uğurlama töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ ve asker adaylarının aileleri katıldı. Davul zurna eşliğinde engelli gençlerin ellerine asker kınası yakıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, bazı anneler, sevinç gözyaşı döktü. Genel Sekreter Ekici, askerlere zarf içinde cep harçlığı verdi. Antalya 3'üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler, belediyenin tahsis ettiği otobüslerle askerliğe uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ekici, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri asker uğurlama töreninde yine heyecanlı olduklarını söyledi. Ekici, “Biliyorsunuz ki askerlik her Türk vatandaşı için haktır. Hak olması sebebiyle, bu kardeşlerimizin bu haklarını en güzel şekilde kullanabilmeleri için başkanımız Menderes Türel'in talimatı ile her birisine bu güzel günü düzenledik. Kardeşlerimin tüm günlerinin böyle olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Oğlunu askere uğurlayan Meryem Demiral, duygulandığını, söyleyecek kelime bulamadığını belirterek, “Çok mutluyuz. Allah'ın birer hediyesi bunlar bize" dedi. Kadriye İnal ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Melahat Ergüven de “Hem mutlu hem üzgünüz. Ne yapalım; kaderimiz böyleymiş. Çocuklarımızın mutluluğu için bugün buradayız" diye konuştu.

Kurduğu bloğunu, kadınların mücadele platformuna dönüştürdü



İzmir'de yaşayan İnci Akbay (35), kızı Mavi (4) dünyaya geldikten sonra internette kurduğu 'Mavi Bebeğim' bloğundan iyi annelik üzerine paylaşımlarda bulunduğu sırada eşinin boşanma kararıyla, kendine yepyeni bir yol çizdi. Akbay önce bloğunu kadınların mücadele platformuna dönüştürdü, ardından da boşanan ve kendisi gibi şiddet gören kadınlara adli konularda yardımda bulunmak için hukuk okumaya başladı. Akbay daha sonra sosyal medyada kurduğu 'Biz Bize Yeteriz' topluluğuyla da, maddi zorluk yaşayan, evinde ürettikleriyle girişimci olan kadınlara destek vermeye başladı.

İnci Akbay, mutlu bir gelecek hayaliyle yaptığı evliliğinde kızı Mavi'nin dünyaya gelmesiyle sevinç dolu bir hayat sürmeye başladı. İyi bir anne olmak isteyen İnci Akbay, uzmanlarından bebek işaret dili, ebebeyn koçluğu ve oyun eğitimleri aldı. Akbay bunları kendi kızına uyguladığı sırada internette kurduğu 'Mavi Bebeğim' bloğunda da bu deneyimlerini paylaşmaya başladı. Akbay'ın bloğunun ve sosyal medya hesaplarının takipçisi günden güne artmaya başladı. İnci Akbay, kızına iyi bir eğitim vermek için yaptıklarıyla, bir anda başka annelere de yol gösterici durumuna geldi.

BOŞANDIKTAN SONRA KADINLARINI SESİ OLDU

İnci Akbay bir yandan bu başarılı çalışmaları yaptı, diğer yandan da evliliğinde sorunlar yaşamaya başladı. Geçen yıl aldıkları boşanma kararından sonra eşinin nafaka vermemek adına farklı gerekçeler sunup davayı uzattığını belirten Akbay, kendisine yepyeni bir yol çizdi. Önce bloğunu kadınların mücadele platformuna dönüştüren İnci Akbay, annelik üzerine yazı ve paylaşımlarının yanı sıra kadınların yaşadıkları üzerine de bilgiler vermeye başladı. Akbay, kadınların yaşadıkları sorunları bloğunda yayınladı. İnci Akbay ayrıca kadınların hakkını savunmak, boşanan ve kendisi gibi şiddet gören kadınlara adli konularda yardımda bulunmak için hukuk okumaya başladı.

