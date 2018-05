DHA YURT BÜLTENİ-6

1 - IRAKLILARIN ÇORUM'DA SEÇİM HEYECANI

IRAK'ta 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için Çorum’da yaşayan Iraklılar da oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Irak'ta 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak genel seçimler öncesi Çorum'da yaşayan 6 bine yakın Iraklı göçmen için Kale Mahallesi Aydınevler'de bir binada seçim sandığı kuruldu. Oy kullanmak isteyen göçmenler, sabah 07.00’de oy kullanacakları binanın yanında toplandı. Polis binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Sokak, barikatlarla trafiğe kapatıldı, oy kullanmak isteyen göçmenlerin üst araması yapılararak oy kullanmalarına izin verildi.

Seçim sorumlusu Wissam Daham Ahmet yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçim öncesi Türkiye’de 6 ilde sandık kurulduğunu ve 6 bine yakın kişinin oy kullanacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-polisin üst araması

-oy kullanma işlemleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

================

2 - ZABITA, DİLENCİYE 'VURUN' DEDİ, KALABALIK LİNÇ ETMEYE KALKTI

KARAMAN'da dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden iki zabıta memuru, bir vatandaşın da yardımı ile dilenci olduğu öne sürülen kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Zabıta memurlarından biri, çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan kişiye saldırdı, linç girişimini diğer zabıta memuru önledi.

Olay, dün Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

ZABITA 'GELİN VURUN' DEDİ

Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen zabıta, diğer arkadaşının kolundan çekerek, "Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

'ŞİKAYET EDİYORSUNUZ, KİMSE GELMİYOR'

Diğer zabıta memuru yine çevreye seslenerek, "Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza" dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren diğer zabıta memuru "50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor" dedi.

Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Zabıtanın dilenciyi kovalaması

- Yakalanması

- Zabıta memurunun çevredekilere 'gelin vurun ' demesi

- Yardımcı olan kişinin dilenciye saldırması

- Diğer memurun engellemeye çalışması

- Zabıta memurunun çevredekilerine yine vurun demesi

- Çevredekilerin saldırması

- Diğer memurun dilenciyi linç etmekten kurtarması

- dilencinin araca alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ()

================

3 - OĞLUNU KANSERDEN KAYBEDEN ANNE 2 YIL SONRA KANSER OLDU

ANTALYA'da oğlu Mevlüt'ü (22) kanserden kaybeden Ayşin Kara (47), 2 yıl sonra gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Oğlunun yaşadıklarını, kendisine lösemi teşhisi konulunca daha iyi anladığını belirten Kara, “Oğlumun başaramadığını, inşallah ben başaracağım" dedi.

Antalya'da oturan Ayşin Kara, 2 yıl önce oğlu Mevlüt Kara'yı vücudunda kızarıklık şikayetiyle hastaneye götürdü. Ayşin Kara, lenfoma teşhisi konulup, hastaneye yatırılan oğluyla birlikte 4 ay boyunca hastalıkla mücadele etti. Kuaför olan Mevlüt Kara'nın hastalığının ileri evre olması nedeniyle yapılan tedavilerden sonuç alınamadı.

Kaybettiği oğlu Mevlüt'ün aylarca hayali gözünün önünden gitmeyen Ayşin Kara, 2 yıl sonra bazı şikayetlerle gittiği hastanede bu kez kendisinin kanser olduğunu öğrendi. Lösemi teşhisi konulan Ayşin Kara, yapılan tedavilere karşın hastalığının nüksetmesi üzerine kök hücre nakli oldu. “Bunların hepsi Allah'ın takdiri ilahi" diyen Kara, şimdi iyileşeceği günleri bekliyor.

'OĞLUMUN BAŞARAMADIĞINI BEN BAŞARACAĞIM'

Yaşadıkları acılı günleri anlatırken sesi titreyen Ayşin Kara, “İnşallah oğlumun başaramadığını ben başaracağım" dedi. Oğlu Mevlüt Kara'nın son derece sağlıklı büyüdüğünü ve o güne kadar hiçbir şikayeti olmadığını belirten Kara, vücudunda kızarıklık şikayetiyle gittikleri hastanede lenfoma tanısı konulduğunu söyledi. 4 ay hastanede yatan oğlunun yapılan tüm tedavilere karşın hayatını kaybettiğini belirten acılı anne, “Oğlumdan 2 yıl sonra da ben rahatsızlandım. Lösemi teşhisi konuldu. Oğlumun tedavi gördüğü hastanede olmak istemedim, çünkü hep oğlum gözümün önüne gelirdi. Onun için tedavimi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürüyorum. Birkaç hafta önce ilik nakli oldum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdi anlıyorum, oğlum nasıl dayanmış bu hastalığa" diye konuştu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu, Ayşin Kara'ya kız kardeşinden kök hücre nakli yapıldığını ve şu anda iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Talasemi merkezi dış plan görüntü

