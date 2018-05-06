DHA YURT BÜLTENİ - 6

İzmir’de sağanak yağış etkili oluyor

İzmir’de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkisini aralıklarla gösteriyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış kent genelinde aralıklarla etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan yağış zaman zaman sağanak şekline dönerken, bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Havaların ısınmasıyla yazlık kıyafetleriyle gezintiye çıkanlar yağmurda ıslandı. Bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için telefon kulübeleriyle otobüs duraklarına sığındı. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda küçük çapta su birikintileri oluştu. Her yağmurda su baskını yaşanan Halkapınar’daki Yunuslar Altgeçidi’nde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınına karşı önlem aldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cadde ve sokaklardan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Kuşadası sağanak yağmura teslim

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar dereye dönerken bir belediye otobüsü ile bir otomobil suda kaldı. Yüksek kesimlerden inen sel suları nedeniyle sahil kıyısındaki bir çok iş yeri ile yazlık evlerde su baskını yaşandı.

Kuşadası'nda bugün saat 09.30 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağnak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurun nedaen olduğu sel suları, Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile Çevreyolu'nun garaj ve İki Çeşmelik Mahallesi girişlerini dereye çevirdi. Sel suları nedeniyle bu yollar trafiğe kapatıldı. Süleyman Demirel Bulvarı Ticaret Odası önünde bir otomobil ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü su içinde kaldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biriken su nedeniyle araçların geçişine kontrollü izin verildi. Çevreyolu'nda da sel suları asfaltın zarar görmesine neden oldu. Bazı cadde ve sokaklarda kaldırım taşları sel suları nedeniyle söküldü. Kuşadası-Selçuk ile Kuşadası-Söke Karayolları'nda da kısa süreli de olsa trafik durdu. Yüksek kesimlerden inen sel suları, sahil kenarındaki çarşı merkezini de vurdu. Bir çok hediyelik eşya, halı ve deri giyim mağazası gibi onlarca iş yerinde su baskını yaşandı. Polis, itfaiye ekipleri, Kuşadası Belediyesi ekipleri ihbarlara yetişmekte zorlandı. Şiddetli yağmur Kuşadası'nın Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde de etkili oldu. Bir çok yazlık, ev ve iş yeri sular altında kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Suda mahsur kalan beledriye otobüsü ve otomobilin görüntüsü

-Sel suları nedeniyle zarar gören yollardan görüntü

-İşyerlerini su basan vatandaşların tahliye çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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Otobüsle çarpışan otomobildeki anne- oğul öldü

Antalya'nın Aksu ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü ile otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada Turhan Avşar yaralanırken, eşi Ayşe ve oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Antalya- Isparta yolunun Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Kuşçu yönetimindeki 35 PK 784 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü ile Turhan Avşar'ın kullandığı 32 E 6001 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlara, Cavit Onur yönetimindeki 34 ABJ 993 plakalı minibüs çarptı. Kazada Turhan Avşar yaralanırken, otomobilde sıkışan eşi Ayşe ile oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Onur ile 2 yolcu da yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Turhan Avşar ile minibüs şoförü Cavit Onur ve 2 yolcu, sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden vatandaş kamera görüntüsü

- Kaza yapan araçların fotoğrafları

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, ()

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Nişan hazırlığı yaptığı sahte avukat, Arzu öğretmeni dolandırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğretmen Arzu Y., kendisini 'avukat' olarak tanıtan ve nişanlanmak üzere olduğu kişi tarafından 155 bin lira dolandırılınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'dan Suruç'taki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu 2 yıl önce ataması yapılan Arzu Y., bir arkadaş grubunda tanıştığı ve kendisini 'avukat' olarak tanıtan Ömer A. ile görüşmeye başladı. Arzu Y., bir süre görüştükten sonra gönlünü kaptırdığı Ömer A. ile nişanlanma kararı aldı. Evlilik hayali kurarak ailesi ile de tanıştırdığı sahte avukat, iddiaya göre geçen yılın son günlerinde Arzu Y.'ye, kazançlı bir yatırım için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Arzu Y. de çok güvendiği sahte avukata 70 bin lira kredi çekip biriktirdiği para ile birlikte toplamda 155 bin lirayı verdi. Ancak, Ömer A. genç öğretmenin parasını aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ne olduğunu anlayamayan Arzu Y., ulaşamadığı sahte avukatın dolandırıcı olduğunu öğrenince soluğu adliyede aldı ve suç duyurusunda bulundu. Arzu Y., Hukuk Fakültesi diploması, Baro kimlik kartı gösterdiği için güvendiği Ömer A.'nın dolandırıcı olduğunu ancak parasını kaptırdıktan sonra anladığını ve psikolojik çöküntüye uğradığını anlattı. 155 bin lirasının dolandırıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Arzu Y., yaşadıklarını şöyle anlattı:"Avukat olarak tanıdığım ve evlilik hayali kurduğum adam 155 bin liramı dolandırdı ve bir anda ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayınca ve gerçeği anlayınca savcılığa başvurarak şikayetçi oldum. Bu süreden sonra bu kişinin ailesi tarafından şikayetimi geri çekmem için tehdit edildim. Ama ben bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşadıklarımdan sonra psikolojim çok bozuldu. Maddi boyutunu bir kenara bırakın manevi olarak çok yıprandım. Bir öğretmen olduğum için çocuklara verimli olmaya çalışıyorum. Bunun için psikolojik destek alıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşadığı dolandırıcılık olayını anlatan Arzu Yorulmaz