'BİZ BİZE YETERİZ' TOPLULUĞUNU KURDU

Tüm bu yaptıklarının yanı sıra Akbay, sosyal medya hesapları üzerinden binlerce takipçisinin de desteğiyle, 'Biz Bize Yeteriz' topluluğunu kurdu. Akbay, burada, maddi zorluk yaşayan, evinde ürettikleriyle girişimci olan kadınlara destek vermeye, onların ürünlerini hesaplarından tanıtmaya ve satılmasını sağlamaya başladı. Akbay, topluluğu aracılığıyla, kadınlar arasındaki dayanışmayı artırdı. Yaşadıklarını anlatan İnci Akbay, "Güzel bir evlilik hayalim vardı, bunu da sağlamıştım. Sonra bebeğim dünyaya gelince onun için iyi anne olmak istedim. Bu süreçte eşimin farklı psikolojik rahatsızlıklar yaşaması üzerine evliliğimiz bitme noktasına geldi. Hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmeye de başladım. Boşanmaya karar verdikten sonra eşim ilk başlarda destek verdiği bloğumu kapatmaya çalıştı. Bunun için bana destek veren firmalara bile yazı yazdırdı. Beni ekonomik olarak çökertmek istedi. Ben de tüm bu yaptıklarına karşılık ayakta kaldım. Mücadele ettim. Kendim ayakta kalmayı başardıktan sonra ise benim gibi kadınlara destek olmak için harekete geçtim. Hukuk okuyorum mesela, iyi bir boşanma avukatı olacağım. Kadınların haklarını savunacağım. Yine topluluk kurduk, oradan da desteğe ihtiyacı olan kadınların ürünlerinin satılmasını sağlıyorum. Gücün simgesi olarak kırmızı rujumu sürüyorum, sonra sosyal medya hesaplarımdan kadınlarla canlı olarak konuşup, onlara destek olmaya çalışıyorum. Topluluğumuz gitgide daha da aktif hale gelmeyle başladı. Kadınlar olarak yılmayacağız" dedi.



Liselilerin ürettiği projeler ilgi çekti

Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin savaş teknolojisi ve tarımsal faaliyetler alanında geliştirdikleri teknolojik ürünler dikkat çekti. Projeler arasında en çok ilgiyi bor madeni ile zırhı güçlendirilmiş tank, Kaliforniya solucanı sayesinde üretim süreci hızlandırılmış meyve, sebzeler ve cep telefonu ile kontrol edilebilen akıllı ev sistemi oldu.

Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin bilimle tanışması, özgüven ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi amacıyla başlatılan TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında bilim fuarı düzenlendi. TÜBİTAK'ın finansal destek sağladığı projede lisede eğitim gören 146 öğrenci tarafından 9 danışman öğretmen eşliğinde 24 proje üretildi. 4 ay süren hazırlık aşamasının ardından öğrenciler, yaptıkları projeleri sergiledi. Okulun 11. sınıf öğrencileri Berke Şen, Ferhat Ayvaz, Hakan Kabakçı, Mutlu Can Yılmaz, Yunus Emre Akbalı, Burakcan Akdemir, Kubilay Top, Emre Akkurt tamamını kendi çabalarıyla ürettikleri bor madeni kullanarak zırh özelliği güçlendirilmiş tank prototipini tanıttı. Ayrıca tank prototipi uzaktan kumanda ile yönlendirilebiliyor. Zennur Efe, Nurdan İlhan, Serhat Kılıç, Umut Kocakaya, Ebru Mutlu, İsmail Yasak, Fatih Mehmet Gündüz isimli öğrenciler de Kaliforniya solucanı sayesinde üretim süreci hızlandırılmış meyve ve sebzelerle ilgili projelerini tanıttı. Öğrencilerin projesi hayata geçirilebilirse 1 ayda üretilen patatesin 20 günde, 150 yılda yetişen bir ağacın 50 yılda yetiştirilebilmesi öngörülüyor. Proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Umut Kocakaya, "Biz Amerika'nın Kaliforniya eyaleti anavatanı olan Türkiye'de çok fazla insanın bilgisi olmadığı bir proje yapmak istedik. Bu projemizde bir tane Kaliforniya solucanı 1 yılda tek başına 4 ton toprağı havalandırma yeteneğine sahip. İlk 2 hafta içerisinde öğretmenimiz eşliğinde deney ve gözlemler yaparak mikroskopla incelediğimizde tohumların büyüklüğünü, solucanların ne kadar uzayıp, kısaldığını inceledik. Daha sonra 3 aylık sürede gübreleri büyüttük. Solucanlar dejenerasyon ile ürediği için 100 tanesi 700 tane oldu. Bunu solucanları keserek yaptık. Solucan ve gübreleri birbirinden ayırarak 2 ayrı kaba koyduk. Birinde kimyasal, asitik ve fosforik gübre diğerinde ise organik kendi ürettiğimiz solucan gübresi var. Kendi ürettiğimiz solucan gübresi ile kimyasal gübre aynı gün ekilip 10 gün sürdü. 1 haftada büyüyüp 3 günde meyve verme süreci oldu. Yani dünyanın bir numaralı havalandırma solucanı olduğu için toprağı ne kadar çok havalandırırsak o kadar çok ekin elde ederiz" dedi. Dikkat çeken bir diğer proje ise Bedirhan Tunç ve Yasin Akdaş'ın geliştirdikleri cep telefonu ile kontrol edilebilen akıllı ev sistemi oldu. Öğrenciler, projeyi yatalak hasta ve felçli hastalar için tasarladıklarını söyledi. Bedirhan Tunç projesini, "Bu evin elektrik alanında her şeyini kontrol edebiliyorum. Deprem sensörü var. Bu sensörle herhangi bir sarsıntıda alarm sistemi devreye giriyor. Bu evin kontrolünü blutooth ile yapıyorum. Ama bu tabi ki mühendislik alanında yükseldiği zaman wifi ile uzaktan kontrol edilebilir" diyerek tanıttı.

