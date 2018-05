DHA YURT BÜLTENİ- 6

Datça'da hortum

Muğla'nın Datça ilçesinde bugün şaşkınlık yaratan doğa olayı yaşandı. Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) ile Datça arasında, Akdeniz üzerinde adeta bir solucanı andıran hortum görenleri şaşkına çevirdi.

Datça ilçe merkezi İskele Mahallesi Kargı Koyu Mevkii, Datça Meteoroloji Müdürlüğü binası üzerinden, saat 11.00'de net bir şekilde görüntülenen hortum, bir süre denizden gökyüzüne doğru yükseldi. Gökyüzünde adeta kara bulutların arasında açılan bir deliğe doğru hareket eden hortum, yağmurun yağmasından sonra Sömbeki Adası'na doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Yaklaşık 10 dakika kadar süren doğa olayı, amatör bir kameraman tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Datça'da deniz üzerinde oluşan hortumdan görüntü

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

===========================================

Elektrik akımına kapılan işçiyi arkadaşı kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi, arkadaşının kablonun fişini zamanında çekmesi ile akımdan kurtuldu.

Olay saat 10.30 saatlerinde, Süleymanlar Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Erkan Kırca inşaat alanındaki kabloya dokununca elektrik akımına kapıldı. İnşaatta çalışan arkadaşları Erkan Kırca'nın akıma kapıldığını görünce hemen kablonun bağlı olduğu fişi çekerek, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Erkan Kırca'yı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erkan Kırca'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sağlık ekibinin inşaattan çıkışı

-İşçinin yürüyerek ambulansa gelişi

-Sağlık ekibinin müdahalesi

-İnşaat alanından görüntü

-Ambulansın ayrılışı ve detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

===========================================

Liseli Arif, nişanda maganda kurşunuyla öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin (19), yaşamını yitirdi.

Yalvaç'a bağlı Bahtiyar köyünde oturan Arif Can Çetin, dün akşam Çamharman köyünde bir nişan merasimine katıldı. Saat 23.00 sıralarında davetlilerden bazıları tabancalarla havaya ateş ettiği sırada Arif Can Çetin'in göğsüne kurşun isabet etti. Bir anda yere yığılan Arif Can Çetin çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Arif Can Çetin kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, Arif Can Çetin'in hangi tabancadan çıkan kurşunla öldüğü balistik inceleme sonucu belirlenecek.

SON ANLARI KAMERADA

Diğer yandan Arif Can Çetin'in nişan töreninde oynarken çekildiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Arif Can Çetin, nişanlanan genç ve arkadaşlarıyla birlikte oynarken yer aldı.

Arif Can Çetin'in evlat edinildiği ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Arif Can Çetin'in nişanda oynarken görüntüsü

- Arif Can Çetin'in fotoğrafları

128 MB /// 01.09"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), ()

=============================================

Pitbullu fuhuş çetesi polis baskınına karşı 24 saat gözcülük yapıyormuş

Adana'nın Kozan ilçesinde evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde yabancı uyruklu kadınları dünyanın en tehlikeli köpek cinsi olan pitbul ile korkutularak zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çete üyelerinin fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için 24 saat gözcülük yaptığı belirlendi.

Adana ve Kozan polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç ayrı eve düzenlenen fuhuş operasyonunda Gürcistanlı F.T. (23), G.Ö. (35) ve A.T. (26) adlı kadınlar kurtarılırken onları pitbul cinsi köpekle korkutan fuhuş yaptırdığı belirlenen CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı K.O., M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. gözaltına alındı. Pitbul cinsi köpeğe de el konuldu.

YÜZDE 50 PAY ALIYORLARMIŞ

Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan çete üyelerinin, ilçeye evlilik vaadiyle kandırıp getirdikleri yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuş yaptırıldığı, kime zaman pitbul cinsi köpekle korkutuldukları, çetenin yüzde 50 pay aldığı, ayrıca müşterilerin de köpekle olayı kimseyi anlatmamaları için tehdit edildiği de belirlendi. Ayrıca fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için bazı çete üyelerinin 24 saat gözcülük yaptığı da anlaşıldı.Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Gürcistanlı 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Zanlıların polis aracından inmesi

- Zanlıların adliyeye girişi

SÜRE: 01'27"

Haber-Kamera: ADANA, ()

