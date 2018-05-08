DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DEMİRTAŞ'IN DİYARBAKIR'DAKİ SON DAVASI DA ANKARA'YA NAKLEDİLDİ

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan yargılandığı davası da Ankara'ya nakledildi. Bu davayla birlikte Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılaması yapılan tüm dosyaları nakledilmiş oldu. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasına, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve avukatları katılmadı. Sanığın savunmasının alınmadığını belirten mahkeme, Demirtaş'ın mahkeme huzurunda savunma vermek istediğini, bunun üzerine önceki celselerde duruşma salonunda bizzat hazır edilmesi için yazılan müzekkerelere güvenlik gerekçesiyle olumlu karşılık verilemediğini kaydetti. Gerek evrensel hukuk kaideleri, gerekse mer-i hukuktaki savunma hakkının kutsallığı ve yargılama birliğinin sağlanması amacıyla celse arasında davanın nakli talebinde bulunulduğunu belirten mahkeme, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin nakil kararı verdiğini ifade etti. Belirtilen gerekçelerle Demirtaş'ın dosyasının Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, kararın kesin ve yasa yolu kapalı olmak üzere verildiğini kaydetti.

DİYARBAKIR'DA DOSYASI KALMADI

Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyanın nakline ilişkin kararı üzerine Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılandığı tüm dosyalar nakledilmiş oldu. Yargıtay’ın son nakil kararı ile birlikte Demirtaş’ın Ankara’ya nakledilen dava sayısı 4'e çıktı. Demirtaş’ın 142 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır’dan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmişti. Demirtaş hakkında, Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya gönderilmişti. Selahattin Demirtaş hakkında 27 Aralık 2013 tarihinde yerel seçimler için gittiği Şırnak'ta yaptığı konuşma nedeniyle 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma' suçundan Şırnak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava da Ankara'ya nakledilmişti.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()

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2)HASMINI TEK KURŞUNLA ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan Rıdvan Çakır’ı (35) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Kurt, adliyeye sevk edildi. Zanlı Kurt tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ç.Ç.arkadaşı F.K.’yı da alıp tamirden çıkan aracını almak için oto tamircisi Abdullah Kurt’un işyerine gitti. Abdullah Kurt, tamir ettiği araca binip gençlerle birlikte yemeğe gitti. Yemek sırasında Rıdvan Çakır, iddiaya göre, Abdullah Kurt’u telefonla arayarak İnegöl Yeni Belediye binası inşaatının önüne çağırdı. Abdullah Kurt, aracını tamir ettiği gençlerden kendisini İnegöl Yeni Belediye binası inşaatının önüne bırakmasını istedi. İnşaat önünde araçtan inen Abdullah Kurt, husumetlisi Rıdvan Çakır ile aniden kavga etmeye başladı. İddiaya göre kavga sırasında iki taraf da birbirlerine bıçak ve silah çekti. Abdullah Kurt silahla Rıdvan Çakır’a tek el ateş etti. Yaralanan Çakır ağır yaralandı. Abdullah Kurt ise kendisine olay yerine getiren gençlerin aracıyla Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Rıdvan Çakır, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan cinayet zanlısı Abdullah Kurt ile birlikte zanlıyı olay yerine ve ardından emniyete götüren F.K. ile Ç.Ç. de gözaltına alındı.

Cinayet zanlıları hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Abdullah Kurt, basın mensuplarına “Haraç istiyordu, o nedenle öldürdümö dedi. Abdullah Kurt çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. F.K. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü

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Genel görüntü

Zanlının görüntüsü

Ölünün görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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3)TATBİKAT BÖLGESİNDE 30 YATAKLI HASTANE KURULDU

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde devam eden Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, tatbikata katılan yerli ve yabancı askerler için 30 yataklı seyyar cerrahi hastane kuruldu. Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES 2018 Tatbikatı devam ederken, tatbikat bölgesinde Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Komutanlığı’na bağlı 30 yataklı seyyar cerrahi hastane kuruldu. Tatbikatlar sırasında yaşanabilecek olası kazalar nedeniyle kurulan hastanede 6 yataklı yoğun bakım ünitesi, 2 ameliyathane, biyokimya ünitesi, kan bankası ve yeniden canlandırma ünitesiyle hizmet veriyor. Normal şartlarda kurulduğunda hastanede 190 sağlık personeli görev yapıyor.

Görüntü Dökümü

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- TSK’nın paylaştığı görüntüler

(Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: İZMİR, ()

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4)ÖĞRENCİLER MUHTAÇ İNSANLARIN EVLERİNİ ONARIYOR

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ kapsamında Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, maddi durumu iyi olmayan ailelerin evlerini onarıyor.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlattığı ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ kapsamında Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri, il veya ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi, yoksul ve muhtaç durumdaki kişilerin, evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımlarının, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyaların tamir veya değişim gerektiren küçük onarımlarını proje kapsamında yapıyorlar.

Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi, şuana kadar tespit ettikleri iki evden birinin onarımını tamamladı. Okul öğrencileri ve öğretmenleri maddi durumu iyi olmayan evin dış cephe boyası, badana, elektrik, su tesisat işleri, çevre düzenlemesi, çatı yalıtımı, demir korkulukların takımı ve boyamasını yaptı. Öğrencilerin bu hizmeti severek yaptıklarını belirten Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zekai Işıkdemir, “Milli Eğitim Bakanlığının Meslek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün ‘Okullar Ailelerle Buluşuyor’ projesi vardı. Bizde okulumuzun hemen yakınında bulunan ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz bir ailenin evini, okulumuzun bölümleri içerisindeki tesisat teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ve inşaat teknolojisi öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte bu ailenin evini baştan aşağıya onardık. Elimizden geldiği kadarıyla okulun imkanlarını kullanarak hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz okulun elindeki mevcut malzemeleriyle birlikte bu ailenin evini güzelleştirmeye, daha kullanılabilir, yaşanabilir hale getirmeye çalıştıkö dedi.

Şuana kadar kendilerinin ulaşabildiği 2 ev olduğunu belirten Işıkdemir, “Birincisini şuanda neredeyse tamamladık. İkincisine de yakın zamanda başlayacağız. Proje bu yıl içerisinde başladı. Devamı gelirse bizde katkımızı okul olarak yapmaya çalışacağız. Böylece hem okulumuzu tanıtıyoruz, hem çevredeki insanların okul ile ilgili diyalogunu arttırıyoruz. Veli olarak biraz daha okulumuza olan bakışları değiştiririz. Çünkü meslek liselerinin çevredeki görüntüsü çok olumlu algılanmıyor. Bu algıyı da bir nebze olsun bertaraf etmiş olabilirizö diye konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Öğrencilerin ve öğretmenleri evi boyaması ve tamirat işleri yapması

-Atakum Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zekai Işıkdemir’in konuşması

(SÜRE: 03.07 DK.)-(BOYUT: 350 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-

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5)VAN'DA MİNİBÜSTE 85 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da bulunduğu aramada, aracın içerisine zulalanmış, 84 paket halinde 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturuc ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Minibüste yapılan arama

-Çuvallar içerisinde bulunan eroin

-Eroinin teşhir edilmesi

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, ()-