Çocuklar, sokak futboluyla sporda şiddete dikkat çekti

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, sporda yaşanan şiddet ve küfre dikkat çekmek amacıyla 'Çocuk Samimi Ligi' adında sınıflar arası sokak futbolu turnuvası düzenledi.

Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu tarafından, Merkez Mahallesinde bulunan okulun trafiğe kapalı yolunda yapılan sokak futbolu, büyük ilgi gördü. Minik öğrenciler sporda yaşanan şiddet ve küfrün sona ermesini dileyerek büyüklere örnek oldu.'Sokaklar çocuklar için güvenli olsun' ve 'Sporda küfre hayır' yazılı dövizler hazırlayan öğrenciler, sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Sokak futbolu oynayan takımları sınıf arkadaşları ve taraftarları alkışlarla destekledi.Turnuva sonunda konuşan Okul Müdürü Mehmet Taş, "Öğrencilerimizi evde internet ,tablet, bilgisayar bağımlılığından kurtarıp kendi aralarında sokaklarda organizasyon yaparak maç yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz bizlere maçlarda şiddet ve küfür olaylarının çok kötü bir örnek olduğunu ve çocuklar olarak bunlara dikkat etmek için sokak futbolu turnuvası düzenlemek istediklerini söylediler. Bizlerde bu fikirden yola çıkarak okulumuz bünyesinde sınıflar arası sokak futbolu turnuvası düzenledik. Temennimiz, sporda şiddetin sona ermesi ve çocuklarımızın hep birlikte sporla daha ilgi ve alakalı olmasıdır" dedi. Turnuvanın sonunda minik sporculara sporda kardeşlik ve dostluk sembolü olarak madalya takıldı.