Ayşin kara'nın merkezde görüntüsü

RÖP 1: Ayşin kara

RÖP 2: Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu

Kanserden ölen Mevlüt Kara'nın resimleri

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()



===============================

4 - ŞIRNAK'TA AHIR ÇÖKTÜ, 80 HAYVAN TELEF OLDU

ŞIRNAK'ın merkeze Balveren Beldesi’nde bir haftadan beridir etkili olan sağnak yağış toprak kaymasına neden oldu. Kayan toprak, Balveren Beldesi’nin 5 kilometre dışında kurulan ahırın çökmesine neden oldu. Meydana gelen göçükte 80 küçük baş hayvan ve 2 inek telef oldu.

Balveren Beldesi’nde dün gece saat 21:00 sıralarında etkili olan sağnak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Ahırın yanındaki çadırda kalan hayvanların sahibi, toprak kaymasını duyduğu anda dışarı çıkarak, 450 hayvanın yaşadığı ahırın kapısını açtı. Bu sırada meydana gelen göçük anında hayvanların büyük bir kısmı ahırdan kaçarken, 80 küçük baş hayvan ve 2 inek kayan toprak ve çöken ahırın altında kalarak telef oldu. Olayın duyulmasından sonra Balveren Beldesi’nde bulunan vatandaşlar yardıma koşup, göçük altından çok sayıda yaralı ve sağlam hayvanı çıkardı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Şırnak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri olay yerine gelerek zarar tespit çalışması yaptı.

İMECE USLÜ İLE YENİDEN AHIR YAPILDI

Balveren Beldesi'nde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen göçük sonrası ahırın hemen yanında, imece usulü ile yeni bir ahır yapma çalışmalarına başladı. Kuzeni ile ortak aldıkları hayvanları belde dışında kurdukları ahırda yetiştiren Ömer Sidar, "Dün akşam çok yağmur yağdığı için, heyelan meydana geldi. Ahırımız hayvanların üzerine çöktü. Hayvanlarımız telef oldu. Saat 21:30 sıralarında olay meydana geldi. Biz geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. Güneydoğu’daki insanların hepsi hayvanlarla geçimini sağlıyor. Hayvanlar olmazsa durumumuz çok kötü olur. Hayvanlarımızın hepsi kayıtlı ve küpeleri var. Hayvanlarımız kayıtlı olduğu için devletin zararlarımızı karşılamasını istiyoruz. Çünkü bu hayvanların hepsini borç olarak aldık. 80-84 hayvanımız dün akşam telef olduö dedi.

Hayvanların sahibinin ortağı Sabri Sidar ise, "Hayvanları almak için kredi çektik. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Eğer yardım olmazsa kredimi ödeyemem, altında kalırım. Çünkü aldığımız sayıya göre 80 hayvanımız telef oldu. Dün akşam yağmur yağdı. Yağmur yağdığı için dışarı çıktım. Kapıları açtık, dışarı çıkan hayvanlar çıktı, çıkmayan enkaz altında kaldı. Ayakları kırılan, iç organları zarar gören, bir de göçük altında kalan hayvanlarımız var"dedi.



Görüntü Dökümü:

----------------------

- Telef olan hayvanlar

- Çöken ahırdan detaylar

- Vatandaşların çalışmaları

- Ahır sahiplerinin açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler.

Haber - Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,() -

====================

5 - SOKAKTAKİ KAN İZLERİ SAYESİNDE CESET BULUNDU

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sokaktaki kan izlerini takip eden polis yalnız yaşayan Hasan Akın'ı, evinde dövülüp bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis, diğer yöne giden kan izlerinin ulaştığı evdeki anne ve 3 oğlunu şüphe üzerine gözaltına aldı.