- Mahkemeye verdiği şikayet dilekçeleri

- Kendisini dolandıran şahısla çekilmiş fotoğraf

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 378MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()

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Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan, her yıl binlerce yerli- yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, hava sıcaklığının artmasıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye Şelalesi'ne, bahar ayında ziyaretçiler gelmeye başladı. Şelale, özellikle İzmir, Antalya, Adana, Ankara ve İstanbul gibi batı illerinden gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Şelalenin konuklarından biri de İzmir'den Muradiye'ye gelin olarak gelen Tuğba Bilici oldu. İzmir'de tanıştığı Muradiyeli Tuğrul Bilici ile evlenen Tuğba Bilici, şelaleyi görünce hayran kaldığını belirterek, "Bu manzarayı görünce çok mutlu oldum. Eşimi ve ailesini çok sevdim" dedi. Eşi Tuğrul Bilici ise "İzmir'de düğün yaptık. Daha sonra memleketim olan Muradiye'deki ailemin evine gelerek, burada da düğünümüzü yaptık. Muradiye Şelalesi'nin güzelliğini eşime birçok kez anlattım. Bu yüzden eşimin, şelaleyi görmesini istedim. Bu da bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu. Şelaleyi görmek için Ankara’dan gelen bir grup üyeleri ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafya olarak doyumsuz güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şelale ve vatandaşlardan genel görüntü

-Asma köprü üzerinde özçekim fotoğraflar çekenler

-Adana’dan Tur Rehberi Gülcan Akdağ ile röportaj

-Şelaleden ve piknik yapanlardan görüntü

-Gelin ve Damadın asma köprünün üstünden geçmeleri

-Topluluğun şelaleden ayrılışı

-Şelaleden ve karşısındaki vatandaşlardan görüntü

-Ankara’dan gelen bayan topluluğu ile genel röportaj

-Şelaleden ve asma köprüden görüntü



Haber:MURADİYE (Van), ()

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Edirne Bulgar kilisesinde Aziz Georgi ayini

Edirne Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve kilise bayramı olarak bilinen Aziz Georgi Günü için ayin düzenlendi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen rahiplerinde katıldığı ayinin ardından konuşan rahip Aleksandır Çıkırık, "İnşallah devamlı bu şekilde toplanır ve huzur içerisinde bayramları kutlarız"

Kıyık semtinde bulunan kiliseye Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve kilise bayramı olarak bilinen Aziz Georgi Günü'nde metropolitler ve rahiplerde yer aldı. İncil'den ayetlerin okunduğu ayinin ardından konuşan kilise rahibi Aleksandır Çıkırık, kilisenin adını taşıyan günü kutladıklarını ifade ederek, "Bugün bulunduğumuz kilisenin isim günü. Aynı zamanda Ortodoksların toplandığı güzel bir ayin yapıldı, Georgi anma günü. Her yıl Bulgaristan'dan toplanıp beraber dua ediliyor. Yunancaya tercüme edildi. Sağlık, huzur, barış anlamında. İnşallah devamlı bu şekilde toplanır ve huzur içerisinde bayramları kutlarız. Trakya'dan Bulgar, Yunan aileler de katıldı. Bayramlar kavga edenlerin barışması içindir" dedi. Bulgar Sveti Georgi Kilisesi’nde ki ayinin ardından katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kilise ve katılanlar

-İncil'den ayetlerin okunması

-Kilise bahçesinde dua edilmesi

-Aleksandır Çıkırık açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Akdeniz'den Ege'ye yürüdüler

Muğla'nın Datça ilçesinde, 19'uncusu bu yıl düzenlenen "Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü" yüzlerce kişinin katılımla gerçekleştirildi.

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) öncülüğünde, Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ve Kızlan Mahallesi Muhtarlığı'nın desteğiyle düzenlenen 9 kilometrelik yürüyüşe, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün ve yaşlısı, genci çok sayıda doğasever katıldı. Yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, davul-zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi. Halaylar çekildi, horonlar tepildi, zeybekler oynandı. Davul zurnanın coşkulu müziğine her yaştan yüzlerce kişi katıldı. Datça ilçe merkezi İskele Mahallesi'nde, Akdeniz'deki Kumluk Plajı'ndan testilere doldurulan deniz suyu, Atatürk Caddesi, Sevgi Yolu, Denizliler Sitesi, Azmak Boyu, Kızlan Yel Değirmenleri, Çeşmebaşı Meydanı ve Kez Tepesi geçilerek gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Ege'de Gökova Körfezi Katyalı Sahili'ne dökülerek iki denizin bir kez daha buluşması sağlandı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen, Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nün, sonsuza kadar devam edeceğine inandığını söyledi. Başkan Uçar, "Datça'da doğa sevgisi sonsuza dek yaşatılacaktır. Bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır da Datça'nın yaz-kış her zaman ayrı güzelliklerle sahip olduğunu belirterek, "Şubat ayında baharın gelişini karşılıyoruz. Ülkemizin birçok yerine bahar daha yeni gelirken, biz burada neredeyse yazı yaşıyoruz. Datça'da 19 yıldır aralıksız sürdürülen bu etkinliğin, insanlar arasında dostluk ve kardeşliklerin pekiştirilmesine, doğa sevgisinin artarak devam etmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlardan görüntü

-Davul zurna eşliğinde oynayanlardan görüntü

-Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın konuşması

-Datça Kaymakamı Vehbi Bakır'ın konuşması

-Kumluk Plajı'ndan testilere su alınmasından görüntü

-Yürüyüşten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()