=============================================

Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri Kayseri'de sergilendi

Tübitak, 12. Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri final yarışması Kayseri'de yapıldı. 160 projenin sergilendiği yarışmada öğrenciler 8 farklı alanda hazırladıkları projeleri sundular.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nın bu yıl 12’si düzenlendi. Dünya Ticaret Merkezinde ziyarete açılan projelerde öğrenciler Biyoloji, Tarih, Değerler Eğitimi, Fizik,Kimya, Kodlama, Matematik, Tarih ve Türkçe alanlarında hazırladıkları projeleri sergiledi. Törende konuşma yapan TÜBİTAK Yarışmalar Grup Koordinatörü Müjdat Engin, "Öğrencilerin sosyal ve eğitim hayatında karşılaştıkları ya da duydukları problemlere veya sıkıntılara özgün bir fikirle çözüm üretmelerini amaçlayan yarışmaya başvurular bu yıl geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 44 oranında arttı. Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında düzenlenen yarışmalara, bu yıl toplam 11 bin 352 proje başvurdu. Bu yıl başvuru yapan 15 bin 171 öğrencinin 8224’ü kız, 6947’si erkek öğrenci oldu. Yarışmada projelerin ön değerlendirmeleri, çeşitli üniversitelere mensup uzman akademisyenlerden oluşan bölge jürileri tarafından yapıldı. Ön değerlendirme sonuçlarına göre 12 bölge merkezi ilin her birinde 80 proje, toplamda ise 960 proje bölge sergilerine katılmak üzere davet edildi. Sergi süresince bütün projeler, akademik jürilerce değerlendirildi ve “Birincilik, İkincilik, Üçüncülükö ödülleri alan proje sahibi öğrenci ve danışmanları belirlendi." dedi. Yapılan konuşmaların ardından 160 projenin yer aldığı araştırma projeleri ziyarete açıldı. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ziyaretçilere anlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Projelerin tanıtıldığı alandan genel ve detay görüntü

- TÜBİTAK Yarışmalar Grup Koordinatörü Müjdat Engin'in konuşması

- Yarışmaya gelen projelerden genel görüntü

- Diğer detay görüntüler

6 dakika 58 saniye / 553 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,()

=============================================

Türkoğlu: Sinemanın abecesi kısa filmdir

Sinema ve dizi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, sinemanın abecesinin kısa film olduğunu belirterek, "Kısa film kendi içerisinde bir tür ama bütün sanatların bilişimi olan sinemada bizim açık ara mesafemiz var ve onu kapatmamız lazım" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen 1'inci Film Festivali'nin sunuculuğunu yapan sinema ve dizi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Afyonkarahisar'ın önemli bir festivale ev sahipliği yapmasının sinemaya katkı sağlayacağını söyleyen Türkoğlu, sinemanın abecesinin kısa film olduğunu anlattı. Türkoğlu, "Kısa film kendi içerisinde bir tür ama bütün sanatların bilişimi olan sinemada bizim açık ara mesafemiz var ve onu kapatmamız lazım. Dünya standartlarında iyi işler üretiyoruz. Fakat her ile yayılırsa bir sürü cevher ortaya çıkıyor. Tüm dünyayla buluşması noktasında bu festivaller önemli. Festivallere gidecek güzel işler üretilmesi önemli. 311 filmin içinden ana jürimiz çok zorlanmış. Müthiş bir şey bu. Çok kaliteli filmler gelmiş. Bu yarın için bize umut veriyor. Çünkü siyaset, ticaret ve sanat bir sac ayağıdır ve her yerde söylediğimiz gibi sanatta da eskiden olduğumuz gibi zirve olmamız lazım" dedi. Oynadığı televizyon dizisinde canlandırdığı karakter ve diziyle ilgili de konuşan Türkoğlu, "Malumunuz koca bir medeniyete çatır çatır kıymışlar ve yıkmışlar. Çocuk oyuncağı gibi oynamışlar koca imparatorlukla. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamışlar. Her cuma seyirciyle buluşuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Müjdeyi de verelim, dizimiz bitmiyor. Gelecek sezon devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Oyuncu Türkoğlu, gençlerle röp yaparken

- Salon dışından detay

- Türkoğlu ile hayranları fotoğraf çektirirken

- Türkoğlu salona girerken

- Türkoğlu fotoğraf çektirirken

- Türkoğlu, festival yetkilileri ile konuşurken

- Türkoğlu, sahnede programı sunarken

- Türkoğlu ile röp

386.50 MB /// 03.29"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

=============================================

Öğrencilerin alkol gözlüğüyle imtihanı

Tokat'ta Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen programda alkol gözlüğü katılan öğrenciler, dubaların arasında yürümekte zorluk çekti.

Trafik Haftası nedeniyle ?Cumhuriyet Meydanında Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tokat Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde stant ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Okullarda hafta nedeniyle düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Tokat Valisi Ömer Toraman verdi. Stantları gezmeye gelen öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, alkollü araç kullanmanın tehlikeli olduğunu göstermek amaçlı öğrencilere, alkollü etkisi yapan gözlükler takıldı. Öğrenciler gözlüklerle dubaların arasında yürümekte zorluk çekti. Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, öğrencilere emniyet kemerinin önemini hatırlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Programdan görüntüler

-Öğrencilere alkol gözlüğü takılması

-Dubalar arasında güçlükle yürümeleri

-Detaylar

(233 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT, ()

=============================================

Murat Dalkılıç, Pamukkalelileri coşturdu

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, ünlü sanatçı Murat Dalkılıç'ın konseriyle sona erdi. Konseri izleyen yaklaşık 5 bin kişi, Dalkılıç'ın şarkılarıyla eğlendi.

Pamukkale Belediyesi tarafından turizm bölgeleri Karahayıt ile Pamukkale'nin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları dünkü (pazar) programla sona erdi. Spor Oyunları'nın kapanış finali ise Murat Dalkılıç'ın verdiği konserle yapıldı. Pamukkale Koca Çukur'da düzenlenen konseri, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Dalkılıç, sevilen şarkılarını söyleyerek hayranlarını gece boyunca coşturdu. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, konser sonda Murat Dalkılıç'a teşekkür ederek çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Murat Dalkılıç'dın konserinden

- İzleyenlerden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()