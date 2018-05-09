DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BATMAN'DA 20 DAKİKA SÜREN YAĞMUR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BATMAN'da, bugün sağanarak olarak yağmer yağmur ve dolu, yaşamı olumsez etkiledi. Yağmur ve dolu yağışına sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı. Bölgede etkisini devam eden sağanak yağış, Batman'da yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu olarak yağan ve daha sonra yağmura dönüşen yağış yaklaşık 20 dakika sürdü. Etkili yağışla birlikte kent merkezinin en işlek noktası olan Turgut Özal bulvarındaki vatandaşlar yağış karşısında sığınacak yer aradı. Yağıştan dolayı ıslanmamak için bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan korunmaya çalışırken, yağış nedeniyle ağaçlardaki dutlar yere döldüğü görüldü. Bu arada, Meteorolojiden yapılan açıklamada, Şanlıurfa radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik sürede Diyarbakır ve çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m² ) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yağıştan görüntü

-Yağıştan etkilenen vatandaşlar

-Yollara savrulan dutlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, () -

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2)İDLİB'DE TSK'NIN 10'UNCU GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde 10'uncu gözlem noktası tesis edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, İdlib'de 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yapıyor. İdlib'de bulunan TSK birlikleri, geçen yıl Ekim ayında ilkini kurduğu gözlem noktasının 10'uncusunun da faaliyete geçirdiğini açıkladı. Bölgede görevini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdüren TSK, İdlib'de 10'uncu gözlem noktasının tesis edildiğini resmi sosyal medya hesabından da duyurdu.

GAZİANTEP, ()

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3)DP BAŞKANI UYSAL, AKŞENER İÇİN İMZA VERDİ

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için seçim kurulunda imza verdi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Uysal, DP İl Başkanlığı binasını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin selameti ve geleceği için CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte 'Millet İttifakı' içerisinde yer aldıklarını söyleyen Gültekin Uysal, Türkiye siyasetinin çok uzun zamandır yüksek gerilimde seyrettiğini vurguladı. Uysal, "Yeniden büyük Türkiye idealiyle milletimizi yarınlara taşıyabilmek adına bir güç birlikteliği yapıldı. Bizler de bütün dava arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin bu altüst oluşu içerisinde ideallerimizden zerre miskal sapmadan bu zamana kadar bu mücadeleyi vermeye gayret gösterdik" dedi.

Türkiye'nin huzur içerisinde bir seçim geçirmesini temenni eden DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

"2007 yılında siyasal rekabetin fiilen kapandığı bir dönemde artık milletin meselelerinin konuşulacağı bir siyasal rekabetin yeniden açıldığı bir döneme geldik. İnşallah Türkiye burada suhulet içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri gerçekleştirir. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, beraberinde değişen koşullar, şartlar dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber insanımız hür iradesiyle eşitlik içerisinde, adil bir düzen içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri yapar. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne birkaç münferit hadisenin dışında demokrasimizde sandığın üzerine gölge düşmemiştir. Ama yakın dönem içerisinde adeta devleti bir parti devletine dönüştürerek, yargıyı neredeyse onun bir siyasal şubesi haline getirmiş olmanın bedelini, ucu kendilerine dokunduğunda 17- 25 Aralık'ta gördüler, 15 Temmuz'da gördüler. İşte o nedenle Demokrat Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi işinize geldi mi değil, herkes için demokrasi' demek durumundayız. 'Hukuk işinize geldi mi değil, herkes için hukuk' demek durumundayız."

AKŞENER'İN ADAYLIĞI İÇİN İMZA VERDİ

DP Lideri Gültekin Uysal, parti binasındaki görüşmelerinin ardından, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Erdal Gümüş ve kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Uysal, daha sonra cumhurbaşkanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek olmak için seçim kuruluna giderek imza verdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()-

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4)ERZURUM'UN DAĞLARINDA YETİŞEN OTLAR ŞİFA KAYNAĞI

ERZURUM ovasında ve dağlarında kendiliğinden yetişen çaşır, çiriş, eşgın ve yemlik gibi otlar halkın yaz aylarında vazgeçilmez yemeklerinden oluyor. Birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan bu bitkileri tavsiye eden Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Genel Başkanı Nazmi Ilıcalı, "Doğada kendiliğinden yetişen vitamin deposu bitkiler fazla tüketilmelidir" dedi.

Erzurum başta olmak üzere bölgenin birçok ilinde yüksek kesimlerde yetişen doğal bitkiler, bir taraftan şifa dağıtırken bir taraftanda dar gelirli ailelerin ekmek kapısı oldu. Bahar ayının vitamin deposu olan bu bitkileri eş ve dostlarının isteği üzerine Türkiye'nin değişik illerine kargo ile hediye olarak gönderdiğini söyleyen ve bölgede 'Organik Nazmi' olarak bilinen Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Genel Başkanı Nazmi Ilıcalı bu konuda iki de kitap yazdığını söyledi. Halk bilimi ile yakından ilgilendiğini, 'Organik tarımda halk hekimliği' ve 'İnsanlar için halk hekimliği' adlı kitaplarının bulunduğunu belirten Ilıcalı bitkileri şöyle değerlendirdi:

"Eşgın, doğal ilaç olarak nitelendirilmektedir. Özellikle kanser ile mücadelede kullanılan bu şifa kaynağı bitki hücrelerinin yenilenmesinde ve gelişmesinde önem teşkil eder. Anadolu'da bu bitki yayla muzu olarak adlandırılır. C vitamini açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır. Şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği afrodizyak özelliği mevcuttur. Kabıza, astıma, nefes darlığına, ishale, hemoroit ve ülsere iyi geldiği söyleniyor. Kan şekerini düzene sokar, iştahı açar ve vücudu dirençlendirir.

Çaşır iştah açıcıdır, bağırsakları çalıştırır. Vücudun şeker metabolizmasında önemli rol oynar. Uyarıcı ve gaz söktürücü etkilerinden dolayı anason meyvesi yerine kullanılıyor.

Çiriş, basur tedavisinde kullanılır, adet söktürücüdür. Romatizma kaynaklı eklem diz ağrılarına iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Emziren kadınlarda süt artırır. Yemlik, demir bakımından zengindir, kansızlık için çok uygundur. Bağışıklık sistemini geliştirir. Sindirim sistemine ve kolon kanserine iyi gelir. Şeker ve tansiyona iyi gelir. Kemikleri güçlendiriyor, yüksek tansiyonu normal seviyelere indiriyor."

Ilıcalı, dağ ve ovalarda kendiliğinde yetişen bu otları toplayarak çok sayıda ailenin de geçimini sağladığını hatırlatarak, "Bu otlarla değişik yemekler yapılır. Bazı kadınlar salamura yaparak bunu kışın da tüketir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ovada şifalı otların toplanması

-Toplanan otlardan yiyenler

-Nazmi Ilıcalı ile röp

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

(Süre: 04.00 Dk / 446 MB)

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