Olay, dün Orta Mahallesi Hamam Sokakta meydana geldi. Hamam Sokakta oturan bir kişi evinin önünde park halindeki otomobilin bagajının üstünde kan izleri olduğunu fark edip izleri sildi. Aynı sokakta kan izlerini fark eden başka bir kişi de, durumdan şüphelenip polise haber verdi. Polis, kan izlerinin bir uçunun 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce denetimli serbestlikle tahliye olan Hasan Akın'a ait evin önüne, diğer uçunun da A.F.'nin oturduğu evin önüne gittiğini saptadı. Hasan Akın'ın evinin penceresinden içeri bakan polis, Akın'ı kanlar içinde yerde hareketsiz halde yattığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. Sağlık görevlileri Akın'ın öldüğü saptadı. Yapılan incelemede Akın'ın, dövülüp karnından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis, diğer yöne giden yaklaşık 60 metre ilerideki kan izlerinin ulaştığı evdeki A.F. ile oğulları M.F., A.F ve H.F.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

----------------

- Sokaktan detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

- Hasan Akın'ın fotoğrafı

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK / KARAMAN ()

=================

6 - DİYARBAKIR'DA ÇÖKME TEHLİKESİ OLAN BİNA VE YANINDAKİ 2 BİNA BOŞALTILDI

DİYARBAKIR'ın, merkez Bağlar ilçesinde dün gece bir binada yaşanan sarsıntının ardından 6 katlı bina ile yanındabulunan 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.Binalardaki aileler tahliye edilirken, ekipler bugün yapacakları incelemenin ardından hazırlanan raporla binaların yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceğini söyledi.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186'ıncı sokakta bulunan 6 katlı Güllü Apartmanda dün sarsıntı ve bina boşluğunda çökme yaşandı. Sesler üzerine evlerinden çıkan aileler, durumu yetkililere bildirdi. Tedbir amaçlı olarak bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu bina kontrollü olarak boşaltılırken, binanın yanında bulunan 2 binada yine tedbir amaçlı boşaltıldı. Büyükşehir Belediyesi bağlı zabıta ekiplerince bugün binanın yanından geçen sokaklar şiretlerle trafiğe ve yaya geçişlerine kapatıldı. Bina çevresinden vatandaşların geçmesine izin verilmezken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibin ise binada inceleme yapacağı öğrenildi. Ekipler, binada yapacakları incelemenin ardından hazırlayacakları raporla yıkılıp yıkılmayacağını netleştirecek.

Bina sakinlerinden Ata Daşyürek, vatandaş olarak taleplerinin mağdur olmayacak şekilde çözüm bulunması olduğunu söyledi. Daşyürek, "Yıkılmayacaksa eğer bu kadar insan sokağa atılmasın. Gidecek bir yerim yok. Binalar ile ilgili karar verilene kadar biz nerede kalacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti milleti olarak vicdan sahibi olan insanlarız. Bütün mazlumlara ve garibanlara el uzatarak dünya çapında nam yapmışken aynaya bakıp kendi yaramızı görmüyoruz" dedi.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir ise, aileler için binaların tehlike arz ettiğini ve dün geceden bu yana tahliye edildiklerini söyledi. Demir, “Aileler akrabalarında geceyi geçirdi. Şuan onlar için tehlikeli. Devletin bu konuda yardımcı olmasını istiyorum. Zabıtalar ve çevre koruma önlemleri alındı. inşallah güzel bir sonuç alınır. Bu insanlar mağdur olmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Sokak görüntüsü

-Şerit ile kapatılan sokak

-Binaların görüntüsü

-Güvenlik önlemleri

-Röportajlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

=================

7 - ANA YOLDA KOŞTURAN 2 AT TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

BURSA'da başı boş 2 at trafiği birbirine kattı. Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan 2 at birbiri ile adeta yarışırken, bu görüntüler kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde, nereden kaçtığı bilinmeyen 2 at, trafiği birbirine kattı. Kilometrelerce sağ şeritte koşturan 2 at daha sonra sol şeritte koşmaya devam etti. Araç sürücüleri korna çalarak atlara engel olmaya çalıştı. Ancak sahipsiz 2 at birbiri ile yarışmaya devam etti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Atlar daha sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Atların caddede koşturması