Balık pulu elyafından yatak kumaşı



Kayseri'de kurulu Boydak Holding bünyesinde 114 ülkeye yatak kumaşı ihraç eden ve dünyadaki her 5 yataktan 1'nin kumaşını üreten Boyteks fabrikası, kan dolaşımını hızlandıran, teri ve elektriği dışarı atan, güneş ışığıyla kendini temizleyen yatak kumaşlarından sonra, Japonlardan esinlenerek balık pulu elyafından ürettiği anti-aging etkili yatak kumaşını piyasaya sürecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, bünyelerinde faaliyet gösteren Boyteks hakkında bilgi verdi. Boyteks'in holding bünyesindeki 24 aktif şirket arasında yer aldığını kaydeden Ertekin, firmanın yatak kumaşı üretiminde dünya birincisi olduğunu söyledi. Ertekin, "Boyteks şu anda dünyanın en büyük yatak kumaşı üreticisi konumundadır. Sadece kendi ürünlerimizde değil, ülkemizde bizim dışımızdaki tüm yatak üreticilerine kumaş satıyoruz. Dünyada ise her 5 yataktan 1'inin kumaşı ise bizim. Boyteks her yıl 4-5 farklı kumaşla piyasaya yeni ürünler sunuyor. Vücuttaki elektriği alan, teri dışarı atan, güneş ışığıyla kendini temizleyen, ametistli yatak kumaşlarının yanı sıra balık pulu elyafından anti-aging özelliğe sahip yeni bir kumaş üretip patentini aldık. Eylül ayında piyasaya vereceğiz" dedi.

YATAK KUMAŞINDA SAĞLIK VE KONFOR ÖN PLANDA

Türkiye’nin en büyük gruplarından Boydak Holding’in tekstil sektöründeki lider yatırımı Boyteks'in yatak kumaşı, halı ürünleri ve döşemelik kumaş ürettiğini belirten Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin şu bilgileri verdi:"2000 yılında yatak kumaşı üretimine, 2003 yılında döşemelik kumaş üretimine başlayan Boyteks, iplikten kumaş üretimine kadar bütün prosesleri ERP sistemi ile çalışan tam entegre tesislerde gerçekleştirmektedir. Sahip olduğu tam entegre tesislerle Boyteks, dünyanın en büyük yatak kumaşı üreticilerinden, döşemelik kumaş ürün grubunda da dünyanın en büyük 5 üretici firması arasında yer almaktadır. 2011 yılında makine halısı, 2013 yılında çözgülü örme döşemelik kumaş ve 2014 yılında üretimine başlanan kadife kumaşlarla Boyteks, geniş ürün yelpazesi ile endüstriyel tekstilin küresel ölçekte lider markalarından biridir. Gerek yatak kumaşında gerekse döşemelik kumaş ve halıda insana sadece bir tekstil ürünü değil; sağlık, güven ve konfor da sunan Boyteks, üretimde uyguladığı apre işlemleri ve yanmazlık testlerine büyük önem vermektedir. Her yıl uluslararası tekstil fuarlarında yepyeni desen ve kumaş koleksiyonlarını müşterilerine sunan Boyteks, dünya tekstil ihtiyaçlarına çağın ötesinde çözümlerle cevap vermek için tasarım ve inovasyona ayrıca önem vermektedir. Boyteks, dünyanın en önde gelen uzman tasarım ofisleri ve kendi koleksiyon ekipleri ile Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar sınırsız desen ve konstrüksiyon seçeneği tasarlamaktadır."

Gaziantep'te, 'Beslenme ve Diyetetik' sempozyumu

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi '1'inci Beslenme ve Diyetetik Günleri Temel Klinik Beslenme Sempozyumu' düzenlendi.

SANKO Hastanesi'nde düzenlenen sempozyum SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, başkanlığında akademisyen ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 2 gün sürecek olan '1'inci Beslenme ve Diyetetik Günleri Temel Klinik Beslenme Sempozyumu'nun ilk gününde, Dünya'da ve Türkiye'de Malnütrisyon önemi ve Beslenme durumunun genel değerlendirilmesinde temel yaklaşımları konuları ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Beslenme bozukluklarının en önemli etkisinin anestezi olduğunu ifade ederek "Ben anestezi kökenliyim. O nedenle beslenme bozuklukları anestezide çok önemli sorunların oluşmasına sebebiyet veriyor. Anestezide kullandığımız ajanların çoğu vücutta proteinlere bağlı olarak taşınmakta olduğu için çok ciddi sorunlar doğabiliyor. Sadece ameliyat esnasında değil, ameliyat sonrasında da oluşan sorunlar hastanın stresine ve kan örneklerine de bağlı olabilir, sadece beslenmesiyle alakalı olmaya bilir" dedi.

Sempozyum sinevizyon gösterimi ve konu anlatımlarıyla devam etti.