Haber - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

==============

8 - GİMA, ADINI ALDIĞI MARKETİN AÇILIŞINI YAPTI

TRABZON’da Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri olan Gima market düzenlenen törenle açıldı. Açılışa sürpriz bir isim de katıldı. Babası tarafından çok benimsediği marketin adı verilen Gima Çolak (20) da törende kurdele keserek adını taşıyan marketin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, Gima'ya dair yatırımlarını Trabzon'la sürdürüyor. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Trabzon'da 1994 yılında açılarak uzun yıllar boyunca bölge halkının büyük ilgisini kazanan ve hatta bir ailenin kızlarının ismine ilham olan Gima'yı yenileyerek tüketicileriyle buluşturdu. Geçmişte Trabzonlular tarafından alışverişin tek adresi olan ve Gima Çolak'ın (20) ismine ilham veren Gima, yenilenerek kaliteli, taze ve bol çeşitli ürün yelpazesiyle tüketicilerle yeniden buluştu. Yenilenen yüzüyle müşterilerine kapılarını açan Gima için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Gima’ya yatırımlarını sürdüren CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve sevilen markanın ismini alan Gima Çolak ile market yönetimi ve çalışanları katıldı. Katılımcılar tarafından kurdele kesimiyle marketin açılışı yapıldı.

"6'NCI MAĞAZAMIZI AÇTIK"

Açılışa katılan CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, ailesince kızlarına ‘Gima’ adı verilen Gima Çolak’a çiçek hediye etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren Ayten Erçevik, Gima’nın köklü bir geçmişi ve tüketicisiyle arasındaki duygusal bağı olduğuna işaret etti. Erçevik, “Gima'yı yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu markayı, CarrefourSA'nın perakende sektöründeki vizyonuyla yeniden ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğu algı ile Trabzon, Gima için geçmişte önemli bir yere sahip. O kadar önemli ki, bir dönem Trabzonlu bir aile bile kızına Gima ismini vermeyi tercih etmiş. Dolayısıyla marketimizin, geçmişte olduğu üzere bugün de büyük ilgi göreceğinden eminiz. Marketimiz, sebze – meyveden taze balığa, süt ürünlerinden şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden, kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerini karşılarken aynı zamanda da uygun fiyat politikasıyla tüketiciler için yine alışverişin hesaplı adresi olacak. Bugün 6’ncı mağazamızı açtık, Trabzon Gima’nın bizim için ayrı bir değeri var" dedi.

‘ÇOCUKLARINA GİMA ADINI VERİYORLAR’

Mağazanın yenilenerek özüne döndüğünü belirten Erçevik, “Bu mağaza tekrar özüne döndü. Gima özellikle taze ürünleriyle birlikte ve uygun fiyatlarıyla bulunduğu her noktada adres olan bir yer. Bu mağaza çalışanıyla, müşterisiyle gerçek bir Gimalı. Bir başka özel unsuru daha var. 1998 yılında, Gima’dan severek alışveriş yapan bir çift var. O çiftin bir kız çocuğu dünyaya geliyor. Bu markayı öylesine seviyorlar ki, o kadar sahiplenmişler ki çocuklarına Gima adını veriyorlar. Bugün genç bir kız olan Gima var biz çok duyguluyuz ve çok mutluyuz. Bu marka bir ailenin çocuğuna ismini verecek kadar değerli. O yüzden de hem Trabzon’u hem de Trabzonluyu çok seviyoruz. Müşterilerimize sebzesinden, etinden, balığından bütün taze ürünleriyle birlikte adres olmaya devam edeceğizö diye konuştu.

‘BABAM İSMİMİ GİMA KOYDU’

Ailesi tarafından ‘Gima’ adı verilen Gima Çolak ise tuhaf bir duygu yaşadığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Çolak, “Bu markete çok yakın oturuyoruz. Annem ve babam burası Gima iken çok fazla alışveriş yapıyordu. Babamın Gima'ya karşı aşırı bir sevgisi vardı. Bu sevgisinden dolayı ben doğduğumda benim ismimi Gima koydu. Çok mutluyum, tuhaf bir duygu, heyecanlıyım. Böyle bir açılışa beni uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum. İsmimi ilk duyanların tepkisi, yabancı mısın, Türk müsün diye tepkiler alıyorum. Annen mi yabancı baban mı yabancı, ismini kim koymuş anlamı ne gibi bir sürü tepkiler alıyorumö ifadelerinde bulundu.

Açılışta Karadeniz halk oyunları gösterisi de sunulurken, market yönetimi ile çalışanları da kemençe eşliğinde bir süre horon oynadı. Bu anlar da o esnada markete gelen müşterilerin de ilgisini çekti.

Hızırbey Mahallesi’nde yenilenen 732 metrekare satış alanında açılan Gima, 26 personeliyle tüketicilerine hizmet verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Marketten genel görüntüler

Açılış ve konuşmalar

Detaylar

Haber - Kamera: Selçuk BAŞAR ()